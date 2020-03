DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

BAKAN KOCA: BUGÜNE DEK KAYBETTİĞİMİZ HASTA SAYISI 59

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2433" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından kononavirüsten yeni can kayıpları ve vaka ve sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" ifadelerini kullandı.

MSB: IRAK KUZEYİNDE 2 ASKER ŞEHİT OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki TSK unsurlarına taciz atışı yaparak 2 askerin şehit olmasına neden olan teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu gerçekleştirildiği ve 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 25 Mart 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

TURGUTLU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın (22), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan baba ocağına ateş düştü.

IRAK'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile gerçekleştirilen taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın şahadet haberi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan Ümmü (42) İbrahim Karakaya (51) çiftine ulaştırıldı. Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak'ta oturan Karakaya (51) çiftine acı haber Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan İbrahim ve Ümmü Karakaya çifti sinir krizi geçirdi. Protokol üyeleri aileyi teselli etmeye çalışırken, annenin feryadı sokakta yankılandı. Şehit Onur Karakaya'nın 4 aydır nişanlı olduğu öğrenildi. Karakaya ailesinin 2 çocuğundan biri olan Onur Karakaya'nın şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehidin baba ocağına ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Şehidin cenazesinin bugün Turgutlu'ya getirileceği ve saat 15.00'te kılınacak cenaze namazının ardından Turgutlu Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

BOZOVA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-3 operasyonunda 2 asker şehit oldu. Saldırıda bir silah arkadaşıyla şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehit uzman çavuşun cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla GAP Havaalanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehit Karataş'ın naaşını; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi karşıladı. Şehidin cenazesi karşılama sonrası hastane morguna kaldırıldı.

HASTANEDEN KAÇTIĞI İLERİ SÜRÜLEN KİŞİ, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Murat E. ambulansa bineceği sırada, Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyimö dedi.

Denizli'de akşam saatlerinde nefes darlığı ve öksürük şikayeti çeken Murat E. (44), Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesi üzerine Murat E. gözlem altına alındı. Gerekli testleri yapılacağı sırada Murat E. iddiaya göre, hastaneden kaçtı. Sağlık personelinin ihbarı üzerine hastane çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, Murat E.'yi Saraylar Mahallesi Örnek Caddesi'nde buldu. Polis ekipleri, koronavirüs şüphelisinin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi.

Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp, ambulansa bindirilen Murat E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyimö dedi.

Koronavirüs şüphesi taşıyan kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAN KAÇMIŞ' İHBARI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

ÇORUM'da kendilerinden sigara isteyen Ahmet Eren Ö.'yü (19), 'koronavirüs karantinasından kaçmış' diye asılsız ihbar eden 2 kişi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kısa süreliğine ambulansta gözetim altına alınan Ahmet Eren Ö. olduğu belirlenen kişi, karantina altında olmadığı anlaşılınca bırakıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Maral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Ahmet Eren Ö., tanımadığı iki kişiden sigara istedi. Sigarayı alan Ahmet Eren Ö., uzaklaştı. Sigara veren 2 kişi polisi arayarak 'hastanede koronavirüs karantinasından kaçan var' ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, özel kıyafetler giyerek harekete geçti. Polis ekipleri, Ahmet Eren Ö.'yü caddede yürürken buldu. Polis ekiplerinin "Koronavirüs karantinasından kaçtığın söyleniyor" dediği Ahmet Eren Ö. "hastanede karantina altında değilim" yanıtı verdi. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı Ahmet Eren Ö., gözetim altında tutuldu. Hastanelerle irtibat kuran sağlık ekipleri, karantina altında olmadığının belirlenmesi üzerine Ahmet Eren Ö.'yü bıraktı.

KARANTİNAYA ALINMAK İSTENİNCE HASTANEDEN KAÇTI, JANDARMA YAKALADI

IĞDIR'da, yurt dışından gelen bir yakınları ile birlikte karantinaya alınmak istenilen Murat A., (25) hastaneden kaçtı. Gün boyu jandarma tarafından aranan Murat A., gece yarısı geldiği evinden ambulansla hastaneye götürüldü.

Oba köyüne yurt dışından gelen adı açıklanmayan bir kişi, koronavirüs tedbiri olarak 14 günlük karantinaya alındı. Koronavirüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine bu kişinin yanında kaldığı aile de 22 Mart günü hastaneye götürülerek, karantinaya alındı. Ancak ailenin oğlu Murat A., aynı gün hastaneden kaçtı. Görevlilerin peşinden koşmalarına rağmen yakalayamadığı genç, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Gün boyu aranan Murat A., gece yarısı evine gidince jandarma tarafından yakalandı.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat A., sağlıklı olduğunu belirterek, gözetim altında tutulmak istemediğini söyledi. Murat A., yakınları ile birlikte gözetim altına alındı.

İZMİR TOPLU TAŞIMADA 'YEŞİL KOLTUK' UYGULAMASINA GEÇTİ

TOPLU taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmaması kararının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında yeşil koltuk uygulaması başlattı. Toplu taşıma araçlarının belirli noktalarına yeşil noktalar yapıştırılan uygulama ile vatandaşların yolculuk sırasında birbirleriyle temastan kaçınması hedefleniyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı yayınladığı 'Koronavirüs Genelgesi' ile toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi.

Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de toplu taşımalarda 'yeşil koltuk' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında belediye otobüsleri, vapurlar, metro ve tramvay vagonları, İZBAN trenleri, aktarma merkezleri, iskeleler, vagonlar ve duraklara uyarıcı yazılar asıldı.

Toplu taşıma araçlarında ise güvenli oturma düzeni oluşturuldu. Vatandaşların birbirine temas etmemesi için toplu taşıma araçlarındaki koltukların yarısına yeşil noktalar yapıştırıldı.

Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen uygulamada, toplu taşıma araçlarının oturma kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınacak. Şu ana kadar toplu taşıma araçlarına 22 bin adet yeşil nokta yapıştırıldığı açıklandı.

Konak Bahribaba Otobüs Durakları'nda otobüs bekleyen vatandaşların büyük kısmı 'yeşil koltuk' uygulamasını olumlu bulduklarını belirtti. İlk günden bu yana alınan önlemleri kendince yeterli bulduğunu belirten Burhan Topçuoğlu (55), "Uygulamayı çok olumlu buluyorum. Umarım bu uygulamanın takibi de yapılır ve koronavirüsten kurtuluruz. Hepimizin bu tarz uygulamalara uyması gerekiyor. Şu ana kadar ülkemizde alınan önlemlerin de yeterli olduğunu düşünüyorum. İnsan hayatı çok önemli. Ben de kendimce önlem almaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

'ÖNCE KENDİ TEDBİRLERİMİZİ ALMALIYIZ'

Bu tür uygulamaların olumlu olduğunu belirten Nilüfer Üre (52) vatandaşların da kendi tedbirlerini alması gerektiğinin altını çizdi. Üre, "Uygulama güzel ancak bizim de bunları uygulamamız gerekiyor. Keşke sadece bugünlerde değil hep bu tarz uygulamalar yapılsa. Hem İçişleri Bakanlığı hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ancak her şey bizlerde bitiyor. Kendi tedbirlerimizi iyi alırsak ve uyarılara da uyarsak bu beladan kurtulabiliriz" dedi.

'Yeşil koltuk' uygulamasının şoför ve yolcular arasında sıkıntılara yol açabileceğini belirten Gülce Üre (25) ise, "Uygulamayı her ne kadar başarılı bulsam da sokağa çıkma yasağının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar bir şekilde işine gitmek zorunda. Sakin hatlar için uygulanması daha kolay ancak yoğun hatlarda çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. İş saatlerinde bu uygulamaya ne kadar uyulabilir? Şoför ve vatandaşlar arasında da sorunlar yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

EDİRNE'DE TARİHİ ÇARŞILAR, 'KORONAVİRÜS' TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI

EDİRNE'de koronavirüs önlemleri kapsamında tarihi çarşılar Ali paşa, Bedesten ve Arasta geçici süreyle kapatıldı. Ali Paşa Çarşısı Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, "İlk önceliğimiz sağlık. Para tekrar kazanılır, kaybedilir. Bunlar artık bizim ikinci, üçüncü planda. Biz de bu kapsamda esnafımızdan gelen talepleri değerlendirerek çarşımızı kapama kararı aldık" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerde tarihi çarşıların tedbir amaçlı kapanmasının ardından, Edirne'nin 5 asırlık Ali Paşa Kapalı Çarşısı ileBedesten ve Arasta çarşıları da kepenklerini indirdi. Ali Paşa Çarşısı Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Malum tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında esnafımızdan çarşının kapanmasıyla ilgili çarşı yönetimimize talep geldi. Aslında bayağı süredir esnaf bunu dillendiriyordu. Biz, ilk vaka çıktığı günden beri çarşımızı hep açık tuttuk ama her geçen gün hem müşteri sayımız hem de esnaf sayımız gittikçe azaldı. Bu hafta içerisinde başta İstanbul Kapalı Çarşı, Bursa'daki tarihi çarşı ve Edirne'deki diğer iki çarşının da kapanmasıyla birlikte esnaftan böyle bir talep gelince talepleri tek tek değerlendirdik ve oy birliğiyle 30 Mart Pazartesi gününe kadar geçici olarak çarşımızı kapatma kararı aldık."

'PARA KAZANILIR - KAYBEDİLİR, ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK'

Esnaf olarak, ilk günden itibaren 'evde kal' uyarılarını desteklerini söyleyen Sanış, "Zaten evde kal duyurularını ilk günden bu yana Ali Paşa Çarşısı esnafı olarak destekliyorduk. İnşallah en kısa zamanda başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bu koronavirüsünden bir an önce kurtulur, tekrar sağlıklı günleri yaşamaya devam ederiz. İlk önceliğimiz sağlık. Para tekrar kazanılır, kaybedilir. Bunlar artık bizim ikinci, üçüncü planda. Zaten devletimiz de gerekli yardımları yapıyor, yapacağına inanıyoruz, devletimiz büyük. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İRANLI ÇİFT, KORONA YÜZÜNDEN AYRI KALDIKLARI ÇOCUKLARI SORUŞA'YA KAVUŞTU (2)

AİLE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Gayrimenkullerini satmak için ülkelerine giden, ancak karantina tedbirleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya'nın Alanya ilçesinde piyano hocası İran uyruklu Siyaveş Sahahani ile Türk eşi Esin İpekoğlu Sahahani'ye bıraktıkları kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'ya kavuştu.

Küçük Soruşa'nın ailesine kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten piyano öğretmeni Siyaveş Sahahani, ailenin şu an Tahran'da olduğunu, gayrimenkullerini sattıkları için şu an ev aradıklarını fakat İran'daki koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Aileyle İran'daki yoğunluktan dolayı sağlıklı bir görüşme yapamadıklarını, internet üzerinden ses kayıtları göndererek anlaştıklarını belirten Sahahani, Soruşa ve annesinin gönderdiği ses kaydını da tercüme etti. Shahani, "Soruşa diyor ki; Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Şimdi ben evimi özledim. Evimde bir köpeğim var, köpeğimi özledim. Türkiye'ye dönmek istiyorum. (Bunun için ağlıyor) Ben çok telaşlandım, Türkiye'de devlet dairelerine çok gittim geldim. Bu kadarı elimden geldi ama şimdi evimi özledim. Evime gelmek istiyorum" dedi.

'İRAN'DA EVSİZ KALDILAR'

İran'da alınan sıkı tedbirlerden dolayı ailenin yoğun ve zorlu bir sürece girdiğini aktaran Sahahani, "Soruşa anne babasına kavuştu, sınırdan Tahran'a gittiler. Evlerini sattıkları için bir ev kiralamaya çalışıyorlar. Oradaki evlerini satmışlardı çünkü Türkiye'den ev alacaklardı. Şimdi Türkiye'ye dönemiyorlar, İran'da evsiz kaldılar. Umarım bu süreç biter ve onlar Türkiye'ye kendi evlerine dönerler" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Kendilerine emanet bırakılan Soruşa'nın sağlık sorunlarından dolayı sıkıntılı günler yaşadıklarını belirten Esin İpekoğlu Sahahani ise süreci şöyle anlattı:

"Tüm dünyayı ilgilendiren çok ciddi bir sağlık tehdidi altındayız. Biz Alanya şartlarında ve ülke olarak bürokraside ilerleyemememizin tek sebebi buydu. Soruşa bizim yanımızdayken çok mutluydu. Fakat anne babasına ihtiyacı vardı, tabii ki anne babanın da çocuklarına ihtiyaçları vardı hem de rahatsızlığından dolayı gözlerinin önünde bulunmasını istiyorlardı. Bu süreç içerisinde biz, 8 yaşında bir çocuğa daha önce emsali görülmemiş bir dava açtık. Bu zor şartlar altında duruşma gerçekleşti. Bu duruşmanın sonunda Alanya 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi bize şöyle bir şans tanıdı; '8 yaşında bir çocuğun vasisi, kayyumu olabilirsiniz' kararı verildi. Ondan sonra ilerleyen süreçte bizim devlet büyüklerinin destek vermesine ihtiyacımız vardı, eğer aile Türkiye'ye gelemiyorsa Soruşa gidebilsin diye. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi sayesinde Soruşa ailesine kavuştu, bir hasret dindi. Şimdi Soruşa ailesiyle birlikte, fakat bütün bu süreç bittikten sonra geri dönme istekleri var. Doğal olarak biz şu anda onları Türkiye'ye nasıl geri getirebilirizi düşünüyoruz. Umarım bu süreç kazasız belasız, çok fazla yayılmadan bu kadarla kalarak biter de onlar da evlerine, Türkiye'ye kavuşurlar. Bir hasret sona erdi ve biz de çok mutluyuz."

POLİSTEN YANGINI İZLEYEN KALABALIĞA: YANGIN SÖNER AMA VİRÜS SÖNMÜYOR

BURSA'da iplik dokuma fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını izleyen meraklı kalabalığı koronavirüs salgını sebebiyle uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor. Lütfen ayrılın, mesafenizi koruyun" diye uyardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında iplikler yandı, makineler kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerindeki bir iplik dokuma fabrikasında, saat 17.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek makinelere ve ipliklere sıçradı. Kapalı olan fabrikada çıkan yangını, bu sırada cadde üzerinde devriye atan polis ekipleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında, depo kısmında bulunan iplikler yanarken, makineler ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi, yapılan çalışmaların ardından belli olacak.

TOPLANAN KALABALIĞA KORONA UYARISI

Fabrikadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlemek için cadde üzerine toplandı. Toplanan kalabalığa, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinden koronavirüs uyarısı yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kalabalığa, mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor. Lütfen ayrılın, mesafenizi koruyun" diyerek uyarıda bulundu.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ'NDE KORONAVİRÜSÜNE TERMAL KAMERALI ÖNLEM

ESKİŞEHİR Valiliği'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşlar termal kamerayla kontrol edilmeye başlandı.

Hizmet binasının girişlerine yerleştirilen termal kamera sistemi ile Valilik binasına gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Hem hastalığın teşhisine katkı sağlamayı hedefleyen hem de vatandaşların ve personellerin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla termal kamera sisteminin devreye alındığını belirten Vali Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Valilik binasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini, vatandaşlarımızın ve personelimizin kullanması amacıyla uygun noktalara ve dezenfektan konulduğunu ifade etti.

FIRINCILARDAN KORONAVİRÜS TEDBİRİ ÖNERİSİ: EKMEK SEVKİYATI DURDURULSUN

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bir genelde yayımlayarak ekmeklerin poşet ya da kağıt ambalaj içinde satılmasını kuralını getirdi. Fırıncılar ise bu durumun fırıncıya ekstra maliyet getireceğini, onun yerine bir süreliğine sevkiyatın durdurulmasını, ekmeğin fırınlardan alınmasını önerdi.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında, ekmekler artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs salgınının devam ettiği süre içinde ekmekler 1 ya da 2'li olarak poşet ya da kağıtla sarılıp ambalajlanacak. Genelgeyi değerlendiren Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ekmeğin poşetlenerek satılması olayının 1994 yılında bir fikir olarak ortaya çıktığını ancak ekmeğin pişirildikten 4 ya da 6 saat sonra içindeki nemin kaybolmasının ardından poşetlenebileceği ortaya çıkınca bu fikirden vazgeçildiğini söyledi.

'SON TÜKETİCİYE KADAR 4-5 EL DEĞİYOR'

Koronavirüsle mücadele kapsamında ekmeklerin sevkiyatının bir süreliğine askıya alınması gerektiğini savunan İnce, "Ekmeği biz üretiyoruz ve son tüketiciye gidinceye kadar 4- 5 el değiyor. Biz ürettikten sonra taşıma kasalarına doldurup onları da kasa poşetiyle sarıp sevk ediyoruz. Zincir marketler ve bakkallar kasa poşetini açıp raflara yerleştiriyor. Bu duruma bir engel koyup bir süreliğine sevkiyatı durduralım. Herkes ekmeği birinci elden fırından alsın" dedi.

Ayrıca İnce, genelgenin bazı zincir marketler tarafından kendi lehlerine çevrilip öyle yansıtıldığını da savunarak, genelge de fırıncıların ekmeği poşetlemek gibi bir zorunluluklarının olmadığını söyledi. İnce, fırıncılar eğer bakkal ya da marketlerde ekmeklerinin poşetlenmeden satıldığını görürse şikayet etme hakkının da olduğunu da söyledi.

Fırıncı İlhan Altıner de genelgenin koronavirüsün yayılmasının önüne geçecek bir önlem getirdiğini belirtti. Fırıncılar olarak kendilerinin de bir öneri sunduklarını belirten Altıner, bir süreliğine sevkiyatın yasaklanması gerektiğini söyledi.

TRAFİK IŞIKLARINDAN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüse karşı trafik ışıkları ile dijital platformlara yansıtılan 'evde kal' yazısı ile vatandaşlar uyarılıyor.

Bozüyük Belediyesi koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi. Belediye ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara 'evde kal' yazısını yansıttı. İlçenin merkezine yerleştirilen dijital saat ve derece göstergesine de 'evde kal' sloganıyla uyarılar yapıldı. Bozüyük'te gün boyu "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için, hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınızö anonsları yapılıyor.

SOKAĞA ÇIKAMAYINCA, 155'İ ARAYIP 'BÜRYAN' İSTEDİ

SİİRT'te koronavirüs tehlikesi nedeniyle dışarı çıkması yasaklanan Mehmet Bakır (67), '155 Polis İmdat' hattını arayarak büryan istedi. Polislerin eve yönlendirdiği Vefa Sosyal Destek ekibi, büryan alarak Bakır'a teslim etti.

Afetevler Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Mehmet Bakır, '155 Polis İmdat' hattını arayarak kente özgü yemek olan büryan istediğini ancak dışarı çıkamadığı için alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Bakır'ın istediğini yerine getirmek için valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek ekibine bilgi verdi. Ekipler, Bakır için büryan yemeğini alıp paket yaparak evine götürdü. Ekiplerden yemeği teslim alan Bakır, teşekkür etti. Bakır, "Canım büryan çekti. Sokağa çıkamadığımdan 155 hattını aradım. Kendilerini hemen bana döndüler ve büryanımı getiriler. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Ekipler, İnönü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Haci Erkarslan'ın (75) da evinde ziyaret edip, ihtiyaçlarını giderdi.

100 BİN MASKE ÜRETECEKLER

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde cerrahi maske ve yüz koruyucu maske üretimi başladı. Günde 500 maske üretilirken, hedefin toplam 100 bin maske üretimi olduğu bildirildi.

Tüm dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından koruyucu yüz maskesi ve cerrahi maske kullanımında artış yaşandı. Gerek sağlık kuruluşlarında çalışanların gerekse de virüse karşı kendilerince önlem alan vatandaşların kullandığı maskelere talep her geçen gün artıyor. Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimliği ortak projesi kapsamında Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde maske üretimi başladı. Aralarında okulun Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmenleri, öğrencileri, gönüllü eski mezunları ve okul yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişilik ekip, plastik malzemeden yapılan 'yüz koruyucu' ve pamuklu kumaştan üretilen 'üç katlı cerrahi maske' olmak üzere iki tip maske üretimi yapıyor. Üretimde öncelikle cerrahi maskeye ağırlık veriliyor. Okulda günde 500 adet cerrahi maske üretimi yapılıyor. İlk etapta üretilen yüz koruyucu maske sayısı ise 80 adet oldu. Malzeme temin edilebileceği sürece yüz koruyucu maske yapımına devam edileceği bildirildi. Cerrahi maskede hedef ise toplam 100 bin adet üretim olduğu kaydedildi. Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Torbalı Başhekimliği ve çeşitli firmalarca temin edilen malzemelerle üretime geçen okulda, ilk olarak Torbalı Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacı karşılanacağı bildirildi. Sonrasında ilçe genelindeki diğer talep gelen diğer kamu kuruluşu ve tesisler için de maske üretimi yapılacağı belirtildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raşit Alpay Karataş, "Öğretmen arkadaşlarımızla, sürece katkı sağlamak amacıyla maske ve yüz koruyucu maske üretmeye çalışmaktayız. Nasıl ki kurtuluş savaşında ninelerimiz orduya mermi taşıdıysa biz de bu mantıkla sağlık personellerine ve vatandaşlarımıza maske üretmeye çalışıyoruz" dedi.

EVLERDE ÜRETİM YAPILACAK

İlk etapta maske üretiminin okulda gerçekleştiğini ifade eden Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, "Temin edilecek olan malzemelerle ilerleyen günlerde evlerinde makine olan gönüllü kadınlar da evlerinde maske üretecek. İlk etapta hastanenin maske ihtiyacını karşılayacağız. Ardından ise ilçe geneline maske ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte rol alan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyoruz. Hep birlikte başarıp, virüsü yeneceğiz" diye konuştu.

BURSA'DA EĞLENCE MEKANLARINA 'KORONA' BASKINI

BURSA'da, 100 polisin katılımıyla koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen kontrollerde yasağa uymadığı belirlenen mekanlardaki 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 100 personelin katılımıyla koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanları ile ilgili uygulama yapıldı. Çok sayıda eğlence mekanının incelendiği kontrollerde açık olan bir mekanda müşteri ve işletmecilerinin de aralarında bulundu 20 kişi ile konsomatris olarak çalıştırılan kadınlar yakalandı. Mekanda zbulunan kişiler gözaltına alınırken, konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilen kadınlar ise gerekli işlemlerin yapılması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VİRÜSE KARŞI 'SANAL TOKALAŞMA'

BURSA'nın Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, halka yaptığı ziyaretleri bilgisayar üzerinden görüntülü konuşmaya taşıdı. İlçede 24 saat ilaçlama ve temizlik uygulaması yaptıran Başkan Dündar, görüntülü konuşma sırasında vatandaşlarla bilgisayar üzerinden tokalaşıyor.

Koronavirüsten önce, her gün bir mahalle pazarında vatandaşlara ve esnafa çorba ikramı yapan ve 'Belediyem Benimle' uygulaması kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca ziyaretlerini sürdürebilmek için ilginç bir yöntem buldu. Salgın nedeniyle hem 'evde kal' çağrısı yapan hem de 'sosyal mesafe'ye dikkat çeken Dündar, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan onlarca vatandaşla yine sanal ortam üzerinden iletişim kurdu. Bilgisayar üzerinden görüntülü konuşmayla vatandaşların evine misafir olan Başkan Dündar, istek ve taleplerini dinliyor.

Bu görüşmeler de renkli görüntülere sahne oldu. Gelenek olan tokalaşmaya hasret kalan vatandaşlar, Başkan Dündar ile kameraya ellerini uzatarak tokalmış gibi yaptı.

BAŞKAN DÜNDAR: VERİMLİ BİR BULUŞMA OLUYOR

Sosyal belediyecilik, anlayışıyla her zaman görevde olduklarını söyleyen Mustafa Dündar, koronavirüse rağmen halkla iletişimlerini koparmadıklarını ve bu yöntemi geliştirdiklerini anlattı. Dündar her gün ortalama 50 aileyle bu şekilde iletşime geçtiklerini dile getirerek, bu görüşmelerin çok samimi ve içten geçtiğini belirtti. Başkan Dündar. "Bizim için vatandaşımızla buluşmak, onları dinlemek, öneri ve taleplerini almak son derece önemli. Vatandaşlarımızın şaşkınlığı, yaklaşımı ve samimiyeti gerçekten çok güzel. Her anlamda verimli bir buluşma oluyor. Koşullar değişti. Ama biz vatandaşımızla kurduğumuz gönül köprüsüne ara vermedik. Virüs nedeniyle teknolojinin imkanlarından faydalanarak her gün yaklaşık 50 vatandaşımızın evine konuk oluyoruz" diye konuştu.

HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE MASKE ÜRETİLİYOR

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki halk eğitim merkezinde, ilçede kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevliler için maske üretimi başladı. Maskelerin görevlilerin ardından halk içinde üretilmeye devam edeceği belirtildi.

Domaniç Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim bünyesinde çalışanlar günlük 250 adet özel maske üretimi yapıyor. İlçede 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alarak sahada çalışanlar Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen maskeleri kullanmaya başladı. Üretimin görevlilerin ardından halk içinde devam edeceği belirtildi. Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı verilen 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçları için Vefa Destek Grubu'nun kurulduğunu hatırlatarak, "Hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizlerde neler yapabiliriz? Nasıl destek olabiliriz ile ilgili Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte istişare ettik ve sahadaki elemanlarımıza maske temini noktasında bir üretime geçme faaliyetinde bulunduk. Bununla ilgili halk eğitim çalışanlarımız üretime devam ediyorlar. Bizlerde elimizden geldiği ve olabildiğince desteklerimizle onları destekliyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde yoğun bir çalışma ve gayret var. Vatandaşlarımız bu sürece destek olma noktasında gerçekten çok fedakar şekilde çalışıyorlar ve günlük olarak 250 adet maske üretimi yapılıyorö dedi.

BİLİM MERKEZİNDE 3D YAZICILARLA MASKE ÜRETİLDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tasarlanan yazılımla birlikte, 3D yazıcılarla siper maske ve solunum maskesi üretimine başlandı.

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Ereğli Devlet Hastanesi ile yaptıkları ön protokolün artından 3D yazılım ile siper maske ve solunum maskesi üretmeye başladı. Kodlama, Robotik ve İnovasyon öğretmeni Taylan Çağatay Akın tarafından yapılan yazılım ile 7 adet 3D yazıcı makineyle 2,5 saatte 1 solunum maskesi üreten BİLSEM'de öğretmenler gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BİLSEM'i ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Serkan Çakır, maskelerin üretim aşaması hakkında bilgiler verdi. İhtiyaç halinde çalışmalarını daha da arttırabileceklerini ifade eden Çakır, "Yüz koruma maskesi şu anda seri şekilde imal ediliyor. Bunun maliyeti 75 kuruş civarında. Normal maskenin üretimine de devam ediliyor. Diğer okullardan gelecek olan yazıcılar ile birlikte üretim miktarını arttıracağız" dedi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, geliştirilen yazılımı diğer okullarla da paylaşacaklarını, üretimi arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu malzemelerin hastaneden kabul görmesi gerekiyor. O zaman diğer okullarımız da bu üretime başlayacak. Arkadaşlarımız devlet hastanesi ile görüşme halindeler. Böyle bir çalışmanın yapılması son derece gurur verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GENÇLER EVDE, 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAKTA

ANTALYA'da Kapalı Yol'a gelen 65 yaş üzeri kişiler 'evde kal' uyarılarına aldırmadan sokaktaki banklarda, havuz kenarlarında oturdu. Gençlerin evde kaldığı gözlemlenirken, bir bankanın önünde sosyal mesafeye uyulmayan uzun kuyruk oluştu.

Muratpaşa ilçesinde bulundan Kapalı Yol'a gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs uyarılarına aldırmadı. Ağaç altlarında ve havuz kenarlarında yer alan banklarda oturan çok sayıda kişi, ağaçların üzerine asılmış 'Bankta oturma evde kal' uyarılarına kulak asmadı. Bazı kişilerin maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştığı gözlemlenirken, gençlerin sokakta olmayışı dikkat çekti. Kapalı Yol'da bulunan bir banka önünde ise vatandaşlar uzun kuyruk oluştu. Banka önünde 1 metre sosyal mesafesine uymayan vatandaşlar arasında bir kız çocuğun da sırada olması görenleri şaşırttı.

KÜTAHYA'DA ASILSIZ 'KORONA' PAYLAŞIMINA GÖZALTI

KÜTAHYA'da, bazı doktor ve savcıların koronavirüs karantinasına alındığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapan S.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. S.Ö., yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ö.'nün sosyal medya hesabından, kentteki bazı doktor ve savcılar ile 2 hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yaptığını tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün cep telefonuna inceleme yapmak için el konuldu. S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE, 2 BİN 500 LİTRE SAHTE DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda, 2 bin 500 litre sahte dezenfekten ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi içerisindeki bir işyerinde, sahte dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, tank içerisinde 2 bin 500 litre sahte dezenfektan, 20 bin çeşitli dezenfektan markalarına ait etiket ve çeşitli ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirdi. Olayla ilgili olarak U.D. gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığına götürülen şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN İNTİHARA KALKIŞTI

KÜTAHYA'da kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara kalkışan H.G. (29) adlı kadını, polis ve itfaiye ekipleri kapıyı kırıp, içeri girerek kurtardı. Hastanede tedaviye alınan H.G.'nin ilk ifadesinde, koronavirüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, koronavirüs haberleri psikolojimi bozdu" dedi.

100'ncü Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında annesi ve babasıyla birlikte oturan H.G., kendisini odasına kilitleyip, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pencereye çıkan H.G. polisleri görünce odasında bulunan dizüstü bilgisayar ve yazıcı gibi elektronik eşyaların yanı sıra saksıları site bahçesine fırlattı.

İtfaiye ekipleri H.G.'nin atlama ihtimaline karşı pencerenin altına hava yastığı açıp, merdivenle 5'inci katın penceresine çıktı. Bu sırada polis ekipleri de daireye girerek odanın kapısı önünde genç kadını ikna etmeye çalıştı. Pencerede itfaiye ekiplerini gören H.G. çok sayıda hap içerek intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin uyarısı üzerine polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada H.G. sinir krizi geçirerek bayıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi odasında yapılan H.G. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZDU'

Midesi yıkanan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.G., ilk ifadesinde koronavirüs haberlerinin psikolojini bozduğunu söyledi. Virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini anlatan H.G., "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, koronavirüs haberleri psikolojimi bozduö dedi.

13 GÜN SONRA BULUNAN 14 YAŞINDAKİ AYŞE YAŞADIKLARINI ANLATTI

MANİSA'da yaşayan, arkadaşıyla görüşmek üzere annesinden izin alarak evden ayrılan, 13 gün sonra evine dönen Ayşe Ceylin S. kaçırıldığını iddia ederek, yaşadıklarını anlattı. Ayşe Ceylin S., "Bir evde zorla tutuldum. Uyuşturucu verdiler. Kendi imkanlarımla bir fırsat bularak kaçtım" ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Ayşe Ceylin S., Şehzadeler ilçesi, Tunca Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerindeki evinden 8 Mart günü saat 11.00 sıralarında annesi ev hanımı Hacer Uzunca'dan (40) izin alarak, arkadaşımın yanına gidiyorum diyerek ayrıldı. Gece geç saatlere kadar dönmeyen Ayşe, annesini arayarak, "Bu gece arkadaşlarımda kalacağımö dedi ve annesinin izin vermemesi üzerine telefonu kapatarak bir daha eve dönmedi. Arkadaşının evinde olmadığının ortaya çıkması üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin 12 gün boyunca her yerde aradığı Ayşe'den hiçbir haber alınamadı. Ayşe, 13'üncü gün kaçırıldığını iddia ederek, 20 Mart günü kendi imkanlarıyla Manisa Valiliği'ne sığındığını anlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.K.'nın (25) tutuklandığı öğrenildi.

"BENİ EVE SALMADILAR"

Kendisine zorla uyuşturucu içirildiğini ve yaşadıklarını anlatan Ayşe Ceylin S., "Annemden izin alarak yanına gittiğim bir kız arkadaşım. Bana zorla uyuşturucu hap içirdi. İçtikten sonra baygınlık geçirdim. Sonra beni eve salmadılar. Daha sonra beni Spil Dağı eteklerinde bir dağ evine götürüp orada zorla tuttular. Cinsel temas uygulamaya çalıştılar bana. 2-3 günde bir yemek yiyordum. O evde 12 gün kaldım. 13'üncü günün sabahı baktığımda evin kapısı açıktı. Bende fırsatını bularak kaçtım ve bir kasalı arabaya bindim. Şehir merkezine indim. Sonra Manisa Valiliği'ne giderek oraya sığındım. Bana bunları yapanlardan şikayetçi olduk. Benim yaşımdaki arkadaşlarım lütfen annenizin, babanızın yanından ayrılmayın. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Benim başıma gelenler tüm yaşıtlarımın başına gelebilirö dedi.

ACILI ANNE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Olay günü kızıyla yaşadıklarını anlatan anne Hacer Uzunca ise, "Kızım 13 gün boyunca kayıptı. Bu süre zarfında çok büyük zorluklar yaşadık. ve çok şükür bulundu. Allah bu acıları tekrar göstermesin. Kızım bulunduğunda çok perişan bir şekildeydi. O an resmen yıkıldım. Kızımın zorla tutulmasıyla ilgili biz her yere şikayetçi olduk. Sonuna kadar da bu işin peşini bırakmayacağız. Umuyoruz ki en ağır cezayı alırlar. Rabbim böyle bir acıyı kimsenin başına vermesinö şeklinde konuştu.

VAN'DA İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 3 ÖLÜ, 8 YARALI

VAN'ın Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi'nde, husumetli 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve silah kullanılan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Önce taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada daha sonra silahlar ateşlendi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ile hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 KADIN GÜPEGÜNDÜZ EV SOYDU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kadın, girdikleri evden 16 bin lira ile 30 çeyrek altını alıp, kaçtı.

Hırsızlık olayı, dün Orhaniye Mahallesi Cevher Sokak'taki tek katlı evde yaşandı. Kimsenin olmadığı eve giren kimlikleri belirsiz 3 kadın, 16 bin lira ile 30 çeyrek altını alıp, kaçtı.

Kadınların eve girişi ve kaçışları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken hırsızlık olayı, ev sahiplerinin gelmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların kimliklerini tespit edebilmek için görüntüleri mercek altına aldı.

MUĞLA'DA CAN DOSTLARA MAMA VE SU TAKVİYESİ

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafeteryaların kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını için mama ve su takviyesi yapmaya başladı.

Dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüs, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte sokakta yaşayan can dostları da besin bulmakta zorlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi virüsün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle 'Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet' sloganıyla il genelinde sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen ekipler, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, vatandaşlara seslenip, 'Evde kal' çağrısını yineledi. Gürün, "Virüse karşı yoğun çalışmalarımız sırasında hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımızı da içinde bulunduğumuz bu zor süreçte unutmuyoruz. Biliyorsunuz alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafeler kapalı, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da sokağa çıkması sınırlandırıldı. Bu nedenle esnafımız ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen ve sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız da bize emanet. Hayvan dostu gönüllüler ile sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız için günün belirli saatlerinde hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara mama ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen esnafımız ve vatandaşlarımız endişelenmesin. Siz evde kalın, can dostlarımız bize emanet" dedi.

MARDİN'DE HAYVANLAR İÇİN SOKAKLARA YİYECEK BIRAKILDI

MARDİN'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan hayvanları için sokaklara yem ve mama bırakıldı.

Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme konusunda sorun yaşaması üzerine harekete geçti. Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler, mahalle ve sokak aralarına hayvanlar için yem ve mama bıraktı.

ANTALYA'DA VATANDAŞLAR UYARILARI DİNLEMEYİP, SAHİLE KOŞTU

ANTALYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Bu kişiler arasında küçük çocukların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu gözlendi.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterince, kent sakinleri Konyaaltı sahiline akın etti. Plajı dolduran vatandaşlar birbirlerine güvenli mesafe bırakarak güneşlendi. Güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler de oldu. Bazı ailelerin, çocuklarını da yanlarında getirdikleri görüldü. Sahilden balık avlayan olta balıkçılarının da ellerine eldiven taktıkları gözlendi. Bazı kadınların da maskeleriyle güneşlendiği ve kumsalda uyuduğu dikkat çekti.

80 YAŞINDA SAHİLE GELDİ

Yaklaşık 55 yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Cafer Yazgü (80), sahile gelenler arasındaydı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini, fakat 5 gündür evinde kapalı olduğu için bunaldığını söyleyen Yazgü, "Buraya gelirken otobüse binmedim. Gözlüğümü, maskemi ve eldivenlerimi takarak sokağa çıktım. Tüm önlemlerimi aldım, kimseyle temasta bulunmadım. Amacım biraz deniz havası alıp eve dönmek. Ben kimseye virüs bulaştırmayayım, kimse de bana bulaştırmasın" dedi.

ÇOCUKLARIYLA SAHİLDE GÜNEŞLENDİ

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Anya Aleksiyeva, çocuklarıyla birlikte sahilde güneşin keyfini çıkardı. Gazetecilerin 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz? sorusunu 'Hayır' diyerek cevaplayan Aleksiyeva, güneşlenmeye devam etti.

BİSİKLETLE ÇIKTIM, DENİZE GİRİP, EVE DÖNECEĞİM

Koronavirüs salgını nedeniyle bir haftadır evinde yaşadığını anlatan Ender Yutulmaz, "Bisikletle geldim, denize giriyorum, tekrar bisikletimle eve döneceğim. Kimseyle temasta bulunmuyorum. Kapalı yerlere girmiyorum, dikkatli oluyor bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum" diye konuştu.

