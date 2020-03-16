DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

SARP SINIR KAPISI YOLCU GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında saat 17: 00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın Sarp Sınır Kapısı'nı 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatma kararı aldı. Kapının karşılıklı olarak yolcu girişine kapatılmadan önce her iki ülke vatandaşları ülkelerine döndü. Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, termal kameralarla taramadan geçirildi. Karar, dün saat 17: 00 itibariyle yürürlüğe girdi. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti.

AZERBAYCAN VATANDAŞLARI KAPIDA KALDI

Bu arada Türkiye'den çıkarak Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Azeri vatandaşları kapıda kaldı. Gürcistan'ın Azerbaycan sınır kapısını kapatması nedeniyle bu ülke vatandaşları Gürcistan'a alınmadı. Azerbaycan vatandaşları Türk sınırında beklemeye başladı. Ülkelerine gitmek istediklerini söyleyen Azeriler, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapıdan detaylar

Giriş çıkış yapanlar

Muhabir anonsu (Muhammet KAÇAR)

Türk vatandaşları ile röp.

Azerbaycan vatandaşiları ile röp.

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA

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SİVAS'TA KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE RAĞMEN MAĞAZA AÇILIŞINDA İZDİHAM

SİVAS'ta bir iş yerinin açılışına özel uyguladığı indirimi duyanlar izdihama neden oldu. İndirimli ürünleri almak isteyenler ezilme tehlikesi geçirdi. Koronavirüs nedeni ile toplu alanlardan kaçınılması uyarısına dikkat edilmediği görüldü.

Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak'ta bulunan ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi açılış saatinden önce dükkan önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki tedbirlere rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açılıştan görüntüler

-Mağazaya girenlerin oluşturduğu izdiham

-Yaşanan kargaşa

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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PAZAR AYİNİNDE 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİ

ANTALYA'da yaşayan Hristiyanlar, pazar ayini için Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde buluştu. Antalya İncil Kiliseleri Başrahibi Ramazan Arkan, ateş, öksürük belirtileri olması halinde ayinlere katılmamaları yönünde cemaat mensuplarına mesaj attıklarını belirterek, "Bu haftaki pazar ayinine katılımcı sayısında yüzde 50'lik azalma oldu" dedi.

Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeler önlemlerini artırdı. Türkiye'de de koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, virüsün bulaşmaması için 'toplu alanlarda bulunmayın' çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Antalya İncil Kiliseleri tarafından cemaat mensuplarına atılan uyarı mesajında, hasta kişilerin başkalarının hayatını tehlikeye sokmamak adına pazar ayinlerine katılmamasının uygun olduğu belirtildi. Bilgilendirme mesajı sonrası Kaleiçi'nde bulunan Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde bu pazar düzenlenen ayine katılımcı sayısında yüzde 50 oranında azalma meydana geldi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREKİYOR'

Antalya İncil Kiliseleri Başrahibi Ramazan Arkan, her pazar Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da Antalya'da yaşayan Hristiyanlar ve turistler için İngilizce, saat 13.00'te Türk Hristiyanlar için Türkçe, saat 16.00'da ise genellikle İranlı Hristiyanlar için Farsça ayin yapıldığını anlattı. Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nin çok yoğun bir ibadet merkezi olduğunu belirten Arkan, hafta içi de birçok kültürel ve dini etkinlik yapıldığını söyledi. Toplulukla birlikte ilahiler söyleyip, gündeme göre vaazlar verilip Hristiyanlıkla ilgili bilgiler verildiğini anlatan Ramazan Arkan, son dönemde bütün dünyayı sarsan ve etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle ibadethanelerdeki katılımcı sayısının azaldığını belirtti. Arkan, "Aslında bu azalmanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar gerekli tedbirlere uymaya çalışıyor. Hafta içi topluluğumuzdaki kişilere mesajlar gönderdik. Kendinizi gerek psikolojik gerekse fiziksel olarak rahatsız hissediyorsanız lütfen kiliseye gelmeyin diye mesaj attık. Bizler tabi ki tanrıya güveniyor, onun koruyuculuğuna inanıyoruz ama bir taraftan da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnsanların bu tür rahatsızlıkları varsa ayinlere katılmamaları konusunda teşvik ediyoruz" diye konuştu.

KATILIMCI SAYISINDA YÜZDE 50 AZALMA OLDU

Bu haftaki pazar ayinine katılımcı sayısında yüzde 50'lik azalma olduğunu söyleyen Arkan, "Hem kendinizi hem de etraflarındaki insanları korumak için ateş, öksürük gibi belirtileri varsa lütfen katılmayın. Biz özellikle devletin uyarılarını dikkate almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hükümetten ibadethanelerde bir araya gelmeyin gibi herhangi bir uyarı almadığımız için bizler de ibadetlerimize devam ediyoruz. Diğer taraftan mümkün olduğu kadar tedbirli ve dikkatli olmaya çalışıyoruz. Topluluğumuzdaki kişiler çok cana yakın kişiler. Sarılmayı, öpüşmeyi ve tokalaşmayı çok seven kişiler. O yüzden bu dönemde onların bu yakın fiziksel temaslarına biraz ara vermelerini onlardan rica ettik. Gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkes bu konuda gayet duyarlı davrandı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aziz Pavlus Kültür Merkezi dış plan görüntü

-Kültür merkezindeki ayinden genel ve detay görüntüler

-Haç detay

-Katılımcılardan detay

-İlahinin okunması

-Sahnedekilerden detay

-Piyano çalan kızdan detay

-Boş koltuklardan detay

-Genel plan

-İncil'den detay

-Başrahip Ramazan Arkan'dan detay görüntü

-Şarap, ekmek, haç ve İncil'den detay

-Antalya İncil Kiliseleri Başrahip Ramazan Arkan'ın röportajı

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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KORONAVİRÜS BELİRTİSİ GÖRÜLEN KIZINI HASTANEDEN KAÇIRDI (3)

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu:

"12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."

Haber: Tezcan SOLMAZ

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ÇIĞ ALTINDA KALAN İTFAİYE ERİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (2)

İTFAİYE ERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Van- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında 39 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası Mehmetcan Daşdemir'in (28) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığına getirilen Daşdemir için burada cenaze namazı kılındı, ardından dualar edildi. Cenaze namazına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Daşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi İran ve eşi Leyla Daşdemir, Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Omuzlarda bir süre taşınan Daşdemir'in tabutu, Akköprü Aile Mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenazeye katılan Vali Bilmez, acılı aileye başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye eri Memmetcan Daşdemir'in cenazesinin cenaze aracı ile mezarlığa getirilişi

-Cenazeye katılan eşi ve yakınları

-Cenaze namazına katılan Vali Mhemet Emin Bilmez ve yakınları

-Oğlunun tabutuna sarılan anne İran Daşdemir'in Kürtçe ağıt yakması

-Anne İran ve Daşdemir'in eşi Leyla Daşdemir tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi

-Detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Omuzlarla taşınan tabut

-Daşdemir'in naaşı toprağa verilmesi

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan Aşan, VAN,

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KARTEPE'DE AHŞAP RESTORAN ALEV ALEV YANDI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir restoranın ahşap binası alev alev yandı.

Olay öğle saatlerinde Kartepe'de bulunan turistik Maşukiye bölgesinde meydana geldi. Bir restoranın 3 katlı ahşap binasında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, alevlerden kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen 1 kişinin de binanın 2'nci katından atlayarak yaralandığı öğrenildi. Yaralanan vatandaş ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına müdahale eden Kartepe itfaiyesine ek olarak İzmit ve Gölcük itfaiyelerinden ekipler de bölgeye geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan binadan drone görüntüleri

Yanan binadan aktüel görüntüler

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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OTEL ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tekirdağ-Malkara karayolu üzeri Bağlar rampası mevkiindeki bir otelde meydana geldi. Polis uygulama noktasının karşısında bulunan otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uzaktan görülen siyah dumanlar

-Çatı katından yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Olay yerindeki itfaiye, polis ve jandarma ekipleri

Haber- Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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ÇIĞ ALTINDA KALAN ARAÇLARIN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

VAN- Bahçesaray karayolunda ilki 4, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında kalan araçların çıkarılması çalışma başlatıldı.

Van- Bahçesaray Karayolu'nda ilki 4, ikincisi 5 Şubatta meydana gelen ve dün çıkarılan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir ile birlikte 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ bölgesinde, Büyükşehir, Karayolları ve AFAD ekipleri kar altında kalan askeri ve sivil araçları çıkartmak için çalışma başlattı. Daha önce olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle kapalı olan yolda karlar temizlenmesine rağmen, eriyen karların risk oluşturabileceği gerekçesiyle, halen araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çığ bölgesinde çalışma yapan iş makineleri

-AFAD ekibi

-Çalışmadan detaylar

-Kar altında çıkartılan iş makinesi ve diğer araçlar

Haber: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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BOZCAADA'DA TEKNESİYLE DENİZE AÇILAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde avlanmak için denize açılan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Tamer Taşören'in cansız bedenine, Sahil Güvenlik ekiplerince ulaşıldı.

Bozcaada ilçesinde Tamer Taşören, önceki gün teknesi ile avlanmak için denize açıldı. Arkadaşları önceki günden bu yana Tamer Taşören'e ulaşamayınca bu sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler, Taşören'i arama çalışmasını sürdürdüğü sırada vatandaşlar ise Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne görüp ihbarda bulundu.

Teknenin karaya vurduğu bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve 2 dalgıç adam çalışma başlattı. Plajın yaklaşık 1 kilometre uzağında kıyıda Tamer Taşören'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Taşören'in cenazesi, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),

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SÜT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan süt yüklü TIR devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Onur Mahallesi'nden Bornova yönü otoyol girişinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 34 ZEZ 20 plakalı süt yüklü TIR, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince TIR'dan çıkarılıp ilk müdahalesi yapılan A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen TIR nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Devrilen TIR'dan görüntü

-Yoldan görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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YOL ÇALIŞMASINDA GÖREVLİ ŞOFÖR, TABANCASINI ÇIKARIP HAVAYA ATEŞ ETTİ (2)

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförünün tabancayla havaya ateş açmasıyla ilgili olarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilik, "İl Özel İdaresi personeli ile muhtar hakkında Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Haber: DÜZCE,

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SİNOP'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 6 YARALI

SİNOP'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sinop- Boyabat yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobille 34 CF 756 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.

KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞ

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi. Kazada 57 DN 678 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin (34) ile eşi Hülya Sucu (37) ağır yaralanırken, çocukları Elif Naz (10), Sevde (8) ve Feyza Sucu (7) ile yeğeni Tuğçe Nur Civelek (10) hayatını kaybetti. Kazada sürücüsü belirlenemeyen 34 CF 756 plakalı otomobildeki Salih Torun (65), Levent Torun (38), Ümit Şahin (48) ve Metin Şahin (52) ise yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri detayları

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA

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KOS ADASINDA MAHSUR KALAN TÜRKLER BODRUM'A DÖNDÜ

YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'nda mahsur kalan 14 Türk ve 1 Kolombiya vatandaşı dün yapılan özel bir feribot seferi ile Bodrum'a getirildi.

Türkiye'nin koronavirüs (kovid-19) salgını görülen ülkeler için aldığı önlemler kapsamında, geçen cuma günü yapılması gereken Kos- Bodrum feribot seferleri alınan tavsiye kararına uyularak yapılmadı. Feribot seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Bodrum'da 35 Yunan vatandaşı, Kos'ta da bulunan 14 Türk ve 1 Kolombiya uyruklu vatandaş mahsur kaldı. Sabah saatlerinde özel sefer yapan 'Fahri Kaptan 3' isimli feribot, 35 Yunan yolcu ile birlikte Bodrum'dan Kos adasına hareket etti. Yunan yolcuları Kos adasına bırakan feribot 14 Türk yolcu ve 1 Kolombiya uyruklu yolcuyu alarak Bodrum'a döndü. Feribottan tek tek indirilen yolcular Bodrum Gümrük Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Termal kameralarla kontrol edilen yolcular gerekli tedbirler alındıktan sonra gümrükten çıkış yaptı. Bodrum Gümrük Kapısı'nda geniş güvenlik önlemleri alınırken, feribot gelmeden önce ve yolcuların gümrük sahasından ayrılmasının ardından dezenfekte işlemi yapıldı.

YUNAN ADALARI'NA YAPILAN SEFERLER DURDURULDU

Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunlerı söyledi:

"Resmi olarak Bodrum'dan Yunanistan'a yapılan seferlerde kısıtlama ve iptal söz konusu değil. Biz insiyatif kullanarak dünyadaki yayılımı da göz önüne alarak seferleri durdurma kararı aldık. Fakat Bodrum'da ve karşı tarafta mahsur kalan yolcular vardı. Buradan oraya ve oradan buraya yolcuları getirmek için özel bir sefer düzenledik. Dün saat 13.00 civarında burdan 35 yolcu ile hareket ettik. O yolcuları karşı tarafa bıraktık. Aynı şekilde saat 14: 00 civarı 15 vatandaşımızı alıp geri getirdik. Dün itibarıyla seferler durmuş vaziyette. Bundan sonra ucu açık bir şekilde seferlerin ne zaman yapılacağını bilemiyoruz. Resmi olarak gerekli mercilerimiz alınacak kararları, tedbirleri, uygulamaları tarafımıza ulaştıracaklardır ve bizde buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Kos'dan dönen Ahmet Baykal, "Feribottan teker teker indirildik. Önce termal kameradan, ardından sağlık kontrolünden geçtik. Kos'da restoranlar, kafeler ve birçok işletme kapalı. Biz orada seferler iptal edilince 2 tam gün ve yarım gün kaldık" dedi.

Yolcu Mert Elbirliler ise Kos'da şüpheli bir vaka olduğunu ve bunun üzerine her yeri kapattıklarını ifade etti. Sağlık kontrollerinin olması gerektiği gibi olduğunu söyleyen Elbirliler, sağlık ekiplerinin 14 gün boyunca kimseyle görüşmeyin uyarısında bulunduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Feribotun içindeki Türk yolculardan genel, detay görüntü

-Bodrum limanında yapılan dezenfekte çalışması

-Feribotun gelişi

-Feribotun limana yanaşması

-Yolcuların teker teker inmesi

-Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder röportaj

-Yolcuların inişi genel,detay

-Dezenfekte çalışması için ekipleri feribota gitmesi

-Gümrük kapısından çıkış yapan yolcular

-Feribottan inen Ahmet Baykal röportaj

-Feribottan inen Mert Elbirliler röportaj

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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57'NCİ ALAY KORTEJİ, KEŞAN'A ULAŞTI

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden Cuma günü yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştığı Keşan'da soğuk ve yağışlı havaya rağmen alkışlarla karşılandı. Kokrtejin en önünde atlılar da yer aldı. Keşan'a ulaşan 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkiinde 27'inci Alay'ı temsil eden yürüyüşçüler katıldı. 57'nci Alay'ın Keşan'a gelişi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 57'nci Alay kortejinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Savaşları, millet olma bilincine eriştiğimiz atalarımızın geri dönmeyi düşünmeden canlarını vatan uğruna feda ettikleri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kahraman olarak tarih sahnesine çıktığı, tarihin akışını değiştirdiği bir noktadayız. Çanakkale Savaşları'nda canlarını ortaya koyan adını tarihe ve kalplere 'kahraman birlik' olarak yazdıran 57'inci Alay'ı bu yıl da Keşan'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da, karşılamadan dolayı Keşan Belediyesi ve halkına teşekkür etti. Grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra bugün, saat 09.00'da Çanakkale'ye yola çıkacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-57'nci Alay korteji

-Kortejde yer alanlar

-Meydandaki tören

-Törene katılanlar

-Atlılar

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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BİLECİK'TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YANGIN

BİLECİK'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.

Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde akaryakıt istasyonunda, 2 katlı lokantada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. Olay yerine Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, yangın pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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KİRACI VE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDA KAVGA: 2 YARALI

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Serdivan Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Dükkan sahibi Rıfat S. yanında Mehmet İ. ile beraber kiracısı Feridun G.'nin işlettiği restorana geldi. Feridun G. ile Rıfat S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlatması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı. Arbede sırasında Feridun G., Mehmet İ.'yi bıçaklarken, Rıfat S. ise darbedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Feridun G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olayın meydana geldiği iş yeri detayı

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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SALİHLİ'DE KÖPEK DÖVÜŞÜNE JANDARMA BASKINI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Kızılay'a ait bir arazide köpek dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Köpek dövüşünü izlemeye gelen 30 kişiye toplam 5 bin 610 lira idari para cezası kesildi.

Köpek dövüştürüldüğü ihbarını alan Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Salihli'nin Yenipazar Mahallesinde Kızılay'a ait araziye baskın düzenlendi. Operasyonda 5'i kangal olan köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen B.Y (19), Ş.M.Ç (19) ve T.A (48) yakalandı. Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şüpheli hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 11. Maddesi kapsamında 21 bin 490 TL para cezası, köpek dövüşünü seyretmeye gelen 30 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamımnda toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 5 Kangal cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Bu arada jandarma ekiplerinin köpek dövüştürülen alana yapılan baskın, drone ile havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baskın alanının drone ile çekilmiş görüntüleri

Haber: Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa),