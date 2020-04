DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 277'YE YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 277'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca toplantıda, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Koca, dün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, toplam test sayısını 106 bin 799, toplam vaka sayısını 15 bin 679, toplam vefat sayısını 277, toplam yoğun bakım hasta sayısını 979, toplam entübe hasta sayısını 692, toplam iyileşen hasta sayısını ise 333 olarak açıkladı.

Nursima ÖZONUR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 277'ye yükseldiğini açıkladı. Koronavirüs vakalarının 81 ilde de görüldüğünü belirten Bakan Koca, "İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya'da 584 vaka" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, 'Türkiye'de Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısının 14 bin 396, vaka sayısının da 2 bin 148 olduğunu belirten Koca, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu. Bizim filyasyon dediğimiz, taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz. Virüs çok kolay bulaşıyor ve diğer hastalıklarda görmediğimiz şekilde yayılıyor. İzolasyonun ve hareketsizliğin önemli olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu virüsün tüm dünyaya yayılımı 3 ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığını belirtmek istiyorum. Japon heyetiyle geçen görüştüm. Orada yapılan test sayısı 34 bin. Bizim şuana kadar yaptığımız test sayısı 100 bini geçti" diye konuştu.

'EN FAZLA VAKA, İSTANBUL'DA'

Bakan Koca il il vaka sayısı tablosunu göstererek en fazla pozitif vakanın İstanbul'da görüldüğünü belirtti. Bakan Koca şöyle konuştu:

"Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Çünkü İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya'da 584 vaka."

EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI 10 İL

Koronavirüs salgınından en fazla can kaybının yaşandığı illerin tablosunu gösteren, toplamda 39 şehirde can kayıplarının yaşandığını aktaran Bakan Koca, "42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de. Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde. Hayatını kaybedenlerin yüzde 69'u tansiyon hastası. Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Şu dönemde kronik ve alt hastalığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim" açıklamasında bulundu.

GÖZLEM ALTINA ALINAN UMREDEN DÖNENLER

Bakan Koca, öğrenci yurtlarında gözlem altında tutulan ve bazı kişilerde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina süresi uzatılan umreden dönenler hakkındaki soruyu, "Umre'deki vatandaşlarımızla ilgili Bilim Kurulu bir karar almıştı, bundan önceki toplantıda. Eğer pozitifse bu kişinin hastanede takibi, eğer takibi varsa hastanedeki takibine devam edilmesi, eğer bunların hiçbiri yoksa aile hekimlerinin de bu kişileri takip etmesi şartıyla 14 günlük süre sonunda evlerine gitmeleri kararı alındı. Biz 14 gün boyunca izolasyona aldık. Bu süreçte semptomun gelişmesini bekliyorsunuz. Umreden geldikleri için bu dönemde de pozitif olan vakaların olduğunu da görerek devamında herhangi bulgusu olmayanların test yapıldığında pozitif olduğunu gördük. Eğer riskli bölgeden geliyorsanız hastalık bulgusu olmayabilir. ve o dönemde test pozitif çıkabilir. Pozitif olanları da takibi tedaviye almış olduk. Eğer gerçekten dediğimiz şekilde kendimizi izole edebilirsek, zorunlu olmadığı sürece evden çıkmazsak, bu grafiğin daha aşağıda kapanabileceğini söyleyebiliriz. Tam tersini yaparsak bunu önleme şansımız olmaz. Evlerde kendimizi izole etme çabası içerisinde olmalıyız. Gençlerin de bu noktada hassasiyet göstermesi gerektiğini biliyoruz" diye cevapladı.

'601 SAĞLIK PERSONELİNDE VAKA VAR'

Koronavirüs teşhisi konulan sağlık çalışanlarının sayısını da açıklayan Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü ile konuştuğumda, Avrupa'da görülen vakaların çoğunluğunun sağlık çalışanları olduğu söylendi. Bizde böyle bir rakam yok. Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzunda. Dolayasıyla koruyucu malzeme konusunda her türlü gayret içerisinde olduğundan eminim. Herhangi biri 'Ben malzeme bulamıyorum' diyorsa tüm yetkileri aşsın bize ulaşsın. Son bir haftada dağıttığımız N95 maske sayısı 4 milyona yakın oldu. Bütün imalatı ülkemize, öncelikli olarak bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Burada hep birlikte ne kadar cefakar sağlık çalışanlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizlerde onları korumak için her tedbiri alacağız" dedi.

'PANDEMİ HASTANELERİYLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME YAPILACAK'

Pandemi hastanelerine ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Koca, imkanları olabildiğince artırmaya ve B-C-D planlarını üretmeye çalıştıklarını söyledi. Koca, ilerleyen süreçte özel hastanelerin de daha fazla devreye girebileceğini ifade ederek, "Yaklaşım ve önerilerinde daha yapıcı olmasını gerektiğini belirtmek istiyorum. Pandemi hastaneleri ile ilgili bir düzenleme yapılıyor olacak. Özellikle vatandaşımızdan bu anlamda ücret talep edilmemesi noktasında yaklaşım içerisindeyiz. 3- 5 günü bulmaz, düzenleme söz konusu. Temas ve izolasyon özellikle altını çizmeye çalıştım. Bu dönemde mümkün oldukça evden çıkmamaya ve izole etmeye çalışmalıyız. MHRS ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Şu an yüzde 90'ı evden sisteme katılıyor" şeklinde konuştu.

'BANA YAKLAŞMAYIN'

Öte yandan basın toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kendisine bir şeyler söyleyen yüzü maskeli bir görevliyi 'Bana yaklaşmayın' şeklinde uyardığı anlar ekranlara yansıdı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sık sık sosyal mesafe kuralını vurgulayan Bakan Koca'nın sözleri sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İZMİR'DE POLİSTEN KUMAR OPERASYONU

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği kumar operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında hem koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle, hem de kumar oynamak ve oynatmak suçundan işlem yapıldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 04.00 sıralarında Turan Mahallesi 1654 Sokak'ta silahlı kavga olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan araştırmada, metruk bir binanın bahçesinde üzeri tente ile kapatılan bölümde kumar oynatıldığını tespit etti. Kumar oynadığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilere 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu'na göre şüphelilerden 9'una kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uygulanırken, H.Ş. hakkında da 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

BEYŞEHİR'DE ESENCE MAHALLESİ KARANTİNA ALTINA ALINDI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Esence Mahallesi'nde il dışından memleketine gelen 2 kişide 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği mahalle karantina aldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, mahalledeki bin 500 kişinin sağlık taramasının yapıldığını, koronovirüs testi sonucu pozitif çıkan kişilerle temasa geçen 60 kişinin de takibe alındığını belirtti. Jandarma, mahalleyi giriş ve çıkışları izin vermezken, mahalle sakinleri de sokağa çıkartılmıyor. Beyşehir Belediyesi ekiplere mahallede geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'de koronavirüsle mücadele konusunda bugüne kadar gerekti tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. İstanbul'dan eskiden köy statüsünde olan Esence Mahallesi'ne gelen 2 kişide koronavirüs sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahallenin karantina altına alındığını ifade eden Bayındır, pozitif çıkanlardan birinin Beyşehir kent merkezindeki bir apartmandaki evine gelip, gitmesinden dolayı kimsenin oturmadığı evinin de karantina altına alındığını kaydetti. Belediye olarak mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını ifade eden Bayındır, "Beyşehir de meydana gelen 2 tane vaka var. Aşağı Esence Mahallemizde İstanbul'dan Beyşehir'e gelen bir vatandaşımızda görülen pozitif çıkan bir hadise var. Bir de yine aynı vatandaşın Beyşehir'de de evi var. Onlarla görüşen bir vatandaşımızda da çıkması halinde, başta Kaymakam Bey olmak üzere belediyemiz kurul üyeleri, Hıfzıssıhha Kurul üyeleri bu yerlerde karantinaya alma gereği duyduk. Tabi bu kararı İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte organize ettiler. Biz de tedbiri erkenden alalım diye karantinaya aldık. Paniğe kapılacak bir durum yok. Sadece vatandaşlarımızı dışarıya çıkarmamaya çalışıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız mahallelerimiz de dahil toplumun ortak kullandığı yerlerde dahil olmak üzere bankalara kadar pazar yerlerimize kadar AVM'lerimize kadar hepsiyle birlikte dezenfekte çalışmalarımızı hijyen kurallarını uygun hale getirilmek bakımından ortak hareket ediyoruz"diye konuştu.

Bayındır, son dönemde Beyşehir'e il dışından gelen kişilerinde tedbir amaçlı sağlık taraması yaptırması veya 14 gün kendilerini karantina altında tutmaları uyarısında bulundu.

NİĞDE'DE ULUKIŞLA MAHALLESİ, KARANTİNAYA ALINDI

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Altunhisar Hıfzıssıhha Kurulu'nun 1 Nisan tarihli kararına göre, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Ulukışla Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

TATVAN'DA 3 KÖY VE 9 APARTMAN, KORONAVİRÜS NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 7 mahalledeki 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan köy ve mahallelerdeki apartmanlara giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezindeki 7 mahallede bulunan 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bitlis Valiliği, karantina uygulanan köy ve mahallelerdeki apartmanlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01 Nisan 2020 kararları kapsamında, Tatvan'a bağlı, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köylerinin 01.04.2020 tarih ve 21: 00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. Tatvan ilçe merkezinde bulunan 7 ayrı mahalledeki 9 apartman da karantinaya alındı. İlçe merkezinde açık adresleri belirtilen apartmanların 01.04.2020 tarih ve 21: 00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak apartmanlarda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, bu apartmanlarda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet, TSK,) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir."

MUŞ'TA 3 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

MUŞ'ta, 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köyün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köyleri, yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Kovid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

UKRAYNA'DAN GELEN TIR ŞOFÖRLERİNİN KARANTİNAYA ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 17 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı. Geçen 22 Mart'tan itibaren karantinaya alınan TIR şoförü sayısı 120'yi buldu.

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförlerinin gemiyle Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, TIR'larıyla birlikte Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a getirildi. Dün akşam saatlerinde de 17 TIR şoförünü taşıyan gemi, Zonguldak Limanı'na yanaştı. Gemideki TIR şoförleri, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. TIR'lar ise gümrük otoparkına çekildi. Yeni gelen TIR şoförleriye birlikte karantina da bulunanların sayısı 120 oldu.

KARANTİNADAN KAÇAN HASTA: SİGARA VE ÇAY İÇEMEDİĞİM İÇİN KAÇTIM

KAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan Aydın A. (44) saklandığı evinde polisin çalışması sonucu yakalandı. Aydın A., kendisini tedavi olması konusunda ikna etmeye çalışan polise, "Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Olay saat 17.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. Koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Aydın A., hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerin ihbarı üzerine polis, Aydın A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Aydın A.'nın yaşadığı Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Menekşeli Sokak Menekşe Apartmanı önünde güvenlik önlemi aldı. Aydın A., evinde yapılan arama sonucu yakalandı.

EPİLEPSİ HASTASIYIM, YİNE KAÇARIM

Polislerin geldiğini gören Aydın A., binanın önüne çıkarak karantinaya alınmak istemediğini söyledi. Polislerin tedavi olması konusunda ikna etmeye çalıştığı Aydın A., hastanede kaldığı odanın yüksek katta olduğunu belirterek, "Ben o 3'üncü, 5'inci kata çıkarsam yine kaçarım. Ben epilepsi hastasıyım. Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Polisin görüşmüler sonucunda ikna ettiği Aydın A., olay yerine gelen özel kostümlü sağlık ekipleri tarafından, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

SAMSUN'DA 1 MAHALLE KARANTİNA ALTINDA

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı belirtildi. Karantinanın ikinci bir emre kadar devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Samsun il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Kovid- 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; mahallenin giriş- çıkışlara izin verilmeyerek, 1 Nisan itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştirö denildi.

CENAZEDEN SONRA TABUTU YAKTILAR

ZONGULDAK'ta rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın(71) konulduğu tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı.

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Şerafettin Savaş, hayatını kaybetti. Şerafettin Savaş'ın cenazesi dün öğle namazının ardından özel kıyafetli ekiplerce Birlik Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı.

KARANTİNADA KALDIKLARI YURTLARDAN AYRILANLAR KARABÜK'E DÖNDÜ

UMREDEN dönmelerinin ardından Ankara'da yurtlarda karantina altında tutulan 95 kişi, karantinanın sona ermesinin ardından Karabük'e döndü.

Umreden dönmelerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da Haymana Kız Öğrenci Yurdu ve Gölbaşındaki yurtlarda 14 gün karantinada kalan ve testleri negatif çıkan vatandaşlar, Karabük'e döndü. 95 kişi otobüslerle Karabük otogarına getirildi. Yakınları tarafından karşılananlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

JANDARMA, YAŞLI KADININ İLAÇLARINI 'DRONE' İLE BAHÇESİNE BIRAKTI

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan Nazife Oruç'un (70) ilaçları jandarma tarafından drone ile evinin bahçesine bırakıldı.

Havutlu köyünde yalnız yaşayan Nazife Oruç, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindekilere uygulanan dışarı çıkma yasağından ötürü biten ilaçlarını alamadı. Dışarı çıkamayan Oruç ilaçlarını alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının kullandığı ilaçları eczaneden temin etti. Köye giden jandarma, yaşlı kadının Aksu Çayının karşı yakasındaki evine ilaçları drone yardımıyla ulaştırdı. Drone ile ilaçlarını alan Oruç, jandarmaya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

POLİS EKİPLERİNDEN MEGAFONLA 'EVDE KAL' UYARISI

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde megafonla anons yaparak 'evde kal' uyarısında bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehirde koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ekip otolarından megafonla 'evde kal' anonsları yapıyor. Ana yollar, pazarlar ve parkları denetleyen ekipler, vatandaşları özel sebepler dışında dışarıya çıkılmaması yönünde de uyarıyor.

MERSİN'E DEZENFEKSİYON TÜNELİ

MERSİN'de, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartan Toroslar Belediyesi, bu kez de kendi atölyesinde imal ettiği 'Dezenfeksiyon Tüneli' uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu.

Toroslar Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için belediye hizmet binasının girişine 'Dezenfeksiyon Tüneli' yerleştirdi. Tünel, belediye atölyesinde belediye çalışanları tarafından imal edildi. Püskürtme yöntemiyle kıyafetler üzerinde hijyen sağlayan Dezenfeksiyon Tünelinde, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs rehberinde tavsiye edilen dezenfektan ürünleri kullanılıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, alınan tüm tedbirlere rağmen en büyük önlemin evde kalmak olduğunu belirterek "Salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde vaka sayıları ve ölümlerin günden güne artması ne kadar ciddi bir süreçten geçtiğimizi göstermektedir. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar tam bir teyakkuz halinde çalışıyoruz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Ama bunun yanı sıra hijyen kurallarına harfiyen uymalı, evden çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, Mersin'de bir ilk olan dezenfeksiyon tünelini imal eden belediye personeline de teşekkür ederek, Koronavirüs ile mücadele çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini kaydetti.

DENİZLİ'DE İŞLEK YERLER YIKANARAK DEZENFEKTE EDİLDİ

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı'nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Bayramyeri Meydanı'nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Bayramyeri Meydanı'nda bulunan otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte eden ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Gazi Bulvarı'nda da yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede bulunan esnafın işyerleri, oturma alanları ve ATM'ler dezenfekte edildi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı sabun köpükleriyle beyaza bürünürken, burada bulunan Türkiye'nin en büyük cam horoz heykeli de yıkandı. Büyükşehir ekipleri, Gazi Bulvarı'nı ve tüm orada bulunan kaldırımları da yıkayarak dezenfekte çalışmalarına Denizli Valiliği önüne kadar devam etti.

BAŞKANDAN VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE UYARISI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek kolaylıklar diledi. Zolan, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Zaman zaman çevredeki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Zolan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

'VATANDAŞLARIMIZA HİZMET EDEBİLMEK ADINA SAHADAYIZ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Türkiye'nin dünyada koronavirüse karşı ilk ciddi tedbirleri alan ülkelerden olduğunu söyledi. Ciddi tedbirler alarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talep doğrultusunda çalışan iş yerlerinde de dezenfekte faaliyetlerimizi başlattık. İstiyoruz ki Denizli'de vatandaşlarımız olumsuz etkilenmesin. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi yerine getirmek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Meydanları, kaldırımları, yolları yıkıyoruz ve dükkanları dezenfekte ediyoruz. Otobüslerimizi, otobüs duraklarımızı ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan talebimiz evlerinden çıkmamaları, onlara 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın' diyoruzö dedi.

OKULDA YIKANABİLİR MASKE ÜRETİMİNE BAŞLADILAR

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici, personel ve öğretmenleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, gönüllülük esasına göre yıkanabilir maske üretimine başladı.

Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dikiş Nakış Atölyesi'nde, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Nazilli Devlet Hastanesi'nden gelen istek üzerine cerrahi yıkanabilir maske dikimi yapılmaya başlandı. Okul Müdürü Mehmet Koçak öncülüğünde, müdür yardımcıları Akif Gençler, Ayşen Eker, Ömer Munğan, Melek Erongan ve Halime Akarı, okulda görevli öğretmen ve personeller, sipariş edilen cerrahi maskelerin yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Şu an için ellerinde maske üretimi için 10 günlük malzeme bulunduğunu belirten Okul Müdürü Mehmet Koçak, "Şu için hedefimiz 5 bin yıkanabilir maske üretmek. Ancak, koronavirüs salgını ilerleyecek olursa, şimdiden 600 bin maske üretimi için bağlantı yaptık. Özel bir kumaştan ürettiğimiz maskelerimizi öncelikle sağlık çalışanlarımıza, ihtiyaç halinde de diğer kurum ve kuruluşlarımıza ücretsiz olarak teslim ediyoruz" dedi.

Koçak, talep olması halinde okullarındaki diğer atölyeyi de maske dikimi için hizmete açmaya hazır olduklarını da kaydetti.

ESKİŞEHİR'DE DENETİM KUYRUĞU

ESKİŞEHİR'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de araç sürücülerinin ateş ölçümü yapılıyor. Ankara-Eskişehir şehir girişinde karayolu üzerinde yapılan kontrollerde uzun araç kuyrukları oluşurken, farklı şehirlerden kentte gelenlerin kalacakları adresler kayıt altına alındı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'in, Ankara, Bilecik ve Kütahya'ya giden giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ile sürücülerin ateş ölçümü yapmaya devam ediyor. Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde polis ekiplerince yapılan kontroller nedeniyle kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kimlik ve ehliyet kontrollerini, UMKE sağlık ekiplerince de ateş ölçümleri yapılıyor. Farklı şehirden gelenlere ise nerede kalacakları sorularak adresleri kayıt altına alınıyor.

Araç sürücüleri toplum sağlığı için denetimlerin yapılması gerektiğini ifade ederek memnun olduklarını söyledi. Uygulama noktasına gelen sürücülerden Abidin Taş, "Ankara'dan geliyorum. Kız kardeşimi alıp Ankara'ya geri döneceğim. Uygulama gayet mantıklı ama trafik düzeni daha hızlı olursa iyi olur, yığılma çok oluyor. Yoksa gayet güzel bir uygulamaö dedi. Sürücülerden Mehmet Yılmaz ise insanların yasaklara uymadığını ve virüsün yayılma tehlikesinin arttığını belirterek, "Önce kişisel olarak önlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında sokağa çıkma yasağına insanlar bir hayli riayet ediyor ancak bazı tedbirlerin eksik kaldığını düşünüyorum. Devlet kanalıyla dışarıya çıkmamamızın daha faydalı olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

SELİMİYE CAMİİ'NE 'EVDE KAL TÜRKİYE' MAHYASI ASILDI

EDİRNE ve Türkiye'nin en önemli ibadet noktalarından, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşı uyarmak amacıyla 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı. Mahya, havanın kararmasıyla Edirne'nin tüm noktalarından okundu.

Edirne İl Müftülüğü, dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüse karşı sokağa çıkmama bilincini arttırmak için, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası astı. Akşam havanın kararmasıyla aydınlanan mahya Edirne'nin tüm noktalarından izlendi.

Söz konusu uygulamanın yerinde olduğunu söyleyen İsmail Kaynar isimli vatandaş, halk arasında bilinci daha da arttıracağını söyledi. Kaynar, "Bence çok yerinde bir uygulama. Böylelikle insanların daha ilgisinin çekilebileceğini düşünüyorum" dedi.

POLİS KAMERA KARŞISINA GEÇTİ, 'EVDE KAL' UYARISINDA BULUNDU

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli emniyet mensupları da kamera karşısına geçti. Emniyet görevlileri ilçe merkezleri ve mahallelerde vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan klipler çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

POLİSTEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİRENLİ DESTEK

IĞDIR'da polis ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadele veren sağlık çalışanlarına siren ve alkışlarla destek verdi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan polis araçları sirenlerini çalarak Melekli Caddesi'ndeki Iğdır Devlet Hastanesi'ne kadar geldi. Kovid-19 hastalığına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için saat 21.00'de yola araçlarla yola çıkan polisler, siren çaldı. Bir polis memuru, "Iğdır polisi size minnettar, sizi seviyoruzö diye anons yaptı.

Bazı polis memurlarının araçlarından inerek sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdiği etkinlik yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada hastane önüne çıkan sağlık çalışanları da polisleri alkışladı.

9 YAŞINDAKİ HİLAL, BİRİKTİRDİĞİ 120 LİRAYI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Hilal Su Mert (9) bisiklet almak için biriktirdiği 120 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Boğazlıyan'a bağlı Ovakent beldesinde yaşayan Eda -Yakup Mert çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Baba Yakup Mert de Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak, paranın kampanya hesabına yatırılması için yardım istedi.

Beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı, bir baka şubesine giderek, kampanya hesabına yatırdı.

Hilal Su Mert, "Ben bisiklet almak için para biriktiriyordun. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı duydum. Biriktirdiğim parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdim" dedi.

7 YAŞINDAKİ ZEHRA, KUMBARADAKİ PARAYI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Zehra Şen (7), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, kumbarasındaki 311 lirayı bağışladı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını öğrendikten sonra babası Bekir ve kardeşi Yusuf Şen ile kumbarasını alıp, banka şubesine gitti. Burada, kumbarasında biriktirdiği 311 lirayı kampanya hesabına yatıran Zehra Şen, daha sonra Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile bir araya geldi. Zehra Şen'den, kumbarasında biriktirdiği 311 lira ile kampanyaya destek olduğunu gösteren banka dekontunu alan Kaymakam Şahin, "Bizi gururlandıran hem de duygulandıran bir gelişmeydi. Küçük çocuğumuz ile onu duyarlı yetiştiren ailesini kutluyorum" dedi.

OTOMOBİL İLE İŞÇİLERİN TAŞINDIĞI SERVİS MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

ADANA'da, otomobil ile kağıt fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu Yüreğir ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Ceyhan istikametine giden Mehmet U. yönetimindeki 01 BU 990 plakalı otomobil ile aynı istikametteki Ergün Ç.'nin kullandığı 01 S 2508 plakalı kağıt fabrikası işçilerinin taşındığı servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs devrilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen midibüsteki 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ergün Ç. ile işçiler Ahmet Can Yaşat (28), Erdi Kaymaz (29), Adil Taşpınar (45), Umut Dağ (26) ve Hakan Arısoy (35) ise itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara taşındı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Üzerinden kimlik çıkmayan işçinin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası trafiğe kapanan yol, yaklaşık bir saat sonra araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

MANİSA'DA TUVALET KAĞIDI YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tuvalet kağıdı yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülürken, TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde İzmir- Ankara Karayolu, Salihli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kula istikametinden Salihli yönüne giden Savaş Çalık yönetimindeki 42 HC 338 plakalı tuvalet kağıt yüklü TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı yolun kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alev topuna dönen TIR'a müdahale etti.

Bölge trafik ekipleri yol güvenliğini alırken, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR sürücüsü olayı yara almadan atlatırken, Ankara- İzmir yolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Yangın nedeniyle TIR kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'DE, MOBİLYA MAĞAZASINDA KORKUTAN YANGIN

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Keşan- Malkara karayolunun 2'nci kilometresindeki mobilya mağazasında meydana geldi. Mağazasının bodrum katındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Keşan, Malkara ve Uzunköprü'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri deponun çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumanla kaplanan Keşan- Malkara karayolunun bir bölümünde trafik tek şeritten sağlanıyor.

KIRIKKALE'DE, KAÇAK ÇALIŞTIRILAN KAHVEHANEYE BASKIN: 16 GÖZALTI

KIRIKKALE'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken lokalde oyun oynayan 16 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bulunan At Severler Lokali'nin kahvehane olarak kullanıldığını tespit etti. Öğlen saatlerinde lokale operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kahvehanenin işletmecisinin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi, okey oynarken yakaladı. Gözaltına alınan 16 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kaçak kahvehanede yapılan aramada ise çok sayıda okey taşı, ıstaka ve iskambil kağıdı ele geçirdi. Kahvehaneye çevrilen At Severler Lokali kapatılırken, 16 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GERCÜŞ'TE SAĞANAK HEYELANA YOL AÇTI

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, birçok köyde sel oluştu.

Gercüş'te bir süredir etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Aydınlı ve Boğaz köylerinde yağış sonrası sel oluşurken, yol güzergahlarında ise heyelan meydana geldi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Aydınlı ve Boğaz köyü yolunu ulaşama açtı. Köy halkı yollarını ulaşıma açan İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

SİVAS'TA DOLU YAĞIŞI KAZAYA NEDEN OLDU: 4 YARALI

SİVAS'ta dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Mumcuçiftliği köyü yakınlarında meydana geldi. Menaf Sevinç (45) yönetimindeki 34 AHP 289 plakalı otomobil, etkili olan dolu yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Melik (53), Mustafa (13) ve Mehmet Fatih Sevinç (15) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı bölgede yağış nedeni ile kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan iki araçta da hasar meydana geldi.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mehmet İ. tartıştığı annesi Satı İ.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde Yenice'ye bağlı Nodullar Köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Mehmet İ. tartıştığı annesi Satı İ.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Satı İ.'nin öldüğünü belirledi. Jandarma, Mehmet İ.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Satı İ.'nin cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, ANNESİNİ YARALADIKTAN SONRA DÖRDÜNCÜ KATTAN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Levent D. (32) öğle yemeği için geldiği evinde tartıştığı işyerinden komşusu olan Aysim Erülker'i (28) bıçaklayarak öldürürken, araya giren annesi Nilgün D.'yi (51) da ağır yaraladı. Levent D., olayın ardından dördürcü kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir binanın üst dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama işiyle uğraşan Aysim Erülker, sanayide karşı dükkan komşusu olan oto tamircisi Levent D.ile bir sorun hakkında konuşmak için evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Levent D., mutfaktan aldığı bıçağı Erülker'e saldırdı. Erülker aldığı bıçak darbeleriyle acı içinde yere yere düşerken, oğlunu engellemek için araya giren anne Nilgün D.'de de ağır yaralandı. Olayın ardından balkona çıkan Levent D., dördüncü kattan atladı.

Evden kadınların çığlıklarını duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Levent D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Erülker ve Nilgün D. ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve iki çocuk annesi Erülker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Erülker'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ağır yaralanan Nilgün D.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

