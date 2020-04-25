DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 105'İNCİ YILINDA ŞEHİTLER ANILDI

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü törenleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Çanakkale şehitleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü törenleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. Çanakkale şehitleri ise Şehitler Abidesi'nde dün düzenlenen tören ile anıldı. Saat 15.00'te başlayan törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı , 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve atlı birlikler katıldı. Vali Tavlı, 2'nci Kolordu Komutanı Aksakallı ve Alan Başkanı Kaşdemir, Şehitler Abidesi Fuayesi'ndeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi. Şehitler Abidesi yanındaki sembolik şehitlikte devam eden törende, şehitler için dua okundu. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasıyla tören sona erdi. Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

"Bugün Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 105'inci yıl dönümü. 105 yıl önce bugün Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan itilaf kuvvetleri karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlatmış oldular. Tabi dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık sebebiyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak her yıl yapmış olduğumuz törenleri iptal ettik. Fakat geniş katılımlı törenleri iptal etmiş olsak da, biz Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklarda, Çanakkale kahramanlarını, o büyük insanları unutmadığımızı göstermek adına çok dar kapsamlı bir tören gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi onları saygıyla andık. İstiklal Marşı'mızı okuduk. Onların ruhlarına dualarımızı gönderdik ve onları bir kez daha şükranla yad ettik. İnşallah bu tehlike, bu hastalık ortadan kalkınca vatandaşlarımızın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu toprakları ziyarete geleceğini umut ediyoruz. Onları buraya bekliyoruz."