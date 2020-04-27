DHA YURT BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan atlayan Kovid-19 şüphelisi öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinde, koronavirüs şüphesiyle gözetim altında bulunan, Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmak amacıyla 4'üncü kattan atladı. 2'nci kat balkonuna düşen ve test sonucu negatif olan Koyuncu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yunusemri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Hasan Koyuncu, 6 gün önce öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gitti. Kovid-19 semptomları nedeniyle test yapılan Koyuncu iddiaya göre tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındı. Belli bir süre gözetim altında tutulması gereken bu hergün kontrolleri ve Kovid-19 testi yapılan koyuncu, bugün saat 19.30 sıralarında hastaneden kaçmak amacıyla 4'üncü kattan 2'ünci katın balkonuna atladı. Ağır yaralanan koyuncu, 112 Acil sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Hasan Koyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa Valiliğinden olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

"20.04.2020 tarihinde Merkezefendi Hastanesinde Covit-19 şüphesiyle tedavi altına alınan ve test sonucu negatif çıkan 1976 doğumlu H. K. isimli vatandaşımız, 26.04.2020 saat 19: 30 sıralarında kaçmak amacıyla Merkezefendi Hastanesinin 4. katından 2. kat balkonuna atlayarak ağır yaralanmıştır. Hasta, Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır."

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Merkezefendi Devlet Hastanesi acil bölümünden görüntü

Olay yerinden görüntü

Genel detaylar

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Bursa'da 4 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıktı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa çıkan vatandaşların bankamatiklerin önlerinde oluşturduğu uzun kuyruklar dikkati çekti.

Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir- Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

POLİS İLÇE MERKEZİNE GİRİŞLERİ KAPATTI

İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı. İlçe merkezinde yoğunluk yaşanırken, uzak birçok mahallede oturanlar ise araçlarıyla ilçe merkezine hareket etti. Ancak polis ekipleri ilçe merkezine giden Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturarak, araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler, polisler tarafından geri gönderildi.