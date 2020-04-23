DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

VURULDUKTAN 21 YIL SONRA HAYATINI KAYBEDEN ER, ŞEHİT SAYILDI

SİİRT'de 21 yıl önce vatani görevini yaparken, arkadaşının silahından çıkan kurşunla kazara vurulup, vazife malulü olan jandarma er Ercan Türkmen (42), tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 21 yıl önce aldığı kurşunun yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Ercan Türkmen (42) şehit sayıldı.

Erzincanlı Ercan Türkmen, vatani görevini yaptığı Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakolu'nda 21 Nisan 1999 tarihinde, arkadaşının silahından çıkan kurşunla sırtından vuruldu. O dönem uzun süre tedavi gören ancak bir daha yürüyemeyen Türkmen vazife malulü sayıldı. Tüm tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayan Türkmen,

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olaydan tam 21 yıl sonra, aynı gün hayatını kaybetti. Kaza kurşununa bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden Ercan Türkmen şehit sayıldı.

Türkmen'in cenazesi memleketine getirildi. Ulalar Cemevi'nde düzenlenen askeri cenaze törenine Vali Ali Arslantaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu , Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ile askeri erkan ve vatandaşlar cemaat katıldı. Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek kılınan cenaze namazının ardından Ercan Türkmen, Aziz Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken 21 Nisan 1999 tarihinde silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er Ercan Türkmen, 21 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştur. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin gelişi

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Şehidin resminin görüntüsü

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Naaşın taşınması ve aracın hareket etmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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BAKAN KOCA: KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 2 BİN 376'YA YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Dün yapılan 37 bin 535 testten 3 bin 83'ü pozitif çıkarken, dün vefat eden 117 kişiyle birlikte, toplam can kaybı 2 bin 376'ya çıktı.

Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu' verilerini paylaştı. Buna göre; dün yapılan 37 bin 535, testten 3 bin 83'ü pozitif çıktı. Dün vefat eden 117 kişiyle birlikte, koronavirüsten toplam can kaybı 2 bin 376'ya çıktı. dün iyileşen kişi sayısı ise 1559 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 750 bin 944, toplam vaka sayısı 98 bin 674, toplam vefat sayısı 2 bin 376, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1814, toplam entübe hasta sayısı 985, toplam iyileşen hasta sayısı ise 16 bin 477 olarak açıklandı.

'VERİLER SALGININ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğumuzu gösteriyor. Paylaştığımız veriler size 'bu iş bitti' dedirtmesin. Tedbirleri uygularsak ölüm oranı, yeni vaka sayısı düşer, kesin olan bu" dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE HER YENİ GÜN DAHA İYİYİZ'

Koronavirüsle mücadelenin görünmeyen kahramanlarının mücadeleye güven duyanlar olduğunu söyleyen Bakan Koca, güveni zedeleyecek iddiaların sahiplerinin bilerek ya da bilmeyerek tedbirleri tehlikeye attığını dile getirdi. Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu kontrol, siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir. Apaçık şekilde paylaştığımız bilgiler size 'bu iş bitti' dedirtmesin. Tedbirleri uygularsak, ölüm oranı düşüyor, kesin olan budur. Tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor, kesin olan budur. Hiçbir iyimser cümle, hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir, mücadele azmi vermelidir" diye konuştu.

'SON 24 SAATTE 117 HASTAMIZI KAYBETTİK'

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki verileri, şu sözlerle açıkladı:

"Bugün 37 bin 535 yeni testin sonucunu aldık. Bu sonuçlara göre; 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Yani bugün, düne göre önemli oranda hasta sayısının düştüğünü görüyoruz. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. Düne göre yine bir düşüşümüz var. Gelmesini en çok umut ettiğimiz günler, hiç vefat haberi vermeyeceğimiz günlerdir. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bugün 1814, bunların 985'inin solunumu yapay yolla sağlanıyor. Hem yoğun bakım hastalarımızda, hem de entübe hastalarımızda belirgin azalma görülmüştür. Hastalığı yenen 1559 vatandaşımızla birlikte, iyileşen hasta sayımız bugün 16 bin 477'ye ulaştı."

'YÜZDE 30 DOLULUKLA HİZMET VERİYORUZ'

Koca, Türkiye'de salgın başlar başlamaz hastanelerdeki tedavisi daha sonra yapılabilecek hastaların, tedavilerinin ertelendiğini söyledi. Bu sayede, hastanelerde ciddi bir rahatlama sağlandığını aktaran Koca, pandemiye rağmen, servis ve yoğun bakım odalarının pandemiden önceki kadar bile dolu olmadığını belirterek, " Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın karşılaştığı dramatik sahneleri yaşamamışsak sebebi açıktır. Türkiye'deki hiçbir sonuç, arka planını bilen için sürpriz değil. Dünyanın pek çok ülkesinde ise hastaların maalesef stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında tedavi edilmeye çalışıldığını gördük. Üstelik özellikle Avrupa ülkelerinde OECD ortalaması, Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Biz bu dönemde yatak sayımız OECD ortalamasının neredeyse yarısında olmasına rağmen biz halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu hastanelerdeki yükü ne kadar hafiflettiğimizi ve tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli. Türkiye'de her 3 servis yatağından sadece 1 tanesi doldur, 2 tanesi boştur. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğu, stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında hasta bakımı yapıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok iyi anlaşılacak" diye konuştu.

'RAKAMLAR ETKİLİ BİR TEDAVİ UYGULADIĞIMIZI KANITLAMAKTADIR'

Bakan Koca, koronavirüs vakalarının pnömoniye (zatürre) dönüşüm oranının yüzde 60'tan yüzde 12'ye düştüğünü açıkladı. Koca, ülkelere göre koronavirüsten ölüm oranlarının ABD'de yüzde 5.3, İspanya 'da yüzde 10.5, İtalya 'da 13.2, Almanya 'da 3.5, Birleşik Krallık 'ta 13.5, Fransa 'da 17.3, Çin'de 5.5, Belçika 'da 14.7 ve Türkiye'de yüzde 2.3 olduğunu belirtti. Koca, "Bu bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı ve etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır" dedi.

'HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 8'İ 60 YAŞINDAN KÜÇÜK VE SAĞLIKLI BİREYLER'

Koronavirüsün 60 yaşın altındaki sağlıklı bireylerde de can kayıplarına neden olduğunu aktaran Koca, "Bu salgında kimse 'Bana bir şey olmaz' deme gücüne sahip değildir. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka herhangi bir hastalığı olmayan kişilerdir. Koronavirüs bu sağlıklı kişileri de yenmiştir. Dolayısıyla bu anlamda, tedbiri her yaş grubunda elden bırakmamak gerekiyor. Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Tedbirlerimizi de bu yönde sürdürüyoruz. Kurallara umamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI, ŞU AN 6 MERKEZDE DEVAM EDİYOR'

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, bir gazetecinin aşı çalışmalarıyla ilgili sorusuna, "Türkiye'deki aşı çalışmaları, şu an 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezimizde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktada gelişmeler olduğu zaman bilgilendirmiş olacağız. Dünyadaki gelişmeler, insanlara uygulama noktasında yol aldığını söyleyen İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı'yla görüştüm. Bu dönemde bir takım koruyucu ekipmanla ilgili de talepleri olmuştu. Dün o konuyla ilgili izni vermiştik. Bundan sonraki süreçte de İngiltere'nin, hem bizim ülkemizdeki bilim insanlarının karşılıklı bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. Aşıyla ilgili de yarın için uygulanacağını ama bu aşının genel anlamda her şey iyi giderse ne zaman kullanılabilirliğini sorduğumuzda da her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an söz konusu olmadığını ifade ettiler" cevabını verdi.

Koca, ramazan ayında da koronavirüs tedbirlerine bugünkü gibi uyulduğu sürece ikinci dalga bir salgının beklenmediğini ifade ederek, "Fakat bazı illerimizin yer yer daha riskli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bu da o bölgelerdeki vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak yapacaklarımızı belirlemiş olur" dedi.

Özel sağlık kurumlarında çalışan bazı hekimlerin, ücretsiz izne çıkarıldığı iddiaları hakkında konuşan Koca, "Özel sağlık kuruluşlarında bu anlamda izne çıkarıldığı konusunu bilmiyorum, ben olduğunu da tahmin etmiyorum. Çünkü bu dönemde yoğunluğun olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE KARŞITLIĞI ÜZERİNE ÖZELLİKLE KURGULANMIŞ BİR HABER'

New York Times Gazetesi'nde 'Türkiye'den koronavirüs vakalarının yanlış açıklandığı' iddiasıyla ilgili yer alan haberi yalanlayan Bakan Koca şöyle konuştu:

"Söz konusu haber, Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz, bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye istediği bir şekilde verdik. Halen vermeye devam ediyoruz. DSÖ'nün iki kodundan bahsediliyor. Bu iki kod, iki hafta öncesine kadar yoktu. Yani salgının beşinci ayına giriyoruz. Bu dönemde dünya, bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Dünya, doğrulanmış korona koduyla bu bilgilendirmeyi yapıyordu. İki hafta öncesinde niye böyle bir değişiklik oldu? PCR testini yapamayan ülkelerin olduğu, dolayısıyla bu ülkeler giderek yayıldığı için bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci bir kod tanımlaması yaptı. Dünya, iki haftadan bu yana iki kod tanımlamasıyla DSÖ'ye bildirmiyordu. PCR testinin yapıldığı doğrulanmış tanıyı bütün dünya, iki hafta öncesine kadar verdi. Bu değişiklik sonrası da aynı şekilde vermeye devam etti. Bu anlamda hiçbir sorun yok."

Koca, 65 yaş ve üzerindekiler, kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altındaki vatandaşların, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günlerde, kendi yasaklarının kaldırılmasına yönelik taleplerine ilişkin, biraz daha sabırlı olmaları isteğinde bulundu. Koca ayrıca, sahada çalışmak isteyen tıp fakültesi öğrencilerinin erken mezun edilmesi gibi bir ihtimalin olmadığını söyledi.

'OKULLARIN AÇILMAMA İHTİMALİ MASADAN KALKMADI'

Koca, okulların açılması sürecine ilişkin ise "Okulların salgın tamamen bitene kadar hiç açılmaması ihtimalinin masadan kalktığını söyleyemem. Önümüzdeki haftalar bu düşüşün devam etmesini ve özellikle ramazanda da bu tedbirlere uyduğumuzu görerek, bu konuyla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün olabilir. O durumda da Bilim Kurulu'nda gündem yapılmış olur. Şuan erken dönemde açılması gibi bir durum düşünülmüyor ama ne zaman açılabilir, açılabilir mi, önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Koca'nın açıklamaları

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

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BİLECİK'E GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULDU

BİLECİK Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla yada yaya olarak tüm giriş-çıkışların ikinci bir karara kadar durdurulacağını açıkladı. Kararın ardından kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişlerine izin verilmedi.

Bilecik Valiliği , koronavirüs salgını nedeniyle yeni karar alındığını açıkladı. Salgınla mücadele kapsamında Eskişehir 'in yanı sıra Kütahya Sakarya ve Bolu şehir sınırlarından 220 bin nüfuslu kente kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları, özel ve yaya olarak girişlerin ve çıkışların gece yarısından itibaren durdurdu. Kent giriş-çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri gelen ve giden tüm araçları durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanların şehre girişlerine ve çıkışlarına izin verilmedi. Polisin uygulama yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarik polisleri ve kuyruktaki araçlar

-Polisin izin belgesi kontrolü

-Sürücülere polisin bilgi vermesi

-Trafiğin kontrollü olarak akışının sağlanması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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RİZE VALİSİ ÇEBER: 50 BİN ÇAY ÜRETİCİSİNİN MEMLEKETE GELİŞ İZNİ İPTAL EDİLDİ

RİZE Valisi Kemal Çeber, çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin kişiye daha önce verilen izinlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı.

Rize Ticaret Borsası'nda yaklaşan çay tarımı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Kemal Çeber, açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında başlayacak çay tarımı için yaklaşık 50 bin kişinin Rize'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu ve bu kişilere daha önce izin verildiğini hatırlatan Vali Çeber, "Bu karar sonrası birçok vatandaşımız ilimize geldi. Seyahat düzenlemeleri konularında ve sürecin yürütümünde en üst merciler olan bakanlıklarımızın takdiriyle bu karar hükümsüz kaldı. Rize'ye gelmek isteyen yaklaşık 50 bin kişi ile ilgili daha önce belge karşılığında verilen izinler iptal edildi. Şu an biz çay tarımının nasıl yapılabileceği konusunda ilgililer ile toplantı halindeyiz. Sadece Üsküdar 'da 53 bin Rizeli var. Sadece orada binlerce kişi Rize'ye gelmek için başvuru yaptı. Rize'deki müstahsil sayısı 200 bin. Bunun 135 bini Rize'de yaşıyor. Gerisi il dışında. Düzelttiğimiz bu durumdan sonra bu başvuruları ilimize alırsak yeniden tetikleyebiliriz. Karımıza nasıl bir tablo çıkar siz düşünüm. Hiç kimse gidelim hemşerilerimizi hasta edelim demiyor ama hastalık çok sinsi. Gelemeyenlerin çay tarımlarını komşuları yapacak. Gerekirse vefa destek gurubu tarafından bu konuda destek alacağızö dedi.

'RİZELİLER OLARAK BU İŞİ BAŞARIRIZ'

Çay müstahsillerinin illerine gelemediği için bir çalışma ve plan yapmaları gerektiğine değinen Vali Çeber, "Artık verilmiş bir karar var. Tarlası burada ama kendi diğer illerde olan vatandaşlarımız için bir plan oluşturmalıyız. Bu toplantıyı o yüzden organize ettik. Biz Rizeliler olarak bu işi başarırız. Rizeliler 30-40 yıl önce bu işi nasıl aştıysa bizde aşacağız. Üniversitemizde okuyan yaklaşık 7 bin kişi burada kaldı. Birçok esnaf iş yerini kapattı. Hep birlikte bunu aşacak formüller üreteceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali Kemal Çeber açıklaması

Çay tarım alanları detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,

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KAYSERİ'DE 7 KATLI APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

KAYSERİ'de 7 katlı apartman, binada görevli bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'ndeki bir apartmanda çalışan bina görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi 'ne başvurdu. Bina görevlisinin hastanedeki koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bina görevlisinin çalıştığı 7 katlı apartman karantina altına alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. 25 dairenin bulunduğu apartmanda giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Binanın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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SİVAS'TA 3 KATLI APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde 3 katlı bir apartman karantinaya alındı.

Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda bazı ailelerinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Bunun üzerine polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alındığını tebliğ etti. Apartmanın girişine şerit çekerek giriş ve çıkışa kapatıldı. Bu sırada apartmanda koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi de polis ekipleri tarafından Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne götürüldü. Karantina başlamadan 10 dakika önce binaya misafirliğe gelen 3 kişinin de çıkışına polis ekiplerince izin verilmedi. Bu kişilere de apartmanda karantina altında kalacakları bildirildi. Giriş ve çıkışa kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.