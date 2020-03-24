DHA YURT BÜLTENİ-1 - Son Dakika

KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 37'YE YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve can kayıplarına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlarla birlikte toplam ölü sayısı 37, vaka sayısı ise 1529 oldu.

KOCA, GENÇLERE SESLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi. Koca, "Şimdiki gençler, söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah; fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar" dedi.

Haber: ANKARA,

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BAKAN KOCA: ÇİN'DE OLUMLU SONUÇ VEREN İLACI TÜRKİYE'YE GETİRDİK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de koronavirüs tedavisinde kullanılan özel ilacın Türkiye'ye getirildiğini bildirerek, "Çin'de kullanılmış olan ve yoğun bakım hastalarında iyileşme sürecini 11 günden 4 güne kadar düştüğü bilgisinin olduğu ilacı, bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza dün itibariyle başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını görmüş olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın mehsupları ile biraraya geldi. Bakan Koca, koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının ardından, 104 sonra koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Koca, kaybedilen 30 hastanın ileri yaşlarda olduğunu ve Kovid-19'a eşlik eden başka bazı hastalıklarının bulunduğunu, bünye olarak dirençlerinin zayıf olduğunu bildirdi. Büyüklerin koronavirüsten etkilenmemeleri için sorumluluk sahibi olunduğunu aktaran Koca, "Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize, ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın, vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Onları ağır bir hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var. Ama siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin. Önünüzdeki zamanı riske atmayın. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Tedbir alıyoruz evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNE EK ÖDEME TAVANDAN YÜZDE YÜZ ORANINDA OLACAK'

Bakan Koca, koronavirüse karşı ortaya konulan dayanışmanın dünyada örneği olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. Gücümüzü hayata bağlılıktan alacağımız anlaşılıyor. Hayatı korumanın yolu korkuya teslim olmak değil hayata bağlılıktır. Kadınlar tedbirler konusunda adeta ikna kahramanlarımız. Çocuklarımız ise bu mücadelede büyüklerine ve çevrelerine karşı tüm kozlarını kullanıyor. Bu dönemde sağlık personeleninin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Bir diğer haberim ise insan kaynağımızın yeterliliği konusunda. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu hassasiyetlerde en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu belirtmek istiyorum. Bu süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacağını da ifade etmek istiyorum."

'20 FİRMA İLE ANLAŞTIK, ANLAŞMAYANLARA KAPATMA DAHİL BİR TAKIM TEDBİRLER DEVREDE OLACAK'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğu iddialarına yönelik çıkan haberleri anımsatarak, "Bu iddia küçük örneklerin kasıtlı olarak genelleştirilmesidir. Kesin bilgi şudur. Üniversite hastanelerimize bütün hastanelerimize malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edecektir. Yoğun talebi küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır ve devam edecektir. İhracatları bu dönemde durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Fiyatlar dahil bu konuda endişeniz olmasın. Pandeminin olduğu bir dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu baskınlar sonrası yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Biz bu dönemde özellikle bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Dün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak hepsiyle bu dönemde günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 firma ile anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmayanların farklı davranmak isteyenlerin de el koyma dahil bir takım tedbirlerin devrede olacağını ayrıca söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

'BİR MİLYONA KADAR HIZLI TARAMA KİTİ KULLANMAK ÜZERE BAĞLANTI YAPTIK'

Bakan Koca, tanı tedavi süreci ve ilerleyen döneme ilişkin, "Salgının yayıldığı ülkede en fazla eksikliğin hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Bu sayede hem kendi ihtiyacımızı karşılamış olacağız, hem de ihtiyacı olan ülkelere destek vermiş olacağız. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Dün itibariyle ilave olarak Çin'den 50 bin tarama kiti sabah geldi ve hızla devreye girmiş oldu. Perşembe günü 300 bin ilave kit gelmiş olacak. Bir milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'AŞI GELİLİŞTİRMEK İÇİN ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI YAPTIK'

Aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, "Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz. Bu anlamda 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre hiç bu anlamda kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağız. Aşı Enstitüsü kuruldu. Bu enstitü bu süreçte ülkemizde hangi üniversite veya hangi merkez neyi ne kadar yapabilecekse, bütün merkezlerin desteklenmesi ve bu desteklenme ile kim ne kadar bu işi daha önce götürebilir durumda olursa geri plandaki desteğin miktarına bakmaksızın sonuna kadar üzerine gidebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Acıbadem ve bu üniversite ve merkezlere tüm ihtiyaçlar için davet yapıldı. Halk Sağlığı Laboratuvarımızda bütün destek için hazır. Ülkede aşı konusuyla ilgili kimler ne kadar yol almak istiyorsa daha fazla desteklemek üzere de bir yaklaşım içindeyiz. Sadece bir merkeze değil kim ne yapmak istiyorsa önünü açan herhangi bir kısıtlamaya gitmeden kimin ne kadar yaptığını da süreçte görerek ona göre her türlü desteği vereceğimizi burada ilan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELENİN ÖZÜ; TEK TEK HEP BİRLİKTE'

Bakan Koca, koronavirüsle mücadeledenin çok geniş katılım gerektirdiğini, her türlü bilimsel disiplini devreye sokacaklarını dezenformasyona karşı çok dikkatli olunacağını bildirerek şunları kaydetti:

"Türkiye, tedbirleri başta bizim aldığımız sıklıkla ciddiyetle almamış bazı ülkelerle kıyaslanıyor. Bu kıyaslamanın pek rasyonel olmadığını belirtmek zorundayım.Türkiye onu çevreleyen risklere set çekerek büyük zaman kazandı.Türkiye sağ duyulu bir politika izledi Sosyal psikolojiyi dikkate aldı. Paniğe yol açacak strateji ve uygulamalardan uzak durdu. Risk alanını daralttı.Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Yakın yada uzak başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var. Tedbirleri bizler tek tek uyguluyoruz. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz. Hayatlarımız birbirinden ayrışıyor. Fakat farkında mıyız bu tek tek yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz. 83 milyon birlikte yapıyoruz. Mücadelenin özü bu; tek tek hepbirlikte. Yalnız değiliz hep birlikteyiz."

'ÇİN'DE OLUMLU SONUÇLAR VEREN ÖZEL İLACI GETİRDİK'

Bakan Koca, sokağa çıkma yasağı ve iyileşme sürecindeki hastalarla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Biliyorsunuz 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. Bu süreçte iyileşen ve iyileşmekte olan hastalarımız fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Bu dönemde dün itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve yayınları yapılmış olan ve yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11 günden 4 güne kadar düşmesinin bilgilerinin olduğu ilaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Dün büyükelçiyle de görüştüm. Bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılama noktasında gayret içinde olacaklar. Çin hükümeti, bu mücadeleyi nasıl verdiklerini bilgi akışında, Çin'den bilim insanlarının Skype üzerinden prensipte anlamış olduk. Sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza dün itibariyle başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını görmüş olacağız. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Mücadelenin esası tek tek herkesin kendi odasında kendisini izole etmeli."

'HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİ, 60 YAŞIN ALTINDA'

Bakan Koca, hayatını kaybeden 30 kişinin ileri yaş ve kronik hastalığı olan hasta grubu olduğunu bildirerek, "Bu dönemde önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere bunları şeffaf bir şekilde göstermiş olacağız. Kaç hastanın olduğu, bunlardan iyileşenlerin kaç kişi olduğu, yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hasta sayısı ve bu süreçte kaybedilen vakaların da yaş aralığını şeffaf bir şekilde vermiş olacağız. Hayatını kaybeden arasında 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var. Onun dışındaki diğer hastalar 61'in üzerine" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAMU KURUMLARININ MİSAFİRHANELERİNİ KULLANABİLECEK'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının barınmasıyla ilgili olarak, "Kamu kurumlarının misafirhanelerinin bütün sağlık personelimiz için kullanılmasına yönelik bir genelge çıktı. Bunu da bölge bölge sağlık personelimiz için kullanmak üzere bir çalışma başlatıldı" dedi.

'YERLİ SOLUNUM CİHAZINDA 5 BİN SÖZLEŞME YAPTIK'

Koca, yerli solunum cihazına ilişkin bir soru üzerine, "İlk etapta Nisan sonu itibariyle 2 bin teslim toplam 5 bin olmak üzere bir sözleşme yaptık. İlave olan bir firma daha oldu. İkinci firma yerli olmak üzere. Üçüncü firma ile görüşmeler yapılıyor. Kim üretebilecekse üretmek istiyoruz. O durumda o firmalara da alım garantisi vererek sayıyı daha artırmak yerli solunum cihazında. Üçüncü firma ile görüşmeler devam ediyor. İlk etapta 5 bin olarak bir sözleşme yaptık" açıklamasında bulundu.

'SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDE DE POZİTİF VAKA VAR'

Bakan Koca sağlık çalışanları içinde de pozitif vakaların olduğunu söyleyerek, "Maalesef saylarını söylemeyim ama sağlık personeli içinde pozitif olan vakalarımızın olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

YETERSİZ TEST İDDİALARI

Bakan Koca, yetersiz test yapıldığı iddialarının anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"Biz kimlere test yapılabilir onu konuştuk. Öncelikle Çin geçmişi olan ve teması olan kişilere dendi. Dinamik bir yapı olduğu için bu sürekli değişti. İran geçmişi ve teması olanlara yapıldı. Devamında İtalya'da görülünce Avrupa ve İtalya öyküsü olan kişiler. Daha sonra yurt dışı temaslı kişilere dendi. Ülkeye girdiğini gördükten sonra da semptom olan herkese. Şu dönemde test sayısı fazla oluyor, olacak doğal olarak. ve biz şu an baştan düşük olan şimdi 3 binlere çıktığımız önümüzdeki dönemde 5-6 bine çıkacağımız daha sonra 10-15 bin demiştim tarama kitiyle bunun sayısının üst noktalara çıkacağını düşünüyorum. Pandemide pozitif sonuç çıktığında yapmamız gereken devamında temaslıyı bulmak. Pozitif bulduğumuz vakanın bizde bilgisinin olması lazım. Kit açısında sorunumuz yok. Bilim kurulu daha geniş yaklaşım içinde olduğu için bundan sonraki süreçte bu sayılar artmış olacak."

'PARAMIZI VEREREK ALIYORUZ'

Bakan Koca, Çin'den getirilen kitlere ilişkin, "Biz aldığımız kitlere ilaç dahil olmak üzere kendimiz paramızı vererek alıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,

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YURT DIŞINDAN GELENLER SAKARYA'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yurt dışından gelen 346 kişi ve 2 bebek yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

İngiltere'den uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kişiler yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'na getirildi. 346 kişi ve 2 bebek, yurt girişinde sağlık taramasından geçirildikten sonra odalarına yerleştirildi. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurt dışından yeni gelecek olanlarla birlikte Sakarya'da karantina altına alınacak kişi sayısının bin 993 olduğu belirtildi. Yurt dışından gelecek olan kişiler Arifiye ilçesindeki Muhammed Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu ile Serdivan'da bulunan Rahime Sultan Öğrenci Yurdu, Sakarya Öğrenci Yurdu ve Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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YURT DIŞINDAN İLK ERASMUS ÖĞRENCİ KAFİLESİ SİVAS'A GELDİ

YURT dışında eğitim gören Erasmus kapsamındaki 305 öğrenci karantina altına alınmak üzere Sivas'a getirildi.

Yurt dışında öğrenim gören Erasmus öğrencilerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan 305 öğrenci uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Öğrenciler alınan tedbirler eşliğinde apronda bekleyen otobüslere karantina altında tutulacakları kent merkezindeki KYK yurduna götürülecek. Havalanındaki işlemleri devam eden öğrenciler, güvenlik önlemleri altında otobüslere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek karantina altına alınacak.

ÖĞRENCİLER YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Havalimanında sağlık ve pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirildi. Öğrenciler buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan 10 bin kişilik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım kampüsüne getirildi. Yurda yerleştirilen öğrenciler 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulduktan sonra, hastalık belirtisi göstermeyenler memleketlerine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Havalanından görüntüler

-Uçağın gelişi

-Öğrencilerin uçaktan inmesi

-Aprondaki görüntüleri

-Yurt binası

-Öğrencileri taşıyan otobüslerin gelişi

-Yurt kampüsüne girişleri

-Otobüslerdeki öğrencilerin görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, -

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EV KARANTİNASINDAN KAÇTI, POLİS YAKALADI

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa süre önce yurt dışından Başiskele'ye gelen adı açıklanmayan kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün evden çıkmaması gerektiği bildirildi. Ancak, bu kişi, dün, karantina altında olması gereken evden çıkıp, otomobiline bindi. Durumu fark eden komşuları, polisi aradı. Polis, takibe aldığı otomobili İzmit Cumhuriyet Caddesi'nde durdurdu. Olay yerine gelen koruyucu kıyafetler ile gelen 112 Acil ekibi, otomobilinden indirilen kişiyi, ambulans ile hastaneye götürdü.

14 gün kuralına uymayan kişiye, idari para cezası verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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KORONAVİRÜS KİTİ GELİŞTİRDİ, 10 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir biyoteknoloji firması tarafından koronavirüs test kiti geliştirildi. Yaklaşık 2,5 saatte sonuç veren kite, 10'dan fazla Avrupa ülkesinden talep gelince, firma çalışanları siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalışıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir biyoteknoloji firması, kendi laboratuvarlarında yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda moleküler tabanlı koronavirüs test kiti geliştirdi. Üretilen test kitinin yaklaşık olarak 2,5 saatte sonuç verdiğini ifade eden firma genel müdürü Moleküler Biyolog Onur Bilenoğlu, yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını ve siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Üretilen testin 3 aşaması olduğunu ve diğer testlere göre oldukça kısa bir süre içerisinde sonuç verdiğini ifade eden Onur Bilenoğlu, "Bizim ürettiğimiz test, moleküler bir test. Hasta örneğindeki koronavirüsüne ait RNA'yı (Ribo Nükleik Asit) saptıyor. Testin 3 aşaması var. Birinci aşamada burundan ya da boğazdan bir örnek alınıyor daha sonra bu alınan örnekten virüse ait RNA molekülü izole ediliyor. Bu örnek izole edildikten sonra üçüncü aşama olan kit kullanılarak virüsün varlığı tespit ediliyor. Bütün bu işlem yaklaşık olarak 2,5 saat içerisinde tamamlanıyor. Dolayısıyla örneği aldığınız andan itibaren 2,5 saat içinde sonucu almış oluyorsunuz." dedi.

"100'DEN FAZLA KİT ÜRETİRKEN, TAMAMINI DURDURUP KORONAVİRÜS KİTİNE ODAKLANDIK"

Firma bünyesindeki laboratuvarlarda 100'den fazla virüsün tanısının konulduğu test kitlerinin üretilebildiğini, fakat son dönemlerde yaşanan yoğunluktan dolayı tüm üretimi durdurup koronavirüs kitine odaklandıklarını açıklayan Onur Bilenoğlu şöyle konuştu:

"Şu anda herkesin malumu koronavirüs kiti üretimi yapıyoruz. 2002'den beri çok sayıda kit geliştirip üreten bir firmayız. Şu anda tamamen koronavirüs kitine odaklanmış durumdayız. 100'ün üzerinde ürünümüz var burada üretebildiğimiz ama şu anda gelen talepleri karşılamak için tamamen koronavirüs kitine odaklanmış durumdayız. Yaklaşık 10'dan fazla ülkeden sipariş aldık bu sayı gittikçe artıyor. Her gün talepler geliyor. Biz de onları yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"HAFTADA 500 BİN ADET ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR"

Siparişlerin yoğunluğundan dolayı gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Onur Bilenoğlu, "Bizim haftalık kapasitemiz 500 bin test. Şu anda tam kapasiteyle çalışıyoruz. Firmamızda 20'ye yakın Ar-Ge elemanı çalışıyor. Bu kitlerin geliştirme süreci oldukça uzun. Fakat biz yıllardır bu kitleri geliştirdiğimiz için ve aynı yöntemle de koronavirüs kiti geliştiği için yaklaşık 2 ay içinde bütün çalışmalarımızı tamamlayabildik. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç yaşandı diyebilirim. Birçok ülke açıkçası bu hıza ulaşamadı, şu anda ve kit konusunda sıkıntı yaşıyorlar." diye konuştu.

"ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, HAMMADDE SIKINTIMIZ YOK"

Koronavirüsün küresel bir sorun olabileceğini önceden tahmin edip önlemler aldıklarını ifade eden Onur Bilenoğlu şu açıklamada bulundu:

"Bu sıkıntı Çin'de başladığı zaman bunun dünya ölçeğinde bir sorun olabileceğini öngördük. O zamanlar Çin'e özgü bir sorun gibi görünüyordu ve dünyaya çok fazla sıçramamıştı. Fakat biz yine de rakamların çok hızlı artabileceğini öngörerek ileride milyonlarca test gerekmesi durumunda ne yapmamız gerektiğini planlamaya başladık. Bu nedenle hammadde konusunda bir sıkıntımız yok. Biz bu günlerin geleceğini aylar öncesinden görmüştük, dolayısıyla ona göre önlemlerimizi aldık. Bu önlemler doğrultusunda da şu anda herhangi bir hammadde sıkıntımız yok."

Görüntü Dökümü

-Kitin yapım aşamasından görüntüler

-Kitin üretildiği laboratuvardan görüntüler

-Firma genel müdürü Onur Bilenoğlu ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli),

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YASAĞA UYMADI, POLİSE 'ZATEN EVE GİDECEĞİM, KARNIM ACIKTI' DEDİ

KARABÜK'te, yasağa rağmen sokak yürürken görülen 65 yaşın üzerindeki kişi, "Eve gideceğine söz verir misin?" diyen polise, "Eve gitme desen de gideceğim zaten, karnım acıktı" karşılığını verdi.

Kentte devriye gezen polis ekipleri, cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirlerini denetledi. Eldiven ve maske takarak çalışan polisler, yasağa rağmen sokakta dolaşan 65 yaş ve üzerindekileri görünce uyarmaya başladı. Kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üzerindeki kişiyi uyarıp, "Eve gideceğine söz verir misin?" dedi. Bunun üzerine yaşlı adam, polise, "Eve gitme desen de gideceğim zaten, karnım acıktı" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin denetimlerinden görüntü

Polisin yaşlı ve kronik hastalığı olanları uyarması

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİRKARABÜK,

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EVİNE GİTMEK İÇİN HALK OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNE ATLADI

ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen yaşlı kadının yasağa rağmen halk otobüsüne binmek için önüne atlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile birlikte halk otobüslerini kullanması da yasaklandı. Ücretsiz kullanım kartları da geçici olarak iptal edilen 65 yaş üstü vatandaşlar, otobüslere alınmadı. Dün öğle saatlerinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, 65 yaş üstünde olduğu iddiasıyla halk otobüsüne alınmadı. Otobüsün önüne atlayarak gitmesini engelleyen kadın, görevlilere de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay anı cep telefonu kamerası

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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ÇANAKKALE'DEKİ CAMİLERDE KORONAVİRÜSÜN SON BULMASI İÇİN DUA OKUNDU

ÇANAKKALE'deki camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için Türkiye genelinde bütün camilerde dua okunmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda Çanakkale'deki camilerin minarelerinden yatsı ezanından sonra dua okundu.

İl merkezinde bulunan Arslanca Camiinde yapılan duada şöyle denildi:

"Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arslanca Camiinden yatsı ezanının okunması ve sonrasında dua edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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AKSARAY BELEDİYESİ, 60 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

AKSARAY Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekiple, risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki 60 yaş üstü evde kalan vatandaşlara kolonyadan maskeye, gıda ihtiyaçlarından günlük yemeklerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Dinçer ve beraberindekiler, Pınar Mahallesi'nde yaşayan Dudu Düzenli'yi (71) ziyaret ederek gıda paketi ve öğlen yemeğini verdi. Dinçer, ziyaret sonrasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da koronavirüse karşı tedbirlerin alındığın söyledi. Belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti: "Şehrimizin muhtelif yerlerini, toplu taşıma araçlarını, okul servislerini, kamuya açık kullanım alanlarını dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına hızlı bir şekilde yaptık. Bunu da hala devam ettiriyoruz. Bu salgına karşı halkımızı bilinçlendirmek çok önemliydi. Broşürlerimizi bastırıp zabıtalarımızla tüm halkımıza Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralını anlatmaya çalıştık. Fırsatçılara mahal vermemek adına zabıta ekiplerimizden bir tim kurduk. Gelen şikayetlerimizi bu arkadaşlarımız inceliyor ve gereğini yapıyor. Hükümetimizin açıkladığı 65 yaş üzerindeki bakıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımı ve ihtiyaçlarının görülmesiyle ilgili de belediye olarak da biz bu çalışmaların içerisindeyiz. Daha önce başlatmış olduğumuz 60 yaş üzeri bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kampanyasını devam ettiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu musibetten kurtulacağımızı ümit ediyoruz. Şehir olarak bu mücadeleye girişmiş bulunmaktayız."

Başkan Dinçer'in ziyaret ettiği Dudu Düzenli ise bu uygulamadan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Allah devletimize güç kuvvet versin. Yemeğim geliyor, alışverişimi yapıyorlar. Allah razı olsun. Çevre temizliğimizi yapıyorlar. Ben de evde kalıyorum dışarıya çıkmıyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye ekiplerinin kolonya ve maske dağıtması

-İhtiyaç sahiplerine yardım kolisi vermesi

-Belediye başkanı ve vatandaş röp

HABER-KAMERA: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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ELAZIĞ'DA EVDEN ÇIKAMAYANLARIN İLAÇLARINI JANDARMA GÖTÜRDÜ

ELAZIĞ'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların ilaçları, jandarma ekiplerince alınarak teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların sokağa çıkmalarını yayımladığı genelge ile yasakladı. Genelgenin ardından Elazığ'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri görevlendirildi.

Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilaç ihtiyaçlarını bildirenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için merkeze bağlı Sarıyakup ve Yünlüce köylerine gitti. Buradaki vatandaşlardan gereken ilaç bilgisi alındıktan sonra sağlık ocağında ilaçlarını yazdırıp, eczaneden alan jandarma ekipleri ilaçları teslim etmek üzere köylere geri döndü. İlaçlarının alındığı görenler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yünlüce köyünde yaşayan 65 yaşındaki Sahibe Demirtağ, rahatsız olduğunu dile getirerek, "40 senedir ben bu hastalığı çekiyorum ama beyim dışarıya gitmiş ben sahipsizim. Askerlerimiz bize yardım etmiş. Allah rahmet ile beraberinde olsunlar, Allah yar yardımcıları olsun benim acil ilacımı getirdiler" dedi.

Sarıyakup köyünde 78 yaşındaki eşi Mücübe Şimşek için jandarmadan ilaç talep eden Fettah Şimşek (85) ise, "Jandarmayı aradım. Bizim ilaçlarımızı getirdi, bize teslim etti. Allah razı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma tarafından taleplerin alınması

Jandarmanın vatandaşların taleplerini dinlemesi

Jandarmanın giderek sağlık ocağından ilaçları yazdırıp eczaneden alması

Jandarmanın köylere geri dönerek ilaçları teslim etmesi

Sahibe Demirtağ'ın röportajı

Fettah Şimşek'in röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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'POLİSİZ' DİYEREK ARADIKLARI EV HANIMININ 20 BİN LİRALIK ALTININI ALDILAR

SİVAS'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, ev hanımı Turunç Y.'nin (66) evde bulunan 20 bin liralık ziynet eşyasını aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 22'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre Turunç Y.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini komiser olarak tanıtarak evine geldi. Evde Turunç Y.'ye ait ziynet eşyası olup olmadığını sordu. Şüpheli kadının getirdiği 20 bin lira değerindeki altınları alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Turunç Y., polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Turunç Y.'yi polis merkezine götürerek ifadesine başvurdu. Büyük şok yaşayan Turunç Y., telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve komiser olarak tanıttığını belirterek, "Eve gelip bütün ziynet eşyalarımı götürdüler" dedi.

Polis ekipleri dolandırıcılık şüphelilerinin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kadının görüntüsü

-Polis merkezine götürülmesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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AĞABEYİNİ TÜFEKLE YARALAYIP KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, 3 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

GAZİANTEP'te, ağabeyi Adem Kaya'yı (32) av tüfeği ile vurarak yaralayan, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Kaya (26) daha sonra kendini eve kilitledi. Psikolog ve polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla evden çıkan Mehmet Kaya, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Kaya oturdukları evin önünde ağabeyi Adem Kaya ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alan Mehmet Kaya, sokaktaki ağabeyine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesiyle yaralanan Adem Kaya kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Kaya eve kaçıp, kendisini kilitledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Adem Kaya ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

PSİKOLOG ÇAĞRILDI

Olayın ardından kendini eve kilitleyen Mehmet Kaya'yı ikna etmek için polis ekipleri çalışma başlattı. Geçen süreye rağmen Kaya'yı ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı. Psikolog Mahmut Kayagan, yaklaşık 3 saat süren çabasının ardından Mehmet Kaya'yı ikna etti. Evden çıkan Kaya, polis ekipleri ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Adem Kaya'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polis ekiplerinin çalışması

Vatandaşlar

Mehmet Kaya'nın polis oaracına bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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BİLİŞİM SUÇLUSU, MARMARİS'TE YAKALANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hakkında banka ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından 10 farklı ildeki çeşitli mahkemelerden yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki Oğuzhan E., polis tarafından yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı motorize polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Beldibi Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik olağan denetimleri sırasında bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Hızlı adımlarla polislerden uzaklaşmaya çalışan kişi durduruldu. Sorulara çelişkili cevapler veren kişi, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirildi. Yapılan çalışmada, şüphelinin polise sahte kimlik gösterdiği ve asıl isminin Oğuzhan E. olduğu anlaşıldı. Oğuzhan E.'nin, Ankara, Kayseri, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'deki çeşitli mahkemeler tarafından hakkında 'kredi kartı ve banka dolandırıcılığı' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelinin sağlık kontrollerine götürülüşünden görüntü

Polislerden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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YASAĞA RAĞMEN BANKA ÖNLERİNDE KUYRUK OLUŞTURDULAR

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri çok sayıda vatandaş, maaşlarını çekmek için banka önlerine gelip, uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına Kayseri'de uyulmadı. Yasak kapsamında kalan vatandaşlar, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğunluğu maaş çekmek için gelen vatandaşlardan bazılarının maske taktığı, görülürken, kuyruklarda 'sosyal mesafe'ye de uyulmadı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Banka kuyruğundan detaylar

-Yaşlılardan detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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EVİNİN TERASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÇALDI, MAHALLELİ DESTEK VERDİ

ANTALYA'da DJ Berk Batı, sağlık çalışanları başta olmak üzere görev başındaki tüm kamu personeli için evinin terasında DJ performansı sergiledi. Batı'nın performansına komşuları da alkışla destek verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 15 bine dolayında insanın yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık çalışanları büyük mücadele veriyor. Dışarı çıkmayıp evlerinde salgından korunmaya çalışan vatandaşlar ise saat 21.00'de sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla evlerinin balkonundan ve pencerelerinden alkış tuttu. Sağlık çalışanlarına moral olması için yapılan bu eylem kısa sürede tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı.

Antalya'da eğlence mekanlarının ve konserlerin sevilen ismi DJ Berk Batı, farklı bir çalışmaya imza attı. Batı, evinin terasına kurduğu DJ kabininde Murat Göğebakan'ın 'Vazgeçilmiyor' parçasını saat 21.00'de sağlık çalışanları başta olmak üzere görevi başındaki tüm kamu personeli için çaldı.

Batı'nın DJ performansı mahalleli tarafından alkışlarla desteklenirken bazı vatandaşların evlerinin balkonunda meşale yakması dikkati çekti.

DJ Berk Batı, her zaman konser ve eğlence mekanlarında performans sergilediğini, kendisinin de evden dışarı çıkmayarak koronavirüse karşı tedbir aldığını söyledi. İnsanlar evlerinden çıkmazken özellikle sağlık çalışanlarının zorlu bir görev üstlendiğini anlatan Batı, onlar için birkaç parça çalarak destek olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balkonlarında müziğe alkışla karşılık verenlerin görüntüsü

Berk Batı set başında görüntüsü

Karşı balkondan meşale yakılması

DHA Muhabiri Alparslan ÇINAR ANONS

RÖP: Berk Batı

Balkonda meşale yakılması

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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DOÇ. DR. ŞENER: KORONAVİRÜSE KARŞI CEP TELEFONU KULAKLIKLA KULLANILMALI

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerde cep telefonuna dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, kablolu ya da bluetooth kulaklıkla kullanılması gerektiğini söyledi. Şener, yüzeyi pürüzlü sebze ve meyveleri de sirke ve tuzlu suda bir süre bekletilip, iyice arındırıldıktan sonra tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve 15 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronovirüsün, Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısı artarken yetkililer tedbir almaya, uzmanlar da uyarılarda bulunmaya devam ediyor. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener de günlük hayatta koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Koronavirüsün 1 metreden yakın temaslarda solunum yoluyla bulaştığını, 1 metreden uzak mesafelerde ise bilinçsiz bir şekilde önce ele oradan da ağza geçerek bulaştığını belirten Doç. Dr. Alper Şener, "Genel önlemler bakımından çarşı pazardan aldığımız sebze ve meyvede dikkat etmemiz gereken konular var. Çünkü virüs bunlar üzerinde saatlerce kalabilir. Bunları sadece sudan geçirmek yeterli. Ancak yüzeyi pürüzlü olan örneğin çilek, marul gibi herhangi bir virüsün yerleşebileceği ürünleri sirkeli ve tuzlu içinde bir süre bekletip, yıkamak gerekir. Ardından da bu sudan arındırmalıyız. Ancak sirke ve tuzlu suyu ağzımıza, burnumuza temas ettirmemeliyiz. Domates, elma, portakal, mandalina gibi ürünleri sadece suyla yıkamak yeterli" dedi.

'EKMEĞİ KIZARTIN, ETİ 60 DERECE ÜZERİNDE PİŞİRİN'

Yoğun ekmek tüketen bir toplum olduğumuzu ifade eden Doç. Dr. Alper Şener, "Ekmeği poşetli alsak dahi koronavirüse karşı tedbir olarak bu dönemde özellikle ekmeği kızartarak tüketmeliyiz. Et ve et benzeri ürünleri 60 derece üzerinde pişirmek bizim için önemli. Bu virüsün dış ortamda yaşama ısısı 5 ile 60 santigrat derece arasında. Bu ısı derecelerine hem pişirme, hem de saklama koşullarında dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

'VİRÜS TELEFONDA 3 SAAT İLA 3 GÜN YAŞAYABİLİR'

Vatandaşları cep telefonu konusunda da uyaran Şener, telefonların her yere koyulmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cep telefonları sürekli olarak ağzımıza, burnumuza yakın materyaller. Cansız yüzey olarak baktığımıza, cam yüzey olduğu için virüs burada 3 saat ile 3 güne kadar yaşayabilir. Bu nedenle yine bu dönemde cep telefonuyla kablolu ya da bluetooth kulaklık kullanarak konuşmak koruma anlamında bir avantaj. Herhangi bir cansız yüzeye temas ettiğinizde ya da canlı bir kişiyle tokalaştığınızda elinize geçecek virüsün, ağzınıza ve burnunuza geçmesini engellemek maksadıyla kolonyayla, ıslak mendille veya sıvı sabunla el dezenfeksiyonunu sağlayıp, bu enfeksiyon zincirini, sirkülasyonunu kırmak gerekiyor"

'65 YAŞ ÜZERİ EVDE KALIRSA, ENFEKSİYON ZİNCİRİ KIRILABİLİR'

65 yaş üstü hastaların evde kalmasının enfeksiyon zincirini kırmak için önemli olduğunu da belirten Doç. Dr. Alper Şener, "Yani mümkün olduğunca az kişinin bu virüsle karşılaşması yoğun bakım ihtiyacını gerektirecek öldürücü komplikasyon ihtimalini azaltacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinden genel ve detay görüntü.

-Doç. Dr. Alper şener ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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