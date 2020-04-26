DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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6 saat önce

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ IRAK'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

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HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Haftanin bölgesinde TSK'ya ait üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından havanla yapılan taciz atışında Uzman Onbaşı Ahmet İnce, şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bölgede başlatılan operasyonlarda ise 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'tan geçici görevlendirmeyle Irak'ın kuzeyine giden şehit sözleşmeli er Ahmet İnce'nin acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri görevliler tarafından verilen haberle anne Meryem İnce ile şehidin 2 kız kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Haber üzerine ailenin yakınları ve komşuları, eve akın etti. Şehit evi, bayraklarla donatıldı.

BABA, ACI HABERİ HASTANEDE ALDI

Kaymakam Karamehmetoğlu ile beraberindekiler, baba Ali İnce'ye ise oğlunun şehit haberini rahatsızlığı nedeniyle gittiği Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdi. Şehit İnce'nin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

ŞEHİDİN CENAZESİ KIRIKHAN'A ULAŞTI

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) naaşı uçakla memleketi Hatay'ın Kırıkhan'an ilçesine getirildi. Şehidin naaşı havaalanındaki törenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldırılırken cenazenin bugün öğle namazına müteakip Kırıkhan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uçağın inişi

Tören için bekleyenler

Şehidin ailesi ve yakınları

Şehidin naaşının omuzlar üstünde taşınması

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN(Hatay),

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MSB: IRAK'IN KUZEYİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 12 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (3)

'SALDIRI NOKTALARI TESPİT EDİLEREK ATEŞ ALTINA ALINDI'

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin Kiri T. üs bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, dün sabah saatlerinde ağır silahlarla yapılan taciz atışlarının ardından alarm durumuna geçildiği belirtilerek, "Taciz atışlarını başlaması ile alarm durumuna geçen kahraman komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekat merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir. Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma, kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir. Gözetleme vasıtalarından, yapılan yoğun ve isabetli atışlar neticesinde teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir" denildi.

'ARAMA VE KEŞİF FAALİYETİ SÜRÜYOR'

Karadan yapılan atışlara, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçaklarıyla da destek sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu faaliyetlerle koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçaklarımız derhal görevlendirilmiş, yer birlikler tarafından tespit edilen planlı ve plansız hedefler ile teröristlerin kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Uçakların ayrılmasının akabinde bölgede kalan terörist unsurların takibi ve imhası için Atak helikopter kolu bölgeye intikal ederek tespit edilen hedefler ateş altına alınmıştır. Ateş destek vasıtaları, F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.  Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 personelimiz ise yaralanmıştır. Şehit ve yaralı personelimiz, görevlendirilen genel maksat helikopterleri ile bölgeye yapılan atışlar ve hava faaliyetlerle koordineli olarak gecikmeksizin Şırnak'a tahliye edilmiştir. Bölgede arama-tarama, keşif-gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz olarak devam edecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TSK'dan paylaşılan operasyon görüntüleri

Haber: ANKARA,

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BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG mensuplarınca, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki TSK mevzilerine düzenlenen sızma girişiminde, 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 28 kilometre güney doğusundaki unsurlarımıza yönelik olarak; 25 Nisan gecesi iki farklı noktadan eş zamanlı sızma girişiminde bulunulmuştur. Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 20- 25 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm birlikler alarm durumuna geçirilmiş ve harekat merkezleri bilgilendirilmiştir" denildi.

'BİRLİKLERİMİZDE VE DOST UNSURLARDA ZAYİAT YOKTUR'

Teröristlerin sızma girişimine başladığı anda ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, "İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 13 teröristin öldürüldüğü ve 7 teröristin yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat yoktur. Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TSK'dan paylaşılan operasyon görüntüleri

Haber: ANKARA,

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80 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANAN KAMYONETTEKİ ÇİFT VE TORUNLARI ÖLDÜ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mürsel (58), eşi Türkan (50) ile torunları Ege Süder (10) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkiinde meydana geldi. Çiftçi Mürsel Süder, tarlasında çalışmak için eşi Türkan Süder ve hafta sonu yanlarında kalan torunu Ege Süder ile kamyonetiyle yola çıktı. Mürsel Süder yönetimindeki 33 K 3961 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. 3 kişiden bir süre haber alamayan yakınları, meraklanıp durumu köydeki akrabalarına bildirdi. Bunun üzerine köylüler, Ohut mevkiine çıkarak çevreyi kontrol etti. Mürsel Süder'in kamyonetinin uçurumda metal yığını haline geldiğini gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Süder ailesinin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Mürsel Süder, eşi Türkan Suder ve torunları Ege Süder'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PKK, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 08:31 Kaynak: DHA

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