DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

BAKAN KOCA'DAN KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM AÇIKLAMASI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Bakan Koca ayrıca, bugün yapılan teslerde sonucu poztif çıkan 51 kişi ile birlikte toplam vaka saysının 98 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili gece yarısı Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Daha önceki toplantıda, alınan tedbirlerle Türkiye'nin virüse karşı 90 gün direndiğini söylediğini hatırlatan Bakan Koca, "Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü, bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce yine geç saatlerdeki basın toplantımızda size ilk vakayı bildirdik. Koronavirüs hakkındaki araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar" diye konuştu.

Bakan Koca, virüsün farklı yaş gurupları üzerinde farklı etkiler gösterdiğinin araştırmalarla ortaya konulduğunu belirterek, "Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor, fakat bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Bilim Kurulumuzun verdiği ve dünyada kabul edilen bilgileri daha önce pek çok kez ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler, direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük kronik hastalığı olan, vücut savunma sistemi düşük yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır" dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE BUGÜN İLK KEZ BİR HASTAMI KAYBETTİM'

Gece yarısı düzenlenen toplantının özel bir durum nedeniyle düzenlendiğini belirten Koca, "Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98 OLMUŞTUR'

"Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umre'den ve Avrupa ülkelerinden dönüş ise devam etti. Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor" diyen Bakan Koca, açıklamanın devamında şöyle konuştu:

"Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas hikayesi ve bulguları nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konulan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor. Net bir iyimserlik yaratıyor. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konulan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5 - 2 ay direnelim."

YURTDIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR KOCAELİ'DEKİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

KORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, gün boyu İstanbul'da belirlenen yurtlara yerleştirilmelerinin ardından, sabaha karşı 05.00 sıralarında İzmit'teki yurtlara getirilmeye başlandı. İzmit'e ilk gelen 164 kişilik kafile, Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yabancı ülkelerden dönen toplam 869 kişinin 14 günlük karantina süresini İzmit'teki yurtlarda geçireceği öğrenildi.

AVRUPA'DAN GELEN 11 ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE 1 GÖREVLİ GÖZLEM ALTINDA

GAZİANTEP İslahiye'de Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci ve 1 ögretmen ile kendilerini Adana Havalimanı'nda karşılayan araç sürücüsü tedbir amacıyla 14 gün gözlem altına alındı.

İslahiye'de bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, Erasmus programı mesleki eğitim personel hareketliliği kapsamında 'Yaşlılar Candır' projesi ile Almanya ve Belçika'ya gitti. İki ülkede 14 gün süren eğitim sonrası Türkiye'ye dönen 11 öğrenci ile kendilerine eşlik eden öğretmen, geçen pazar günü Adana Havalimanı'nda karşılandı. Yurt dışından gelen öğrenciler, ögretmen ve kendilerini karşılayan şoför, sağlık taramasından geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tarama sonrası herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 13 kişi, tedbir amaçlı karantina uygulamasına tabi tutuldu. İslahiye'ye gelen 13 kişi, İslahiye Kaymakamlığı tarafından boşaltılan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurduna yerleştirildi. Öğrenciler, kendi okularının pansiyonunda 14 gün süre ile gözlem altına alındı.

Bakanlığın, yurt dışındaN gelenler ile ilgili başlattığı tedbirlerin uygulandığını belirten yetkililer, Almanya ve Belçikada gelen 11 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 görevlinin, sadece tedbir amacıyla gözlem altına alındığını kaydetti.

Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecek (2)

HER ODADA 1 KİŞİ KALACAK

Kocaeli'de yurtdışından gelen vatandaşların karantinaya alınması için toplam 2 bin 56 oda kapasiteli 4 öğrenci yurdu boşaltılarak hazırlandı. Normal şartlar altında 2, 3 ve 4 kişilik odalardan oluşan yurtlardaki her odaya 1 kişinin yerleştirileceği öğrenildi. Hazırlanan odaların içerisinde ise tek kullanımlık sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, havlu ve terlik gibi yaşam malzemeleri yerleştirildi. Ayrıca, karantinadaki kişilerin odalarından çıkmamaları için Kızılay tarafından günde 3 öğün olarak hazırlanan yemek tabakları odalarına götürülecek.

AKTAŞ VE TÜRKGÖZÜ SINIR KAPILARI YOLCU GEÇİŞİNE KAPATILDI

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Ardahan'daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00'ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarını gece yarısı itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı bildirildi. Her iki ülkenin vatandaşlarının termal kameralarla taramadan geçirilerek geçiş yapabileceği belirtilen sınır kapılarında yük taşıyan TIR'ların geçişine ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

EDİRNE'DE BERBERLERDEN MASKE VE ELDİVENLİ TIRAŞ

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bazı berberler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak tıraş yapmaya başladı.

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan işyerindeki berberler ülke çapında alınan koronavirüs önlemleri kapsamında müşterilerini maske ve eldiven takarak tıraş ediyor. Tek kullanımlık havlularla tıraş yapan berberler, müşterilerine kolonya tutarak uğurluyor.

Berber Turgay Kalkan, berberler olarak koronavirüse karşı tedbirler aldıklarını belirterek, "Yapabildiğimiz kadar işyerlerimizi dezenfekte ediyoruz. Her yeri çamaşır suyuyla temizliyoruz. Usturalarımızı temiz tutuyoruz. Her tıraştan sonra bu temizliği tekrarlıyoruz. Tek kullanımlık havlular aldık. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz. Eğer bizde bir mikrop varsa başkalarına gitmesin. Tabi kendimizi de koruyoruz. Müşterilerimiz de olumlu düşünüyor. İnsanlar sağlıklı bir ortamda tıraş olmak istiyor. Bunu gören de geliyor" dedi.

'İNSANLARIN SAĞLIĞI İÇİN GEREKEN YAPILIYOR'

Berberde sakal tıraşı olan Cahit Erdin de, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Güzel bir uygulama. Böyle daha steril oldu. Memnunun kaldım. Virüs nedeniyle şehirde sakinlik var. Berbere girdiğimde de ilk gördüğüm temizliği oldu. İnsanların sağlığı için gereken yapılıyor" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse Türkiye'de de rastlanmasının ardından AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi de teyakkuza geçti. Kurulan özel ilaçlama ekibi tarafından toplu taşıma araçları, camiler, okullar, kamu binaları ve dolmuş durakları ile halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitlerde dezenfekte çalışmasına başlandı. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça uğradığı çarşı ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de koronavirüs vakası görüldüğünü açıklamasıyla birlikte tüm kültürel etkinlikleri iptal edip dezenfekte çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi, toplu taşıma araçlarını, dolmuş duraklarını, okulları, kamu binalarını, camileri ve halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitleri kurduğu 35 kişilik özel ekiple salgın hastalığa karşı ilaçladı. Küresel tehdit haline gelen koronavirüse karşı önlem alma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kuşadası Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki 80 kamu binasını ve çevresini dezenfekte etti. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla kurulan özel ekip başta okullar olmak üzere kamu hizmet binaları, camiler, cemevleri, aile sağlık merkezleri ile alışveriş merkezlerini kullandıkları özel ekipmanla detaylı olarak dezenfekte işleminden geçirdi.

SOKAKLAR KÖPÜKLÜ SUYLA YIKANDI

Özel ilaçlama ekibi ayrıca yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için sıkça ziyaret ettiği Kaleiçi Caddesi, İnönü Caddesi ve Sağlık Caddesi'nde dün sabah saatlerinden itibaren detaylı temizlik çalışması yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler toplamda 10 kilometrelik bir alanı köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otogar ile otobüs ve dolmuş durakları da noktasal olarak ilaçlandı. Temizlik ekipleri tarafından durakların camları ve oturma yerleri dezenfekte edildi. Ayrıca otobüs ve dolmuşlarda da iç ve dış temizlik yapıldı.

BELEDİYE PERSONELİNE İDARİ İZİN

Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 yaşından küçük çocuğu olan, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan, bebek emziren belediye personeline işlerin aksamaması koşuluyla 12 gün süresince idari izin verildi. Salgın hastalığa neden olan koronavirüsle mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizin birçok noktasında 35 kişiden oluşan ilaçlama ekibimiz dezenfekte çalışması yürütüyor. Okullar, kamu binaları, camiler, cemevleri, aile sağlık merkezleri ve alışveriş merkezleri olmak üzere 80 bina ve çevresi dün sabah itibariyle dezenfekte edildi. Kuşadası Belediyesi olarak bu hastalık yok olana kadar elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

'KUŞADASI LİMANI'NDA TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE'

Koronavirüs nedeniyle kruvaziyer turizminin başkenti olan Kuşadası Limanı'nda da önlem alındığını ifade eden Belediye Başkanı Günel, "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün tesis etmiş olduğu kontrol noktasında kruvaziyer gemisiyle gelen tüm yolcuları termal kamera gözetiminden geçirmekte. Ayrıca yolcu terminalinde karantina odası kuruldu. Liman bölgesi özel dezenfeksiyon yöntemleriyle baştan aşağıya temizlendi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, termal kameralarla gözlem yapıyor. 15 Nisan'a kadar limana kruvaziyer gemisi gelmeyecek. Uluslararası birçok firma dünya genelinde yaklaşık 1 aylığına operasyonlarını durdurdu. Kuşadası açısından bakıldığında şu an 19 gemi ve yaklaşık 20 bin turistlik bir kayıp söz konusu. Ancak genel olarak düşündüğümüzde bu ilçemize ağır darbe vuracak bir durum değil" diye konuştu.

Başkan Günel, tedbir amaçlı sürdürülen çalışmaların ikinci bir talimata kadar aynı kararlılıkta devam edeceğini vurgulayıp, yurt dışından gelen ve yerleşik olarak yaşayan vatandaşlardan 14 gün kuralına ve hijyen şartlarına uymalarını önemle rica etti.

MARMARİS'TE ZABITADAN FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

MARMARİS'te, belediye zabıta ekipleri koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında gıda ve hijyen ürünleri satan süpermarket zincirlerinin şubelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden 60 personel dün, süpermarket zincirlerinin şubelerinde eş zamanlı denetim yaptı. Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda ve hijyen ürünleri satan marketlere üçerli gruplar halinde eş zamanlı denetim yapan ekipler. Saat 10.00'dan 17.00'ye kadar çalışmayı sürdürdü. Denetimlerde, raflardaki gıda ile çeşitli dezenfekte ürünlerin fiyatları yazılarak karşılaştırma yapıldı. Fahiş fiyat denetimlerin sonunda olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Yapılan denetimle ilgili yazılı açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, "Zabıta ekiplerimiz rutin olarak denetimler gerçekleştiriyordu. Ancak virüsten kaynaklanan bu ortamda olumsuz bir durum yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerimizde fahiş fiyat artışı olmaması sevindirici tabii ki" dedi. Denetimlerin sık aralıklarla yapılacağı bildirildi.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI 'KORONAVİRÜS' VİDEOSU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğitim veren bir ilkokulun öğrencileri çektikleri videoyla koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs korona Türkiye'de de görüldü. Ülkede görülmesinin ardından kısa sürede vaka sayısı 47'ye ulaştı. Başta yetkililer olmak üzere tüm ülkede koronavirüse karşı tedbirler alındı. Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okulların tatil edilmesiyle evde vakit geçiren Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Kılıçarslan İlkokulu'ndan 15 öğrenci sağlık çalışanlarına çektikleri videoyla destek verdi. Videodaki küçük öğrenciler hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti hem de aldıkları hijyen tedbirlerini anlattı. Videoyu internete yüklemelerinin ardından ise kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşırken öğrencilerin bu şekilde birçok çalışması olduğu öğrenildi.

'ÜZÜLÜYORUZ'

Öğrencilerin hazırladığı farkındalık videosundan dolayı mutlu olduklarını belirten Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan, "Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte durmadan çalışan sağlık personellerimize üzülüyoruz. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'yı televizyonda gördük, gerçekten üzüldük. Yorgunluk ve uykusuzluğu gözlerinden belli oluyordu. Bu hem beni hem öğrencilerimizi çok etkiledi. Öğrencilerimiz de bunun üzerine evlerinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu video çekerek teşekkür etmek istedilerö dedi.

Hazırlanan videoda ise öğrenciler tek tek kamera karşısına geçip, verdikleri çeşitli mesajlarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

BAHARI BEKLEYEN SAMSUN, MART KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

SAMSUN'da soğuk ve kar yağışlı hava kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu, bazı bölgelerde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Samsun'da kentin yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı dün de etkili oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgelerde ise yer yer don olayı görüldü. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte karın tadını çıkarmak için Atakum ilçesindeki Kocadağ mevkiine gitti. Çocuklar burada kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Bölgede etkili karla, fındık bahçeleri de karla kaplandı.

Ailesiyle birlikte Kocadağ'a gelen Hakan Ünsal, "Korona virüsü nedeniyle evimizde vakit geçiriyorduk. Kar yağışını görünce gelip temiz hava almak istedik. Kızım da okullar tatil edildiği için evde olduğu için ona da iyi gelir diye düşündük. Mart ayındayız ama çok güzel kar yağmış" dedi.

Nurcan Ünsal, ise okulların tatil edilmesiyle birlikte kızıyla evde olduklarını söyleyerek "Şansımıza çok güzel kar yağışı oldu. Kızımda karla oynamak istedi. Kocadağa kar topu oynamak, kardan adam yapmak için geldik. Ailecek güzel bir vakit geçirdik" dedi.

DİYARBAKIR'DA DOLU ETKİLİ OLDU

DİYARBAKIR'da sağanak yağışın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi doludan korunmak için sığınacak yer aradı. Dolu yağışı ile kent merkezindeki cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürüdü.

METEOROLOJİ'DEN SEL BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışın çarşamba günü de etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış, rakımı bin 500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ARIZALANDI

Diyarbakır'da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışının ardından bazı yol ve alt geçitleri su bastı. Sudan geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Arızalı araçlar çekilirken, DİSKİ ekipleri su tahliyesi yaptı. Ayrıca yağışın ardında bazı kanalizasyon borularının patlamasıyla yollar göle döndü.

ŞİDDETLİ RÜZGAR 30 METRELİK AĞACI DEVİRDİ

ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.

Kent merkezinde önceki günden beri etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 30 metrelik ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Ağaç yanında yer alan elektrik direğiyle birlikte yola devrildi. Devrilen direk ve ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar yaya kaldırımından yola devam etti.

Ağacın düştüğü yerde şans eseri kimse bulunmazken, ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

OTOBÜS İKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ: 20 YARALI

GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, kontrolden çıkarak iki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada üç şoför ile otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahaeddin Nakıpoğlu Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Emre Duran (47) yönetimindeki 27 ABS 790 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden sürücüleri öğrenilemeyen 54 SE 533 ve 27 AER 869 plakalı iki otomobile çarparak devrildi. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüsün içerisinde sıkışan yolcular olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMBULANS YAYALARA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ambulans yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı. Kazada ağır yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne ilerleyen S.Ç. idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç (78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, Kılıç çifti, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulansa alınan Nazmi Kılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Münevver Kılıç ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına Kılıç çifti, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kaza sonrası Ambulans şoförü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet götürülürken, yayalara çarpan ambulans da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONTROLDEN ÇIKAN CİP TAKLA ATTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. Konak'tan Karabağlar yönüne giden Fatih B.'nin kullandığı 60 EY 801 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrildi. Kaza sırasında yolcu Recep S., araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Fatih B., Recep S. ve Yiğit Can G. yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Fatih B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İŞ ADAMINA EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

YALOVA'da, iş adamı Erdal Dönmez (53), evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Yeni Cami sokakta bulunan evinin önüne gelen iş adamı Erdal Dönmez, araçta indiği sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal Dönmez özel bir hastaneye kaldırıldı. İş adamı Erdal Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş (2)

KESİK BACAK BULUNDU

Manisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 9 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun ardından vücudun geri kalanını arama çalışmaları sürerken ekipler, kesil kolun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, sol bacağa ait diz kapağı altından kesilmiş bacak bulundu.

BARAJDA AYAK, İNSAN BAŞI VE BACAK PARÇALARI BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı bir asker de arama çalışmaları devam ederken, suda insan parçaları olduğunu fark etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden bölgeye 1'i dalgıç 5 kişilik ekip sevk edildi.

Ekipler, su altında yaptıkları aramada, ufak ufak parçalara bölünmüş ayak, bacak parçaları ve insan başı buldu.

Baraj kenarında jandarma ekiplerince sudan çıkarılan parçalar, muhafaza altına alındı ve cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KALP KRİZİ GEÇİREN KAYMAKAM HAYATINI KAYBETTİ

GİRESUN'un Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Espiye Kaymakam'ı Dede Musa Baştürk, dün öğlen saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Baştürk, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Baştürk, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanmıştı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için dün arama çalışmaları sürdüren ekiplerin Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması için bölgeye sevk edilmesiyle çalışmalarına ara verildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Dün arama çalışmaları 73'üncü günde Uzunçayır Baraj Gölü'nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, 10 kilometrelik alanda yapıldı.

Arama çalışmaları sürerken ekipler, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması için bölgeye sevk edilmesiyle Gülistan Doku için arama çalışmalarına ara verildi.

ÖZEL EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevlendirmesiyle 3 Mart günü Ankara'dan gelen özel ekibin Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdüğü bildirildi.

Hastaneye gitmek için evden çıkan Süleyman 12 gündür kayıp (2)

ANTALYA'DA BULUNDU

Burdur merkeze bağlı İlyas köyündeki evinden 'hastaneye gidiyorum' diye çıkan ve 12 gündür haber alınamayan Süleyman Gül'den sevindirici haber Antalya'nın Kemer ilçesinde geldi. Dün Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki Kuğulu Park'ta oturan bir kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolü sonucunda parktaki kişinin kayıp olarak aranan Süleyman Gül olduğu belirlendi. Süleyman Gül, polis eşliğinde önce devlet hastanesine ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kemer Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Gül, Antalya merkezinde oturan ağabeyi Oktay Gül'ün aranmasını istedi. Bunun üzerine polis ekipleri Süleyman Gül'ün ağabeyi Oktay Gül'ü arayıp, haber verdi. Ağabey Oktay Gül, Kemer'e gelerek polis merkezinde kardeşiyle buluştu.

'CAMİ VARDI ORALARDA UYUDUM'

Süleyman Gül, "Ben iş için gelmiştim. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyordum. Ağabeyimi de epeydir görmüyordum. Sağ olsun geldi. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ım şehit vermesin. 12 gün boyunca duraklar var burada saat kulesinin orada, burada cami vardı oralarda uyudum. Otellere gittim, belediyeye gittim ve iş başvuruları yaptım. İş vermediler. Oteller malum kapalı. Sonra parkta oturuyordum, komiserim geldi ve yakaladı" dedi.

'SAĞLIKLI BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Oktay Gül, "Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Burada kardeşime sahip çıkan esnaf ağabeylerimize, hocamız varmış ismini bilmiyorum. Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Sahiplenmiş esnaf ağabeylerimiz, hocalarımız. Çok teşekkür ederiz Kemer esnafına. Sağ olsunlar var olsunlar, minnettarız. Çok mutluyuz. Çok endişeliydik ailesi olarak. Özellikle babam ve annem çok perişan durumdalardı. Bu taraflara gelmiş ve bizi hiç aramadı. Arasaydı mutlaka kardeşim benim bir ihtiyacı varsa mutlaka sahip çıkardık. Biraz kendi ayaklarının üzerinde durmak istemiş. Artık hayata bir adım atmak istemiş. Bir şeyler yapıp ispatlayabilmek adına böyle bir yola girişmiş. Sağlıklı bulduğumuz için çok mutluyuz. Daha iyi olacak. İstediklerini daha özenle itinayla yerine getireceğiz. Onun ayaklarının üstünde durması için her şeyi yapacağız. Mutluyuz. Annesi babası da çok mutlu. Şimdi sağ salim götüreceğim kendilerine teslim edeceğim. İnşallah bu da onun için ders olmuştur. Bizi bir daha böyle üzmez. Herkese teşekkür ederiz. Yardımcı olan devletimize, milletimize, eşimize, dostumuza. Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

KADİR ŞEKER, HAKKINDAKİ İDDİANAME HAZIRLANDI: 12 YILDAN 19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20), hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Duran'ın Adli Tıp raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvuruldu. Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alındı. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker, hakkındaki iddianame tamamlandı. İddanamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianeme Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

ALACAK KAVGASINDA DARBEDİLİP VURULAN KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BURSA'da, alacak-verecek nedeniyle tartıştığı B.Y. (25) ve 6 arkadaşı tarafından darbedilen ardından tabancayla vurulan F.B., yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 kişiden, B.Y. ve arkadaşları F.Y. ile O.K. tutuklandı.

Olay, pazar günü merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. F.B. (33) evinin önünde borç alma nedeniyle husumetli olduğu B.Y. (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y.'nin arkadaşları F.Y. (24), K.E (23), K.A (25), O.K. (23), E.E (24) ve İ.K (24) olay yerine gelip, F.B.'yi darbederek otomobile bildirdi. B.Y. ve arkadaşları, F.B.'yi Esenevler Mahallesi'ndeki boş araziye götürdü. Burada B.Y., otomobilin içinde F.B.'yi tabancayla göğsünden vurdu. Daha sonra paniğe kapılan B.Y. arkadaşlarıyla ağır yaralı olan F.B.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakıp, kaçtı. Burada tedaviye alınan F.B., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

200 GÜVENLİK KAMERASININ GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenlik kameraları başta olmak üzere çevredeki yaklaşık 200 kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Sabahın erken saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, cinayet şüphelisi 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişiden B.Y., F.Y. ve O.K. 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.A., K.E., E.E. ve İ.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YANAN MOTOSİKLETİNDEN SON ANDA ATLAYARAK CANINI KURTARDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü kendini yere atarak canını kurtardı. Alev topuna dönen motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dün saat 13.00 sıralarında, 45 yaşındaki çiftçi Kadir Ilıman'ın kullandığı 45 ZA 0841 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Mahallesi 2'nci Çam Sokak'a geldiğinde bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsü Ilıman, kendini yere atarak canını kurtarırken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev topuna dönen motosiklete su sıkarak müdahale etti. Alevler 10 dakika içinde söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Turgutlu Ovası'ndaki tarlasından ilçe merkezindeki evine gelirken motosikletinin alev aldığını belirten Kadir Ilıman, "Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Kendimi yere atıp, yanmaktan kurtardım. Allah'a şükürler olsun ki canıma bir şey gelmedi. Cana gelecek mala gelsin" dedi.

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

ANKARA'DA DENETİMLERDE 200 KİŞİ YAKALANDI, UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

ANKARA'da, Motosikletli Timler Amirliği (Yunus polisleri) ekiplerince şubat ve mart aylarında yapılan denetimlerde, aranan 200 kişi yakalandı. Dentimlerde ayrıca, 51 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusukı tabanca, 500 gram eroin, 50 gram kokain ve 365 ectasy hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği'nce şubat ve mart ayında yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı. Buna göre, Altındağ ilçesi Uzunyol Sokak'ta polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 1 kişinin cebinde 635 ectasy hap bulundu. Çankaya Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde yapılan uygulamada da 5 kişinin bulunduğu bir otomobilde yapılan aramada 50 gram kokain ele geçirildi. Keçiören ilçesi Karakeçili Cadesi'nde durdurulan bir otomobilde ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bilgilendirmede ayrıca, son 2 ayda yapılan uygulamalar sonucu; aranan 200 kişinin yakalandığı, 51 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusukı tabanca, 500 gram eroin, 50 gram kokain ve 365 ectasy hap ele geçirildiği bildirildi.

ADIYAMAN'DA EVDEN 10 BİN LİRALIK ALTIN ÇALINDI

ADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 10 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Olay, öğleden sonra Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Akgöz'e ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 10 bin lira değerindeki altını aldı. Eve gelen Adnan Akgöz, kapının zorlanarak açıldığını ve altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ARANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri evden ziynet eşyası çaldıklar iddiasıyla aranan 4 kişi, ikinci hırsızlık için keşif yaparken yakalandı. Şüphelilerden 12 suç kaydı olan İpek Ö. (23), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezde 3 Mart'ta bir ve giren kimliği belirsiz kişiler, yükü miktarda ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İpek Ö, Hakan Y. (29), E.K. (17) ve Durdu B. (40) olduğunu belirleyip görüntülerden de kullandıkları aracın plakasını tespit etti. Toplamda 42 suç kaydı olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, ziynet eşyası hırsızlığında kullanılan aracı bir apartmanın önünde tespit etti. Hemen araştırma yapan ekipler, aradıkları 4 kişiyi hırsızlık için keşif yaparken yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden İpek Ö. ve Durdu B.'nin Gaziantep'in Nizip ilçesinde ikametten hırsızlıktan dolayı arandıkları ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Durdu B. savcılık sorgusunun ardından, E.K. ve Hakan Y. mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İpek Ö. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Karabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Esentepe Yeşil Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Vildan Akkaya Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi, 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ESKİ BURDUR SENATÖRÜ KABAY TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA'da yaşamını yitiren eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Ekrem Kabay, Burdur'da toprağa verildi.

Türkiye'de 1961- 1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteyken, TBMM'nin üst meclisini oluşturan yasama organı olan Cumhuriyet Senatosu'nda, 1973- 1979 yılları arasında Burdur'u temsil eden köy enstitüsü mezunu, emekli öğretmen Ekrem Kabay, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kabay için dün Burdur Ulucami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, partililer ve Kabay'ın ailesiyle yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kabay'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

AÇ KALAN YABAN HAYVANLARI FOTOKAPANA TAKILDI

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü'nün zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yemlediği yaban hayvanları fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının türüne göre yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi yemler araziye bırakıldı. Aralık, ocak ve şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yem yemeye gelen hayvanları da görüntüledi.

