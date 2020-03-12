DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

BULGARİSTAN'DA KORONAVİRÜS VAKASINDAN İLK ÖLÜM

BULGARİSTAN'da hastanede tedavi gören 66 yaşındaki bir kişi koronavirüsten ölen ilk kişi oldu. Bulgaristan'a Yunanistan üzerinden kaçak olarak geçtikten sonra yakalanan 1 Türk vatandaşı da koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından Bulgaristan'da ilk ölüm vakası yaşandı. Salı günü, Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve başkent Sofya'da hastaneye kaldırılan kadın dün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ölen kadının 74 yaşındaki eşi de, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla aynı hastanede özel olarak hazırlanan odada tedavi altında tutuluyor. Bu kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Kadın ve eşiyle temas kurduğu saptanan 98 kişi de koronavirüs testine tabi tutuldu.

Pirogov Acil Servis Hastanesi'nde ölen kadının eşiyle akciğer hastalıkları bölümünde aynı ünitede yatan 48 kişi de, hastaneden ayrı bir klinikte karantinaya alındı.

VAKA SAYISI 7

Bulgaristan Ulusal Kriz Merkezi, ülkede 7'inci Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bu hastanın da 62 yaşındaki bir kadın doktor olduğu belirtildi. Doktorun 22 Şubat'tan sonra İngiltere ve İspanya'da tıp kongrelerine katıldığı ve ardından virüs belirtileriyle kendisinin Askeri Tıp Akademisi'ne başvurduğu anlaşıldı.

1 TÜRK KARANTİNADA

Bu arada Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a yasadışı yollardan giren bir Türk vatandaşı Svilengrad kenti yakınlarındaki bir köyde polis tarafından yakalandı. Türk vatandaşı, koronavirüs şüphesiyle Haskova'ya götürülürek karantinaya alındı. Kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sofya Pirogov Ulusal Acil Hastanesi

-Hastane önündeki ambulanslar

-Maskeli ekipler

-Sofya'da maske ile dolaşanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: SOFYA(Bulgaristan),

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BATMAN'DA, UMRE DÖNÜŞÜ 3 KİŞİ GÖZLEM ALTINA ALINDI

BATMAN'da, umreden dönen 3 kişi, öksürük ve solunum şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Batman'a umreden dönenler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kontrolden geçirildi. Kontroller sırasında 3 kişide öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edilmesinin ardından gözlem altına alınmaları için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gözlem altına alınan 3 kişinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acil servis önü

-Ambulans

-Polis aracı

-Röportaj

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

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TBMM'DE 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİ

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) virüs kaynaklı salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

TBMM Başkanlığı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi ardından, salgın hastalıklara karşı önlemlerini artırdı. Tedbirler kapsamında Meclis'te dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Aşama aşama yapılacak çalışmanın ilk etabında nizamiye kapıları, halkla ilişkiler binası, Genel Kurul salonu, siyasi partilerin grup toplantılarını yaptığı salonlar, komisyon toplantılarının yapıldığı salonlar, iktidar ve muhalefet kulisleri özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Günlük 4-5 bin, grup toplantılarının yapıldığı günlerde ise yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği Meclis'te dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

TBMM Başkanlığı'nın, virüse karşı önlemleri Sağlık Bakanlığı ile yürüteceği, bakanlıktan bir ekibin Meclis'te bulunacağı belirtildi. Meclis'te ayrıca yine yabancı heyetlerin ziyaretlerinin erteleneceği ve grup toplantılarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmasına geçici olarak sınırlama getirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dezenfeksiyon çalışmlarından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Besti KARALAR - İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA,

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TOKAT'TA, OKULLAR KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLİYOR

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ildeki okullar koronavirüse karşı dezenfekte edilmeye başlandı.

Ülkede ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından Tokat'ta okullarda önlemler alınmaya başlandı. Kent merkezinde 3 okul, özel kıyafetler giyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği birimi görevlileri tarafından dezenfekte edildi.

İl genelindeki tüm okulların dezenfekte edileceğini söyleyen İl Sağlığı Güvenliği İl Koordinatörü ve Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Yayar, "Şu anda içerisinde bulunduğumuz Cumhuriyet Anadolu ve Mesleki Teknik lisesi. Aynı zamanda kimya bölümümüz bulunması sebebiyle üretim yaparak okullarımızın ve sektörün ihtiyacı olan sıvı sabun, dezenfekten, çamaşır suyu ve türevlerinin imalatını öğrencilerimiz ile birlikte yapıyor. Şu anda ilimizde başlatmış olduğumuz çalışma ise, Çin'de başlayan ve bütün dünyayı saran koronavirüsün etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Çünkü bu kapsamda ülkemizin, Sağlık Bakanlığının almış olduğu yerinde ve hızlı kararlarla birlikte dünyada en az etkilenen ülkelerin başında geliyor Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sayın bakanımızın da öncülüğünde okullarımızda öğrencilerimizin elinin değdiği her yerin daha güvenli, daha sağlıklı olması için dezenfekte çalışması yapıyoruz. Burada sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar ve tuvaletler bunların hepsinin periyodik olarak temizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde okullarda bulunmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda okullarımızda öğretmenlerimizle birlikte öğrenci ve veli bilgilendirme çalışmaları bunun bir parçası olarak devam etmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan görnütüler

-Ekiplerin dezenfekte çalışmaları

-İlhan Yayar'ın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

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KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

KAHRAMANMARAŞ'ta resmi ve özel tüm okullar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Ayrıca tedbir kapsamında dün yapılması planlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü programı ertelendi.

Türkiye'de koronavirüs vasının görülmesiyle alınan tedbirler de artırıldı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, çalışmalar kapsamında resmi ve özel anaokulu, ilk, orta ve liselerden oluşan 1050 okulun dezenfekte edileceğini söyledi. Yılmaz, koronavirüsle mücadele konusunda Bakanlığın belirlediği program dahilinde okullarda dezenfekte çalışması başlatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Program dahilinde Kahramanmaraş'ımızdaki 11 ilçemizde resmi ve özel tüm okulların tamamında dezenfekte çalışmalarını hafta başı itibariyle başlatmıştık. Her gün bir program dahilinde hem yerel imkanlar, hem kamu imkanları hem de belediyelerimiz ve diğer kamu kuruşlarının katkılarıyla okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Özellikle bu işi takip etmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü yardımcımız başkanlığında bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuz 7/24 okullarımızı, özellikle okullarımızın akşam üstü tatile girdiği andan itibaren geç saate kadar okullarımızın dezenfekte çalışmalarını takip ediyor. Zannediyorum 1-2 gün içerisinde tüm okullarımızın dezenfekte çalışmalarını tamamlamış olacağız. Özellikle öğrencilerimizin yoğun bir şekilde kullandığı musluklar, kapı kolları ve metala bulaşıp daha kalıcı olduğu için metal alanlar başta olmak üzere ilgili yerlerin temizlik işleri düzenli bir şekilde yapılıyor. İnşallah bir sıkıntı oluşmayacak diye ümit ve temenni ediyoruz. Sadece okulun dezenfekte edilmesi yetmiyor, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin sürekli ellerini yıkaması, hijyene dikkat etmeleri gerekiyor."

Okulların dezenfekte edilmesinde kimyasal madde tedarik edilmesi konusunda katkı sağlayan Mustafa Uludağ ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 3 okulu ücretsiz olarak her hafta dezenfekte edeceğini söyledi. Uludağ, "Dezenfektasyon olarak çamaşır suyunun hammaddesi olan sodyum klorür sıkıyoruz. Ayrıca firmamıza ait ozon cihazı ile de kapalı alanların içerisine ozon veriyoruz 10'ar dakika. Daha sonra da genel temizlik yapılıp havalandırmaya bırakıyoruz. Böylece yavrularımızı bu virüsten biraz daha korumuş oluyoruz" dedi.

PROGRAMLAR İPTAL EDLİYOR

Öte yandan dün yapılması planlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü programı da ertelendi. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık tedbirleri nedeni ile tüm salon programları ileri bir tarihe ertelenmiş ve dolayısıyla yarınki (Perşembe) yapılacak olan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı da ileri bir tarihe ertelenmiştir."

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dezenfekte çalışmaları

Cemal Yılmaz ile röp.

Dezenfekte çalışmalarından detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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KARABÜK'TE OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

KARABÜK'te okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor.

Karabük'teki okullarda dezenfekte işlemi başlatıldı. 24 derslik, 45 öğretmen ve 576 öğrencinin bulunduğu Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Umut Aytekin Ortaokulu'nda başlanılan ilaçlama işlemlerinin her okula uygulanacağı öğrenildi. Dezenfekte uygulanan okulu ziyaret eden Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, "Virüs salgını başladığı andan itibaren bütün okullarımızda, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize ve velilerimize yönelik eğitimler verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmenlerimize ve bütün personelimize, neyi nasıl yapacakları konusunda bilgiler verildi ve öğretmenlerimiz tarafından da bütün öğrencilerimize hijyen eğitimi verildiö dedi.

Okulların hijyen temizliğinde kullanılacak malzemeler konusunda takviyede bulunduklarını belirten Vargeloğlu, "Bugün okullarımızda gerek sıvı sabun gerekse yüzey temizleyici birçok hijyen temizliğinde kullanılacak malzemeler noktasında eksikler yok, gerekli takviyeler yaptık. Velilerimize şunu rahatlıkla söyleyebilirim, okullarımızda hijyen noktasında bir sıkıntı yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan görüntü

-Okulda yapılan çalışmalar

-Milli eğitim müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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ADIYAMAN'DA HASTANELERDE VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTANLI ÖNLEM

ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, görevli sağlık personelince hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı aldı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, virüse karşı karşıya kalacakları en yüksek yerlerden birinin hastaneler olduğunu ve bunun için de dezenfektan kullandırılmanın çok etkili olacağını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vatandaşların eline dezenfektan sıkılması

Vatandaşlar ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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KOCAELİ OTOGARI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, özel koruyucu kıyafetler ile Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, "Çin'in Vuhan eyaletinde koronavirüsün tespit edilmesi ve sonrasında tüm dünyaya yayılması esnasında biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu haberleri hep takip ettik. İlk andan itibaren ilimizde hangi faaliyetleri gerçekleştireceğimizi planlamıştık. Öncelikle yürüteceğimiz faaliyetleri belirledikten sonra dezenfeksiyon işlemleri için gerekli olan ilaçların ve ekipmanın tedariğini sağladık. Biz zaten evvelden beridir hem tramvaylarımızı hem de otobüslerimizi yüksek teknolojik, nano teknolojik cihazlar ile dezenfekte ediyorduk. Bu virüsün yayılmasını dikkate alarak 10 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanı ilaçlayabilecek düzeyde bir ekipman ve ilaç sağladık." dedi.

Aydınlık, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilaçlanmasıyla ilgili olarak, "Bugün otobüs terminalini dezenfekte ediyoruz. Kocaeli ilinin bulunduğu coğrafi konum itibariyle, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir istikamette olduğu için ve bu otogara günde yaklaşık bine yakın otobüsün giriş, çıkış yaptığı düşünüldüğünde öncelikle dezenfeksiyon yapmamız gereken yerlerin başında olduğunu kabul edebiliriz. Büyükşehir Belediyesi olarak otogarda kent mobilyalarını, vatandaşımızın dokunması, teması muhtemel olan kapı kolu, pencere, çerçeve, ne varsa dezenfekte ediyoruz ve yüzey temizleyicilerle siliyoruz. Aynı uygulamayı tren garında da yaptık. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve bilim kurulunun söylediklerini takip ediyoruz. Şu anda ülkemizde virüsün yayılımının olmadığını biliyoruz. Ancak biz tedbirlerimizi aldık. Gerekmesi halinde ilimizde tüm kapalı mekanlarla alakalı, özellikle vatandaşımızın topluca bulunma ihtimali olan yerlerle alakalı tedbirimizi aldık. Bu kapasitemizi daha da geliştireceğiz. Şu an için 30 ekibimiz sahada bu hizmetleri veriyor. Zaten otobüs ve tramvaylarda bu uygulamayı yıllardır yapıyoruz. Bu yapılan ilave bir uygulamadır. Gerekmesi halinde bu ekiplerin sayısını arttırmaya yeterli imkan ve kabiliyete sahibiz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlaçlamadan görüntüler

-KBB Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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KÜTAHYA'DA OTOBÜS TERMİNALİ VE HALK OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

KÜTAHYA'da, koronovirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Kütahya Belediyesi ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Özel kıyafetler giyen belediye çalışanları terminal binası ve halk otobüslerinde ilaçlama çalışması yaptı. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri İlaçlama Ekip Sorumlusu Seçkin Aydoğdu, halkın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Koronavirüs ile ilgili halkın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama dezenfeksiyon çalışmalarını artırdık. Bu kapsamda otobüs terminali, halk otobüsleri gibi halkın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye ekipleri otogarda ve otobüslerde ilaçlama yaparken

-Genel görüntüler

-Seçkin Aydoğdu ile röp

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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MARMARİS DENİZ GÜMRÜK KAPISI'NDA KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ARTTIRILDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de bir kişide görüldüğünü açıklamasının ardından Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda alınan önlemler artırıldı. İlçenin Adaağzı Mahallesi'nden bulunan deniz sınır kapısında hastalıkların tespit edilebilmesi için Ankara'dan talep edilen termal kamera geçen hafta cumartesi günü takıldı. Ayrıca sağlık odası (karantina odası) kuruldu. Yabancılarla irtibat halinde olan personele koruyucu maske ile ekipmanlar dağıtıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne 'Yeni koronavirüsten nasıl korunabiliriz' başlıklı pankartlar asıldı.

Dün saat 16.30 sıralarında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen kargo ve yolcu taşıyan bir gemi limana demir attı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli, gemiye çıkarak yolcuları kontrol etti. Yolcuların doldurduğu kimlik ve sağlık bilgileri içeren formlar incelendi. Personelin onayının ardından aralarında Türk, Yunan, Gürcü, Fransız, Alman ve İngilizlerden oluşan 33 kişi, gelen yolcu bölümüne geldi. Yanlarında evcil hayvanların da bulunduğu yolcular, termal kameralardan sırayla geçirilerek maskeli ve eldivenli bir şekilde pasaport noktasında işlemlerini yaptırdı.

Öte yandan feribotların özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından sefer öncesi ve sonrası temizlendiği öğrenildi. Geçen yıl deniz yoluyla yaklaşık 500 bin turistin giriş yaptığı Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan 30 bin kişinin günü birlik geldiği de kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Marmaris Deniz Gümrük Kapısı dış girişi genel görüntü

-Marmaris Deniz Gümrük Kapısı yolcu giriş-çıkış ön genel ve detay görüntü

-Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen 60 kişi kapasiteli yolcu ve kargo gemisi genel görüntü

-Limana gelen geminin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelince incelenmesi

-Liman yolcu girişine gelenlerin termal kameralardan geçmesi

-Evcil hayvanları yanında bulunan yabancıların pasaport işlemlerinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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DİYARBAKIR'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

DİYARBAKIR'da belediyeye ait ve özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte edilmeye başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, salgın hastalık riskine karşı belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı. Temizlik ekipleri her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçlarını püskürtme cihazıyla dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra havalimanı, camiler, kamu kurumları, otogarlar ve alışveriş merkezi gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar da dezenfekte edilmeye başlandı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Mustafa Korkutan, "Daha önce başladığımız dezenfekte işlemlerini bugün itibari ile hız kazandırarak ilimizde bulunan havaalanı, camiler, kütüphaneler, toplu taşıma araçlarının tümü, minibüsler, taksiler, kamu kurumları, taziye evleri, otogar, ilçe otogarları, alışveriş merkezleri, yeşil alanların olduğu parklar, çocuk oyun alanlarının tümünde salgın hastalıklara karşı dezenfekte işlemini başlattık. Yapılan dezenfekte işlemlerine 250 personel katılıyor. Bu işlem 17 ilçede her gün rutin olarak yapılacak" dedi.

'1700 OKULDA YARIN BAŞLAYACAK'

Okul servisleri ve okullar ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Korkutan, "İlimizde bulunan bin 700 okulun ilaçlanmasına ilişkin de yarın itibariyle kentte bulunan bütün okullarda dezenfekte işlemleri eş zamanlı başlayacaktır. 20 gün boyunca sıklıkla bu işlemler devam edecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dezenfekte yapan ekiplerden detay

Mustafa Korkutan'ın konuşması

Dezenfekte işleminden genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

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ÇATAK'TA CADDE VE SOKAKLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

VAN'ın Çatak ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gece Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Van kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Çatak İlçesi'nde ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, belediye olarak tüm önlemleri almaya çalıştıklarını belirterek, "Personellerimize bilgilendirme yapıldıktan sonra ilk olarak ilçe merkezimizdeki caddelerde, ilçe otogarında, okullarımızda ve vatandaşların sık kullandığı yerlerde hijyen önlemlerini üst düzeye çıkardık. Bu alanlar görevlilerimizce dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalarımız sürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dezenfekte ilaçlarının depodan taşınıp itfaiye aracına getirilmesi

-İlaçlama çalışmalarıdan genel ve detaylar

-İşçilerin fırça ile yolu temizlemesi

-Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile röportaj

Haber-Kamera: Hudayi GÜMÜŞ/ ÇATAK(Van),

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ÇORUM'DA 'KORONAVİRÜS' TEDBİRLERİ

ÇORUM'da toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.

Çorum'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları, kapalı duraklar, camiler, çocuk oyun alanları, otobüs terminali, belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kentin değişik noktalarında dezenfetke çalışması yürütüyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler aldıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki koronavirüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye ekiplerinin çeşitli bölgelerde yaptığı çalışmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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PROF. DR. YILDIZ: VİRÜSE KARŞI SABUNLA EL HİJYENİ YAPILMALI

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüsten korunma yöntemleri ile ilgili "El temizliğine dikkat edilmeli. Özellikle sabun kullanılarak el hijyeni yapılmalıdır" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Yıldız, hastalıktan korunmanın yollarını açıkladı. Prof. Dr. Yıldız, "Hastalıktan ölen insan sayısı 4 bin 300'ü buldu. Bu salgın dünyada sık sık karşılaşılan salgınlardan biri. Grip salgını ve koronavirüsün daha önceki salgınları yaşanmış şeyler. Bunun farkı nedir? Bu koronavirüs diğer virüslerden farklı olarak hayvanlarda yaşayabilen ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir etken olması nedeniyle korku ve paniğe neden oldu. Yeni olması insanları ürküttü. Bakıldığı zaman da kişisel olarak sadece yaşlı insanlarda bu ölümler gerçekleşmektedir. Genç insanlarda ölüm oranları çok düşük. Çocuklarda neredeyse hiçbir ölüm vakası söz konusu değil; ama yaygınlığının fazla olacağını düşünecek olursak tüm toplumu etkileyeceğini düşünecek olursak bu yüzde 1'in altındaki rakamlar ciddi anlamda ölüm demektir. Ürküten tarafı da burası" şeklinde konuştu.

'TÜM VÜCUTTA YAYGIN KAS AĞRILARI OLABİLİYOR'

Koranvirüsün solunum yolu enfeksiyonu olarak ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Öksürük, beraberinde yüksek ateş, 39 dereceyi genelde aşıyor, üşüme titremeyle yükseliyor. Koronavirüs olduğunda boğaz ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, zaman zaman ishal bile ortaya çıkabiliyor. Tüm vücutta yaygın kas ağrıları olabiliyor. İshal dediğim gibi bulantı ve kusmayla beraber karşımıza gelebiliyor; ama asıl ne ile ayırt edeceksek; burun akıntısı, öksürük ve ateşin varlığı bu enfeksiyondan şüphelendirir ancak bu sadece şüphedir. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarında benzer şikayetler yapar. Bunu ayırt etmenin yolu yapılacak testlerdir" ifadelerini kullandı.

'SABUN KULLANILARAK EL HİJYENİ YAPILMALIDIR'

İnsanların temastan kesinlikle kaçınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Yıldız "Hastalıktan korunmak için aşı söz konusu değil. Bu nedenle korunmada şimdilik en etkili yöntem hasta kişilerle temas etmekten kaçınmaktır. Ülkemizde hastalığın yayılması söz konusu olmadığından toplumda özel bir önlem alınmasına gerek yok. El temizliğine dikkat edilmeli. Özellikle sabun kullanılarak el hijyeni yapılmalıdır. Temiz olmayan ellerin ağız, burun ve göze götürülmemesi çok önemlidir. Koronavirüs özellikle yaşlı kişileri etkilediği için mümkünse 70 yaş ve üzerindeki insanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof.Dr Osman Yıldız açıklama

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ, YUNANİSTAN'IN GÖÇMENLERİ İTMESİNİ BÖYLE ENGELLİYOR

EDİRNE'den Yunanistan'a geçen göçmenleri Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uygulayıp Meriç Nehri'nden geri itmelerini sınırda görevlendirilen ve Meriç'te zodyak botlarla görev yapan özel harekat polisleri engelledi. Yunan güvenlik güçlerinin gece yarısı botlarla geri göndermeye çalıştığı göçmenler, özel harekat timlerinin termal kameralarına yansıdı.

Türkiye'nin sınırlarında serbest geçiş uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek için göçmenlerin Edirne'ye akını 13'üncü gününde sürüyor. Yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanırken, bu bölgeden geçiş yapmayan göçmenler Meriç Nehri'nin lastik botlarla aşıp, karşı tarafa geçiyor. Yunan güvenlik güçleri de yakaladığı göçmenlere şiddet uygulayıp, üzerlerindeki değerli eşyaların alıp, 'uluslararası hukuka aykırı' şekilde Meriç Nehri'nden geri itiyor.

Yunanistan'ın geri itmesini engellemek için sınırda görevlendirilen bin özel harekat polisi, Meriç Nehri'nde zodyak botlarla, sınırın sıfır noktasında ise araç ve yaya olarak devriye görevlerini 24 saat aralıksız sürdürüyor.

ÖZEL HAREKATÇILAR GERİ İTMELERİ ENGELLEDİ

Meriç Nehri'nde zodyak botlarla görev yapan özel harekat timleri, termal kameralarla da sınırı gözetliyor. Özel harekatçılar, bugüne kadar Yunanistan askerlerinin yakaladığı göçmenleri botlarla Meriç Nehri üzerinden geri itmesini özellikle geceleri termal kameralarla tespit ederek engelledi.

Zodyak botlarda 3 kişilik gruplar halinde devriye yürüten özel harekat polisleri elleri tetikte olası müdahaleye hazır şekilde görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar. Sınırda 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler ile birlikte devriye yürüten özel harekatçılar özelikle Yunanistan'ın göçmenlere zulmünü engellerken bölgede güvenliği sağlayarak 'uluslararası aykırı' geri itmelerinin de önüne geçerek bölgeyi güvenli hale getirdi.

YUNANİSTAN'IN GERİ İTMESİ KAMERALARDA

Yunanistan'ın ülkelerine geçen düzensiz göçmenleri gece yarısı hukuka aykırı olarak Türkiye'ye itmesi özel harekatçı polislerin termal kameralarına yansıdı. Kameralarda Yunan polisinin Meriç Nehri'nden botlarla itmeye çalıştığı göçmenler özel harekatçıların bölgeye gitmesiyle engellendi. Özel harekatçıların sınırda görev yapmasıyla birlikte Yunanistan'ın Türkiye tarafına göçmenleri itmesinin önüne geçildiği görülürken geçişleri önlemek için sınıra siper kazıp metrelerce dikenli tel çektiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel harekatçıların devriye atması

-Yunan polisi

-Zodyak botla geçişler (termal kamera)

-Detay görüntü

-Yunan ve Türkiye tarafı

-Nehirden detay

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Türk bayrağı ve özel harekatçı detayı

-Farklı açılardan detaylar

-Geri itilmeye çalışılan göçmenler

-Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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SURİYE'YE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden ateşkesin ardından Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı sınıra sevk edilen araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK'nın üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İslahiye Çevre yolu

-Konvoyun geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlerin medreselerinde eğitim verdikleri ve silahlı faaliyetlere katıldıkları iddia edilen Suriye uyruklu İbrahim Hac G., Waad K. ile Hüseyin H.'nin Adana'da yaşadığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin, kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de incelenmek üzere al konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zırhlı polis araçlarının baskın noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

Özel harekat polislerinin binaya girmesi

Özel harekat polislerinin "Aç kapıyı" bağırması

Özel harekat polislerinin evini kapısını kırıp, içeriye girmesi

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Sokaktaki zırhlı polis aracı

Gözaltına alınan şüphelinin evden çıkartılıp, arabaya bindirilmesi

Şüphelinin işyerine girilmesi

İşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

DİYARBAKIR'da, bir akaryatkıt istasyonunda 2 grup arasında, pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışma çıktı. 1 kişinin yaralandığı çatışma anı, cep telefonu tarafından görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda, 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada 1 kişi bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı çatışmaya karışanlar, araçlarıyla kaçarak, kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanları toplayıp bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde akaryakıt istasyonundaki grubun, pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmaları ardından da kaçmaları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Akaryakıt istasyonu

Kamera görüntüleri

Kavga anı

Silahları ateşleyenler

Kurşunların camlara isabet etmesi

Olay yeri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN - Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

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KONYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2'Sİ UZMAN ONBAŞI 3 ÖLÜ

KONYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

Araçlardan detay

Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

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TUNCELİ'DE İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

TUNCELİ'de, yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Eyüp Aslan (42), yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü yakınlarında meydana geldi. Karayolları Şube Müdürlüğü bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada operatör Eyüp Aslan ile yanında bulunan Mustafa Tuğrul yaralandı. Kazanın meydana gelmesinin ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları iş makinesinde çıkarılarak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan operatör Eyüp Aslan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tuğrul'un ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Devrilen iş makinesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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KAMYONLA ÇARPIŞAN ÖĞRENCİ SERVİSİNİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan öğrenci servisinin şoförü Kenan Kurban (56) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kilimli ilçesi sahil yolunda meydana geldi. H.T. yönetimindeki 67 ABF 104 plakalı kamyon, Kenan Kurban'ın kullandığı 67 S 162 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste sıkışan sürücü Kenan Kurban, ihbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Kenan Kurban, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü H.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Polislerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

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PANELVANIN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Elçi (48), panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Elinde çantasıyla bulvardan karşıya geçmek isteyen Kutbettin Elçi'ye, Oktay U. (59) yönetimindeki 01 GD 895 plakalı panelvan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol üzerinde metrelerce savrulan Elçi'nin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Elçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Panelvan sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Trafik kazası levhası ve trafik polisleri

Üzeri örtülü ceset ve başında bekleyen mahalle bekçileri

Ölen kişinin yola savrulan çantası

Polisin çantada arama yapması

Polis araçları

Yayaya çarparak ölümüne neden olan panelvan

Panelvanın hasar gören yerleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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GENÇ KIZ, TARTIŞTIĞI BABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

ADIYAMAN'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. layla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Cinayeti işleyen kızın evden çıkartılması

-Cinayet işleyen kızın polis aracına bindirilmesi

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin evden çıkartılması

-Cenazenin araca konulması

-Mahalle sakinleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BEBEĞİN CESEDİNE ULAŞILAMADI

ADIYAMAN'da, annesi tarafından 1 günlükken öldürülen bebeğin cesedine ulaşılamadı. Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen 1'i bebeğin babası, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve geçen pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen F.U. ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

POLİS BEBEKTEN İZ BULAMADI

F.U.'nun ifadesi üzerine ekipler tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan çöplükte arama yapıldı. Yapılan aramada bebeğe ait ceset veya kalıntıya rastlanmadığı bildirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla bağlantısı olduğu öne sürülen biri bebeğin babası 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. F.U.'nun ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgulamasının sürdüğü belirtildi.

Bu arada savcılık tarafından dosyaya gizlilik kararı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Şüphelinin polis aracıyla getirilmesi

-Şüphelinin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

-Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastanesi

-Adıyaman Adliyesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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BARTIN'DA SAHİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BARTIN'ın tatil beldesi İnkum sahilinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde herhangi bir darp ya da yara izi olmayan ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Bartın İnkum sahilinden güneşin batışını izlemek isteyen vatandaşlar, sahilde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından 40-45 yaşlarında, üzerinde elbise olmadığı sadece ayaklarında çorapların olduğu ve muhtemelen 1 haftadan beri denizde olduğu belirlenen cesedin üzerinde darp yada yara izi tespit edilmedi. Ekiplerin sahilde inceleme yaptığı sırada vatandaşların cep telefonları ile görüntü çekmeleri de dikkat çekti. Yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahilden detay

-Cesedin bulunduğu bölgeden detay

-Ekiplerden detay

-Cesedin incelenmesi

-Cesedin taşınması

-Cesedi ilk gören vatandaş ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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SURİYELİ TÜCCAR SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

KAYSERİ'de, evinin sönünde silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli tüccar Muhammed Elhac (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Erkilet Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Gıda işi ile uğraştığı öğrenilen Suriyeli Muhammed Elhac, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Elhac, vucuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralalan Elhac'ı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine götürdü. Suriyeli Elhac, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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HAMİLE EŞİ VE OĞLUNUN KATİLİ, CENAZE TÖRENİNDE EN ÖNDEYMİŞ

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed Cemel'in (5) katil zanlısının ailenin yan komşusu Yasin Mihaviş'in (30) çıkmasının ardından konuşan acılı eş ve baba Halil Muhammed (32), yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Muhammed, "O şahıs benim arkadaşımdı. Nasıl böyle bir şey yapabildi anlamıyorum" dedi. Öte yandan zanlının, cenaze töreninde en önde durduğu çekilen görüntülere yansıdı.

Olay, 4 Şubat sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi duyulması üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed Cemel'i de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları Hasan Elkatmış (57), Ozan Elkatmış (32) ve Şahin Elkatmış (30) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Hasan Elkatmış, Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış serbest bırakıldı. Birçok şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, ekipler Suriye uyruklu Yasin Mihaviş isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu ve evli olduğu öğrenilen Mihaviş, geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'de bulunan bir derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi. Mihaviş'in suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BERABER YİYİP- İÇTİK'

Suriyeli anne ile oğlunu öldüren şahsın, ailenin yan komşuları Yasin Mihaviş çıkmasının ardından, acılı baba ve eş Halil Muhammed yaşananlara isyan etti. Üç yaşındaki kızı Delal ile bir başına kalan Muhammed, katil zanlısı Mihaviş ile dostluklarının bulunduğunu söyledi. Muhammed, "Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Eşimi ve çocuğumu öldüren kişi, bizimle mezarlığa kadar geldi. Cenaze yemeğinden yedi. O, benim arkadaşımdı ve kendisinden de hiç şüphelenmedim. Beraber yedik- içtik, işe gidip- geldik. O yüzden bunu aklımızın ucundan dahi geçirmedim. Altınlarımızın olduğunu nasıl öğrendi hala anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte kendilerine destek olan Türk polisi ve vatandaşlara teşekkür eden Muhammed, "Her şey için Allah'a şükretmeye devam ediyorum. Olayın ardından o eve bir daha dönmedim ve arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Kızıma da hem ben hem de akrabalarım bakıyor. Onu beraber büyütüyoruz. Yaşı çok ufak olduğu için olayların farkına varamadı. O yüzden olaydan sonra ne annesini ne de abisini hiç sormadı. Katilin ortaya çıkmasının ardından hem rahatladık hem de hiç rahatlamadık. Rahatladık çünkü eşimi ve oğlumu öldüren kişi tutuklandı. Rahatlamadık çünkü bu olay hiç kolay değil. Türk polisine ve vatandaşlarına çok teşekkür ederim. Çünkü zor zamanlarımızda hep yanımızda oldular" dedi.

KATİL ZANLISI CENAZEYE KATILMIŞ

Suriyeli anne ile oğlunu öldüren Mihaviş'in, cenaze töreninde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Cenazeye katılan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde açıkça seçilen Mihaviş'in, mezarlığa en yakın duran kişilerden olduğu ve okunan dualara da eşlik ettiği kameralarda görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Halil Muhammed röportaj

-Muhammed ve kızından genel ve detay görüntü

-Cenazeden görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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EVİNDE YAKALADIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

TOKAT'ta hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen Muhamed Gedik (23) ile evin sahibi Oğuzhan Göğüş (24), bıçaklı kavga etti. Her iki gencin de yaralandığı kavga sırasında hırsızlık şüphelisi Gedik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bedestenlioğlu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş ile birlikte çarşıdan alış verişten geldi. İçeriye girdiklerinde Serra Göğüş evlerinin arka balkonun camının kırık olduğunu görünce durumu oğluna söyledi. Oğuzhan Gögüş evin odalarını kontrol etmek için ikinci katta bulunan yatak odasına çıktı. Burada kapı arkasına saklanan ve hırsızlık amacıyla eve girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı.

BIÇAKLI KAVGADA İKİSİ DE YARALANDI

İkili arasında çıkan kavgada Muhammed Gedik, Oğuzhan Göğüş'ü elindeki bıçak ile yüzünden yaraladı. Oğuzhan Göğüş ise elindeki bıçakla Muhammed Gedik'i baldırından yaraladı. Evdeki boğuşma seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Muhammed Gedik'i Tokatt Devlet Hastanesine götürürken, yüzünden yaralanan Oğuzhan Gögüş ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin'de tedavi altına alındı. Çok kan kaybeden Muhammed Gedik hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüpheli Oğuzhan Göğüş'ün ise tedavisi sonrası gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayın yaşandığı evde polis ekipleri inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

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ÇOCUKLARIN EVİN BODRUMUNDA YAKTIĞI ATEŞ YANGINA NEDEN OLDU

DÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların oyun oynarken yaktığı ateş yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay öğleden sonra Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Jamal H.'nin çocukları evin bodrum katına girerek oyun oynarken ateş yaktı. Ateş bir anda bodrumda bulunan yorgan ve battaniyeleri tutuşturdu. Evden çıkan dumanları gören mahalle halkı durumu itfaiyeye bildirirken, evde bulunanlar ise çocukları bodrumdan çıkardı. Yangında tüm evi dumanlar sararken alevler ise büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evden görüntü

-Yangına müdahale eden itfaiyenin görüntüsü

-Dumanın tahliye edilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'de, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda bonzai, ecstacy ve metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde bulunan toplam 9 adrese özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 24,02 gram bonzai, 6 adet ecstacy ve 0,52 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin, bugün adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis kamerasından operasyon görüntüleri

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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BODRUM'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 6 GÖZALTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler; F.S., N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası dün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların tamamını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),

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1511 AĞACIN KESİLMESİYLE İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

MERSİN'de bir gecede 1511 kızılçam ağacını tek başına kestiğini öne süren ve hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Mehmet Şenol'un ağaçları, 2'si 18 yaşından küçük 4 köylüsüyle birlikte kestiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski Mezitli Mahallesi'nde 22 Kasım 2019 günü, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 74 dönümlük hazine arazisindeki 1511 kızılçam ağacı bir gecede kesildi. Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edip, yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye gelerek inceleme başlatan orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak Mehmet Şenol'u gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Şenol hakkında dava açıldı. Davanın 12 Şubat günü görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Şenol, "Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Saat 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün zararın 365 bin 602 TL olduğunu bildirdiği duruşmada, Mehmet Şenol, tahliye edildi. Soruşturmayı genişleten Mersin polisi, 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şenol'un köylüsü olan ve ağaçları birlikte kestikleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. tutuklanırken, M.K adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüphelinin savcılıktan salıverildiği soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kesilen ağaçlardan görüntü

-Mersin Emniyet binasından görüntü

-Adliyeden görüntü

Haber-Kamera: MERSİN,

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FETHİYE'DE AMBULANS ŞOFÖRÜNÜ DARP EDEN HASTA YAKININA PARA CEZASI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, annesini hastaneye getirdikleri sırada telefonunu açmayan ambulans şoförleri Hüseyin Dal (48) ve Reşat Deveci'yi (38) darp eden Umur T.'ye (27) 'basit yaralama' suçundan 3 bin 740 lira adli para cezası verildi.

Olay, geçen 19 Temmuz'da, Fethiye Devlet Hastanesi acil girişinde meydana geldi. 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye getirilen annesi Nuray Tekin'in ölümünün ardından Umur T. (27), ambulansta görevli şoförler Hüseyin Dal ve Reşat Deveci'ye saldırdı. Ambulans şoförlerinin hastaneye seyir halindeyken cep telefonundan yaptığı aramalara cevap vermemesini gerekçe gösteren Umur T.'nin darp ettiği Dal ve Deveci şikayetçi oldu. Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan T., olay günü yaşananları hatırlamadığını söyledi. Annesinin ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını anlatan T., ambulans şoförlerine saldırdığı için pişman olduğunu dile getirdi. Tutuksuz yargılanan T.'ye, 'basit yaralama' suçundan 3 bin 740 adli lira para cezası verildi.

Fethiye Adliyesi önünde duruşmaya katılan Dal ve Deveci'ye destek veren sağlık çalışanları yaşananlara tepki gösterdi. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Öz Sağlık- İş Sendikası Muğla İl Başkanı Fatma Kuzucuoğlu, sağlıkçılara, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

-Sağlık çalışanlarının adliyeden çıkmasından görüntü

-Sağlık çalışanları adına Fatma Kuzucuoğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),

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KIZININ ALTINLARINI DOLANDIRICILARA GÖTÜRÜRKEN POLİS ENGELLEDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat işçisi Alaettin Kaba (47), telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıya inanarak kızının 35 bin liralık altınını teslim etmeye giderken polis tarafından engellendi. Ekipleri karşısında görünce dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Kaba, polise teşekkür etti.

Bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Alaettin Kaba'yı arayan kimliği belirsiz kişi, cumhuriyet savcısı olduğunu belirtip, 'Bir dolandırıcılık olayında kimlik fotokopini kullanmışlar. Olayı çözmemiz için evdeki ziynet eşyalarını teslim etmen gerekiyor' dedi. Dolandırıcıya inanan Kaba, eve gidip nişanlı kızına hiçbir şey söylemeden, 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, evden ayrıldı.

DAMADI YARDIM İSTEDİ

Alaettin Kaba, altınları teslim etmek üzere dolandırıcıların yönlendirmesiyle Adalet Sarayı civarında tarif edilen bölgeye giderken, babasının dolandırılmak üzere olduğunu anlayan kızı da nişanlısını arayarak olayı anlattı. Damadı da telefonla Kaba'ya ulaşamayınca hemen 155'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adliye kavşağında Kaba'nın kullandığı otomobilin önünü kesti. Ne olduğuna anlam veremeyen Kaba, ekiplerin 'Biz polisiz, dolandırılıyorsun' demesi üzerine şoke oldu. O sırada cep telefonunun açık olması nedeniyle yaşananları dinleyen dolandırıcı ise hemen telefonu kapattı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Son anda polisler tarafından dolandırılmaktan kurtarılan Alaettin Kaba, emniyete götürüldü. İfadesi alındıktan sonra polis, Kaba'ya kızının altınlarını teslim edip dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Emniyetten ayrılırken polislere teşekkür eden Alaettin Kaba, gazetecilere de yaşadıklarını anlattı. Dolandırıcının kendisini savcı olarak tanıttığını belirten Kaba, "Bana, 'Senin adına dolandırıcılık yapılmış. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ben seni kurtaracağım' dedi. 'Kimseye bilgi vermeyeceksin, telefonu kapatmayacaksın ve buraya gelene kadar da kimseyle görüşmeyeceksin' dedikten sonra evimdeki ziynet eşyalarımı alıp adliyenin oraya getirmemi istedi. Ben de ona inanıp eve gidip yeni nişanlanan kızımın altınlarını alıp ayrıldım. Kızım nişanlısını aramış o da 155'ten yardım istemiş. Polis arkadaşlar araçlarıyla önümü kesince dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Altınlar

Polisin altınları Alaettin kaba'ya teslim etmesi

Altından detay

Kaba ile röp.

Kaba'nın polise teşekkür etmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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KARGOLARDAN KAÇAK CEP TELEFONU ÇIKTI

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonunda İstanbul'dan Kahramanmaraş'a cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kargo paketlerini yaptıkları 2 ayrı operasyonda ele geçirdi. Paketlerden 327 kaçak cep telefonu çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-KOM tabelası

-Telefonlar

-Telefonlardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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ÖĞRENCİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTAN ÜRETTİ

ADIYAMAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor.

Okulun kimya laboratuvarında kimyager ve öğretmenler gözetiminde lise öğrencileri tarafından üretilen dezenfektanlar Adıyaman ve ilçelerdeki okulların koronavirüse karşı temizliğinde kullanılmaya başlandı.

Dezenfektan; saf su, sodyum hipoklorit, izopropil alkol ve çeşitli dezenfekte edici kimyasal maddelerden üretiliyor. Çeşitli temizlik ürünleri ürettiklerini belirten Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri alan şefi Meral Küçüker, şöyle dedi:

"Bölümümüzde biz şu ana kadar çeşitli temizlik malzemeleri üretimini gerçekleştiriyorduk. Koronavirüse karşı birtakım tedbirler alınması gerekiyor. Bu kapsamda biz kimya teknolojileri alanı olarak Adıyaman merkez, ilçeler ve tüm köydeki okullar olmak üzere hepsine dezenfektan madde üretimi gerçekleştirmeye başladık. Bu üretimimize çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Yüzlerce ton dezenfektan üretimi yapılacak. Bu üretimler neticesinde okullarımız ilaçlanacak, dezenfekte edilecek ve böylece çocuklarımız her çeşit virüse karşı korunma amacıyla tedbir alınmış olunacak. Bunu biz sadece Adıyaman için yapmıyoruz çevre illerden de oldukça faza sipariş var. Milli Eğitim Bakanlığı talimatı doğrultusunda Türkiye genelindeki kimya teknoloji alanları bu virüse karşı dezenfektan üretimine görevlendirildi. Bu konuda bize ve öğrencilerimize büyük sorunluluklar düşüyor ve bizlerde elimizden gelen çabayı gayreti gösterip sorumluklarımızı yerine getireceğiz ve bu dezenfektanı en iyi şekilde üretmek için çalışacağız. Depolarda bidon ile bütün kamu ve kuruluşlarına, okullara teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Bugün başladık daha 1 ton 100 kilo kadar bir üretimimiz oldu aciliyetle yapılması gerekiyordu elimizdeki malzemeyle bugün bunu yaptık ama yarın TIR'lar burada olacak ve yarından itibaren günlük 30 ton ile 50 ton arası üretim yapmayı planlıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adıyaman Teknik ve Meslek Lisesi

Öğrencilerden görüntü

Dezenfekten yapılışı

Öğrencilerin okulları ilaçlaması

Öğrenci Meral Küçüker ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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AKYARLAR KOYU'NDA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, Akyarlar Koyu'yla sürdü.

Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla bu yıl Yalıçiftlik Koyu'ndan başlattığı deniz dibi temizliği, Gümbet, Ortakent, Küdür ve İçmeler'in ardından Akyarlar Koyu'yla devam etti. Bodrum Belediyesi dalış ekibinden 10 dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı. Akyarlar Limanı içi ve koy geneli temizlendi. Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu'ndan 150 öğrenci ise, sahil şeridindeki çöpleri topladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada 5 kilo karton, 30 kilo plastik, 20 kilo demir, 60 kilo cam ve 2 araç lastiği atığı toplandı. Denizde ve kıyıda yapılan temizliğin ardından atıkların etrafına toplanan öğrencilere, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi İsmail Can Karadağ tarafından bilgiler verdi. Toplanan atıklar ise, Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deniz dibi temizliği

-Su altındran görütü

-Öğrenciler görnütü

-Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ BODRUM(Muğla),

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MERSİN'DE 265 PERSONELLE DEPREM TATBİKATI

MERSİN'de İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikata, 26 farklı kurumdan 265 personel ve 43 araç katıldı.

Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve diğer kurumların da katılımıyla İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında, Mezitli Belediyesi yanındaki eski hal alanında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su'nun takip ettiği tatbikat, nefesleri kesti.

Hazırlanan senaryoya göre, saat 14.00'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tatbikatın başlamasıyla birlikte senaryo gereği çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Çöken binanın enkazında yakınlarını arayan yaralılar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılıp alan güvenlik çemberine alındı. Tatbikatta, ekipler tarafından enkaz altında kalan vatandaşlar ise kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tatbikatta, arama-kurtarma, haberleşme, yangın, altyapı ve enerji hasarlarına müdahale senaryoları da gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren tatbikatın ardından Vali Su, deprem alanının kenarında kurulan çadırları ziyaret etti.

'MERSİN AFETE HAZIR'

Tatbikatın ardından toplanan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Su, "Hep birlikte çok başarılı bir deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Burada şunu gördük ki, tüm görev içerisinde yer alan hizmet gruplarımız, gerçekten hizmet ve görev bilinci içerisinde çok güzel bir koordinasyonla görevlerini yerine getirdiler. Tüm görev gruplarına teşekkür ediyorum. Olası bir durumda da tüm ekiplerimizle beraber ilimiz hazır vaziyettedir. Bu tatbikatta da bunu gördük" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tatbikat alanından görüntü

-Tatbikatın başlaması

-Ekiplerin enkaz altında kalanlara

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,

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TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİNİN MAKETİ SÜRÜCÜLERİ CAYDIRACAK

Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak. MUĞLA'da sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek için Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi, Dalaman Havalimanı güzergahına yerleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Dalaman ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin de görebileceği havalimanı güzergahında belirlenen noktalara Türkiye'nin otomobilinin trafik polisi aracı maketini yerleştirdi. Maket ile sürücülerin trafik kurallarına uyarak kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Trafikte yapılacak hatalarda caydırıcı özelliğe sahip olduğu belirtilen maket polis otomobilinin üzerinde bulunan tepe lambasının ise güneş enerjisi ile 24 saat çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maket aracın genel görüntüsü

Haber: Ercan KAYLI/ DALAMAN(Muğla),

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KAHRAMANMARAŞ'TA FOTOKAPANLA VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi kırsalında nesli tükenmekte olan vaşak, fotokapana yakalandı. Bu görüntü, yıllardır bölgede varlıkları bilinen vaşakların canlı olarak kaydedilen ilk görüntüsü oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hem hayvanların popülasyonlarını takip etme, hem de kaçak avcılara karşı koruma adına il genelinde dağlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Elbistan'ın kırsalına yerleştirilen kapanlardan birine nesli tükenmekte olan vaşak takıldı.

Görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında paylaştı. Aynı zamanda bu görüntü, Kahramanmaraş'ta varlıkları yıllardır bilinen vaşakların canlı olarak kaydedilmiş ilk görüntüsü oldu. Kasım 2019'da Nurhak ilçesinde bir vaşak tüfekle vurularak öldürülmüş, 22 Ocak'ta da Göksun ilçesinde de bir vaşağın otomobil çarpması sonucu ölüsü bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaya üzerindeki vaşak

-Vaşağın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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