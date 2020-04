DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

BAKAN KOCA: KORONAVİRÜS SALGINDA CAN KAYBI 425'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısının 425'e ulaştığını açıkladı. Bilim Kurulu üyelerinde, koronavirüs enfeksiyonu görüldüğü iddialarını cevaplayan Koca, "Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca videokonferans ile gerçekleşen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını, 2 bin 786 pozitif vakanın tespit edildiğini belirterek "Toplam 20 bin 921 vaka var, 69 hastamızı kaybettik. Toplam vefat sayısı 425. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 484" dedi.

İL İL VAKA SAYILARI VE RİSKLİ BÖLGELER

Bakan Koca il il vaka sayıları ve riskli bölgeleri grafikler üzerinden gösterdi. Nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirten Koca, şu açıklamada bulundu:

"20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerin hastalığı ya hissetmemekte ya da hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. 56 ilde hayatını kaybeden vakalarımız var. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul. 60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini 60 yaş üstü oluşturuyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım geliyor. KOAH hastalarımızın 55- 90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Sosyal izolasyon konusunda çokça çağrı yapmamıza rağmen başarılı olduğumuzu görmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizde uyulmadığını görüyoruz. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin de riski daha fazla artırdığı ortadadır. İstanbul'da bir kişinin hastalığı bulaştırdığı kişi sayısı 16."

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİNDE COVİD-19

Bir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinde, koronavirüs enfeksiyonu görüldüğü iddiaları hakkındaki soruyu yanıtlayan Koca, "Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim" dedi.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE MASKE DESTEĞİ

Bakan Koca, üniversite hastanelerinde yardımcı sağlık personellerine maske ve tıbbi malzeme verilmediğine yönelik iddialara ilişkin, malzeme ve ekipman noktasında daha iyi olma gayreti içinde olduklarını belirterek, "Tabi ki bazı kurumlarımızın farklı uygulamaları olabilir. Bunun doğru olmadığını, çalışan tüm personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. İhtiyaç konusunda gerekli teminleri de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ KURUL OLUŞTURULACAK'

Koca, umre ve yurt dışından gelen vatandaşların virüsün yayılımındaki etkisinin sorulması üzerine, "Umre ve yurt dışından gelenler farksız bir şekilde. Sadece yurt dışından gelenlerin sayısı 357 bindi ve umrecilerin oranı yüzde 6'ydı. Bu dönemde birçok arkadaşımız ekrandan daha sağlıklı bilgi vermek noktasında gayret içinde oldular. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu dönemden farklı olarak, psikolojik yönleri ve farklı bir ekibin oluşacağı bir hazırlık içerisindeyiz. Yeni süreçte ikinci bir kurulun duyurusu sizlere yapılacak" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bakan Koca'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

=========================================

ELAZIĞ'DA 2 APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

ELAZIĞ merkezdeki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testinin pozitif çıkması nedeniyle bina, karantinaya alındı.

Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'taki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadın ve çocuğu, hastanede tedaviye alınırken, valilik kararıyla apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Polis ekipleri, binaya giden yolda önlem alırken, apartmana giriş ve çıkışlar, yasaklandı.

Öte yandan kent merkezinde bulunan Hicret Mahallesi'ndeki Yakut Sokak ile Yemişlik köyüne, koronavirüs önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

APARTMAN SAYISI 2 OLDU

Elazığ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.

Elazığ'da dün Sürsürü Mahallesi'ndeki anne ve çocuğunun koranavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla oturdukları 5 katlı apartmanın karantinaya alınmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanda 1 kişide de pozitif vaka tespit edildi. Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda ikamet eden kişide koronavirüs tespit edilmesiyle bina valilik tarafından karantinaya alındı.

Kararın ardından polis ekipleri, apartmanın giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.

BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Karakoçan ilçe merkezindeki Kulubaba Mahallesi, koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahallede sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"?Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Polisin nöbeti

Apartmandan görüntü

Köy yolundan görüntü

Jandarmanın nöbeti

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

+++

Apartmandan görüntü

Bariyerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

=====================================

HOLLANDA'DA ÖLDÜRÜLEN KADIN, 2 ÇOCUĞU VE ANNESİ UĞURLANDI

HOLLANDA'da Onur Kandemir (33) tarafından zehirlenerek öldürüldüğü öne sürülen eşi Gülcan (31), çocukları Atakan (6) ve Deniz (3) ile annesi Hikmet Kandemir (65), Giresun'un Tirebolu ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 28 Mart'ta, Hollanda'nın Breda kentine bağlı Etten-Leur kasabasında meydana geldi. Onur Kandemir, iddiaya göre 10 yıllık eşi Gülcan Kandemir ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir'i, ardından da eve 'Çocuklar çok hasta' diyerek eve çağırdığı annesi Hikmet Kandemir'i zehirledi. Olayın ardından Onur Kandemir, evden çıkarak uzaklaştı. Hikmet Kandemir'e ulaşamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekibi, 4 cansız beden ile karşılaştı.

AYNI KASABADA YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Hollanda polisi tarafından yakalanan şüpheli Onur Kandemir, tutuklandı. Onur Kandemir'in eşi, çocukları ve annesini zehirleyerek öldürdüğü ihtimali üzerinde duruyor.

ANNE KIZI VE TORUNLARI UĞURLANDI

Olayda hayatını kaybeden Gülcan Kandemir, 2 çocuğu ile annesi Hikmet Kandemir'in cenazeleri, uçakla Trabzon'a gönderildi. Cenazler toprağa verilmek üzerine Giresun'un Tirebolu ilçesine götürüldü. Gülcan ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir için ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, polis ve bekçi ekipleri, vatandaşların koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması noktasında uyarılarda bulundu. Polis otosunun yanı sıra cami hoparlörlerinden de 'Lütfen kendi sağlığınız için sosyal mesafa kurallarına uyalım. Unutmayalım hasta olmasakta taşıyıcı olabiliir' uyarıları yapıldı. Yeniköy Camii önünde, Gülcan Kandemir ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir'in tabutları, koronavirüs tebdileri kapsamında, cenaze aracından indirilmedi.

Araç önünde saf tutulurken, kılınan cenaze namazının ardından anne ve 2 çocuğu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaşamını yitiren Hikmet Kandemir ise ilçenin Hamam Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cenaze namazı detayları

Cenazelerin kılınması

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Tolğa SAĞLAM/ GİRESUN,

=====================================

HATAY AÇIKLARINDA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AKDENİZ'in Hatay ilçesi Yayladağı açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'in Hatay ilçesi Yayladağı ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, dün saat 21.15'te meydana geldi. Yerin, 19.77 kilometre derinliğinde olan deprem, Yayladağı'nın yanı sıra Samandağ ilçesinden de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı.

Öte yandan saat 21.20'de 2.1, 21.26'da ise aynı noktada iki depremin daha meydana geldiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yayladağı caddelerden görüntü

++

Samandağ'dan sokak görüntüsü ve röp.

Haber-Kamera: YAYLADAĞI(Hatay),

=================================

YÜKSEKOVA'DA NİSAN KARI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Kar nedeniyle 6 köy ve mezralarında yollar ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 6 köy ve bağlı mezralarda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kar yağışından detaylar

-Kar yağışından beyaza bürünen araçlardan detaylar

-Şehir merkezinden detaylar

-Vatandaşlardan röportajlar

-Aracının üzerindeki karları temizleyen vatandaş

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),

=====================================

ORDU'DA YILDIRIM İSABET EDEN KADIN KURTARILAMADI

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Gülizar Karakuş (55), kaldırıldığı Aile Sağlığı Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çatalpınar ilçesi Keçili mahallesinde meydana geldi. Sağanak sonrası düşen yıldırım bahçede bulunan Gülizar Karakuş ve büyükbaş hayvanlarına isabet etti. Yere yığılan kadını fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, kaldırıldığı Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri detayları

Olayı anlatanlarla röp.

Telef olan hayvanlar

Sağlık ocağı detayları

Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Mustafa KIRLAK/ ORDU,

=======================================

KARANTİNADAKİ GEMİDEKİ TÜRK İŞÇİLERİN AİLELERİNİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen ve içindeki 383 kişiden 20'sine koronavirüs teşhisi konulan Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki 152 Türk işçinin yakınları, endişeli bekleyişi sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nden İspanya'da çalışmak için yola çıkarak, gemiye binen 15 işçinin ailesi dün bir araya gelip, yakınlarıyla görüntülü görüştü.

Türk firması tarafından navlun (taşıma ücreti ödemesi) edilen 'Elefterios Venizelos' adlı yolcu gemisi, 9 Mart günü, Cadiz Limanı'ndaki bir tersanede çalışacak işçileri, İspanya'ya götürmek için Çeşme Limanı'ndan hareket etti. Ancak, gemideki işçilerin iddiasına göre, 20 mürettebata koronavirüs teşhisi konulması üzerine geminin İspanya'ya girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine Türkiye'ye dönen gemi, Türk karasularına da sokulmayınca rotayı Yunanistan'a çevirdi. 21 Mart'tan bu yana Pire Limanı'nda bekletilen ve karantinaya alınan gemideki 152 Türk işçinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 15' işçinin ailesi, dün Yeşiltepe mevkisinde bir araya geldi. Cep telefonlarından gemideki yakınları ile görüntülü aramayla irtibat kuran aileler, özlem giderip, bilgi aldı. İşçilerden Osman Aksu da gemiden cep telefonundan görüntülü yayın yaparak, yakınlarının yüreğine su serpti.

'TORUNLARIM BABALARINI BEKLİYOR'

Osman Aksu'nun gözü yaşlı annesi Vesile Aksu, "Onu çok özledim. Orada karantinada olduklarını öğrenince çok ağladım. Oğlum ekmek parası için gurbete gitmişti. Eşi ve dört çocuğu perişan durumda. Torunlarım, endişe içinde babalarının dönmesini bekliyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMLA MERAK İÇİNDE BEKLİYORUZ'

Sabahat Sarı da eşi Hamza Sarı'nın 9 Mart'ta gemiyle yola çıktığını anlatıp, "Gidiş o gidiş. Çaresiz ekmek parası için gurbetin yolunu tuttu. Kendisi ile üç gün önce görüştüm. Telefonunda interneti olmadığı için görüntülü konuşamıyoruz. Gemide koronavirüs salgını olması nedeniyle çok merak ediyoruz. Dört çocuğumuz var. Biri de yolda. Eşim bu yıl ilk kez, ekmek parası için gurbete gitmişti" diye konuştu.

'HASTALIĞI HER AN KAPMA İHTİMALLERİ VAR'

Elif Solmaz ise eşi Kasım Solmaz'ın yaz sezonlarında otellerde aşçılık yaptığını belirtip, "Ancak koronavirüs salgını nedeniyle turizm sezonu açılmayınca ekmek parası için gurbete gitmişti. Bindikleri gemide salgın çıktı. Bu nedenle endişeliyiz. Bir an önce eşimin evine dönmesini bekliyorum. Bir daha kendisini gurbete yollamam. Burada kendisini bekleyen üç çocuğu var. Eşimin şu an için sağlık sorunu olmadığını öğrendim. Ancak, gemideki hastalarla aynı ortamda tutuluyorlar. Hastalığı her an kapma ihtimalleri var" dedi.

Abdullah Naz de oğlu Musa Naz'ın gemide olduğunu belirtip, "Orada çok mağdurlar. Zaten firma hakkında şikayette bulunacağız. Madem salgın var, gemi 2 hafta önce İzmir'e döndüğünde, Türk vatandaşlarını neden indirmediler?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gemiden canlı bağlantı ile görüntü

-Gemideki Türk yolcuların ailelerinen görüntü

-Ailelerin gemideki yakınları ile telefon görüşmesi yapmalarından görüntü

-Anne Vesile Aksu ile röp;

-Sabahat Sarı ile röp.

-Elif Solmaz ile röp.

-Abdullah Naz ile röp.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

=====================================

FRANSA'DAN GELEN 144 KİŞİ, KIRIKAKLE'DE ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

FRANSA'dan Kırıkkale'ye gelen biri bebek 144 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Fransa'da bulunan 144 Türk vatandaşını taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, burada da ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yurttan ve ekiplerden görüntü

Otobüs ve öğrencilerden görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

=========================================

CEZAYİR'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI SAMSUN'A GETİRİLDİ

CEZAYİR'de bulunan 555 Türk vatandaşı, 2 uçakla Samsun'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, ardından otobüslerle karantina altında tutulacakları yurtlar için Tokat ve Amasya'ya götürüldü.

Cezayir'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 555 kişi, iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan bazı Türk vatandaşları ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cezayir'den gelen ve otobüslerle Tokat ve Amasya'ya götürülmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

555 Türk vatandaşından 320'sinin Tokat'ta, 235'i ise Amasya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirileceği belirtildi. Ancak hangi gruptan kaç kişinin hastaneye kaldırıldığı konusunda bilgi verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Uçaktan detay

-Sağlık ekiplerinin uçağa girişi

-Türk vatandaşlarının uçaktan inişi

-Otobüslerle havalimanınıdan gidişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

======================================

CEZAYİR'DEN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARI, TOKAT'TA YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurda, Cezayir'den gelen 320 Türk vatandaşı yerleştirildi. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den 555 Türk vatandaşı Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile Samusun'a geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi otobüslerle Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait olan 2 yurda yerleştirilen 320 kişi 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otobüslerin gelişi

-Yurtlara giriş yapılması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

======================================

IRAK'TA ÇALIŞAN 334 İŞÇİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

IRAK'ta çalışan 334 Türk işçi, uçakla Kütahya'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara götürülerek, gözlem altına alındı.

Irak'ta çalışan 334 Türk işçisini taşıyan iki uçak Zafer Havaalanı'na indi. Saat 01.30 ve 02.30'da havaalanına inen uçakları özel kıyafetler giyen sağlık, AFAD ve polis ekipleri karşıladı. Yurda getirilen işçiler 12'şer kişi halinde, maske ve eldiven taktırılarak uçaktan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler otobüslere bindirildi. İşçilerin valizleri AFAD ekipleri tarafından dezenfekte edildikten sonra bagajlara yerleştirildi. İşçiler daha sonra iki grup halinde 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi 'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Havaalanının içinden görüntü

-Görevlilerden detay

-Uçağın inişi

-AFAD ekiplerinin dezenfekte çalışması

-İşçiler uçaktan inerken

-İşçiler otobüse binerken

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

=====================================

KARABÜK'TE, YURTTA MİSAFİR EDİLEN YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR

İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan ve Karabük'te yurtta misafir edilen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşlarının bir kısmı ülkelerine gönderilmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşları 26 Mart'ta otobüslerle Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 1724 kişi yurtta misafir edilirken, bir kısmı dün ülkelerine gönderilmek için sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi. 34 otobüs ile yaklaşık 750 kişi ülkelerine dönmeleri için Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldü.

Karabük'te yurtta kalanların yapılan planlamanın ardından hafta sonu ülkelerine gönderilmeye devam edeceği öğrenildi. Cezayir Büyükelçiliği'nde görevli Atef Mermoul yaptığı açıklamada Türkiye'ye yardımları için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yurttan görüntü

Otobüslerden görüntü

Otobüslere binmeleri

Otobüslerin hareket etmesi

Cezayir Büyükelçiliği görevlisinin konuşması

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

========================================

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla evde rehin alan, düzenlenen operasyon sonucu yakalandıktan sonra da kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan polislere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek tüküren emekli astsubay Ebubekir D. (46), polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcının talimatına istinaden yapılan işlemler sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığa sevk edilen Ebubekir D.'ye 'aile içi şiddet' suçundan adli kontrol kararı verilirken, 'görevli memura hakaret suçundan' çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sevk işlemleri sırasında şüphelinin maske, onu götüren polis memurlarının ise maske ve eldiven taktığı görüldü.

Diğer yandan Ebubekir D.'nin yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Şüphelinin emniyetten çıkarılması

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

============================================

Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Aygün'ün adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),

================================

75 YAŞINDAKİ DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kamuyu dolandırmak suçundan hakkında kesinleşmiş 15 ay hapis cezası bulunan ve benzer 3 ayrı suçtan aranan 75 yaşındaki mimar Ömer Faruk B., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, kamu kurumlarını zarara uğratmak suçundan hakkında 15 aylık kesinleşmiş hapis cezası da bulunan ve bir yıldır arandığı öğrenilen Ömer Faruk B.'nin ilçede olduğunu belirledi. Hakkında benzer suçlardan 3 ayrı yakalama kararı da olan şühelinin yaklaşık bir yıldır kayıtlı bir adresi olmadan kaçak olarak ilçedeki bir evde saklandığı ortaya çıktı.

Polis, bu sabah operasyon düzenleyip, Ömer Faruk B.'yi saklandığı evde yakaladı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devletin zararına olan bazı dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli Ömer Faruk B. gözaltına alındı. Polisteki işlemleriin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk B, tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelinin adliye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),

=============================

BATMAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKARET ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, karıştığı kavgada başından yaralanınca kendi imkanlarıyla geldiği hastanede, önce temizlik işçisine ardından da sağlık memuruna hakaret eden K.T. (20), gözaltına alındı.

Gercüş ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, K.T., adı öğrenilmeyen bir kişiyle kavga etti. Kavgada başından yaralanan K.T., kendi imkanlarıyla Gercüş Devlet Hastanesi'ne geldi.

K.T., hastanede kavga ettiği kişinin yakını olan temizlik görevlisi O.K.'ye hakaret etti. Duruma müdahale eden sağlık memuru Ş.Ö.'ye de hakaret etmeye başlayan K.T., hastanede ziyaret için bulunan ve kendisini uyarak vatandaş ile kavgaya tutuştu.

Tarafların da karıştığı kavga hastane bahçesinde de sürdü. Polis ekiplerinin ayırdığı kavganın ardından K.T., gözaltına alındı. K.T.'nin sorgusu devam ederken kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Güvenlik kamerasına takılan kavga görüntüsü

Polis ekiplerin olaya müdahale görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/ GERCÜŞ(Batman),

==================================

ALMANYA'DAKİ SEVGİLİSİ KORONA TEDBİRLERİNDEN GELEMEYİNCE İNTİHAR ETTİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar'ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İntihar sonrası olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya),

===============================

SOKAKTAKİ KALABALIĞI GÖREN BAŞKANDAN TEPKİ: ALLAH AŞKINA EVDEN ÇIKMAYIN

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'evde kal' çağrılarına karşın sokağa çıkan vatandaşların kentin en önemli caddesine giderek uyardı. Gürkan, "Artık yalvarma derecesine geldik, ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Allah aşkına sevgili Edirneliler, çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz' demeyin, size bir şey olur, komşunuza olur, eşine, çoluk, çocuğuna, arkadaşına olur. Lütfen evinizde kalın" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan bütün önlemler ve uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden Edirnelilere, sokağa çıkıp uyardı. Havanın da güzel olmasıyla kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar'a giden

Gürkan, polis ve zabıta ekipleriyle birlikte zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 89 koronavirüs vakasının görüldüğü ve 2 kişini yaşamını yitirdiği Edirne'de sokağa çıkanlara tepki gösteren Gürkan, "Artık ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Bakın manzaraya. Dün yağış vardı pek kimse yoktu. Şimdi hava güzel, sanki kriz yok, virüs yok herkes sokakta. Vatandaşımızı gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Buradan bir kez daha bütün vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum; ne olur evden çıkmayın, ne olur" diye konuştu.

'ARTIK YALVARMA DERECESİNE GELDİK'

Kimsenin 'bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket etmemesi gerektiğini de söyleyen Gürkan, "Artık yalvarma derecesine geldik. Allah aşkına sevgili Edirneliler, çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz' demeyin, size bir şey olur, komşunuza olur, eşine, çoluk, çocuğuna, arkadaşına olur. Şu caddeye bakın. Sanki normal bir günde çıkmış insanlarımız dolaşıyor. Niye dolaşıyorsunuz? Oturun evinizde. Çok mecbur değilseniz, bir ihtiyacınız varsa 112'yi arayın, belediyenin 153 hattını arayın yardımcı olalım. Devlet yanınızda, belediye yanınızda. Gözünüzü seveyim. Edirneli hemşerilerim, evde kal Edirne evde kal" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Zabıtanın banka önündeki kalabalığı uyarması

-Zabıtanın uyarması

-Cadde üzerindeki kalabalık

-Zabıtanın kalabalığı uyarması

-Başkan Gürkan'ın konuşması

-Gürkan'ın vatandaşları uyarması

-Cadde üzerindeki kalabalık

Haber-Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

=========================================

ANKARA'DA, ŞEHRE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında toplam 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı. Ankara'da ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleri, saat 00.00'da il sınırlarında görev aldı. Ekipler, oluşturulan kontrol noktalarında, araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verilirken, henhangi bir sebep gösteremeyen araç sürücülerin geçişlerine izin verilmedi.

ŞEHİR MERKEZİ GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Saat 00.00'dan önce Eskişehir, Aksaray, Çankırı, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya il sınırlarından geçerek Ankara'ya giren araçlar ise şehir merkezi girişlerinde kurulan kontrol noktalarında durduruldu. Sürücü ve yolcuların, ekipler tarafından ateşleri ölçüldü. Vücut sıcaklıkları 38 derecenin üzerinde olan kişiler, sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İl sınırında araçların geri çevrilmesi

Şehir merkezi girişind ateş ölçümü

Araç kuyruğundan havadan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

====================================

İZMİT'TE TEM OTOYOLUNDA KİLOMETRELERCE ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışına kapanan Kocaeli'de, karardan önce yola çıkanlar TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili kararının ardından yola çıkanlar, TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu. Kandıra gişelerinden İzmit'e girmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturması üzerine polis araçlarda bulunanların mağdur olmaması amacıyla geçişlerine izin verdi. Saat 00.00'ı geçmesine rağmen araçlarda bulunanların ateşleri ölçülerek kente girmelerine izin verildi.

Polis ve jandarma ekipleri kente giriş ve çıkışların sağlandığı diğer tüm yollarda önlem alarak, kararı uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-TEM Otoyolu üzerinde oluşan trafikten drone görüntüsü

-Gişelerde yapılan sağlık kontrolleri

-Gişelerde oluşan trafik

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

================================

İZMİR'E GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili genelgesinin ardından İzmir'de gece yarısından itibaren denetimler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. İzmir'e giriş-çıkışlar da saat 00.00 itibariyle yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında istisnai durumlar dışında kente girmek isteyen vatandaşlar kabul edilmezken, kentten çıkmak isteyen vatandaşlar da geri gönderildi.

İzmir- Manisa karayolunun Sabuncu Beli Mevkii'nde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Uygulamadan geçen bazı vatandaşlar kararı desteklerken, bazıları ise memnun kalmadı.

'HEPSİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN'

İzmir'den Manisa'ya yolculuk yapan Ahmet Şanlı, uygulamanın halkın sağlığı için yapıldığını belirterek, "Devletimiz ne derse biz de arkasındayız. Yasaklara uyacağız, hepsi sağlığımız için. Geri çevireceklerini sanmıyorum. Yetkililerle konuşuruz, ikametgahım Manisa'da. İzmir'den Manisa'ya gidiyorumö dedi.

Uygulamaya yolda yakalanan İbrahim Dağtekin ise, "İnsanlar şimdi nasıl gidecek? Ben izin belgesini bu saatte nasıl alacağım? Bir gün öncesinden herkese haber verilmeliydi. O kadar yol geldik, evimize gideceğiz ama gidemiyoruz. Şimdi sokakta mı yatacağız'ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Uygulamadan görüntü

-Ateş kontrolünden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yolculuk eden vatandaşlar ile röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

==============================

BURSA'DA, KENT GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA ÖNLEM ALINDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Bursa'da güvenlik güçleri gece yarısı şehir giriş ve çıkışlarında denetime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından sonra giriş ve çıkış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi valiliklere gönderildi. Giriş çıkışların yasaklandığı büyükşehirlerden biri olan Bursa'da da İnegöl, Orhangazi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde polis ve jandarma noktasında denetimler başladı. Şehre giriş yapan araçlar, pilot bölgelerdeki uygulama noktalarında kontrol altına alındı.

Bursa'ya, İstanbul, Ankara ve İzmir yönünden yapılan girişlerin, vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla sabah saat 08.00'e izin verileceği öğrenildi. Kente gelenlere genelge hakkında bilgi verilip, uyarılarda da bulunuldu. Sağlık ekipleri de sürücü ve araç içerisinde bulunan vatandaşların ateşleri de ölçtü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis kontrolünden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN- Hasan BOZBEY- Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA

==========================================

ANTALYA'YA GİRİŞ- ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıkladı. Yasak kapsamında Antalya il sınırına gelen özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehre alınmayarak geri gönderildi. Öte yandan Bursa İnegöl'den gelen ve 5 dakika geç gelen bir vatandaşı emniyet güçleri şehre almazken, kolluk kuvvetleri vatandaşı güçlükle sakinleştirdi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçlarla kente giriş- çıkış yasağı uygulanmaya başlandı. Yasağı 5 dakikayla kaçıran bir sürücüyü jandarma güçlükle sakinleştirdi. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı açıkladığı son önlemlerle ilgili 81 il valiliğine genelde gönderdi. Genelde çerçevesinde Antalya'ya giriş- çıkışlar da gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Kentin en önemli güzergahı olan kuzey giriş noktası Antalya- Burdur Karayolunun 32'nci, kilometresindeki Selimiye yol kontrol noktasında yasak saatler 00.00'ı gösterdiği anda uygulanmaya başlandı. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00 kadar olan sürede, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Antalya olan sürücülerin geçişine izin verdi. Bazı sürücüler saniyelerle kaçırdıkları geçiş hakkının ardından, geri dönmek zorunda kaldı.

00.00 ÖNCESİ GELENLER KONTROLLÜ ALINDI

Yasak başlamadan önce uygulama noktasına gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri ateş ölçümü gerçekleştirdi. Gerekli prosedürleri yerine getiren vatandaşlar şehre alınırken, getirmeyenler ise geri gönderildi.

'BURSA'YA GERİ DÖNECEĞİZ'

Saatler gece 00.00'ı gösterdiğinde ise özel araçlarıyla gelen vatandaşlar şehre alınmayarak geri gönderildi. Bursa'dan geldiğini dile getiren Yusuf Çalışkan, 6 saattir yolda olduğunu kaydetti. Çalışkan, "Yasağı yolda öğrendim. Saat gece 00.10'da geldim buraya ama maalesef alınmadık. Çocuklarımı alacaktım, şimdi onlar buraya kadar gelecekler onları alıp Bursa'ya geri döneceğiz" dedi.

'UŞAK'A GİDECEĞİZ, GECE YARISINDAN ÖNCE UYGULAMA NOKTASINA GELDİK'

Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Uşak'a gideceğini ifade eden İbrahim Kandemir ise "Gece 00.00 olmadan Antalya'daki uygulama noktasına geldik. Damadım gelip bizi buradan alacak. Biz gece yarısından sonra çıkamayacağımız için uygulama noktasına geldik. Damat aldıktan sonra Uşak'a gideceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bursa İnegöl'den gelen ve 5 dakika geç gelen bir vatandaşı emniyet güçleri şehre almazken, kolluk kuvvetleri vatandaşı güçlükle sakinleştirdi. Fehmi Özbay, kolluk kuvvetlerine durumunu izah ederken, sinirli tavırlar sergiledi. Bursa İnegöl'den 7 saat yol geldiğini ve yasağı yolda öğrendiğini dile getiren Özbay, "Buraya geldiğimde 5 dakika geçmişti. Kızım Antalya'da doğum üzerine hasta. Bursa'dan çıkarken izin aldım, şimdi de buradan içeri giremeyeceğim söyleniyor. Geçici seyahat belgem de yok, valilik vermedi. Gidebilirsin dedi. 65 yaş üstü kimse olmadığını, aracın özel binip gidebilirsin dediler. 5 dakikayla kaçırdım" ifadelerini kullandı.

Özel araçların gece 00.00'da çok fazla görülmediği uygulama noktasında, tıbbi ve ticari araçların olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Araçlar detay

-Uygulama noktası detay

-Ateş ölçümü detay

-Polis ve jandarma detay

-Yusuf Çalışkan röp1

-İbrahim Kandemir röp2

-Geç kalan araçların geri dönmesi detay

-Fehmi Özbay polis ve jandarma ile tartışması detay

-Fehmi Özbay röp3

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

======================================

ADANA'YA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yasak kapsamında Adana il sınırına gelen araçlar, teker teker polisler tarfından kontrol edildi, ikameti Adana'da olmayan kente alınmadı.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların kente giriş- çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis ve jandarma ekipleri, ikameti Adana'da olmayanların kente girişine izin vermedi. Yasak ilan edildiği sırada yolda olduğunu belirten Doğan Sil, ikametinin Niğde'de olduğunu, Adana'ya da kızını görmek için geldiğini ancak kente girişine izin verilmediğini söyledi. Eşinin de kızının yanında olduğunu anlatan Sil, kente alınmayınca mecburen Niğde'ye gideceğini dile getirdi.

Konya'dan memleketi Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığını aktaran Mehmet Sarı ise "Eşim ve çocuklarım orada. Onları almak için gitmem gerekiyordu. Ama şu anda olağanüstü halden dolayı gidemiyorum" dedi. İkametinin Konya'da olduğunu ifade eden Sarı, mecburen Konya'ya dönüş yapacağını kaydetti.

Güvenlik güçleri, kent giriş-çıkışlarında İçişleri Bakanlığı'nın tebliğ ettiği araçlar ve ikameti Adana'da olanların kente girişine izin veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

Polislerin kent girişinde önlem almaya başlaması

Araçlaran görüntü

Polislerin tek tek araç sürücülerinin ikamet ve seyahat izin belgelerini incelemesi

Geri dönderilen ve yol kenarında bekleyen araçlar

Doğan Sil ile röp.

Mehmet Sarı ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

=======================================

KARARI DUYUNCA PİJAMASIYLA YOLA ÇIKTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile birlikte araç giriş çıkışına kapatıldığını açıkladığı Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle jandarma ve polis il sınırında yolu kapattı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Bursa'dan yola çıkan ve yasağın başlamasından sonra kente gelen baba ile kızın girişine izin verildi.

Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Alaplı Tüneller mevkiinde yolu kesti. Bariyerle yolun bir kısmını kapatan ekipler, araçları durdurdu. İlçede yaşayan ve karardan önce yola çıkmış sürücülerin kaydı alınarak geçişlerine izin verildi. Bazı sürücüler ise geri gönderildi.

Kontrol noktasında durdurulan Oktay Özkan, kararı duyar duymaz kızı İpek Özkan ile birlikte Bursa'dan yola çıktıklarını belirterek, "Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gidiyorum. Bursa'dan yola çıktım. Kararı duyunca yola çıktık. Memur beylere durumu anlattım. İyi karşıladılar sağ olsunlar. Geçişimize izin verdiler." dedi.

Pijamasıyla yola çıkan İpek Özkan ise, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yapınca hemen yola çıktık. Gördüğünüz gibi pijamalarla yola çıktım." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Jandarmanın yolu kapatması

-Jandarmanın araçları geri çevirmesi

-Bazı araçların geçmesi

-Pijamasıyla gelen İpek Özkan

-Polisle konuşmaları

-Babası Oktay Özkan ile röp.

-Kızı İpek Özkan ile röp.

-Anons

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

============================================

MERSİN OTOBAN GİŞELERİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasağının getirildiğini açıklamasının ardından Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Önlemler kapsamında otoban gişeleri önünde kente giriş yapmak isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler kente giriş yapmak isteyen araç sürücülerinin ateşini ölçtü. Saat 00.00 itibari ile izin kağıdı bulanan sivil araçlar ile yük taşıyan TIR'lar haricinde araç giriş çıkışlarına izin verilmeyerek geri çevrildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Araç sürücülerinin ateşi ölçülürken

-Muhabir anonsu

-Gişelerde oluşan araç kuyrukları

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN

=====================================

VAN'DA, GECE YARISI 5 AYRI NOKTADA DENETİMLER YAPILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamasının ardından Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 00.00'dan sonra kentin 5 ayrı noktasında denetimler yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Ali Karabağ da uygulamaları yerinde denetledi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta istisnalar haricinde araç giriş çıkışına 15 gün süreyle kapatılacağını açıklamasının ardından gece yarısından sonra uygulama başlatıldı.

5 AYRI NOKTADA DENETİMLER YAPILDI

Ekipler, kentin 5 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı. Yasağın uygulandığı gece yarısından sonra 50 personelle yapılan denetimlerde,özellikle başka illerden gelen yolcular, polis ekipleri tarafından araçtan indirilip, sosyal mesafe uygulandıktan sonra ateş ölçerle, ateşleri ölçüldü. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, yolcularla görüşerek, koronavirüs salgınına karşı kendilerini evlerinde 14 gün izole etmelerini istedi. Gelen yolcular, sağlık taramasından geçirilmesi için Van Otobüs Terminaline yönlendirilirken, Vali Bilmez, gelen yolcuların seyahat belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

VALİ BİLMEZ, UYGULAMALARI DENETLEDİ

Vali Bilmez, daha önce toplu taşıma araçlarına kısıtlama geldiğini, ancak gece yarısından sonra da tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Van'da da giriş ve çıkışların izne tabi olduğunu belirterek, "Bizim de uygulamamız gece saat 00.00'dan itibaren başladı. Van'ın 5 ayrı noktasında denetimler yapıldı. Denetimler yapılırken, gelen yolcuların ateşi olup olmadığını, hem de seyahat izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediliyor. Polislerimiz görevinin başında. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmının da dularlı davrandığını görüyoruz. Diğerlerini de ikaz ediyoruz. İnşallah bu müsibeti toplum olarak hep birlikte aşacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yol kontrolloeri

Genel ve detaylar

Vali Bilmez'in açıklaması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

=====================================

DENİZLİ'YE ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU

DENİZLİ'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kente özel araç giriş ve çıkışları jandarma ve polis ekipleri tarafından durduruldu. Geldikleri yöne geri gönderilen araçların sürücüleri zaman zaman tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece saat 00.00'dan sonra özel araçlarla giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından Denizli'de polis ve jandarma ekipleri karayollarında önlem aldı. Denizli'yi İzmir, Antalya ve Muğla'ya bağlayan 3 ayrı karayolu şehir sınırlarında jandarma ve polis ekipleri tarafından dubalarla kapatıldı. Yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler, Denizli plakalı araçların kente girmesine izin verirken, başka şehirlere gitmek isteyen araçları geldikleri yöne geri yönlendirdi.

Genelgeyle izin verilen araçlar kontrol noktalarından ekipler tarafından geçirildi. Geçişlerine izin verilmeyen araçların sürücüleri zaman zaman tepki gösterdi. Oluşan araç yoğunluğu ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Uygulamadan detay

-Polis ve jandarma ekiplerinden detay

-Ekiplerin araçları geri göndermesi

-Oluşan araç trafiğinden detay

-Sürücülerin ekiplerle tartışması

-Sürücülerin konuşmaları

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,

======================================

MANİSA'YA GİRİŞ ÇIKIŞLAR GECE YARISINDAN İTİBAREN YASAKLANDI

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışının yasaklanmasıyla ilgili genelgenin ardından polis ekipleri gece yarısı Manisa-İzmir karayolu üzerinde uygulama yaptı. Manisa'dan İzmir yönüne giden araçlar durdurularak tek tek ikametgah kontrolü yapıldı. İkametgahı İzmir olmayan araçlar Manisa'ya geri gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamaya göre 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışlarının 15 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu. Manisa'da saatler 00.00'ı gösterdiğinde polis ekipleri şehrin tüm giriş ve çıkışlarını tutarak, önlem aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre bazı istisnai durumlar hariç, şehre girmek isteyen ve şehirden çıkmak isteyen araçlara izin vermedi. Bu arada Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri de sürücülerin ve araç içerisindeki vatandaşların ateşlerini ölçtü. Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını anlatırken, bazı vatandaşlar durumdan haberdar olmadıklarını belirterek, istikametlerini değiştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Polis ekiplerinin araçları durdurması

Durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi

Bazı araçların geri gönderilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

===================================

TEKİRDAĞ'A GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANMAYA BAŞLANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Tekirdağ'da yasak gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a gece yarısında itibaren özel araçlarla giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başladı. Tekirdağ'ın en önemli giriş noktası olan İstanbul yönündeki Marmara Ereğlisi ilçesi girişi ile Edirne, Çanakkale yönündeki Malkara ilçesi girişlerinde oluşturulan uygulama noktasında görevli güvenlik görevlileri saat 00.00'a kadar il dışından seyahat izin belgesi olan ve ikametgah adresi Tekirdağ olan sürücülerin kente girişine izin verdi. Saat 00.00'dan sonra araçların kente giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.

Tekirdağ'a girmek için yasak başlamadan önce gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapıldı. Gerekli prosedürleri yerine getirenlerin geçişine izin verilirken, getirmeyenler ise geri çevrildi.

Malkara ilçesinde kurulan uygulama noktasında bazı vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların yerinde olduğunu belirterek, kararlara uyacaklarını dile getirdi. Bazı sürücüler ise alınan karardan haberleri olmadığını ifade ederek, ilk kez güvenlik güçlerinden duyduklarını dile getirdi. Yasaktan haberi olmayan sürücüleri, alınan kararı güvenlik ekipleri anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ÇORLU

-Araçların durdurulması

-Muhabir Mehmet Yirun Anons

-Jandarma ve polisin geniş güvenlik önlemi alması

-Araçların geri çevrilmesi

-Uygulamadan detaylar

MALKARA

-Polis ve jandarma ekiplerinin karayolunu ulaşıma kapaması

-Ekiplerin çalışması

-Durdurulan araçlardan detay

-Uzun kuyruklar oluşan araçlardan detay

-İlçeye giriş yapan araçların geri gönderilmesi

Sürücü ile yapılan röp.

-Trafikten detay

-Polis ve jandarma ekiplerinin sürücülere yasak gelmesinin anlatılması

-Sürücülerin yasaktan haberini polisten duyma anları

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

=================================================

MUĞLA'DA JANDARMADAN SOSYAL MESAFE İSYANI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması kararıyla ilgili genelge sonrası Muğla Valiliği'nce polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde ikametgahı Muğla olmayan sürücülerin kente girişlerine izin verilmedi. Ayrıca, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etmeyen ve kamyonetin arka koltuğuna 4 kişi oturanlar ise jandarmayı bile pes dedirtti. Bir jandarma personelinin 'böyle karga tulumba oturamazsınız' uyarısının ardından aracın çıkışına izin verilmedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İl İdaresi ile Umumi Hıfzısıhha kanunlarının ilgili maddeleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu. İçişleri Bakanlığı'nca genelgesi Muğla Valiliği'ne de gönderildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, giriş-çıkış yasağı ile ilgili olarak Muğla-Denizli karayolu Gazeller mevkiinde denetim yapıldı. Muğla ve Denizli istikametlerindeki araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Jan. Yzb. Gürcan Özdilek'inde hazır bulunduğu denetimlerde ikametgahı Muğla ve Denizli olmayanların giriş-çıkışına izin verilmedi. Kimisi konudan bilgi sahibi olmadığını kimisi ise izin kağıdının arkadaşında olduğunu söyledi. Trafik ve jandarma ekipleri ise kendilerine uzun süre dil dökenlere taviz vermedi. Araç sahiplerinin bazıları karayolu üzerinde bekleyişlerini sürdürürken, bazıları da geriye döndü.

Öte yandan, her araçtaki yolcu ve sürücülerin ateşleri de tek tek ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Jandarma ve polis ekiplerinin denetiminden genel görüntü

Sürücü ve yolcularının kimliklerinin kontrol edilmesi

Giriş ve çıkışına izin verilmeyen araçların geri dönmesi

Jandarma personelinin sürücü ve yolcuları uyarması

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

====================================

BALIKESİR'DE KONTROLLER BAŞLADI

BALIKESİR'e farklı illerden gelen araç sürücüleri il sınırlarında oluşturulan kontrol noktalarından geri çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan ek tedbirleri açıklamasının ardından gece yarısı Balıkesir'de denetimlere başlandı. Balıkesir ile İzmir, Çanakkale, Bursa ve Manisa sınırlarının yanı sıra, İstanbul-İzmir otoyolunda kontrollere başlayan jandarma ve polis ekipler, gelen araç sürücüleri il sınırından geri çevirdi. Yapılan uyarıların ardından gelen araç sayısında ciddi düşüş olduğu gözlenirken, farklı büyükşehirlere gitmek isteyen sürücüler yoldan geri çevrildi. İstanbul-izmir otobanında seyreden sürücülerinde İzmir istikametine gidişlerine izin verilmedi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine gelen araç sürücüleri de Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde oluşturulan kontrol noktasında geri çevrildi. Aynı şekilde Balıkesir'den çıkmak isteyen vatandaşlara da izin verilmedi.

Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan kontrol noktasında da, İzmir iline giriş ve çıkışlar engellendi. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Denetim noktalarından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/ BALIKESİR,

============================================

BELEDİYE BAŞKANI ALİM KARACA'DAN 'FETHİYE'YE GELMEYİN' ÇAĞRISI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için tatilcilerin bu süreçte Fethiye'ye gelmemesi gerektiğini belirterek "Şu an turizm merkezlerine yoğun bir akın var. Bizler resmi olarak yazı da yazdık. Turizm ilçelerine girişlerin engellenmesini istiyoruz" dedi.

Koronavirüse karşı mücadele ülke genelinde sürerken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da ilçede aldıkları önlemleri düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Karaca ilçe için acil eylem planları oluşturduklarını söyleyerek, "Belediyede çalışan kronik rahatsızlıkları olan 300 kişiyi evlerine gönderdik. Belediyemiz kiracılarından 2 ay kira talep etmiyoruz, hiçbir vatandaşımıza icra tebligatı göndermiyoruz" dedi.

'TURİZM İLÇELERİNE GİRİŞ ENGELLENMELİ'

Başkan Karaca, işin ciddiyetini anlamayanlar olduğunu, turizm ilçelerindeki villa, apartlarda yoğunluk başladığını belirtip, "Şu an turizm merkezlerine yoğun bir akın var. Bizler resmi olarak yazı da yazdık. Turizm ilçelerine girişlerin engellenmesini istiyoruz. Burada yaşayan insanların sağlığını da düşünmeliyiz. Haziran ayı içinde yerli turistlerimizi, temmuz ayında ise yabancı turistlerimizi ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte Fethiye'ye gelmeyin" dedi.

'FETHİYE'DE 1 KİŞİYİ KAYBETTİK'

Fethiye Devlet Hastanesi'nde 5 pozitif koronavirüs vakası olduğunu açıklayan Başkan Karaca "2 gün önce bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan bir vatandaşımız. Şubat ayında İstanbul'a gelmiş. 18 Mart'ta Fethiye'ye giriş yapmış. 24 Mart'ta maskesini takarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne gidiyor. 2 gün önce de hayatını kaybetti. Eşinin testi de pozitif çıktı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yatarak, tedavi görüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın basın açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

===============================

MARMARİSLİLER ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERE İSYAN ETTİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, özel araçlarıyla gelen vatandaşlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe sakinleri araç konvoyuna isyan ederken Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Olga Sezgin yazılı açıklama ile şehir dışından gelenlerin ilçeye alınmamasını istedi.

Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ve jandarma ekipleri, sürücüler ile yolculara bilgilendirmede bulunup, ateşlerini ölçtü. Marmaris ve Datça ilçelerine karayoluyla geçişte önemli bir kontrol noktası görevini yapan Çetibeli Jandarma Karakolu, kontrol noktasında şehir dışından gelen sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri ile cep telefon numaraları alındı. Sabah ve öğle saatlerinde araç sayısının arttığı denetlemelerde 6 kilometrelik kuyruk oluştu. Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan çıkan araçlar Marmaris ilçe merkezine geldi. Marmaris'in Muğla karayoluna çıkan tek giriş-çıkış noktası Ulusal Egemenlik Caddesi'nde de kontroller devam etti. Polis ekipleri, sürücülere temas etmeden aldıkları kimlik ve sürücü belgelerindeki bilgileri okuyup Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını gerçekleştirdi. Tüm sürücülere, "Evinizde kalın. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Maske, eldiven kullanın ve yanınızda dezenfektan bulundurun" uyarısında bulunuldu. Kontroller sırasında 4 buçuk kilometrelik kuyruk oluştu. Araçların İzmir, Ankara, İstanbul ve Denizli plakalı olması dikkat çekti.

TÜM UYARILARA RAĞMEN GELEN YAZLIKÇILARA MARMARİSLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm uyarılara rağmen 'Evde kal' çağrılarına uymayıp yazlıklarına gelenler Marmarislileri kızdırdı. Gelen yazlıkçıların neden olduğu yoğun trafiği cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaşan Marmarisliler, "Gelmeyin diyoruz geliyorlar. İsyan etmemek elde değil" yorumları yaptı. Tekne tamiratı yapan Emrah Taştekin (43), "Muğla Valisi dışarıdan gelenleri ilçemize sokmasın. Önüne gelen Marmaris'e geliyor. Antalya girişleri yasakladı. Muğla da bunu yapsın. Günahtır hepimizin çocuğu ve ailesi var" dedi.

YERLEŞİK YAŞAYAN RUSLAR: İLÇEYE GİRİŞ YASAKLASIN

Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı ve Marmaris Kent Konseyi Yabancılar Meclis üyesi Olga Sezgin de yaptığı yazılı açıklamada, "Bilginiz dahilinde, bugünlerde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Konya gibi Türkiye'nin değişik illerinden Marmaris'e akın akın insanlar gelmektedir. Gerek Marmaris sokaklarında gezen gerek Çetibeli mevkiinde Jandarma Karakolunun önünde biriken onlarca araç yabancı plakalı olup Marmaris'e giriş yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Akabinde Marmaris'e gelen misafirler hijyen kurallarına uymadan ve sosyal mesafeyi korumadan gayet rahat Marmaris sokaklarında gezip marketlere ve dükkanlara kalabalık bir şekilde girmekte ve pazaryerlerinde dolaşmaktadır. Gelen bu insanlar kesinlikle karantina kurallarına uymuyor; kiralık evlere ve akrabalarının evlerine yerleşerek hem kalabalık gruplar halinde yaşamaktadırlar hem de aynı şekilde dışarıda dolaşmaktadırlar. Bütün bu ihlaller, koronavirüs salgın ihtimalini yükselterek, Marmaris'te sürekli ikamet eden insanların sağlık ve hayatlarını tehdit etmektedir. Bu konuyla ilgili Marmaris'te koronavirüsün yayılmasını önlemek amaçlı mevcut tedbirlere ilaveten aşağıda önerilen ekstra önlemleri almanızı rica ediyoruz. Türkiye'nin diğer illerinden Marmaris'e karayolu üzerinden yabancı plakalı araçların girişi geçici olarak kısıtlanmalı. Sadece gıda, ilaç ve bunun gibi hayatı devam ettirmek için zaruri malzemeleri taşıyan araçlara izin verilmeli" dedi.

Önerilerini sıralayan Sezgin, şöyle devam etti:

"Marmaris'in girişinde kimlik kontrolü yapılmalı ve giriş izni sadece Marmaris'te yaşayan vatandaşlara verilmeli. Otellerde konaklayanlar kontrol edilmeli. Karantina süresince ev sahiplerinin evlerini, diğer illerden gelen vatandaşlara kiraya vermeleri konusunda yasak getirilmeli. Marketler ve mağazalarda aynı zaman dilimi içerisinde bulunan insan sayısı kontrol edilmeli."

MUHTARLAR SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Marmaris'in dünyaca ünlü turistik kırsal Bozburun, Orhaniye, Selimiye ve Söğüt Mahallesi'nin muhtarları da sosyal medyadan 'Gelmeyin' uyarıları yaptı.

BEŞ BİN YAZLIK VAR

Marmaris ve kırsal turistik 13 mahallesinde yaklaşık 5 bin yazlık olduğu kaydedildi. Son iki günde Marmaris ve Datça'ya 50 bin aracın geçiş yaptığı, bunun 30 bininin başka illere kayıtlı plakalar olduğu öğrenildi. 20 bininin ise gıda, kargo ve çeşitli taşımacılık yapan şahsi araçlar olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Marmaris girişinde yapılan denetimlerde oluşan yoğun araç konvoyu görüntüsü

-Polisin denetlemelerinden ve sürücülere bilgilendirmelerinden genel-ayrıntılı görüntü

-Tekne tamiratı yapan Emrah Taştekin ile röportaj

-Marmaris-Muğla Karayolu 21'inci kilometresindeki jandarma kontrol noktası denetimlerden, araç konvoyundan görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),DHA)

====================================

MARMARİS'TE SOKAKTA SPOR YAPMAK, BİSİKLET SÜRMEK VE İKİ KİŞİ YÜRÜMEK YASAKLANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Umumi Hıfsızsıhha Meclisi' tarafından alınan kararla koronavirüs tedbirleri kapsamında 'ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler' yasaklandı. Polis ekipleri, yürüyüş yollarını şerit ile kapatarak spor yapanları ve bisiklet sürenleri evlerine gitmeleri için uyardı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan 'Umumi Hıfsızsıhha Meclisi' tarafından saat 18.00'de alınan kararla ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede 'ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler' yasaklandı. Polis, alınan kararın ardından Kordon, Atatürk, Kemal Elgin ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 10 kilometrelik bisiklet yoluna girilmez yazısı bulunan şerit çekti. Yunus polisleri ve polis araçları devriye gezerek spor yapanlara, bisiklet binenlere ve iki kişi dolaşanlara karar hakkında bilgilendirme de bulanarak evlerine gitmelerini söyledi.

Bir inşaat firmasında çalışan Hamdi Göçer ise, "İşime bisikletle gidip geliyorum ve işlerimi görüyorum. Şimdi bu yasakla bisikleti sırtıma mı alıp gideyim? Resmen gülüyorumö dedi. Geçen hafta Marmaris sahil yürüyüş yolu ve plajlara 'girilmez' şeritleri çekilerek girişler yasaklanmıştı. Polis ekipleri, Kabahatler Kanununa göre, emre aykırı davranışta bulunan kişi başı 11 vatandaşa 387'şer lira para cezası kesti.

Gece saat 00.00'dan itibaren kurallara uymayan vatandaşlara uyarı yerine cezai işlem başlatılacağı da bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bisiklet yollarına girilmez şeridi çeken polisler genel ve detay görüntü

-Bisiklet yolu dışında bisiklet ile dolaşan vatandaşlar

-Bisiklet süren vatandaşları uyaran polisler

-Bir inşaat firmasında çalışan Hamdi Göçer ile röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),DHA)

====================================

BODRUM'A GELEN YAZLIKÇILAR EVLERİNDE DENETLENDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, çeşitli şehirlerden yazlıklarına gelenlerin 14 günlük karantina süresine uyup, uymadıkları kapı kapı gezilerek denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan denetimlerde karantina süresine uymadığı belirlenen kişiler hakkında tutanak tutuldu.

Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarları dün yazlıkçıların evine giderek kontrolde bulundu. Cumhuriyet ve Cevat Şakir mahallesinde bulunan evleri tek tek gezen yetkililer, 14 gün kuralına uyanlara teşekkür etti. Kayıtlı adresinde bulunamayan yazlıkçılar hakkında ise tutanak tutuldu. Yaklaşık bin adrese giden ekipler, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara Vefa İletişim Hattı'nın numaralarını verip, ihtiyaç halinde buradan yardım alabileceklerini bildirdi.

'14 GÜN KURALINA UYACAĞIM'

Yetkililer tarafından evinde kontrol edilen Necla Tabak, uygulama ile ilgili olarak, "Alınan tedbirlerin çok yerinde buluyorum. Antalya'dan gelene kadar toplam 3 polis kontrolünden geçtim ve ateşim ölçüldü. Polis memurları çok kibar ve saygılılardı. Gayet olumluydu. Ben de 14 gün kuralına uyu, dışarı çıkmayarak, evde kalacağım. Bodrum bu anlamda kurallara çok uyuyor. Sokaklar bomboş. Bodrum'un insanın bu konuda çok bilinçli" dedi.

Yazlıkçılardan Mehmet Erkin de, "Hayatta uzun kalmak için 14 gün kuralına uyacağım. Akrabalarımı da aradım onlar da aynı şekilde, 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Hiç sokağa çıkmıyorlar" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz da mahallesindeki denetime katıldığını belirtip, "Şehir dışından gelen vatandaşlarımız için Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlarımızla denetimler yapıyoruz. Şehir dışından gelenlerin evde olup olmadıklarını denetliyoruz. Şu an benim mahallemde il dışından gelen 2 kişi vardı onları denetledik" dedi.

YAZLIKÇI SAYISI DÜŞTÜ

Yetkililer, son bir ay içerisinde yaklaşık 100 bin yazlıkçının Bodrum'a geldiğini bildirdi. Mart ayının ilk iki haftasında günlük gelen yazlıkçı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu, uygulamaların artmasıyla ve şehriler arası yolculuğa getirilen kısıtlamalarla birlikte bu sayının günlük 100 kişiye kadar düştüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Denetleme yapmaya giden polis ekibinden görüntü

-Polislerin muhtarla birlikte adresleri tespit etmesi

-Kontrol edilen bir tatilci ile polisin diyalogundan görüntü

-Necla Tabak ile röp.

-Mehmet Erkin ile röp.

-Muhtar Ahmet Cemil Gündüz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),

================================

ŞANLIURFA'DA ADLİYE VE CEZAEVLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı adliye ile Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde dezenfekte çalışması yapıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında adliye binası duruşma salonları ile kullanılan araçlar uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konulduğunu ifade etti. Salgına karşı Şanlıurfa Adliyesi'nde ve ilgili kurumlarında de gerekli önlemlerin alındığını belirten Başsavcı Öztoprak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler artırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir."

CEZAEVİNE GELEN TUTUKLULAR 14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Ceza infaz kurumlarında da çok sıkı tedbirler alındığını ifade eden Başsavcı Öztoprak, "Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenince diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmıştır."

Öztoprak, 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sağlık çalışanları için koruyucu tulum üretimine başlandığını ve bugüne kadar 6 bine üretim yapılıp, 3 bin 500 adedinin Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Adliye binasında ilaçlama yapan ekipler

Cezaevinde yapılan ilaçlama

Duruşma salonunda yapılan ilaçlama

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

=======================================

KENDİLERİNİ 1 AY İZOLE EDECEK MESAİ ARKADAŞLARINA ALKIŞLA DESTEK VERDİLER

VAN M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında cezaevi müdürü, infaz koruma memuru, öğretmen psikolog ve jandarmanın bulunduğu görevililer, cezaevi önünde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna bulaşmaması için ailelerinden ayrı bir ay yurtlarda kendilerini izole edecek olan cezaevi çalışanları arkadaşlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya için söyleği 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleri ile alkış tutarak destek verdi.

Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, infaz kuruma memuru, öğretmen psikolog ve jandarma personelinin aralarında bulunduğu görevliler, cezaevi önünde, koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna bulaşmaması için bir aylık süreçte ailelerinden ayrı kalarak yurtlarda kendilerini izole edecek olan ceza infaz kurumu memurlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleri ile alkış tutarak destek verdi.

'BİZ BİZE YETERİZ' SÖZLERİYLE ALKIŞLI DESTEK

Cezaevi personeli, kendilerini izole eden mesai arkadaşlarına "Ülkemizin içinde bulunduğu zor duruma görevleri uğruna ailesinden ve sevenlerinden uzak kalacak olan Cezaevi personeline 'Biz bize yeteriz" diyerek alkışladı. Yurtlarda kendilerini izole eden M Tipi Ceza İnfaz Kurumu memurları da, ellerine aldıkları broşörlerle 'Biz sizin için buradayız. Siz bizim için evde kalın Türkiyem" mesajı verdi.

BAŞSAVCI DÖNMEZ: 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINI DESTEKLİYORUZ

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adliyesi olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasını desteklediklerini söyledi. Başsavcı Dönmez, "Koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna bulaşmaması için bir ay ailelerinden ayrı kalıp, yurtlarda kendilerini izole edecek olan ceza infaz kurumu memurları için, arkadaşları alkış tutarak destek oldular. Bu arkadaşlar, 1 ay süreyle yurtlarda kalacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kendilerini izole eden cezaevi arkadaşları için mesaj ceren cezaevi çalışanları

-Alkış tutmaları

-Yurtlarda kalıp kendilerini izole eden cezaevi porsonelinin mesajı

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN,

===================================

TARSUS'TA KOPAN KAYALAR YOLU KAPATTI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tonlarca ağırlıktaki kayalar, 10 köyün ulaşımını sağlayan yola düştü. Ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

İlçenin üst kesimlerinde iki gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi. Tarsus ile Çamlıyayla ilçesi arasında bulunan Yalamık, Bağçatağı, Korucak, Giden, Sarıkavak, Belçınar, Darıpınarı, Kurtçukuru köylerinin ulaşımını sağlayan yola dev kayalar düştü. Derin yarıkların oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Jandarma olay yerinde önlem alırken belediye ekipleri yolun açılması için iş makineleri ile çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yola düşen kayalar

İş makinesinin çalışması

Yoldaki derin yarıklar

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

==================================

BURSA'DA 2 BİN 300 YILLIK TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ: 4 GÖZALTI

BURSA'da, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı satmaya çalışan 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Değerinin yaklaşık 600 bin dolar olduğu belirtilen Tevrat bilirkişi tarafından incelemeye alınırken, olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde A.E. isimli tarihi eser kaçakçısının 2 bin 300 yıllık Tevrat'ı satmak için müşteri aradığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyle irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçısını yakın takibe alan ekipler bir yandan tarihi Tevrat için pazarlık yaparken diğer yandan da diğer alıcıları tespit etti.

Kaçakçılarla ilgili istihbarat çalışması yapan ekipler, Tevrat'ın satışının gerçekleştirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Satışın yapıldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, Tevrat'ı satmaya çalışan A.E. ve alıcılar S.M. H.Y. O.K. isimli şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.

Yapılan bilirkişi incelemesinde Tevrat'ın 600 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tevrat'ın jandarmada sergilenmesi

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

==============================

TOFAŞ'TAN BİYOLOJİK ÖRNEK ALMA VE ENTÜBASYON KABİNİ

TOFAŞ tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık personeli ile hastane ortamının korunması amacıyla biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri üretildi. İlk kabinler, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Tofaş'ta, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek amacıyla ekipman üretimine başlandı. Sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması için Tofaş'ta geliştirilip, üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin ilk örnekleri, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, üretimle ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'nin öncü sanayi ve Ar-Ge şirketlerinden biri olarak, koronavirüs ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik. Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz ekipmanlara çok sayıda ihtiyaç olduğu bilgisini alıyoruz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu tasarımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ise Tofaş'ta üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin, sağlık görevlilerinin sağlığı açısından önemine vurgu yaptı. Koronavirüs salgının olduğu kritik günlerde ülkece kenetlenme ve birlik olmanın önemine de değinen Kaşıkçı, "Ülke genelinde tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele eden hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Tofaş'ın sağlık çalışanlarına verdiği değer ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu ekipmanların yapımında emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa'nın en önemli sembollerinden Tofaş'ın salgınla mücadeleye desteğinin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Üretilen kabinden görüntüler

-Fabrika detayı

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

======================================

HAMDU SENA, 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 3 BUZAĞI BAĞIŞLADI

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen, Türkiye'nin 'Heidi'si olarak tanınan Hamdu Sena Bilgin (14), 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 3 buzağı bağışladı.

İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde ailesiyle yaşayan hayvanlarla kurduğu yakın bağ nedeniyle Türkiye'nin Heidi'si olarak tanınan Hamdu Sena Bilgin, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 3 buzağı bağışladı. Ailesinin de desteğini alan Hamdu Sena, satacağı buzağıların parasını kampanyaya gönderecek.

Hamdu Sena Bilgin, "Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya 3 buzağımı satarak elde edeceğim parayla destek veriyorum. Bende bu kampanyada olmak istedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hamdu Sena'nın sosyal medyada paylaştığı görüntü

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

=====================

NALBURDAN ÖRNEK DAVRANIŞ; MÜŞTERİLERİN 10 BİN LİRALIK BORCUNU SİLDİ

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde nalbur Murat Tiryaki, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu sildi.

Karlıova'da dükkanı bulunan nalbur Murat Tiryaki, konoravirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen müşterilerine, borçlarının bir bölümünü silerek, destek oldu. Ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu silen Tiryaki'nin davranışı, ilçe halkının takdirini topladı. Zor bir dönemden geçildiğini belirten Murat Tiryaki, "Koronavirüs salgını yüzünden halk evlerinden çıkamıyor, kimse işe gidemiyor. Ülke genelinde birçok hayırsever çeşitli yardımlarda bulunuyor. Ben de gıda malzemesi dağıtmayı isterdim ama iş yerimde gıda malzemesi yok ve nalburum. İşlerimizin olmamasından dolayı ancak elimden, maddi durumu iyi olmayanların borçlarını silmek geldi. Ben de durumu iyi olmayan müşterilerimin 10 bin liralık borcunu silerek katkıda bulunmak istedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Dükkandan görüntü

Tiryaki'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl),

====================================

KORONAVİRÜS EL İŞÇİLİĞİNİ YENİDEN CANLANDIRDI

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde koronavirüs salgınının ardından evden çıkamayan 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Güçlü ahşap oymacılık yaparak oyuncak kağnı ve kaşıklar üretiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle risk grubundaki kronik hastalar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte evden çıkamayan vatandaşlar el işçiliğine yöneldi.

İlçedeki Doğanbeyli Köyü'nde yaşayan Hasan Hüseyin Güçlü yaşı nedeniyle evden çıkamayınca vakit geçirmek amacıyla eski el yeteneğini yeniden kullanmaya başladı. Ahşaptan oyuncak kağnı ve kaşıklar yapan Hasan Hüseyin Güçlü, yaptığı ürünleri sevdiklerine hediye ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hasan Hüseyin Güçlü'nün konuşması

Ahşap oymacılığı yapması

Ürünlerinden görüntüler

Haber-Kamera: Ertan KUTLUANA/ TUFANBEYLİ(Adana),

======================================

KARAHANTEPE'Yİ 23 YILDIR GÖNÜLLÜ KORUYORLAR

ŞANLIURFA'da bulunan UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe'yi kaçak kazılar karşı 10 kişilik Can ailesi gönüllü olarak koruyor.

Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalarda 1997 yılında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'de bulunan yapılar kentte heyecan yaratmıştı. Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde dikili taşlar tespit edildi. Karahantepe'deki kazı çalışmalarının sonucu ileriki yıllarda buranın Türkiye'nin yeni yüzü olma yolundaki adımları memnuniyetle karşılayan bölge halkı buranın gelecekte turizm patlamasının yaşanacağı tarihi yapıtlat arasında yer alacağını kaydettiler. Kırsal Kargalı Mahallesinde bulunan 2 hanelik 10 kişinin yaşadığı Can ailesi ise 23 yıldır bölgeyi gönüllü olarak koruyor.

'KAÇAK KAZILARA İZİN VERMİYORUZ'

Göbeklitepe'yle benzerlik taşıyan Karahantepe'yi 1997 yılından beridir kaçak kazıların önüne geçmek için gönüllü korumalık yaptığını ifade eden Mehmet Can şunlar söyledi:

"Burası 1997 yılından beridir, bu bölge sit alanı olarak kullanılıyor. 23 yıldır bu bölgeyi gönüllü olarak koruyoruz. Daha önce bu bölgede kaçak kazılar yapılıp alan tahrip ediliyordu. Bizler bu kaçak kazıları o günden beridir izin vermiyoruz. Buranın taş devrinden kalan bir tarihi vardır. Devletimiz burayı sit alanı etmesiyle birlikte 2019 yılında kazı çalışmalarına başlandı. Bu bölgenin Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu söyleniyor. Göbeklitepe'de kullanılan teknoloji burada görülmüyor. Burada şu anda 250 adet T tipi dikili taşların olduğu biliniyor. Buranın gün yüzüne çıkması nedeniyle çok sevinçliyiz. Devletimiz ve insanlık için burası yeni bir başlangıç olacaktır. Ben bu anlamda sayın bakanımıza ve kazı başkanımız Nemci Karul'la teşekkür ediyorum" dedi.

'GÖNÜLLÜ KORUYUCULARIZ'

Karahantepe'de gönüllü koruyuculuk yapan İbrahim Can ise "Burada 1997 yılında yapılan yüzey çalışmalar sonucu toprak altında 250 adet T tipi dikili taş bulunmasının ardında aile bireyleri olarak buranın gönüllü koruyucusuyuz. Buranın Göbeklitepe'yle benzerliği olduğu söyleniyor. Geçen yıl yapılan kazılarda hayvan figürlü motifler bulunmuştu. Burası Türkiye'nin yeni yüzü olmasından dolayı şeref duyuyoruzö ifadelerini kullandı.

KARAHANTEPE'YLE DÜNYAYA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Şanlıurfa tarih bakımından kadim bir şehir olduğunu ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karahantepe'yle dünyaya yeni bir sayfa açılacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şanlıurfa en son Göbeklitepe'yle dünya tarihini değiştirmişti. Dünyanın ilk tapınağı niteliğindeydi. Bu tarihi yapıtların üzerine Haliliye ilçemizde Karahantepe bilinen alanda ise geçen yıl kazı çalışmaları başlanmıştı. Buranın da Göbeklitepe gibi aynı özellikleri taşıdığı ve yaşıt olduğu bilinmektedir. Haliliye ilçemiz Göbeklitepe ve Karahantepe'yle birlikte dünyaya yeni bir sayfa açtı. Bizler de belediye olarak böyle tarihi olan ören yerlerimizin tanıtımı ve turizme katkı sunmak adına gayrette bulunuyoruz. Karahantepe'deki kazı çalışmaları sonucunda Şanlıurfa dünyada sesini duyurmaya devam edecektir. Şu anda bölgede kazı çalışması yok. Korona virüs tedbirleri kapsamında kazı çalışmaları tarihini bakanlığımız belirleyecektir. Bende bizzat Karahantepe'yi görme fırsatını buldum. Oldukça geniş bir alana sahip Göbelitepe'deki kalıntılara burada denk geldik. Burada T yapıları gibi dikili taşlar bulunuyor. Burası sayın bakanımızın ifade ettiği gibi Türkiye'nin yeni yüzü olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Karahantepe'de bulunan kazı alanı

Droneyle havadan çekim

Gönüllü korumalık yapam Mehmet ve İbrahim Can'la yapılan röp.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'la yapılan röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

==================================