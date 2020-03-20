DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin İdlib kentinde, radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehaadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit oldu. 2 yıldır görev yaptığı belirtilen Nayir'in Sivas kent merkezinde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Alibaba Mahallesi'nde bulunan baba ocağına sağlık ekibi eşliğinde giden askeri yetkililer, Hüseyin-Fadime Nayir çiftine oğullarının şehadet haberini iletti. 6 kardeş ve bekar olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİDİN CENAZESİ SİVAS'A GETİRİLDİ

Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Hatay'daki törenin ardından havayoluyla memleketi Sivas'a getirildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanında şehidin cenazesi karşılandı. Karşılamaya Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı. Şehidin cenazesi uçaktan indirilirken babası Hüseyin ve annesi Fadime Nayir, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Onbaşı Nayir'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı Sivas Belediyesi Cenaze İşleri Morguna konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Nayir, bugün Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde saat 11.00'de yapılacak törenin ardından Garnizon Şehitliğine defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin evinden görüntüler

-Evin balkonuna bayrak asılması

-Şehidin fotoğrafları

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-Şehidin cenazesinin uçaktan indirilişi

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/ SİVAS,

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SİVRİCE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde ve kısa süre sonra 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Elazığ merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, dün saat 20.53'te merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi . Yerin 13.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'den de hissedildi. Depremden kısa süre sonra saat 21.05'te bui kez yine merkez üssü Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

VALİ KALDIRIM: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.53'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her hangi olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.53'de merkez üssü Sivrice olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili tüm ekiplerimizle saha çalışmalarımız devam etmektedir, şu ana kadar olumsuz bir durum yoktur. Aziz şehrimize geçmiş olsun" dedi.

ÇATLAK OLUŞAN KERPİÇ EV BOŞALTILDI

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Depremle birlikte dışarı çıkan bazı vatandaşlar, bir süre cadde ve sokaklarda bekledikten sonra evlerine girdi. Deprem nedeniyle merkez Yeni Mahalle Hafız Hasan Gül sokakta bulunan 2 katlı kerpiç evde ise hasar oluştu. Haber vermesiyle inceleme yapan belediye ekipleri, evde bulunanları tahliye etti. Evin çevresine ise polisler tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Depremle birlikte evden dışarı çıktığını Alperen Çömez, "Bayağı sallandık, hala panik içerisindeyiz. Koronavirüsten dolayı biraz telaşlıyız ama sanırım deprem biraz daha ağır basıyor" dedi.

Yılmaz Yılmaz ise koronavirüs endişesiyle dışarı çıkamadıklarını ifade ederek, "Korkumuz vardı zaten 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra. Bugün de 5 büyüklüğünde deprem oldu" diye konuştu.

Murat Efe de "Deprem oldu, bayağı hissettik. Gerçekten bir süredir olmuyordu, küçük depremler oluyordu ama bu büyük depremi hatırlattı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Deprem anı (avizeler sallanırken)

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Şehir merkezinden görüntü

Alperen Çömez'in röportajı

Şehir merkezinden görüntü

Yılmaz Yılmaz'ın röportajı

Vatandaşlardan görüntü

Murat Efe'nin röportajı

Vatandaşlardan görüntü

Boşaltılan kerpiç evden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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BAKAN KOCA: TOPLAM KAYBIMIZ MAALESEF 4 OLDU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirterek, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

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AFRİKA'DAN GELDİ, OTOGARDA KARANTİNA TALEP ETTİLER

SİVAS'ta Afrika'dan geldiğini iddia eden 2 kişi indikleri otogarda karantinaya alınmaları için polise başvuruda bulundu. İki kişi ambulansla gözlem altına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Afrika'dan ülkeye giriş yaptıktan sonra otobüsle Sivas'a geldiklerini iddia eden ve maske ile korunmaya çalışan 2 kişi, polisi arayarak karantinaya alınmak için başvuruda bulundu. Otogara giden polis ekipleri önlem alarak isimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli için ambulans çağırdı.

Bu kişilerden biri, bir çok hava limanından geçtiğini belirterek, "Ben kendim hastaneye başvuruyorum. Garanti olsun istedim. Bu şekilde ailemin yanına gitmek istemedim. Afrika'dan geliyorum" dedi. 2 kişi olay yerine gelen ambulansla götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otogardan görüntü

-Şüpheli kişlerin görüntüsü ve konuşmaları

-Polisin götürüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Mert Taha VAROL/ SİVAS,

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SURUÇ VE VİRANŞEHİR'DE ECZANEDE 'ŞEFFAF NAYLON'LU KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

ŞANLIURFA'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, korona virüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.

Suruç ve Viranşehir'de bulunan ecaneler koronavirüse karşı aldığı önlem ile müşterilerini şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu tezgah alanı şeffaf naylonla yapılan pravanla ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de naylonda açtıkları pencereden yaptı. Eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki naylon paravanla virüse karşı önlem aldıklarını belirten İlhami Şimşek, "İlaç almaya gelen bir müşteri zatürre gibi öksürmesi üzerine yapmış olduğumuz bu paravan sayesinde mikrop kapmaktan son anda kurtuldum. Koronavirüsten halkımızı ve kendimizi korumak için böyle bir yöntem geliştirdik. Çok ucuz bir maliyete aldığımız streç filmle kendimizi ve gelen hastaları koruma altına aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Terkin, "Eczaneye girdiğimde tezgahın üzerine naylon çekildiğini, eczacıyı ise arkasında gördüğümde çok şaşırdım. Önce tadilat olduğunu düşündüm sonra bunun bir önlem için yapıldığını öğrenince eczacıyı tebrik ettim" diye konuştu.

Eczanede uygulanan yöntemin diğer işyerlerinde uygulanmasını isteyen Koray Köprülü ise "Eczacılarımınız buldukları bu çözüm çok önemli. Koronavirüs damlacık enfeksiyonu sistemiyle insanlara bulaşıyor. Biri öksürdüğü zaman havaya dağılan virüsler o havada canlı kalmaya devam ediyorlar. Bu virüs diğer kişiler solunum aldıkça hasta olma olasıkları artıyor. Keşke böyle bir yöntemi diğer işyerleri de uygulasaö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Eczaneye çekilen seffaf naylon

İlaç almaya gelenler

Naylon paravan arkasından verilen ilaçlar

Eczacı ve müşterileriyle yapılan röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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Kontrolden çıkan TIR önce işaret levhasına sonra da bariyerlere çarptı: 1 ölü

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR, önce karayollarına ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, daha sonra da yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, TIR sürcüsü Salih Özen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında İzmir-Aydın otoyolu Işıkkent Gişeleri yakınında meydana geldi. Salih Özen idaresindeki 34 FF 1979 plakalı TIR, otoyol üzerinde seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasında bulunan işaret levhasına ardından da bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, TIR sürücüsü ağır yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-TIR'dan görüntü

-Olay yerinden görünüt

-Genel ve detay görünütü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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KORONAVİRÜS'E KARŞI TERMAL SUYLA İLE SOKAKLARI YIKIYORLAR

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye koronavirüs tedbirleri kapsamında yer altından 55 derece olarak çıkan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen termal kaplıca suyu ile cadde ve sokakları yıkayarak temizliyor.

Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası'nda yer altında 55 derece çıkan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen termal kaplıca suyu ile dezenfekte çalışması başlatıldı. Çamlıhemşin Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında termal su kaynağından itfaiye araçlarına yüklenen sıcak suyu ilçe merkezine taşıdı. Belediye görevlileri sıcak su ile cadde, sokak ve kaldırımları yıkamaya başladı.

'KİMYASAL MADDE YERİNE KAPLICA SUYUMUZU KULLANIYORUZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu yayladan çıkan şifalı termal suyun en büyük özelliğinin içilebilir ve dezenfektan olduğunu belirterek "Böyle önemli bir kaplıca suyumuz var. Bizde çamaşır suları ile kimyasal dezenfektanlarla cadde ve sokakları da temizleyeceğimize hazır dezenfektan özelliği olan suyumuzu kullanalım istedik. Caddeleri, sokakları, kaldırımları, dükkan camlarını yıkayarak hem temizliyoruz hem de mikroplardan arındırıyoruz. Öncelik kalabalığın yoğun olduğu yerlerden başlamak suretiyle tüm sokaklarını 55 derecedeki sıcak suyla yıkıyoruz. Koronavirüs ile beraber daha etkili yöntemler ararken termal suyu kullanma fikri aklımıza geldi. Bundan sonra sokaklarımızı kaplıca suyu ile yıkamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çamlıhemşinli Ahmet Sayın da termal suyla caddelerin yıkanmasının hijyen açısından önemli olduğunu belirterek "Belediye iki gündür sokakları sıcak termal su ile yıkıyor. Koronavirüsünün bulaşmaması temizlenmesi için çok iyi bir çözüm bulmuşlarö dedi. Mustafa Durmuş ise "Belediye her yeri kaplıca suyu ile yıkadı. Etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz ama inşallah virüslerden temizlenmiştirö ifadesini kullandı.

PROF. DR. BEKTAŞ: YARARLIDIR

Cadde ve sokakların termal suyla dezenfekte edilme çalışmasını değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yürütülen çalışmaların gayet doğal olduğunu söyledi. Bektaş, "Termal suların iki özelliği var. Birincisi sıcaklık; bizim Ayder'deki kaplıcalardaki sıcaklık 50-55 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu sıcaklık dezenfeksiyon yönünden olumlu bir niteliktir. Öte yandan da bu suların içinde bulundan 'dezenfekte' dediğimiz sülfat ve oksitlerin bulunmasıdır. Bunların başında demir ve bakır sülfat gelir ve oksitlerde 'demir permanganat' dediğimiz elementlerdir ki, bunlar dezenfekten özellikleri olan elementlerdir. Kaplıca suyuyla temizlik, bu saydığımız elementleri bakımından gayet doğal ve verimli bir çalışmadır. Yararlıdır, zararı yoktur. Turistik de olan bir ilçenin bu şekilde temizlenmesi gayet doğaldır. Çamlıhemşin Belediye yetkililerinin gayet güzel düşündüğü bir çalışma olarak değerlendiriyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sokakların termal su ile yıkanması

-Başkan Haşimoğlu'nun oturma gruplarını yıkaması

Hortumla yıkanan cami avlusundan görüntü

-İtfaiye aracının caddeleri yıkaması

-Başkan Osman Haşimoğlu ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Muhabir anonsu (Arzu ERBAŞ)

-Prof. Dr. Osman Bektaş açıklaması

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

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UMREDEN DÖNENLERİN KARANTİNADA 5'İNCİ GÜNÜ

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 5'inci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

TELEFONLA SOHBET ETTİLER

Karantinada kalanların yakınları yurt önüne gelerek yakınlarıyla cep telefonuyla konuştu. Afyonkarahisar'dan geldiğini belirten ve karantinada babası ile birlikte akrabalarının olduğunu belirten Mehmet Badak, "İçerde babam ve akrabalarım var. Biz Afyonkarahisar'dan geldik. İhtiyaçlarını getirdik. Telefonla konuşuyoruz. Çok şükür durumları gayet iyi"dedi.

Badak, pencerede kendisini bekleyen babasına el sallayarak yurt önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yurttan detay

-Yurt önündeki yakınlarından detay

-Telefonla konuşmaları

-Röportaj

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

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POLİS OTOSU İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALI

NİĞDE'de polis otosu ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bor ilçesindeki Okçu Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa yaklaşan Necdet Öztürk yönetimindeki 51 AAE 641 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen polis otosu ile çarpıştı. Kazada polis memurları Mehmet Demiray (47), Hamit Dursun (30) ve diğer otomobildeki Mihriban Öztürk (61), Necdet Öztürk (66) ile Mihriban Öztürk (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 yaşındaki Mihriban Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Polis aracından görüntü

-İnceleme yapan ekiplerden görüntü

-Hastaneye ambulansın gelişi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA, KAMERADA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Sedat Tatar (34) yönetimindeki 16 KIY 23 plakalı otomobil sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada, Mahmut Yıldızlı'nın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen Yıldızlı, yolda sürüklenerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Mahmut Yıldızlı ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Güvenlik kamerası

Haber: Gürkan DURAL/ İNEGÖL(Bursa),

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YAŞLI KADIN EVDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında evde bulunan Halime Uyaner'in (82) çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 5011 sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı. Evden duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada, vatandaşların Halime Uyaner'in evde olduğu bilgisini vermesi üzerine itfaiye ekipleri içeri girerek yaşlı kadını çıkardı. Yangın nedeniyle Uyaner'in vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Ambulansa alınan talihsiz kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uyaner'in burada tedavisi sürerken, itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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EVİN ÇATISI ALEV ALEV İŞTE YANDI

ANTALYA'da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda binanın tüm çatısını kapladı. Bu sırada evde bulunanar hızla dışarı çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, çatıdaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın, bir vatandaşın cep telefonu ile anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evin çatısının alev alev yanması

-Vatandaşların çevreye koşuşturması

-Kopan parçaların aşağıya düşmesi

-Vatandaşların bağırıp çağırması

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI TIR ALEV ALEV YANDI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı TIR'ın yakıt deposu yerinden koparak alev aldı. TIR bir anda alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaza, dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Necip Yılmaz (57) yönetimindeki 34 JH 2574 plakalı hafif ticari araç aynı istikamete giden Şahin Sever (49) idaresindeki yabancı plakalı demir yüklü TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın yakıt deposu koparak alev aldı. TIR bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'ı söndürdü. Bu sırada ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TIR'ın alev alev yanması

Söndürme çalışmaları

TEM Otoyolunda oluşan araç kuyruğu

Detaylar

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya),

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YOLCU OTOBÜSÜ MOTORUNDAN ALEV ALDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

MANİSA'nın Şehzedeler ilçesinde, Kütahya-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünde motor bölümünden yangın çıktı. 15 yolcu araçtan indirilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Selimşahlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Talha Mert (35) idaresindeki içinde 15 yolcusu bulunan 43 ZE 052 plakalı yolcu otobüsünün motor aksamından, Simav'dan İzmir yönüne seyrettiği sırada dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek itfaiyeye haber verdi. Otobüsün içindeki yolcular tahliye edilirken motor kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaçağından çıktığı belirlendi. Yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüsteki yangın anları

Yangın sonrası genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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DAYISININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN YEĞEN TUTUKLANDI

BOLU'da, ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü (54) parkta darp eden Zafer Muslu (37), dayısının 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede ölmesi üzerine tutuklandı.

Olay, 8 Mart günü 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Şeref Ünlü, ailevi meseleler yüzünden husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü konuşmak için parka çağırdı. Burada dayı ve yeğen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Şeref Ünlü, Zafer Muslu'yu darp etmeye başladı. Yeğeni de dayısına karşılık verdi. Zafer Muslu kavga sırasında yerden aldığı taşla dayısının başına vurdu. Şeref Ünlü bilincini kaybedince, Zafer Muslu olay yerine 112 Acil ve polisi çağırdı. Kafa tasında kırık olduğu tespit edilen Şeref Ünlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zafer Muslu ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 GÜN SONRA ÖLDÜ

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şeref Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Zafer Muslu yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Muslu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin adliyeden çıkarılması

-Detaylar

-Öldürülen Şeref Ünlü'nün fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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ESKİ SEVGİLİSİNİ 7 AYLIK BEBEĞİNİ DÜŞÜRMESİ İÇİN DÖVDÜRDÜ, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

ADAPAZARI'nda, ayrıldığı hamile sevgilisi Fatma Avcı'yı (31), 7 aylık bebeğini düşürmesi için iş yeri arkadaşına 35 bin liraya dövdüren Tamer Oktay Kara, yargılandığı davada, Avcı'nın baskılara rağmen kürtaj yaptırmadığını, kendisini evliliğe zorladığını ileri sürdü.

Adapazarı'nda geçen yıl 27 Kasım günü yaşanan olayda, 7 aylık hamile Fatma Avcı, bir kişinin saldırısına uğradı. Kadının ilk anda kapkaççı zannettiği saldırgan Avcı'yı, feci şekilde dövdü. Ardından da çantasını alıp, kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede Fatma Avcı'ya ait çanta çöpte bulunurken, çantadan hiçbir şey alınmamış olması polisin şüphesini çekti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Fatma Avcı'nın ayrıldığı sevgilisi Tamer Oktay Kara ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Özpehlivan'ı gözaltına aldı. Tamer Oktay Kara ifadesinde, arkadaşı Ümit Özpehlivan'dan, 35 bin lira karşılığında hamile olan eski sevgilisine 'gasp' süsü vererek saldırmasını, böylelikle bebeği düşürmesini amaçladığını anlattı. Tamer Oktay Kara ve Ümit Özpehlivan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sakarya 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Fatma Avcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ile Kara'nın avukatı katıldı. Tutuklu sanıklar Tamer Oktay Kara ve Ümit Özpehlivan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Fatma Avcı, tutuklu sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tamer Oktay Kara ise olayda suçu olmadığını, Ümit Özpehlivan'ın olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Kara, Fatma Avcı'nın kürtaj yaptırmadığını ve kendisini evliliğe zorladığını savunarak, tahliyesini talep etti. Özpehlivan ise Tamer Oktay Kara'nın kendisine olayı yaptırdığını belirterek, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. M.M.'nin tanık olarak dinlenmesine, olaydan sonra dünyaya gelen ve 'Uzay Asaf' adı verilen bebeğe DNA testi yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Darp detay

Adliye detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),

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İZMİR'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Hasan S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.'yı tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında 9108/1 sokakta bulanan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. aralarında bir süredir husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.'nın oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan S., yanında getirdiği tabancayla İbrahim B. ve Ergün A.'ya ateş açtı. Hasan S., olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri iki kişiyi tabanca ile vurarak kayıplara karışan Hasan S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis otosundan görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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UŞAKTA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

UŞAK'ta otomobil servisinin önüne plakasız cip ile gelerek pusu kuran saldırğanlar, bir süre sonra içeriden çıkan kişilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği 1'i yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Saldırı anı ise çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Feyzi Çakmak Mahallesi 5'inci Seval sokakta meydana geldi. İçinde saldırganların bulunduğu plakasız bir cip, sokağın köşesinde bir otomabil servisinin yakınına park etti. Aracın içinde pusu kuran saldırganlar bir süre bekledikten sonra, tamirhaneden çıkan Murat Y. ve arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Murat Y. yaralanırken, şüpheliler ise cip ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların koluna ve bacağına isabet ettiği Murat Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polisin olay yeri ve çevresinden yaptığı incelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Saldırı sırasında otomobil servisinin önünde park halinde bulunan araçlara da mermi isabet ettiği belirlendi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otomobil servisinin önünde bulunanların saldırıya uğradığı an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; plakasız siyah bir cipin sokağın köşesine park ettiği ve araçtan kimsenin inmediği fark edildi. Bir süre sonra cipte bekleyen saldırganların servisten çıkan kişilerin üzerine ateş açtıkları ve aynı araçla olay yerinden kaçtıkları görüldü. Polis, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Güvenlik kamerası)

Araçlar ve çatışma anları

Haber: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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TÜFEĞİ KAZARA ATEŞ ALAN ASKER, YARALANDI

NİĞDE'nin Bor ilçesinde askeri fabrikada çalışan işçilerini taşıyan minübüste görevli koruma askeri er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı .

Olay, dün Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bor Askeri Fabrika'da çalışan işçileri taşıyan minibüste koruma görevi yapan er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan er, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden askerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Acil önünde bekleyen askerlerden görüntü

Acil önündeki ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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SİVAS'TA TAYLANDLI TURİST KAFİLESİ ŞAŞKINLIĞI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yöresel kıyafetleri ile dolaşan bir grup Taylandlı turist şaşkınlıkla karşılandı.

İlçe merkezinde turuncu renkli yöresel kıyafetleri içinde tek sıra halinde yürüyen bir kafile dikkat çekti. Kim olduğunu bilmeyen ilçe sakinleri, bu kişileri Çinlilere benzetti. Birçok kişinin meraklı bakışları altında yürüyen turistler etrafı selamladı. İlçede bazı kişilerin 'koronavirüs' yayabilirler endişesi ve sosyal medya paylaşımları üzerine, turistlerin konakladığı otelin yetkilisi açıklama yaptı. Otel yetkilisi Serhat Güven, "Son 2 gündür ilçemiz caddelerinde görülen Tayland vatandaşı olan turistler, işletmemizde konaklamışlardır. Otelimize giriş yaptıkları an itibariyle Suşehri Kaymakamlığı'na bilgi verilerek Suşehri Toplum Sağlığı merkezi ile koordineli olarak gerekli sağlık kontrolleri yapılmıştır ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Fakat sosyal medya üzerinden kişilerle alakalı birçok farklı resim ve video paylaşılarak insanları tedirgin edici yorumlar yapılmaktadır. Şahıslar otelimizden ve ilçemizden ayrılmışlardır, herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" dedi.

Yapılan araştırmada Taylandlı turistlerin 1 Mart'ta Türkiye'ye giriş yaptıkları ve illeri dolaştıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Turistlerin görüntüsü

-Tek sıra yürüyüşleri

Haber: SİVAS,

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KONYA'DA GÖZLEM ALTINDAKİ UMREDEN GELENLERDEN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı.

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Burada gözlem altında tutulan umreden dönenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek olmak için saat 21.00'de yapılacak çağrısına uydu. Yurtta kaldıkları odaların pencerelerinden, koronavirüs salgını nedeniyle özveri ile çalışan sağlık personeline alkış ile tempo tutarak destek oldu. O anlarda cep telefonu kameralarına kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Pencereden alkışlamaları

Haber-Kamera: KONYA,

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ADAPAZARI'NDA LİSE VE HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE MASKE ÜRETİLİYOR

ADAPAZARI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi, hem standart hem de cerrahi maske üretimine başladı. Piyasadaki fiyat artışını engellemek amacıyla 50 adet maske 115 TL'ye satılacak.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla öğretmen ve öğrencileriyle birlikte maske üretimine başladı. Lisede 3 derslikte devam eden üretimde günlük bin adet maske, Sakarya Halk Eğitim Merkezinde ise günlük bin adet cerrahi maske üretimi gerçekleştiriliyor. Seri üretim için adım atılan 2 merkeze 1 hafta içinde yeni cihazlar geleceği belirtildi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş gelecek hafta kapasitelerini arttıracaklarını belirterek, "İki noktada maske üretimine başladık. Usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte üretim yapmaktayız. Ancak önümüzdeki hafta başından itibaren kapasitemiz günlük 10 bin adede çıkacak." dedi.

Piyasadaki fiyat artışını engellemek için sabit fiyat politikası izlediklerini söyleyen Bakırtaş, "Şu an için öngördüğümüz fiyat çalışması tamamlanmak üzere, ancak yaptığımız çalışma da 50 adetli paket için 115 TL civarında olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

3 VARDİYA ÇALIŞIYOR

Öğretmen ve öğrencilerin talebi karşılamak adına 3 vardiya çalıştığını belirten Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevda Aslan, "Moda Tasarımı ve El Sanatları öğrencilerimizle Bakanlığımız tarafından verilen talimat doğrultusunda üretime başladık. Önümüzdeki hafta seri üretime geçerek 3 vardiya halinde tüm ekibimizle birlikte bu çalışmayı başarıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Öğretmen Ebru Şahin ise, "Üretime dün başladık, 2 günde hızlı bir şekilde ekipmanları ayarlayarak atölyemizi kurduk ve üretime başladık. Günlük bin adet üretmeye çalışıyoruz, inşallah yolunda gider ve daha çok arttırırız." dedi.

Meslek Liselerinin üretimde önemli bir rol oynadığını belirten öğretmen Emine Genç, "Piyasanın ihtiyacı olan maske ihtiyacını karşılamak için ve fiyat talebini aşağıya çekebilmek için meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri olarak evinden çıkmaya korkan vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu da şunu gösteriyor, meslek liselerimiz her alanda üretime hazır, becerileri gelişmiş durumda. Lütfen meslek liselerini önemseyelim." diye konuştu.

CERRAHİ MASKE ÜRETIYORLAR

Sağlık Personelleri ve Kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla cerrahi maske üretimine giren Sakarya Halk Eğitim Merkezinin Müdürü Abdulvahit Uygar, "Hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan cerrahi maske dediğimiz maskeyi üretmek için kısa sürede üretime geçtik. Şuan üretimimiz bin adete kadar, ancak çok yakın tarihte otomasyon cihazımız gelecek ve günlük 5 bin adet üretim yapacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Coşkun Bakırtaş röp.

-Sevda Aslan röp.

-Ebru Şahin röp.

-Coşkun Bakırtaş fiyat açıklaması

-Emine Genç röp.

-Meslek Lisesi detay

-Abdulvahit Uygar röp.

-Sündüz Şimşek röp.

-Halk Eğitim detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),

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BELEDİYE DEZENFEKTAN ÜRETİP ÜCRETSİZ OLARAK HALKA DAĞITIYOR

MERSİN'de Tarsus Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında kendi laboratuarlarında ürettiği dezenfektanları halka ücretsiz olarak dağıtıyor.

Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından salgına karışı alınan önlemler kapsamında Tarsus Belediyesi maske üretimiyle birlikte el dezenfektanı üretimine de başladı. Belediye, Dünya Sağlık Örgütü'nün el yıkama formasyonunu uygulayarak günde 500 litre dezenfektan üretimini aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye Tesislerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü Laboratuarı'nda üretilen dezenfektanlar, hijyenik bir ortamda şişelendikten sonra halka dağıtılıyor. Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın oluşturduğu 14 ekip kapı kapı dolaşıp, halka ücretsiz el dezenfektanlarını dağıtıyor.

'GÜNDE 500 LİTRE DEZENFEKTAN ÜRETİLİYOR'

Koronavirüse karşı önleyici tedbirler kapsamında dezenfektan üretimin devam edeceğini belirten Başkan Bozdoğan, "Salgın hastalık riskine karşı genelinde kamu binaları, yol, kaldırım, çöp konteynerleri, sağlık ocakları, eczaneler, parklar, huzur evi ve halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından özveriyle sürdürülüyor. Tüm vatandaşlarımızın kişisel hijyene dikkat etmelerini ve yapılan uyarılara özenle uymalarını rica ediyorum. Maske yapımıyla birlikte dezenfektan üretimine başladık. Günde 500 litre kadar dezenfektan üretiyoruz. Bu 500 litre sadece kişisel olarak değil aynı zamanda kurumların, dairelerin, sitelerin ve özellikle İş hanlarının temizliğinde de kullanılabilen dezenfektanlar üretiyoruz. Son derece steril bir vaziyette hazırlanıyor. Dünya standartlarına uygun şekilde hazırladığımız dezenfektanlar" diye konuştu.

'EVDE KALIN BİZ GETİRECEĞİZ'

Vatandaşlara evde kalmaları yönünde tavsiyede bulunan Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

"Biz onların, özellikle ihtiyacı olan ailelerimizin erzaklarını da hazırlıyoruz, evlerine tek tek ulaştıracağız, alışveriş yapmak isteyen halkımızın bizi bir araması yeterli, biz gideriz onların yerine alışverişini de yapar kendilerine teslim ederiz. Yeter ki evde kalsınlar yeter ki temastan uzak dursunlar. Dezenfektan dağıtımıyla ilgili 14 tane ekip oluştu, ekipteki arkadaşlar ev ev dezenfektanları, maskeleri, eldivenleri halkımıza ulaştıracaklar. Burada çok ciddi bir tedbir almak zorundayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dezenfektanlar üretilirken

-Dezenfektanlar dağıtılırken

-Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan açıklama

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),

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BALIKLIGÖL'DE KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Kentin simgesi olan hergün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, Dergah ve Hz. İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağara ise boşaldı. Sessizliğe bürünen tarihi mekanlardaki çay bahçeleri, kafeterya ve kahvehane gibi yerler de sandalyelerini topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Balıklıgöldeki sessizlik

Balıklıgölde bulunan işyerleri masa ve sandalyelerini toplaması

Kapalı olan iş yerleri

Kapalı olan Gümrük Han'ı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

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İZMİR'DE, DOKTORLARA ALKIŞLI DESTEK

İZMİR'de, dün saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

İzmirliler, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede baş rol oynayan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencerelere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İzmir'de, doktorlar için alkışlamalardan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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BURSA VE YALOVA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN ALKIŞ TUTTU

BURSA ve Yalova'da vatandaşlar dün akşam saat 21.00'de corona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu.

Yeni tip corona virüs vakası (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu akşamdan itibaren her akşam saat 21'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Bursa ve Yalova'da yaşayan vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balkonlarından alkış tutan vatandaşlar

-Boş caddelerden detay

-Sağlık çalışanlarının hastanede alkış tutması

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Yavuz YILMAZ - Cem Mete OKUR/ BURSA,

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ADANA, OSMANİYE VE MERSİN'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALKIŞLANDI

KORONAVİRÜS salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, evlerinin balkonlarından bir dakika alkış tuttu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehditi artarken, 24 saat aralıksız salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden bu akşamdan itibaren her akşam saat 21.00'da alkışlama çağrısı yapılmıştı. Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, dün saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp bir dakika boyunca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Apartmanlardan görüntü

Alkış ve ıslık sesleri

Alkışlayan vatandaşlar

Haber-Kamera: ADANA,

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DİYARBAKIR'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından Diyarbakır'da vatandaşlar, dün saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek veren vatandaşlar, uzun süre ışıklarını da kapatıp açtı. Sağlık çalışanlarına moral verilen kentte uzun süre alkış ve ıslık sesleri yankılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Evlerden detay

Işıkların yanıp sönmesi

Islık ve alkış çalanlar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/ DİYARBAKIR,

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