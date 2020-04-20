DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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22 dakika önce

NÖBETTE KALP KRİZİ GEÇİRİP, ŞEHİT OLAN ER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI (2)TOPRAĞA VERİLDİHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi...

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NÖBETTE KALP KRİZİ GEÇİRİP, ŞEHİT OLAN ER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Kızıltepe Ulu Camisi'nde Çam için kılınan cenaze namazına; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer ve şehidin ailesi katıldı. Cenaze namazında, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı gözlendi. Şehit Piyade Er Abdullah Çam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Örencik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehit Abdullah Çam'ın, 27 gün sonra terhis olmayı beklediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazesi camiye getirilmesi

-Cenaze namazı

-Şehit yakınların sinir krizi geçirmesi

-Şehit için dua okunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 2 BİN 17'YE YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 2 bin 17'ye yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 kişi hayatını kaybetti, 1523 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda düne kadar yapılan toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı ise 11 bin 976 olarak yer aldı.

'2 GÜCÜMÜZ VAR; TEDBİR, TEDAVİ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın" mesajını paylaştı.

Haber: ANKARA,

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BATMAN'DA 1 AYLIK MUHAMMED BEBEK, KORONAVİRÜSÜ YENDİ

BATMAN'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, koronavirüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Batman'da 1 ay önce dünyaya gelen Muhammed bebek, 2 hafta önce yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Muhammed'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün süreyle tedaviye alınan Muhammed, koronavirüsü yendi. Tedavi gördüğü hastanede Muhammed, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Muhammedi'n taburcu olmasına ilişkin hastane başhekimi Dr. Halit Demir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hastanemizde Covid-19 pozitif tanıtısı alıp şifa ile taburcu olan yeniden doğan bebeğimize geçmiş olsun diyoruz. Bakımı üstlenen çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Kalp Krizi, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:14 Kaynak: DHA

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