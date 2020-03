DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

RESULAYN'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT

ŞANLIURFA Valiliği'nce Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

Açıklamada, "Saldırı sonucu jandarma uzman onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, 7'si sivil olmak üzere yaralanan 10 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır" denildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 3 yerel polis hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Resulayn'da pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından okunan duanın ardından şehit Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi karayoluyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Tören alanı genel

Şehidin naaşının taşınması

Törenden görüntüler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

==================================

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin Resulayn kentinde, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un (26) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Bezayıt Bestami Buluş, Resulayn'da terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit oldu. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ile askeri erkan, şehidin ilçede yaşayan annesi Aynur Ertem'e acı haberi verdi. Şehit Buluş'un evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alınca fenalaşan aile bireylerine ise sağlık ekibi müdahale etti.

DEDESİ KORE GAZİSİYMİŞ

Şehit Beyazıt Bestami Buluş'un babası Mehmet Buluş'un, 20 yıl önce Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Şehidin dedesi Ali Ertem'in ise Kore gazisi olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş, bugün cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yetkililerin şehit evine girmesi

Polis aracı ve ambulansın gelişi

Şehit yakınlarının feryadı

Şehidin evine Türk bayrakları asılması

Evin önündeki kalabalık

Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

=====================================

ŞANLIURFA'DA YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 100 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

ŞANLIURFA'da, 100 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Eyyübiye ilçesine bağlı taşımalı eğitim yapılan Ayrancı İlk ve Ortaokulu'nda, öğle yemeğinde verilen kuru fasulye, pilav ve turşuyu yiyen öğrencilerde, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Okul idaresinin ihbarı üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 100 öğrenci, Harran Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların gıda zehirlenmesi olduğunu belirlediği öğrencilerden tedavileri tamamlananlar, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Yemeklerden alınan numuneler ise incelemeye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastanenin Acil servisi

Ambulansla gelen zehirlenen öğrenciler

Yakınlarının acil bahçesinde toplanması

Öğrenci servisi gelen öğrenciler

Acilde tedaviye alınan öğrenciler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

==================================

YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALI

ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Oruçlu Mahallesi istikametine ilerleyen Mehmet Kamuz yönetimindeki 06 BJ 5217 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ormanlık alana düşen araç, bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Kamuz (48), araçta bulunan babası Nuh Kamuz (64) ile yakınları Hakkı Kamuz (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuh Kamuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Kamuz ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yaralının hastaneden çıkarılıp ambulansa bindirilmesi

Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ FEKE(Adana),

=======================================

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN VETERİNER HAYATINI KAYBETTİ

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan sürücü veteriner hekim Mehmet Keleş (49) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Besni'ye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. Veteriner hekim Mehmet Keleş yönetimindeki 02 AAN 605 plakalı traktör, tarlasını sürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Keleş, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tarlaya gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Keleş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı duyan Keleş'in yakınları da hastanede gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri

Kaza yapan Keleş'in yakınları

Besni Devlet Hastanesi

- Besni Devlet Hastanesi morgu

Hayatnı kaybeden Keleş'in yakınları

Keleş'in yakınlarının ağıtları

Jandarma

Keleş'in vesikalık foto

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,

=============================

AYDIN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ağaçlı Mahallesi'nden Söke istikametine giden Yunus Artan yönetimindeki 09 BT 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa Keloğlu yönetimindeki 09 FU 141 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada Yunus Artan ve yanındaki 1 yaşındaki Halil İbrahim Artan ile diğer otomobil sürücü İsa Keloğlu ve araçta bulunan Özgür Keloğlu ile 5 yaşındaki Mustafa Keloğlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu otomobiller kullanılmaz hale gelirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İslam KELEŞ/ SÖKE(Aydın),

========================================

MALATYA'DA, TERÖR PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 121 mermi ile 3 örgütsel kitap ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ele geçirilen silahlar

Malzemeler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================

ŞANLIURFA'DA ALACAK KAVGASI: 3 YARALI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde aralarında alacak anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumet olan iki grup arasında sokakta tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, iki gurubun yakınların katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, saçmalara hedef olan Gökhan Yavuz, Mehmet Yavuz ve Yusuf Yavuz yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Polis ekiplerinin gelmesi

Toplanan meraklı vatandaşlara

Ambulansların gelmesi

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ BİRECİK(Şanlıurfa),

================================

AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (3)

EMNİYET MÜDÜRÜ O ANLARI ANLATTI

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren ve birkaç el ateş eden A.Ö.'yü (17) elindeki tüfeği bırakmasına ve dışarıya çıkmasına ikna eden Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, "Şahsın yaşının ufak olduğunu görünce konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve konuştum. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözdük" dedi.

33 yıldır meslekte olan bir çocuk annesi Türkal, saldırıyı gerçekleştiren A.Ö.'nün yaşının küçük olduğunu fark ettikten sonra konuşmaya karar verdiğini söyledi. Türkal, "Sabah saatlerinde bir alışveriş merkezinde silah kullanıldığına dair bir anons aldık. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bir alan olduğu için ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etti. Olayın ciddiyetine binaen ben de yardımcılarımla birlikte olay yerine geçtim. Gittiğimizde anonsun doğru olduğunu gördük ve birkaç el de ateş ettiği bilgisi vardı. Şahsı gözlemlediğimde yaşının küçük olduğunu gördüm. Bizler için vatandaşın can ve mal güvenliği her zaman en önemli unsurdur. Bu olayda da ne ona ne oradaki vatandaşlara zarar gelmeden olayı çözmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu tarz durumlarda krizi doğru yönetmek önemlidir. Bir polis olmamın yanı sıra bir anne olduğum için onunla konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve ikna ettim. Ekiplerimiz de zaten hem içeride hem de dışarıda çok güzel tedbirler almıştı. Doğru ve yerinde bir ekip çalışmasıyla her şey daha kolay oldu. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözmüş olduk. Tüm ekiplerimiz birbirilerimizle koordineli çalışıp hızlı bir şekilde olayı çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'İLK GÜNKÜ KADAR HEYECANLIYIM'

A.Ö.'ye ile konuşması hakkında da bilgi veren Türkal, "Her ne kadar 'Bizim için olmasa da kendisi için geçerli bir sebebi vardır' diyerek onunla konuştum. Kendisini dinleyebileceğimizi ve yaptığı bu hareketin doğru olmadığını söyledim. Vatandaşların yanı sıra kendi can güvenliğini de tehlikeye soktuğunu anlattım. Sağduyulu hareket etmesini ve sorunu konuşarak çözebileceğimizi ilettim. Konuşmalardan sonra kendisi de ikna oldu" diye konuştu.

İlk günkü heyecanla polislik yaptığının altını çizen Bornova İlçe Emniyet Müdürü Türkal, "33 yıldır meslekteyim ve polisi her zaman kadın veya erkek mesleği olarak değil, salt polislik olarak gördüm. Her şeyden evvel bu mesleği sevmek lazım. Polislik çok fedakarlık çok sabır ve çok özveri ister. O yüzden bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Bu noktada kadın veya erkek olmanın bir önemi yok. Ben de ilk günkü heyecanla mesleğimi çok severek yapıyorum. Biz güzel bir ekibiz ve başarı da buradan geçiyor" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HOBİSİ ÇİÇEKLERİ

Türkal'ın en büyük hobilerinin başında ise çiçekleri geliyor. Hem odasında hem de evinde birçok çiçek bulunan Türkal, çiçeklerine kendi elleriyle bakıyor. Çiçeklerin, hayatında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyleyen Türkal, "İyi bir polis olmanın yolu tüm canlıları sevmekten geçer" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal röportaj

Çiçekleri sularken görüntü

Makamdan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

=========================================

MANİSA'DAKİ OKUL ÖNLERİNDE NARKOTİK DENETİMİ

MANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri ve parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuya karşı dün denetim yaptı. Kentteki okul önleri ve çevreleri ile parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 'Asi' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Denetimde 120 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Okul önlerinde Narkotik ekiplerinin görüntüsü

Asi isimli narko köpeğinin görüntüsü

Polis ekiplerinin vatandaşların üzerini arama görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

====================================

EBER GÖLÜ'NDE KAMIŞLARI YAKAN ŞÜPHELİ DRONE İLE TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

AFYONKARAHİSAR'da, üç ilçenin ortasında yer alan Eber Gölü'nde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, göl kenarında bir miktar kamış toplayıp, kalanları ateşe verdiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nde son zamanlarda yaşanan yangınlar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Eber Gölü'ne karadan ulaşmak mümkün olmadığı için havadan drone ile kontroller yapmaya başladı. Kontroller sırasında, iç kesimlerde yangın olduğunu tespit eden ekipler, yangın mahallinden gelen bir balıkçı kayığını takibe aldı. Jandarma ekipleri drone ile elde edilen görüntülerle, göl kenarındaki kamışların bir kısmını toplandıktan sonra kalanları ateşe verdiği belirlenen S.E.'nin kimliğini tespit ederek, gözaltına aldı.

SATMAK İÇİN TOPLAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, S.E.'nin göl kenarından satmak için kamış topladığı, kalan kamışları ise başkası tarafından alınmaması için ateşe verdiği belirlendi. Diğer yandan Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe jandarma komutanlıkları tarafından Eber Gölü'nde artış gösteren yangın olaylarının önüne geçmek için gece- gündüz karadan ve havadan kontrollere devam edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Drone görüntüsü

Haber: Muzaffer NAL/ ÇAY(Afyonkarahisar),

=======================================

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2)

'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Kapaklı ilçesinde bir araya geldiği partililere seslenen Akşener, partinin kuruluş süreceğini anlatarak, yeni kurulan partilere değindi. Akşener, "Şimdi yeni partiler kuruluyor. Ben şahsen kendim ve partim adına olumlu karşıladım, seçenek doğru bir şeydir rekabet doğru bir şeydir. Bu arkadaşlarımız parti kurmalarıyla ilgili bazı konuları, tabi tecrübe bizden geçtiği için bütün dertler bizim üzerimizden geçti. Dolayısıyla inşallah hep birlikte Türkiye'yi bundan sonra normalleştireceğiz" dedi.

Çerkezköy ilçesinde pazar yerini ziyaret eden Akşener, partililerle bir araya geldikten sonra Çorlu ilçesine geçti. Çorlu'da esnaf ziyaretinde bulunup, partililerle buluşan Akşener, dünkü Tekirdağ programını tamamladı.

PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugün Tekirdağ ve ilçelerine yapacağı gezi programının iptal edildiği açıklandı. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Koronavirüse karşı alınacak önlemlere dair, devletin her kademesinde yapılan toplantıların sonuçları malumunuzdur. Eğitim sistemimiz, spor karşılaşmaları, organizasyon iptalleri gibi kararlar, bu küresel tehlike ile mücadele konusunda olumlu adımlardır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, 12-13 Mart tarihlerinde Tekirdağ ve ilçelerini kapsayan programı da bu çerçevede değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir. Sayın Genel Başkanımızın 13 Mart Cuma günkü, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu ve Süleymanpaşa programları iptal edilmiştir. Bu programlarda kalabalıklar oluştuğu dikkate alınarak, vatandaşlarımız açısından herhangi bir riske meydan vermemek üzere alınan iptal kararını bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ÇERKEZKÖY

-Akşener'in Kapaklı'da karşılanması

-Esnaf ziyaretileri

-Akşener'in açılaması

-Çerkezköy'de pazar yeri ziyareti

-İlçe teşkilatını ziyaret

ÇORLU

-Çorlu'ya gelişi

-Partileler tarafından karşılanması

-Esnaf ziyareti

-Partide konuşması

-Partide resim hediye edilmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY-Onur KAYA/ TEKİRDAĞ,

==============================================

BAKAN SELÇUK: ÖĞRENCİLERİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ SENARYOLAR HAZIR

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bütün okullarımızın nisan ayında yapılacak ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen koronavirüs toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakanlıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda; öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığı için yurt genelindeki tüm okulların nisan ayındaki ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

'23 MART'TAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ BAŞLAYACAK'

Türkiye'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemleri ve özel olarak hazırlanan TV ders programlarıyla bu alanda da model ülke olmaya hazır olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "16-30 Mart arasındaki iki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren de sunacağımız alternatifler üzerinden evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yenilenen yüzüyle bu süreçte de yine önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacaktır. Bunla ilgili olarak hangi teknoloji ile hangi tekniği vereceğimize ilişkin bir alt yapı hazırladık. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Öğretim kademelerine göre internet mi, televizyon kanalı mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak senkron mu olacak, asenkron mu olacak, bunlar ile ilgili de tüm alt yapı çalışmalarımız hazır vaziyette. Bunu da bir tablo haline getirdik. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız bu sistematiği bu tatil döneminde de şimdi bu uzaktan eğitim ile devam ettireceğiz" diye konuştu.

'YÜZ YÜZE TELAFİ PROGRAMLARI DA UYGULANACAK'

Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler ile Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerin EBA üzerinden hazırlıklarına devam edebileceğini kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca, EBA kullanımında tüm operatörlerden ücretsiz 3 GB internet imkanı sağlanacağını söyledi. Selçuk, "Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır" dedi.

'TEDBİRLER ÜÇ AŞAMALI OLARAK HAYATA GEÇİRİLDİ'

Tüm okullarda eğitim dışı saat ve günlerde dezenfeksiyon çalışmalarının yoğunlaştırılmış program çerçevesinde sürdüğünü aktaran Selçuk, "Ayrıca, öğretmen ve yardımcı personellerimizin de uzaktan öğrenme yöntemiyle salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programına katılımları sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı hijyen, her zaman ve her yerden ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı" ifadelerini kullandı.

'AİLELERİ TEKNİK DATAYLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRECEĞİZ'

Bakan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti alabileceğini belirterek, sözlerini söyle sürdürdü:

"Bu süreçte en önemli görev hiç şüphesiz ebeveynlerimize düşüyor. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi ve çok uzun süreli tatiller söz konusu. Bu tatil süresince Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlımıza dikkat etmemiz Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyeleri dikkatle uygulamamız gerekiyor. Başta da söylemiş olduğum gibi bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı evlerinde istirahat edip dinlenerek, kitap okuyup, müzik dileyip, bireysel sporlar yaparak veyahut hobileriyle ilgilenerek vakit geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becerilerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli. Çünkü okuduğunu anlama için bu tür örneklerin okunması son derece önemli. 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlarken teknik detaylar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bütün bu yapmaya çalıştığım açıklamalar bazı konularda yarından itibaren daha ayrıntılı bir biçimde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız. Ama karşılaşabileceğimiz durumlar içinde senaryolarımız hazır tüm toplumun desteğini bekliyoruz."

'HER TÜRLÜ SANARO HAZIR'

Bakan Selçuk, tatil sürecinin uzama ihtimali ve okulların geç kapanması ihtimaliyle ilgili soru üzerine, "Öğrencilerin sınavı dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Eğer 'a veya b senaryoları olursa' öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir, olumsuz etkilenmemeleri için ne türlü tedbiri alırız, her türlü paketimiz hazır. Bu paketi Külliye'deki toplantıda sunma imkanımız oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU - Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

============================================

BURSA'DA, ULUCAMİ VE TÜRBELERDE CUMA NAMAZI ÖNCESİ DEZENFEKSİYON

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle bugün kılınacak cuma namazı öncesi, başta Ulu Cami olmak üzere kentteki cami ve türbeler dezenfekte edilmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 3 ay önce ortaya çıkan Kovid-19'a (Yeni Koronavirüs) Türkiye'de bir kişide rastlandığını açıklaması üzerine, birçok uzman korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarılar kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tedbirlerini arttırdı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği yerlerde çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, başta Ulu Cami olmak üzere, Osmangazi, Orhangazi, Emirsultan ve Üftade Hazretleri türbelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Özellikle bugün kılınacak cuma namazı öncesi kutsal mekanlar dezenfekte edilerek, olası salgının önüne geçmek hedeflendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin sadece turistik yerlerinin değil bütün camilerin, otobüslerin, otobüs duraklarının, bankların da dezenfekte çalışmaları kapsamında olduğunu belirterek, ekiplerin ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ekiplerin Ulucamiyi ilaçlaması

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

===================================

MERSİN'DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

MERSİN'de, Toroslar Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı.

Toroslar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında, okullar, camiler, parklar, sosyal tesisler, kültür merkezi ve belediye hizmet binası olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor.

İlçe genelinde Koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Hemşerilerimizden de isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir" dedi.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarının düzenli bir şekilde devam edeceğini kaydeden Başkan Yılmaz; "Son günlerde gündemde olan koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi arttırdık. Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımıza ilave olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Virüsün ülkemizde de görülmesi ile vatandaşlarımız arasında tedirginliğin arttığını görüyoruz. Halkımızın bu süreci en iyi şekilde atlatması için salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi devam ettireceğiz ve hep birlikte mücadele edeceğiz. Halkımızın sağlığı önceliğimiz" diye konuştu.

ERDEMLİ'DE KORONAVİRÜSE KARŞI OKULLAR İLAÇLANDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı. Erdemli Belediyesi 50 kişilik ekiple, okullardaki eğitimlerin tamamlanıp, öğrencilerin evlerine gitmesinin ardından ilçede bulunan bütün okullarda ilaçlama çalışması başlattı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öğrencilerin hijyenik ortamda eğitim-öğretimlerine devam edeceklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan solüsyonlar ile ilaçlama ekiplerince son sistem malzemeler kullanılarak buharlaştırma metodlarıyla okullar ilaçlanacak, geleceğimiz olan öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda eğitim öğretime devam etmeleri sağlanacak ve velilerimizin de yüreklerine su serpilmiş olacaktır. Okullarımıza sıvı sabun, peçete gibi temizlik maddeleri de belediyemizce sağlanacaktır" dedi.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise dünyada hızla yayılan korona virüsü nedeniyle 127 okulda ilaçlama çalışması başladığını söyleyerek, "Erdemli Belediyemizin desteği ile ilçemizde bulunan 127 okulumuzda ilaçlama çalışması başlatıldı. İlk olarak öğrenci sayısının fazla olduğu Hacı Ömer Serin ilkokulundan ilaçlamaya başladık. İlaçlama süresince Eğitim ve Öğretim hiçbir şekilde aksamayacak. Velilerimizin, resmi açıklamalara riayet etmesi ve Bakanlığımızın açıklamaları haricindeki açıklamaları dikkate almamaları gerekmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ekiplerin cami ilaçlaması

-İlaçlamadan genel ve detay

-Ekiplerin okul ilaçlamasından genel ve detay

-Ekiplerin belediye önündeki toplu görüntüsü

-Ekiplerin belediye binasını ilaçlamasından genel ve detay görüntü

+++

-İlaçlama ekibi hazırlık yaparken

-Okula girerken

-Pompalara ilaç doldururken

-Sınıfları ilaçlarken

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile röportaj

Haber-Kamera: ERDEMLİ-MERSİN,

=================================

DENİZLİ'DE KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi koronavirüse karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, çocuk parkları, dinlenme alanları, üst geçitler, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm hizmet noktalarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında çalışma yaptı. Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı otobüs terminali, çocuk parkları, dinlenme alanları, üst geçitler, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm hizmet noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ruhsatlı biyosidal ürünler ile dezenfeksiyonu yaptı.

MAÇ ÖNCESİ STATTA DEZENFEKSİYON YAPILACAK

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Yukatel Denizlispor'un 14 Mart Cumartesi günü yapacağı Gençlerbirliği maçı öncesi sabah saatlerinde Atatürk Stadyumu'nda dezenfeksiyon uygulaması yaparak, koronavirüse karşı önlem alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, birçok ilave tedbir aldıklarını söyledi. Vatandaşların korku ve paniğe kapılmayarak kişisel temizlik ve hijyenlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hizmet noktalarımızda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Belediye binasının ilaçlanması

-bankların, durakların, terminalin, kültür merkezi, oyun parkları, üst geçitlerin ilaçlanması

-Belediye yolcu otobüsünün ilaçlanması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

======================================

ANKARA'DA OTOGARDA 'KORONAVİRÜS' TATİLİ YOĞUNLUĞU

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, okulların tatil edilmesi üzerine Ankara'da öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısının ardından, okulların tatil edildiğinin açıklanması üzerine Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmeleri'nde (AŞTİ) öğrenci yoğunluğu yaşandı. Şehir dışından eğitim için gelen lise ve üniversite öğrencileri, memleketlerine gitmek için bilet kuyruğuna girdi. Bilet almak için sıra bekleyen öğrenciler koronavirüs salgını nedeniyle bir an önce evlerine dönmek istediklerini söyledi.

Tatil haberinin duyulması üzerine yoğunluğun arttığını belirten gişe görevlisi İlktuğ Abaydı, "Şu anda çok büyük bir yoğunluk var. Telefonlara dahil yetişemiyoruz. Elimizden geldiğince tüm bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Genelde öğrenciler memleketine gitmeye çalışıyor" dedi.

AŞTİ'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

AŞTİ'de yaşanan yoğunluk üzerine, terminal görevlileri de dezenfekte çalışması başlattı. Görevliler, özel kıyafetlerle temizlik çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(ESKİŞEHİR)

-Terminalde yaşanan yoğunluk

-Otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde bekleyen öğrenciler

-Öğrencilerle röp

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

=====================================

OTOBÜS BİLETLERİNE KORONAVİRÜS ZAMMI İDDİASI

ANTALYA'da, Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogar ve bilet bayileri önünde kuyruk oluşturdu. Bazı öğrenciler biletlere zam yapıldığını iddia etti.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk, orta ve liseler ile üniversiteler için tatil kararı alındığı açıklandı. Üniversitelerin 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'ndeki (AÜ) öğrenciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı. Bavullarını hazırlayan öğrenciler memleketlerine gidecekleri otobüslere bilet almak için otogara gitti. Burada küçük çaplı kuyrukların oluştuğu görüldü.

SİSTEM KİLİTLENDİ

AÜ kampüsü içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu önünde bulunan iki farklı firmaya ait bilet satış bayisi önünde de kuyruklar oluştu. Öğrenciler internet üzerinden bilet almak istediklerini ancak sistemin kilitlendiğini söyledi.

BİLETLERE ZAM YAPILDIĞI İDDİASI

Gaziantep'e gitmek için sırada beklediğini anlatan Yunus Özkamalı, sıranın sistemde sorun olması nedeniyle bir türlü ilerlemediğini anlattı. Bilet fiyatlarında artış olduğunu anlatan Özkamalı, bilet alana kadar bekleyeceğini söyledi.

Sakarya'ya gitmek için beklediğini anlatan bir başka öğrenci Melih Kasım ise "Ne olduğunu kimse bilmiyor. Amaçsızca bekliyoruz. Bilet fiyatları arttı. Öğrenciler çok mağdur. Parası olan var, olmayan var. Alabileceğimizi de bilmiyoruz. Normalde bilet 70-80 lira iken 140 liradan biletler başlıyor" dedi.

İstanbul'a gitmek için bekleyen Yasin Yağız "Biletler pahalı. Öğrenciler bekliyor. Uzun bir sıra var. İnternetten bilet alınmıyor. Fiyatlara zam geldi. Otobüs biletlerine 30 lira zam geldi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otogar içerisindeki kuyruk detay

Yazıhanelerden detay

Yurt önündeki kuyruktan detay

Öğrencilerden röp.

Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,

===========================

ESKİŞEHİR, BİLECİK VE KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİLER OTOGARLARA AKIN ETTİ

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs terminallerine akın etti. Otobüs firmalarının sistemleri kilitlenirken, uzun kuyruklar oluştu.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet bulabilmek için uzun süre bekledi. Aşırı yoğunluk nedeniyle sistemlerinin kilitlendiğini söyleyen firma yetkilileri, ek seferler koyarak yoğunluğu gidermeye çalışacaklarını söyledi.

Memleketine gitmek istediğini belirten Afra Türeske, "Gidebilirsem Manisa'ya gideceğim. Tatil olduğunu biz derste olduğumuz için geç öğrendik. Ama millet ne ara valiz hazırladı, ne ara bilet aldı anlamadık" dedi.

Otobüs firması yetkilisi Hüseyin Güntan ise, "Koronavirüs nedeniyle yapılan tatilden dolayı yoğunluk yaşanıyor. Bütün üniversite öğrencileri burada. Herkes evine gitmeye çalışıyor. 1 saat içinde otogar ana baba günü oldu. Şu anda biletleri yok satıyoruz. Bütün öğrenci arkadaşlar internete yüklenince sistemler çöktü. Ek seferler açılacak" diye konuştu.

BİLECİK'TE DE AYNI YOĞUNLUK

Bilecik'te, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri de memleketlerine gitmek üzere otobüs işletmelerinin şehir merkezinde bulunan yazıhanelerine gitti. Bilet almak için yazıhaneler önünde uzun kuyruklar oluşturan üniversite öğrencilerinin heyecanlı bir şekilde ailelerini arayıp okulların tatil edildiğini bilgisini verdikleri görüldü.

YOĞUNLUĞA KARŞI 'AKTARMALI GİDİŞ' ÖNLEMİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de tatil haberini alan Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri otobüs yazıhanelerine gitti. Dumlupınar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü öğrencisi Abdullah Dönmez, "Yalova'da yaşıyorum ama burada üniversite okuyorum. Koronavirüs nedeniyle verilen tatilde memleketimize gideceğiz. İnşallah ülkemizde bu hastalık daha fazla yayılmaz. Henüz bilet bulamadım ve aktarmalı olarak gitmeyi düşünüyorum. Bursa üzerinden aktarma veya da farklı illerden aktarmalı gideceğim. Arkadaşlar alabiliyorlarsa internet üzerinden bilet alsınlar ama sistemler şu an kapanmış. Herkese iyi yolculuklar ve sağlık dilerim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(ESKİŞEHİR)

-Terminalde yaşanan yoğunluk

-Otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde bekleyen öğrenciler

-Öğrencilerle röp

-Firma yetkilisi Hüseyin Güntan ile röp

-Öğrencilerin otogara girişi ve güvenlik noktasından geçişleri

-Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin dışarıdan çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN - Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,

(BİLECİK)

-Bilet almak için kuyrukta bekleyen öğrenciler

-Öğrencilerle röp

-Yazıhanede bilet alan öğrenciler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,

(KÜTAHYA)

-Bilet almak için kuyrukta bekleyen öğrenciler

-Öğrenciler ile röp.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI(KÜTAHYA),

==================================

ÜNİVERSİTELER KORONAVİRÜS NEDENİYLE TATİL EDİLDİ, ÖĞRENCİLER OTOBÜS FİRMALARINA AKIN ETTİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs salgını tedbiri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini açıklamasının ardından Erzurum'da yüzlerce öğrenci otobüs firmaları ve THY bürolarına akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koranavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, otobüs firmaları ve hava ulaşımı sağlayan firmaların bürolarına akın etti. Başta şehirlerarası otobüs terminali olmak üzere kentin değişik noktalarındaki otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Firmaların önünde bekleyen öğrenciler

-Öğrencilerin oluşturduğu uzun kuyruklar

-Öğrencilerin bekleyişinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

======================================

ADANA'DA ÜNİVERSİTELİLER, OTOGARA AKIN ETTİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi, Adana Merkez Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu. Biletlerin tükeneceğini tahmin eden öğrenciler, tatil duyurusunun hemen ardından memleketlerinin yolu tuttu. Adana'ya yakın illere olan seferlerin Cumartesi gününe kadar dolduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Okulların tatil edilmesi nedeniyle yoğun talep olduğunu söyleyen Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlgan, öğrencilerin otogara akın ettiğini dile getirdi. Ailelerin dönüşler için otogarlarda bilet aradığını aktaran İlgan, "Firmalar genelde ek sefer düzenliyor. Kimse bir yerde kalmayacak" dedi.

Tatil kararı tahmin edip, biletini erken aldığını anlatan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Aygün, "Elazığ'a gidiyorum. Tahmin etmiştim tatil olacağını, tatil olmadan aldım biletimi. O yüzden sorun yaşamadım. Ama şimdi bilet almak isteyenler, giremiyor sitelere" dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Habip Furkan, memleketi Şanlıurfa'ya gitmek için bilet aldığını söyledi. Bilet alırken zorluk çektiğini kaydeden Furkan, "İnternette sistem çökmüştü, telefonları açmıyorlardı. Evdekileri aradım, onlar ayarladı bileti" diye konuştu.

YAKIN MESAFE SEFERLERİNDE YOĞUNLUK VAR

Yoğunluk yaşadıklarını ifade eden seyahat firması çalışanı Ali Özlü, "Bugün için bilet var ama yarın için yok. Özellikle Niğde ve Kayseri çok yoğun. Kısa mesafeler çok yoğun. Geneli öğrenci. Hepsi otogarda bilet arıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otogardaki seyahat acentelerinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlgan ile röp.

Perondaki kalabalık

Üniversite öğrencisi İbrahim Aygün ile röp.

Üniversite öğrencisi Habip Furkan ile röp.

Seyahat firması çalışanı Ali Özlü ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

=======================================

KONYA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, TERMİNALE AKIN ETTİ

KORONAVİRÜS nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından Konya'da öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönünde karar alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından kentteki üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrenci, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Öğrenciler önce bankaların ATM'leri önünde para çekebilmek, ardından da otobüs firmalarının önünde bilet almak için sıra bekledi. Yoğunluk nedeniyle terminalde adete adım atacak yer kalmazken, bilet bulan öğrenciler, memleketlerine dönmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bankamatik önünde sıra bekleyen öğrenciler

Öğrencilerin terminale gelmesi

Otobüs firmaları önünde sıra bekleyen öğrenciler

Öğrenciler röp.

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

===================================

ÇANAKKALE'DE OTOBÜS YAZHANELERİNDE KORONAVİRÜS TATİLİ YOĞUNLUĞU

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın salgın için alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.

Üniversite öğrencisi Oktay Artagus, "Okulların 3 hafta tatil olduğunu öğrendik. Bende Antalya'ya gitmek için biletimi almaya geldim. İnternet sitelerinde bir yoğunluk var. Sıraya girdik biletimizi almak için bekliyoruz" dedi.

Üniversite öğrencisi Can İlhan, "Okulların tatil olduğu haberini aldık. Okullar 3 hafta boyunca tatil edildi. Herkes bilet kuyruğunda. İnternetten de bilet alamıyoruz. 1 saattir bekliyorum. Antalya'ya gideceğim" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Yasemin Başan, "İzmir'de oturuyorum. Hem tatilden yararlanmak hem de ailemle görüşmek, hem de virüsten korunmak için 1.5 saat bekleyerek biletimi aldım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Üniversite öğrencilerinin otobüs firmalarının yazıhanelerinde oluşturduğu uzun kuyruktan genel, detay görüntü.

-Üniversite öğrencisi Oktay Artagus ile röp.

-Üniversitesi öğrencisi Can İlhan röp.

-Üniversite öğrencisi Yasemin Başan ile röp.

-Burak Gezen anons

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

====================================================

ISPARTA'DA ÖĞRENCİLER OTOGARA AKIN ETTİ

ISPARTA'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından öğrenciler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Bazı firmalar ek seferler düzenlemeye başlarken, öğrenciler bazı firmaların filet fiyatlarına artış yaptığını belirtti.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Biletlerini alan öğrencilerden bazıları memleketine yola çıkarken, çok sayıda öğrenci ise bilet bulmakta zorluk yaşadı.

Memleketine giden Cansu Kaya, "Koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık. Okulların tatil olmasıyla birlikte memleketimize gitmeye karar verdik. Bilet almak için sırada bekliyoruz. Okulların 7 hafta tatil uzayacağı söyleniyor. Biz de bekliyoruz" dedi.

Mustafa Kaya, memleketine gitmek için bilet almaya geldiğini ancak yoğunluğun çok fazla olduğundan bahsetti. Bilet bulmakta zorlandıklarını kaydeden Mustafa Kaya, bazı firmaların ise fiyat artışı yaptığından şikayet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Öğrencilerin oluşturduğu kuyruktan görüntü

Öğrencilerle röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

=====================================

3 HAFTALIK TATİLİ DUYAN ÜNİVERSİTELİLER OTOGARA KOŞTU

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini duyurmasının ardından Uşak Üniversitesi öğrencileri otogara akın etti. Memleketlerine dönmek için bilet sırası bekleyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine Uşak Üniversitesi öğrencileri memleketlerine dönebilmek için otogarlara akın etti. Şehir dışından gelen öğrenciler evlerine dönebilmek için bilet sırasına girdi. Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs biletleri kısa sürede tükendi. Bazı otobüs firmaları mevcut kapasite ile yolcu taleplerine cevap veremeyince ek seferler oluşturdu.

Uşak otogarında oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyen öğrenciler, eve gitmeye çalıştıklarını aşırı sıra olduğunu ve biletlerin tükendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otogarda kuyruk oluşturan öğrencilerden detaylar

-Bilet gişesindeki yoğunluktan detaylar

Öğrenci Dİlan Bingöl ile ropörtaj

-Öğrenci Beyza Bulut ile ropörtaj

-Fatih Gedik ile ropörtaj

-Öğrenci İsmet Varlı ile Ropörtaj

-Öğrenci Fırat ile Ropörtaj

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

====================================

SON BİLETİ ALINCA SEVİNDİ

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin 3 hafta tatil edilince Zonguldak'ta öğrenciler, otobüs terminallerine akın etti. İzmir otobüsüne son bileti alan Doruk Yalçınkaya, "Bu gece için bilet yok. Bende İzmir'e gitmek için yarınki otobüsün son biletini aldım" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Zonguldak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede biletler tükendi, hazırlıksız yakalanan otobüs firmaları, öğrencileri mağdur etmemek için ek seferler koymaya başladı.

Üniversite öğrencisi Muhammet Deryal, kütüphanede ders çalışırken okulların tatil olduğunu öğrendiğini söyledi. Arkadaşlarıyla İstanbul'a gitmek için terminale geldiğini söyleyen Deryal, "Bilet bulabilmek için terminale geldim. Şu an bilet yokmuş. Bilet bulmaya çalışıyoruz. Bulabilirsem İstanbul'a gideceğim" dedi.

SON BİLETİ ALDI

İzmir otobüsüne son bileti alan Doruk Yalçınkaya ise "Ben 1 saattir bekliyordum. Zor oldu biraz. İzmir'e gidiyorum. Yarınki bileti aldım ben. Son biletti. Birçok arkadaşım bilet alamayacak. Bu gece bilet yok zaten. Bende yarınki otobüsün son biletini aldım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Terminaldeki yoğunluk

-Sırada bekleyenler

-Röportajlar

-Bilet alanlar

-Doruk Yalçınkaya ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

==============================================

RİZE'DE OTOBÜS TERMİNALİNDE TATİL YOĞUNLUĞU

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Rize'de üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otobüs terminaline akın etti. Aşırı kalabalık nedeniyle yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, tatil kararının ardından memleketlerine gitmek için otobüs terminaline akın etti. Otobüs yazıhaneleri önünde kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet almak için uzun süre bekledi. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler koyarak, talepleri karşılaşamaya çalıştı.

Memleketine giden Müslüm Ateş, "Gaziantep'e gideceğim. Pazartesi gününe bilet var. Burada büyük bir yoğunluk oluştu, herkes memleketine gitmek istiyor. 2-3 saattir bekliyoruz, otobüste yer var mı bilmiyorum? Sıramı bekleyip gişeye ulaşıp sorup öğreneceğimö dedi. Yurtta arkadaşlarla otururken tatil kararını öğrendiğini belirten Murat Demirkıran da, "Hemen Otogara geldik. Evimize ailemizin yanına gideceğiz" diye konuştu. Selin Demir ise "Tatil kararını sosyal medyadan öğrendim. Hemen bilet almaya geldim ancak çok yoğunluk var. Şanlıurfa'ya gideceğim. İnşallah bilet bulup gidebilirim" ifadelerini kullandı.

Otobüs firması sahibi Emin Sarımehmet, kararın alınması ile beraber yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Bir anda bin öğrenci geldi. Ek seferler koyduk, öğrenciler biraz beklemek zorunda kalıyor ancak muhakkak memleketlerine göndereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otobüs terminali detayları

Bilet almaya çalışanlar

Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

Haber Kodu : 200313023

========================================

KIRŞEHİR'DE YAZIHANELERDE TATİL YOĞUNLUĞU

KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, öğrenciler memleketlerine gitmek için yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından şehirlerarası otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Öğrenciler yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, ek seferler düzenledi.

Otobüs firması işletmecisi Yılmaz Şanal ise, "Üniversite öğrencilerimiz memleketlerine gidecekleri için bugünden itibaren çok aşırı bir yoğunluk var. Akın akın memleketlerine gitmek için bekliyorlar. Biz bu yoğunluğu yaklaşık 3 hafta içinde de bekliyoruz. Ek seferler çıkardık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bilet almak için oluşturulan kuyruklar

Röporlajlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR,

=================================

AR-GE FİRMASI SAHİBİ DURUKAN: KORANAVİRÜSE KARŞI MİLLİ İLACIMIZI GELİŞTİRİYORUZ

BALIKESİR'deki AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, koronavirüsün de dahil olduğu 34 virüse karşı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nce (FDA) onaylı 29 ilacın piyasaya sürüldüğünü, burada etken madde olarak ise, Türkiye'de 20 yıldır üretilen Oleuropein maddesi kullanıldığını belirtti. Dorukan, ABD tarafından ürünün patentinin alındığını, ancak kendilerini de farklı bir yöntemle Oleuropein'i tekrar üreterek, patentini almak için başvuruda bulunduklarını söyleyip, "Kısa sürede onaylanması beklenen patent başvurusunun ardından, aralarında Korona, HIV ve Sars'da dahil 34 virüsün yol açtığı hastalıklara karşı milli ilacımız piyasaya sürülecek" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan, Türkiye'de de ortaya çıkan ve 4 bin 751 kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı Oleuropeinin etken maddesi içeren 29 ilaç, ABD tarafından onaylanarak piyasaya sürüldü. Edremit'te faaliyet gösteren AR-GE firması da Oleuropein maddesini yaklaşık 20 yıl önce tümör tedavisinde kullanmak üzere üretmeye başlamıştı. ABD'nin ilaç üretimine başlamasının ve bu üretimi onaylamasının ardından AR-GE firmasında da yeni bir yöntemle Oleuropein üretilmeye başlandı. Çalışmalarla ilgili konuşan Faruk Durukan, Oleuropein üretmeyi başardıklarını söyleyerek, "Amerika'da bulunan laboratuvarlarda, Oleuropein maddesinin aralarında Korona, HIV ve Sars virüslerininde bulunduğu 34 virüsün yol açtığı hastalığa iyi geldiği tespit edildi. Bununla ilgili olarak da FDA onaylı 29 ilaç piyasaya sunuldu. Biz 20 yıldan bu yana Oleuropein maddesini üretmekteyiz. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan 30'a yakın doktora çalışması ile bu üretim kayıtlarda da mevcut. Şu an ABD tarafından Oleuropein'in patenti alınması nedeniyle, biz de yeni bir çalışma gerçekleştirerek farklı bir yöntemle Oleuropein elde ettik. Patent için başvurumuzu yaptık. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Onayın ardından kullandığımız malzemeyi açıklayarak, aralarında Korona, HIV ve Sars hastalıklarına da yol açan 34 hastalığa karşı milli ilacımız, piyasaya sunulacak" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Gülendam Tümen, "Yaklaşık 20 yıldır Oleuropein etken maddesi üzerinde çalışıyoruz. Oleuropein maddesinin anti kanser özelliğine büyük bir yoğunluk verildi. Bu konuda uluslararası yayınlarımız bulunmakta. Oleuropein maddesinin diğer bir özelliği de anti viral aktivitesinin bulunması. ABD tarafından FDA 29 ilaç piyasaya sürüldü. Farklı bir başlangıç maddesinden yola çıkarak bu maddeyi elde ettik. Bu Oleuropein maddesinin seri halde üretilerek korona virüsüne karşı kullanması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Laboratuvardan detay görüntü

-Oleuropein maddesi alınan malzmeden detay

-Faruk Durukan röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

========================================

ADANA'DA 500 POLİS İLE NARKOTİK UYGULAMASI

ADANA'da 500 polisin katılımıyla il genelinde yapılan narkotik uygulaması ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleşen çalışmalarda aranan 46 kişi yakalandı. Denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Üzerlerinde toplamda 445.66 gram bonzai ile yakalanan 6 kişi ise gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde narkotik dar alan uygulaması ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 500 polisin görev aldı uygulamalarda sabit nokta yol denetimi ile umuma açık yerlerin kontrolü yapıldı. 10 bin 323 kişinin GBT sorgusunu yapıp, durdurulan 3742 aracı arayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı. 152 araca toplamda 107 bin 771 bin lira para cezası kesilirken, 40 araç ise trafikten men edildi. Umuma açık 23 mekanda denetimlerde bulunan ekipler, 4 işyerine yasa dışı bahis oynatma ve evrak eksikliği suçlarından işlem yaptı.

Öte yandan, üstlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ve bir kesici-delici alet ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Uygulama noktasında durdurulan araç

Özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapılması

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

=================================

3 GÜN 3 GECE SÜRECEK 1 MİLYON EUROLUK HİNT DÜĞÜNÜ BAŞLADI

ŞİLİ'de yaşayan Hintli çift, 350 kişinin katıldığı, 3 gün 3 gece sürecek düğünle Antalya'da dünyaevine giriyor. Hint geleneklerine göre yapılan ve 1 milyon euroya mal olan düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da, Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global, gerçekleştirdiği düğün organizasyonlarına bu kez Şili'de yaşayan, Hint kökenli çifti ekledi. Üç kuşak önce Şili'ye yerleşen Uttamchandani ve Adwani aileleri, çocuklarını Antalya'da evlendirdi. Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak, Şili'de ekim ayından bu yana devam halk ayaklanması olduğunu, bununla birlikte Suriye'de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünü temelinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen düğün organizasyonunu gerçekleştirebildiklerini anlattı.

Titanic Mardan Palace'da gerçekleştirilen düğüne Şili'den 350 kişi geldi. Düğün için Hindistan'dan 23'ü aşçı ve yardımcıları olmak üzere 43 kişilik ekip de Antalya'ya geldi. 3 gün 3 gece sürecek düğün için Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmadı. Gelin Roshni Uttamchandani ile damat Rajeev Adwani, makyöz, stil danışmanı, yardımcılarından oluşan ekibi ile özel uçakla Antalya'ya geldi. Düğün merasimi için özenle hazırlanan gelin ile damat, nikahın yapılacağı plaja arkadaşlarının düzenlediği eğlence kortejiyle geldi. Damat Rajeev Adwani, iki kız kardeşi ile birlikte üstü açık araçla sahile geldi. Gelin, 4 kişinin taşıdığı çiçeklerden oluşan seremoni tahtı altında yürüyerek damadın yanına ulaştı.

Çift bir araya geldikten sonra nikah merasimi başladı. Hint geleneklerine göre birbirlerine iple bağlanan çift, kendilerine ayrılan bölüme çıkarak yakın akrabalarıyla oturdu. Tören, Hint geleneklerine göre devam etti. Davetliler ellerindeki cep telefonlarıyla nikahın her anını çekti. Davetlilerin ellerindeki Hint kınaları ise dikkati çekti. Gelinin ellerinin her yanına kına yakıldığı göze çarptı.

ŞİLİ'DEN ANTALYA'DA YAPILMIŞ İLK HİNT DÜĞÜNÜ

Bünyat Özpak, Hint düğünleri ve organizasyonlarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz düğün Hindistan'dan Şili'ye üç jenerasyon önce göçen bir ailenin düğünü. Şili'ye göçen ailenin üçüncü jenerasyon çocuklarının düğünü. Şili'de ekim ayından bu yana devam eden halk ayaklanmaları yaşanıyor. Bazı konularda çok zorlandık, Güney Amerika'dan İspanya'dan Meksika'dan misafirleri var. Ayaklanmadan çok etkilendi. Şili'den Antalya'da yapılmış ilk Hint düğünü. Seyahat sektörü tarihindeki en büyük krizin yaşandığı bir dönemde çok iyi iletişim kurduk, endişelerini giderdik. Getirmeye başardık. 300 kişilik bir düğün, 3 gün 3 gece sürecek. Yüksek bütçeli, 1 milyon euro civarında."

'PLANLI HİNT DÜĞÜNLERİNİN YÜZDE 90'I İPTAL OLDU'

Seyahat ve turizm sektörünün krizlerden en çok etkilenen sektörler olduğunu dile getiren Özpak, "Etkinlik sektörü her şeyden çok etkileniyor. İki ay önceden etkilerini hissetmeye başladık ve hijyen önlemleri almaya başladık. Charter uçuşlarında hijyen standartlarını yukarıya çektik. Misafirleri doğru iletişimle ikna etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi iptal dalgasıyla karşı karşıyayız. Hemen hemen ileri tarihli işler iptal olmuş durumda genel olarak. Planladığımız Hint düğünlerinin yüzde 90'ı iptal oldu" diye konuştu.

İKİNCİ DÜĞÜN RİXOS PREMİUM BELEK'TE

Titanic Mardan Otel'de gerçekleşen düğünün yanı sıra, Rixos Premium Belek'te de bir başka Hint düğünü yapıldı. Düğün için 350 kişi Hindistan'dan geldi. Basına kapalı düğün Hint geleneklerine göre gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Damadın araç üzerinde ilerlemesi

Damadın yakınları eğlenirken görüntü

Dans edenlerin görüntüsü

Yöresel kıyafetli hintlilerin görüntüsü

Gelinin görüntüsü

Gelin ve damadın takılarından görüntü

Gelin ve damatın nikahları kıyılırken görüntü

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ - Emrah GÜL/ ANTALYA,

====================================

KARACABEY 9'UNCU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI KAPILARINI AÇTI

BURSA'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 200'den fazla markanın ürünlerini sergilediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde açılışı yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. 12 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fuarda 200'den fazla marka ürünlerini sergileyecek. Fuar, hafta sonuna kadar devam edecek. Programın açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, Karacabey'deki bu organizasyonun her geçen yıl ulusal fuar olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey'in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade ederek, Bursa tarımının kalkınma için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Aygül, Karacabey Tarım Fuarı'nın tüm ilçe halkına ve çiftçilere de hayırlı olmasını diledi.

"GÜNEY MARMARA'NIN YILDIZI OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı konuşmasında tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Belediye olarak, tarıma yönelik birçok faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özkan, "Göreve geldiğimizde 3T dedik. Bunlar turizm ve teknolojiyle birlikte tarımsal faaliyetlerdi. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürerek ilçemiz, tarım ve sanayiye dayalı güçlü ekonomisi ile 'Güney Marmara'nın Yıldızı' olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Karacabey için tarım, olmazsa olmazdır. Biz bu kapsamda, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karacabey'de uluslararası gıda firmalarımız var. Tarımsal anlamda Türkiye'deki üretimin yüzde 40'ına tekabül eden salçalık domates üretimimiz var. Yine Karacabey'de çok ciddi bir hayvansal üretimimiz var. Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak ifade edilebilecek bir şehirde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU FUARLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Karacabey, tarımda ciddi altyapısı olan bir ilçemiz. Bu manada bu tür fuarlar çok önemli. Her alanda olduğu gibi tarım alanında da kendimizi geliştirmemiz lazım. Eski sistemi bir kenara bırakarak yeniliklere ayak uydurmalıyız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma her zaman destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan Tarım A.Ş. tarafından bugüne kadar 277 üreticiye 2 bin arı kovanı, zeytin sineği ile mücadele için 200 adet ekipman, 31 bin adet ahududu fidanı ve 16 bin çiftçiye 5 bin 700 adet yaban mersini fidesi dağıtımı yaptık. Mera ıslah çalışmalarımız yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. BESAŞ olarak süt alımlarımızı arttırıyoruz. Ayrıca, süt dağıtım projesine başladık. Her hafta bin 500 çocuklu aileye 5 litre süt dağıtımı yapıyoruz. Çocuklarımız sütle büyüsün ve gelişsin istiyoruz. Tarım A.Ş. tarafından 2 bin civarında hayvan dağıtımı da yaptık" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kurdele kesiminden detaylar

-Fuar katılımcılarından detaylar

-Konuşmacılardan detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY(Bursa),