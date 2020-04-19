DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

HAKKARİ'DE NÖBET SIRASINDA RAHATSIZLANAN ASKER, ŞEHİT OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde, nöbet sırasında rahatsızlanan bir askerin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde nöbet sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Abdullah Çam için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Haber: ANKARA,

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 1890'A YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 40 bin 520 testten 3 bin 783'ü pozitif çıktı. Dün yaşamını yitiren 121 kişi ile birlikte koronavirüs salgınında toplam can kaybı sayısı 1890 oldu. Toplam 10 bin 453 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

Sağlık Bakanlığı 'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; dün yapılan 40 bin 520 testten 3 bin 783'ü pozitif çıktı, 121 kişi yaşamını yitirdi, 1822 kişi iyileşti. Tabloda, toplam test sayısı 598 bin 933, toplam vaka sayısı 82 bin 329, toplam vefat sayısı 1890, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1894, toplam entübe hasta sayısı 1054, toplam iyileşen hasta sayısı ise 10 bin 453 olarak açıklandı.

'TEDAVİDE ÖNEMLİ ÜSTÜNLÜKLERİMİZ VAR'

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.

Haber: ANKARA,

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YUNANİSTAN'DA KARANTİNAYA ALINAN TÜRKLER, YURDA DÖNDÜ

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda, 21 Mart'tan bu yana karantinada olan dev yolcu gemisi El Venizelos'ta bulunanların da aralarına olduğu 152'si Türk, 160 kişi İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda getirildi.

İzmir 'in Çeşme ilçesinden 383 kişiyle İspanya 'ya gitmek üzere 9 Mart tarihinde yola çıkan 'El Venizelos' isimli 176 metre uzunluğundaki gemi, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında İspanya'ya giriş yapamadı. Gemi 25 günün sonunda Yunanistan 'ın Pire Limanı'na demir atabildi. Gemi, içindeki İsviçre vatandaşı Remy Kim (72), 21 Mart günü, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine karantinaya alındı. Bu süreçte gemide, aralarında Türklerinde bulunduğu bazı kişilerin testleri pozitif çıktı.

Atina'da bir otele yerleştirilenlerin oteldeki 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşlarına koronavirüse rastlanmaması üzerine, doktorlar, Türkiye'ye dönebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine dönüş yolculuğu dün saat 09.00'da başladı. Otelden 6 otobüs ile ayrılan 152'si Türk, toplam 160 kişi Edirne 'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan gece yarısı Türkiye'ye giriş yaptı.

Günlerdir, karantina altında bulunan kişiler Türkiye'ye döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sağlık taramasının ardından otobüslere bindirilen 160 kişi 14 gün boyunca karantinada kalacakları Tekirdağ ve Çanakkale'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülmek üzere İpsala Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.