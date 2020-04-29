DHA YURT BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

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6 saat önce

MSB: PKK/YPG, AFRİN'DE EN AZ 40 SİVİLİ KATLETTİ MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, 40 sivilin hayatını kaybettiğini ve 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

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MSB: PKK/ YPG, AFRİN'DE EN AZ 40 SİVİLİ KATLETTİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, 40 sivilin hayatını kaybettiğini ve 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Bombalı araç saldırısında 11'i çocuk olmak üzere 40 hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

ANKARA

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 2 BİN 992'YE YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 29 bin 230 testten 2 bin 392'si pozitif çıktı. Dün vefat eden 92 kişi ile birlikte toplam can kaybı 2 bin 992 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 38 bin 809'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; dün 29 bin 230 test yapıldı, 2 bin 392 yeni koronavirüs tanısı konuldu. Dün 92 kişi vefat ederken, 5 bin 18 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 948 bin 115, toplam vaka sayısı 114 bin 653, toplam vefat sayısı 2 bin 992, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1621, toplam entübe hasta sayısı 845, toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı tablo ile birlikte "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" açıklamasında bulundu.

FOTORĞAFLI

Haber: ANKARA,

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PAYAS'TA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

HATAY'ın Payas ilçesinde husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Payas ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) yanlarında bulunan silahlarla birbirine ateş etti. Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada Ekrem A. ile Mehmet K., silahla vurularak hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir işyerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 08:13 Kaynak: DHA


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