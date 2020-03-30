DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 131'E ÇIKTI

SAĞLIK Bakanlığı'nın sitesinde yer alan son verilere göre; dün yapılan 9 bin 982 kornavirüs testinden 1815'i pozitif çıktı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 9 bin 217 olurken, toplam vefat sayısı da 131 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; dün yapılan 9 bin 982 kornavirüs testinden 1815'i pozitif çıktı. Koronavirüsten dün 23 kişi vefat etti. Tabloda, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 105 olarak açıklandı.

Haber: ANKARA,

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ÇANAKKALE'DE BİR KÖYE KORONAVİRÜS KARANTİNASI

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü, koronavirüs ile mücadele kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü karantinaya alındı. Çan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda dün saat 18.00'de toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücedelede alınacak tedbirler kapsamında, bulaşın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla, dün saat 22.00'den itibaren Maltepe Köyü'nde 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarma ekiplerinin köy girişinde önlem almasından görüntü.

-Köyün tabelasından ve köyden görüntü.

Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale),

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YOZGAT'IN DERBENT KÖYÜNDE DE KORONAVİRÜS KARANTİNASI

YOZGAT'ın Çekerek ilçesi Yukarıkarahacılı köyünün ardından merkeze bağlı, 550 nüfuslu Derbent köyü de koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Yozgat merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Derbent köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, 550 nüfuslu Derbent köyünün giriş ve çıkışlarını kapattı. İstanbul'dan 3 gün önce köye gelen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle köyün karantinaya alındığı belirtildi.

Yozgat Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Derbent köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Jandarmadan görüntü

-Alınan güvenlik önlemleri

-Çevre köy sakinleri ile röp

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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OTOBÜSTEKİ 46 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA VE 14 GÜN KARANTİNA

GAZİANTEP'te, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler arası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Yolcular cezanın ardından 14 günlük karantinaya alınırken, otobüs ise bağlandı.

Gaziantep kent girişinde uygulama yapan güvenlik güçleri, öğle saatlerinde kente gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün 44 yolcu ve 2 görevliyle İstanbul'dan geldiği öğrenilirken, seyahat izin belgesi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine uygulama noktasındaki görevli sağlık ekipleri, yolcuların ateşlerini ölçtü. Bir yolcuda yüksek ateş olduğu saptandı. Ateşi olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü pansiyonlarında 14 gün karantinaya alındı. Valilikçe verilmiş 'seyahat izin belgesi' olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeni ile yolcu başına 3 bin 150 TL para cezası uygulayan polisler, otobüsü ise bağladı.

Yetkililer bundan sonraki süreçte de denetimlerin devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsteki yolcular

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

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UMREDEN DÖNÜP KARANTİNA SÜRESİ DOLANLARIN, EVLERİNE GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR (2)

UMREDEN DÖNENLERİN DÜN YAPILACAK TAHLİYESİ ERTELENDİ

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların dün evlerine gönderilmesi bekleniyordu. Ancak dün yapılacak tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.

Haber: KONYA,

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KÜTAHYA'DA BİR KÖYDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI

KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında pozitif vaka görülmesi üzerine Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünün karantina altına alındığını açıkladı.

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyinö denildi. Yeşildere'de uygulanan karantina nedeniyle köye giriş çıkışların da kapatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: KÜTAHYA,

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BOLU'DA ARAÇLARDA BULUNANLARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından durdurulan araçlarda bulunanların sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin şehirler arası yollarının giriş çıkışlarının bulunduğu 8 noktada yol uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nun Bolu'ya giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri, yolların her 2 güzergahında da araçları durdurdu. Araçlarda bulunanlara önce polis tarafından, sağlık personellerinin ateş ölçümü yapacağı söylendi. Daha sonra sağlık personelleri araçlarda bulunan kişilerin ateş ölçümlerini yaptı. Uygulama kapsamında herhangi yüksek ateşli kimseye rastlanmadı. Araçlarda bulunanlar zorunlu olmadıkça şehirlerarası seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Vatandaşlar ise alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçların durdurulması

-Ateş ölçümlerinin yapılması

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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NİĞDE'DE ŞEHRİN GİRİŞLERİNDEKİ UYGULAMA NOKTALARI 16'YA ÇIKARTILDI

NİĞDE'de koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulmasının ardından Niğde'de uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı ve personel sayısı artırıldı. Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Vali Yılmaz Şimşek de Bor ilçesi ile Sazlıca ve Kemerhisar beldelerinde polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri gerekmedikçe evden çıkmamaları ve sosyal mesafelere dikkat etmeleri konusunda uyardı. Otogarda hizmete başlayan 'Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ve tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı kararlar doğrultusunda iller arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda ilimizde gerekli tedbirlerimizi aldık. Ayrıca otogarda da otobüsle seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat İzin Kurulu oluşturduk. iller arası zorunlu seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız bu kurula müracaat edip belgelerini alarak seyahat edebilir. Fakat biz mümkün olduğunca vatandaşlarımızın seyahat etmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evlerinde kalsınlar, zorunlu olarak evlerinden çıktıklarında da sosyal mesafelerini korusunlar. Kişisel hijyene dikkat etsinler. Ev ziyaretleri yapmasınlar. Bu kurallara uyulduğu sürece de koronavirüsünün yayılma hızını da mümkün olduğunca azaltmış olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerden görüntü

-Vatandaşlara uyarı yapılması

-Vali Şimşek'in vatandaşları uyarması

-Denetim yerlerinden görüntü

-Otogardan görüntü

-Vali Şimşek'in açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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14 GÜNLÜK KARANTİNA BİTTİ, ÖĞRENCİLER AİLELERİNE KAVUŞTU

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci, 1 öğretmen ile kendilerini havalimanında karşılayan araç sürücüsü 14 günlük karantina süresi sonunda ailelerine kavuştu.

İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, Erasmus programı kapsamında 'Yaşlılar Candır' projesi ile Almanya ve Belçika'ya gitti. 2 ülkede 14 gün süren eğitim sonrası Türkiye'ye dönen 11 öğrenci ve 1 öğretmen 15 Mart günü Adana Havalimanı'nda karşılandı. Yurt dışından gelen öğrenciler, öğretmen ve kendilerini karşılayan şoför sağlık taramasında geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tarama sonrası herhangi bir sağlık sorunu rastlanmayan 13 kişi, tedbir amaçlı okulun öğrenci yurduna yerleştirilerek gözlem altına alındı.

Yurt dışından gelenler ile ilgili başlatılan tedbirlerin uygalanarak karantinaya alınan öğrencilerin 14 gün boyunca ateşleri ölçülerek sağlıl kontrollleri yapıldı. Karantina süresinin dolmasıyla öğrenciler son kez ateşleri ölçülüp kontrolleri sonrası taburcu edilip ailelerine teslim edildi.

Öğrencilerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler 14 gün süren karantinanın ardından aileleriyle vatandaşlara salgına karşı evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cemil Meriç Teknik Lisesi

Okul dışında bekleyen aileler

Yurtta kalan öğrenciler

Öğrenci velileriyle röpartajlar

Öğrenciler ile velilerin buluşması

Öğrenciler ile röpartajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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'EVDE KAL' ÇAĞRILARINI ELEŞTİREN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

SOSYAL medyada paylaştığı videoda koronavirüs uyarılarına karşı "Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür" diye konuşan TIR şoförü Malik Yılmaz, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alındı. Yılmaz hakkında "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan TIR şoförü Malik Yılmaz, 5 gün önce direksiyon başında kendisini görüntüleyerek "Diyorsunuz ya 'Evde kal Türkiye.' Nasıl kalalım baba? Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu,kiramı ödeyemem. Bunları ödememek ölmekten daha beter. Öleyim daha iyi. Siz evde kal demeden önce bizi rezil etmeden önce kendinizi vezir etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için önlem alın biz de önlem alalım. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin bu düzenin öldürür. Bu böyle biline" diye konuştu. Yılmaz bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, Malik Yılmaz'ın gözaltına alındıktan sonra provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan işlem başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tır şöförünün konuşması

Haber-Kamera: İSKENDERUN,(HATAY),

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KIRŞEHİR'DE ÖĞRETMENLER, 'SİPER MASKE' ÜRETMEYE BAŞLADI

KIRŞEHİR'de Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretimine başladı.

Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Bölümü öğretmenleri, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için siper maske geliştirmeye karar verdi. 7 gün önce çalışmalara başlayan 6 öğretmen, geçen çarşamba günü 3 boyutlu yazıcılarla maske üretmeye başladı.

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Musa Sargın, 2 hafta içinde 100 adet maske üretileceğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında sağlık çalışanlarımızın hastayla ilk müdahalesinde kendini koruması amacıyla siper maske üretiyoruz. Üretim yaparken öncelikle 3D yazıcılardan siper maskenin kafa yapısına uyumlu giydirme şeklini çıkartıyoruz. Daha sonra şeffaf maddelerle ön korumasını ve arka lastiğini takıyoruz. Diğer okullarımızdan gelen 3D yazıcılarla beraber önümüzdeki günlerde seri üretime başlayacağız. Hastanemizin ihtiyacını karşılamak için buradayız. Onlar bizim için hastanedeler, biz de onlar için üretiyoruz. 2 hafta içinde 100 adet üretmeyi düşünüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebini karşılayacak şekilde üretmeye çalışacağız" dedi.

'GÜNDE 30 SİPER MASKE ÜRETİYORUZ'

Günde 30 adet koruyucu siper maske üretebilecek bir sisteme sahip olduklarını belirten Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bayram Çakı ise, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir proje başlattık. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimize koruyucu siper maske tasarlıyoruz. Tasarımları 3D yazıcıları kullanarak yapıyoruz. Şu anda 6 adet yazıcımız var. Günde yaklaşık 30 adet koruyucu siper maske tasarlamaya çalışıyoruz. Bir maskenin çıkması 1 saat 27 dakika sürüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Siper maske üretimin yapılan okul ve alandan görüntü

Siper maskelerin hazırlanışı

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Musa Sargın'ın açıklaması

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bayram Çakı, açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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ADIYAMAN'DA 5 BİN SAHTE MASKE ELE GEÇTİ

ADIYAMAN'da, polis tarafından tekstil imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 bin sahte maske ele geçirildi. İşletme sahibi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, organize sanayi bölgesinde sahte maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tekstil imalathanesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 5 bin maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken, işletme sahibi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Sahte maskeler

Polislerin maskeleri sayması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera -ADIYAMAN-DHA)

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ANTALYA'DA SOKAKLAR BOMBOŞ

TURİZM şehri Antalya'da yaşayanlar koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına kulak verdi. Karaalioğlu Parkı, Üç Kapılar ve sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktivitelerin yasaklanmasının ardından Antalyalılar kurallara uydu. Kaleiçi Yat Limanı çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri denizde devriye yaptı. Tarihi Üç Kapılar başka olmak üzere Karaalioğlu Parkı'nda kimsenin sokakta olmaması gözden kaçmadı. Işıklar Caddesi üzerindeki banklarda kimse görülmezken, sokaklar kedi, köpek ve kuşlara kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tarihi 3 Kapılar'dan görüntü

Boş banklardan ve kuşlardan detay görüntüler

Kapatılan kafeden görüntü

Karaalioğlu Parkı'nın girişi ve yürüyüş yolundan detay görüntüler

Sokağın ortasında uyuyan köpekten detay

Karaalioğlu Parkı meydanından görüntü

Tarihi Hıdırlık Kulesi'nden detay

Yat limanındaki fener iskelesinden detay

Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki devriyesinden görüntüler

Parkın içindeki boş yürüyüş yolundan detay

Boş çocuk parkı görüntüsü

Parktaki kuşlardan detay

HABER-KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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ANTALYA OTOGARI'NDA SEYAHAT KOMİSYONU ÇALIŞMAYA BAŞLADI

ANTALYA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, Seyahat Komisyonu oluşturuldu. Komisyona başvuranlar, izin verilmesi halinde yolculuk edebiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışı seyahatleri durdurulurken, yurt içi seyahatler de kısıtlandı. Başka ilde cenazesi olanlar, tedavi için şehir dışındaki hastaneye sevk edilenler ve kamu görevlileri dışındakilerin, geçerli gerekçe sunmadıkça yurt içi seyahatleri yasaklandı. Turizm kenti Antalya'daki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde de bu kapsamda hazırlıklar yapıldı. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, terminale gelerek, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Özgödek'in de maske taktığı görüldü. Terminal girişinde 'sosyal mesafe' kuralının uygulanması dikkat çekerken, çalışanların tamamının maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Yolculuk etmek isteyenler, terminalde oluşturulan komisyona seyahat gerekçelerini doğrular nitelikteki belgeyi sunarak, onay alıp daha sonra seyahat etmek istediği firmadan otobüs biletini alıyor. Firmalar ise talep yoğunluğunun azlığı nedeniyle bir otobüsün dolacağı kadar yolcu talebi oluşması halinde gidilecek kente hemen sefer düzenleyebiliyor. Ayrıca terminal girişinde X-ray taramasından geçen yolcular, girişte bulundurulan el dezenfektanlarını kullanıyor. Yolcuların tamamı, terminal girişinde 'sosyal mesafe' kuralına uygun bekletilirken, bir görevlinin sürekli mesafeyi hatırlatan uyarıda bulunduğu görüldü.

BİLETLER FİYATLARININ 2'YE KATLANDIĞI İDDİASI

Öte yandan Antalya'da görevli olduğu inşaat firmasının çalışmayı durdurmasının ardından memleketi Van'a gitmek için terminale gelen Necip Bağa, mağdur olduklarını öne sürdü. Bilet fiyatlarının bir anda artırıldığını iddia eden Bağa, "200 liraya aldığımız bilet 400 lira olmuş. Memleketime gideceğim ama bilet fiyatını duyunca şaşırdım" dedi.

Van'a giden Erdal Yiğit ise "Fırsatçılık bu. Bilet fiyatı 2'ye katlanmış. Gitmek için bekliyorum. Mecburen 400 lira verip bileti aldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otogar dış plan görüntüsü

-Otogar içindeki önlemlerin görüntüsü

-Kepez kaymakamının görüntüsü

-Bilet almak için bekleyen vatandaşların görüntüsü

-Vatandaşların valizlerinden görüntüler

-Vatandaş Necip Baga ile röp

-Vatandaş Erdal Yiğit ile röp

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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ŞANLIURFA'DA SOKAKLAR DEZENFEKTE EDİLDİ, ARAÇLAR DENETLENDİ

ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor. Toplu taşıma ve şehirler arası yolculuklar ise denetleniyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Caddelerin yanı sıra Sebze ve Meyve Hali de görevliler tarafından dezenfekte edildi. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda jandarma, polis ve cami minarelerinden anonslar yapılarak vatandaşların evde kalmaları uyarıları yapıldı. Yapılan uyarıların ardından kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı. Tedbirlerin sıkı uygulandığı kentte ekipler toplu taşıma araçlarda da sosyal mesafe denetimi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekipler cadde ve sokakları köpükle yıkaması

Temizlenen alanlar

Jandarma ekipleri evde kal anonsu yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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KEŞAN'DA BANDODAN 9/8'LİK TRAKYA HAVALARIYLA MORAL KONSERİ

EDİRNE'de Keşan Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak sokakta konser verdi.

Keşan Belediye Bandosu koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak şehri turladı. Bandonun, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde başlayan turuna Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de katıldı. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar da bandonun çaldığı şarkılara eşlik etti. Mustafa Helvacıoğlu, bando eşliğinde belediye personeli Cenk İşçimen'in evinin önüne gelerek, doğum gününü kutladı.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreci birlik olarak yeneceklerini belirten Helvacıoğlu, "Biz de vatandaşlarımıza sokağa çıkmamaları konusunda bu konser turu sırasında uyarılarda bulunuyoruz. Bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız. Vatandaşlarımıza moral için yollara döküldük. Bu işin içinde tamamen iyi niyet var. Bandomuzla birlikte müzik gösterisi yaptık. Balkonlarından bize destek olan ve duyarlı davranarak evlerinde kalan herkese teşekkürler. Kendi sağlımız için sevdiklerimizin sağlığı için evde kalmalıyız. Evde kalırken canlarımız sıkılmasın diye etkinlik gerçekleştirdik. Hep birlikte kurallara riayet ederek güzel günler göreceğiz. Şimdi biraz sabırlı olalım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Konser veren belediye bandosu

-Bandonun 9/8lik Trakya havaları çalması

-Pencere ve balkona çıkan vatandaşlar

-Belediye personelinin doğum gününün sokakta kutlanması

-Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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OSMANİYELİ HALK OZANINDAN, 'EVDE KALIN' TÜRKÜSÜ

OSMANİYELİ halk ozanı Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı, sazıyla birlikte seslendirdiği 'Evde kalın arkadaşlar' türküsü ile vatandaşları sokağa çıkmamaları için uyardı.

Osmaniye'de yaşayan ozan Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı insanları uyarmak için 'Evde kalın arkadaşlar' ismiyle türkü besteledi. Türküsüne klip de çeken Aşık Tahir Erdoğdu, eserini 'Aşık Ersani' adlı sosyal medya hesabından da paylaştı.

Türkiye'nin ve dünyanın zorlu bir tehdit altında olduğunu kaydeden Erdoğdu, şunları söyledi:

"Bazıları buna 3'üncü dünya savaşı diyor ve ben de onlara katılıyorum. Bu illetten kurtulmak için bizim yapacağımız birtakım şeyler vardır. Öncelikle evimizden çıkmamamız gerekiyor ki bu virüsü yenebilelim, bu hastalıktan kurtulabilelim. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan tüm sağlık personellerine, başta bakanımız olmak üzere, devletimizin ordusuna, polisine, hizmet eden herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. 'Aman ha aman evinizden çıkmayın' diyorum."

Erdoğdu'nun sazıyla birlikte seslendirdiği türkünün sözleri şöyle:

"Bir musibet başımızda, evde kalın arkadaşlar.

Sevgi dolsun aşınızda, evde kalın arkadaşlar.

Ellemeyin sağı solu, her bir yanı virüs dolu.

Bence yaşamanın yolu, evde kalın arkadaşlar.

Mevlam bizi tez kurtarsın, evde kal, çarçabuk yırtarsın.

Kalmazsan erken pırtarsın, evde kalın arkadaşlar.

Faydası olmaz yatının, kıymetini bil hayatının,

bence yaşama tutunun evde kalın arkadaşlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halk ozanı Tahir Erdoğdu'nun konuşması

Halk Ozanı Tahir Erdoğdu'nun sazıyla seslendirdiği 'Evde kalın arkadarşlar' türküsü

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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SİVAS'TA KARANTİNA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERE MORAL ETKİNLİĞİ

YURT dışından Sivas'a getirilip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. KYK İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları çalınan çeşitli şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı. "Bir Sivaslı uğruna", "Lingo lingo şişeler", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Türkiyem" adlı şarkıların söylendiği moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkat çekti. Karantinada tutulan öğrenciler de yurt penceresine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK personeline katıldı. Öğrenciler, "En büyük Türkiye" ve "En büyük Sivas" tezahüratlarında bulundu. Karantinadaki öğrenciler Kovid-19 nedeniyle camilerden yapılan duaya da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurttan drone görüntüsü

-KYK personelinin görüntüsü

-Şarkılar eşliğinde oynamaları

-Öğrencilerin pencerelerden eşlik etmesi

-Detaylar

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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EVDE KALAN VATANDAŞLARA SOKAKTA MORAL KONSERİ

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalanların moralini yükseltmek için sokakta konser verildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de görüldü. Salgını önlemek için birçok önlem alınırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrıları yapıldı. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, hafta sonu sahilde yürüyüş, piknik, spor gibi etkinliklerin yapılması geçici bir süreliğine yasaklandı. Çan Belediyesi ise, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştirdi. Çanlı müzisyenlerden oluşan bir grup, müzik çalarak Çan sokaklarını gezdi Müzisyenler dinletiyle evde kalanlara moral verdi. Etkinlik, Çan'da yaşayanlardan tam not aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanlı bir grup müziseyeninin Çan sokaklarında verdiği mini konserden genel görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇAN(Çanakkale),

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ANTALYA'DA MEHTER TAKIMINDAN MORAL KONSERİ VE 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde belediyeye bağlı Mehter Takımı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek moral konseri verdi. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'in de eşlik ettiği Mehter Takımı konserinde vatandaşa 'evde kal' çağrısı da yapıldı.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, tüm ilçede sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara hem moral konseri verdi hem de 'evde kalın' çağrısı yaptı. Maske ve eldiven takan Mehter Takımı üyeleri, geleneksel kıyafetleriyle 'Korkuteli evde kal' diyerek tura başlayıp, evlerinden çıkamayanlar için çeşitli marşları seslendirdi. Marşları duyan genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes evlerinin balkonlarından alkışlarla ve dualarla mehtere eşlik etti.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı'na; Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve merkez mahallelerin muhtarları ellerinde vatandaşa evde kalmaları ve hijyen kurallarına uymaları mesajlarını içeren pankartlarla eşlik etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Mehter Takımı tarafından yapılan bu moral konserlerinin her gün devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehter Takımı'nın yola çıkması

Mehter Takımı ve balkonlarına çıkan vatandaşlar

Mehter Takımı'nın marş söylemesi

Balkonda alkışlayanlar

Detaylar

HABER: Adem DURMAZ- KAMERA: KORKUTELİ (Antalya),

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KAYSERİ'DE KELLE PAÇA İŞLETMELERİ 'NÖBET' SİSTEMİNE GEÇTİ

KAYSERİ'de faaliyet gösteren kelle paça işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca paket servis yapmaları nedeniyle kelle paçaya talebinin azalmasının ardından ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçiş yaptı. Her gün yalnızca bir kelle paça işletmesinin açık olduğu semtte diğer esnaf sıraları gelene kadar iş yerlerini açmama kararı aldı.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge sonrası lokantaların yalnızca paket servis yapmalarına izin verilmesinin ardından Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan kelle paça salonları 'nöbet' sistemine geçiş yaptı. Yalnızca paket servis yapmalarına izin verilmesi sonrası işlerinde düşüş yaşandığını belirten işletmeciler bir araya gelerek, günde yalnızca bir esnafın hizmet vermesini kararlaştırdı. Her işletme sırası geldiğinde işletmesini açıyor. Başka işletmelere giden müşteriler dükkanların camlarına asılan 'Nöbetçi kelleci' yazılı yönlendirme yazıları ile o gün açık olan esnafa yönlendiriliyor.

'ORTAK BİR KARAR ALDIK'

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren 15 yıllık kelle paça ustası Serkan Karadaş, "Koronavirüsle mücadele önlemeleri kapsamında son çıkan genelge ile servislerimiz kapandı. Sadece paket servis yapıyoruz. İşletmemizde müşteri ağırlayamadığımız için işlerimiz biraz düştü. Bizde nöbet sistemini geliştirdik. Komşu esnaflarımızla bir olduk ve ortak bir karar aldık. Kelle paça bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sağlığına önem verenler özellikle gelip, paket yaptırıp gidiyorlar. Kellenin pişme süreci ve temizliği çok önemli. Bol soğan ve sarımsakla beraber tüketilmesi çok önemli. Nöbet sistemi duraksayan işlerimize bir nebze katkı sağladı" dedi.

'NÖBET SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİK'

İşletme çalışanlarından Barış Bal ise, "Devletimizin virüsle mücadele önlemleri kapsamında nöbet sistemine geçtik. İşletmemize komşu olan diğer kelleci esnafı ile bir araya gelerek, 2 günde bir nöbet değişimi yapıyoruz. 2 gün işletmemiz kapatılırken, 3'üncü gün salonumuzu açıyoruz. Her gün farklı bir esnaf nöbet tutuyor. İşlerimizde de doğal olarak bir düşüş meydana geldi. Biz de bu yüzden nöbet sistemini geliştirdik. Evde kaldığımız sırada dışarı çıkmıyoruz. Evde kitap okuyarak, çocuklarımızla zaman geçiriyoruz. Ailemize biraz daha fazla zaman ayırıyoruz. 1 haftadır hijyene daha fazla önem vermeye başladık" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nöbetçi kelleci afişinden görüntüsü

Kelle paça ustasından kelle hazırlama aşamasından görüntü

Paket servis alan müşterilerden görüntü

-DHA muhabiri Samed Aydın SUN'un anonsu

Kelle paça ustası Serkan Karadaş ile röportaj

İşletme çalışanlarından Barış Bal ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

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MALATYA'DA METRUK BİNA ÇÖKTÜ

MALATYA'da, 2 katlı metruk bina aniden çökerken, AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan olup, olmadığını kontrol için hassas dinleme yaptı. Yıkıntı altında kalan olmadığı anlaşılınca enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Oruç Sokak'ta bulunan 2 katlı kullanılmayan bina, bir anda çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken bina altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etmek amacıyla hassas dinleme yaparken, şu ana kadar yıkıntı altında kalan olmadığını belirledi. Enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, "13 araç ve personelimizle olay yerine geldik. AFAD'a da haber ettik. AFAD ile beraber enkaza müdahale ediyoruz. İçeride birinin olabileceği söylendi. Onun için biz sesli dinleme yaptık. Şu anda arkadaşlar içeri girmeye çalışıyorlar. Muhtarın da ifadesine göre, içeride kimse olmadığını biliyoruz ama biz bütün tedbirleri alarak önce canlı var mı, yok mu onu tespit ettik" dedi.

Ekiplerin, enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Duvarın çökme anı

Ekiplerden görüntü

Enkaz kaldırma çalışması

AFAD, itfaiye ve polis ekipleri

Çöken bina

Hanifi Acar röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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SEYYAR TATLICI GİRDİĞİ IRMAKTA BOĞULDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Canpolat (55) girdiği ırmakta boğuldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sorgun Mahallesi Titreyengöl yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat, ırmağa girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan aramaların ardından Mehmet Canpolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Canpolat'ın cenazesi sahil güvenlik botuyla kıyıya çıkarıldıktan sonra savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı gören bir kişi, Mehmet Canpolat'ın elbisesiyle ırmağa yürüyerek girdiğini, uyarmalarına rağmen boyunu aşana kadar yürüyüp boğulduğunu söyledi. Seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Canpolat'ın Manavgat'ta yalnız yaşadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin incelenmesi

-Irmaktan görüntü

-Cenazenin götürülmesi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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MANAVGAT KENT MERKEZİNDE ORMAN YANGINI

ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinde binaların hemen yanında başlayan orman yangını vatandaşları korkuttu. Yangın mahalle sakinleri, orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle arasındaki yerleşim yeri ve devlet hastanesi yakınındaki yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın bölgesine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Manavgat Orman işletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 3 ekip yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Mahallede korku yaşanmasına neden olan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan H.Ş.'nin babasına ait evin bahçesinde diken ve çalıların yakılması sonucu çıktığı belirlendi. Polis ekipleri ihbarı yapan H.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Orman yangınından görüntüler (Cep Telefonu)

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),

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DEVREK'TE CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, sokakta tartıştığı Ahmet Cantekin'i (50) tabancayla vurarak öldüren Volkan Y., mahkemece tutuklandı.

Olay, cuma günü, Devrek Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Volkan Y. aracıyla geldiği ilçe merkezinde Ahmet Cantekin'i gördü. Aracından inen Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Volkan Y. tabancasıyla Cantekin'i vurdu. Mermilerin isabet ettiği Cantekin kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Cantekin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Cantekin, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Volkan Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Volkan Y., adliyeye sevk edildi. Volkan Y., 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası cinayet anı

-Ölen kişinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), -

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OSMANİYE'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

İlçede öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış nedeniyle, Cemalpaşa ve Cengiz Topel mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrası Savrun Çayı ile Bülbül Deresi'nde su seviyesi yükseldi, Kadirli- Osmaniye yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağışın ardından Kadirli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su dolu caddeler

-Su taşan dere

-Mahsur kalan araçlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),