DHA YURT BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

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6 saat önce

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 3 BİN 81'E YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 3 BİN 81'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün 43 bin 498 test yapıldı, 2 bin 936 yeni tanı konuldu. Vefat eden 89 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 81 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 44 bin 22'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; dün 43 bin 498 test yapıldı, 2 bin 936 yeni tanı konuldu. 89 kişi vefat ederken, 5 bin 231 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda, toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1574, toplam entübe hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı ise 44 bin 22 olarak açıklandı.

'İYİLEŞEN HASTA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ'

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım" dedi.

Haber: ANKARA,

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BAKAN KOCA: KORONAVİRÜS SALGININDA DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs salgınında pik (en üst sınır) döneminde olduğunu söylerek, "Bir düşüş trendine girdik, tedbirlere uyulmazsa yeni dalga olabilir. Kalıcı olması için temasın ve mesafenin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Tedbirlere uyulmazsa, yeni bir pik dalgası olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 3 milyon 152 bin kişinin koronavirüse yakalandığı, hayatını kaybedenlerin sayısının da 218 bini geçtiğini anımsattı. "Türkiye dünyada hızla yayılan virüsü nasıl kontrol altına aldı?" sorusunun sorulması gerektiğini belirten Koca, "Başarımızın sırrını sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye, bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi. 11 Mart'tan sonraki süreçte kademe kademe uygulanan tedbirler, sonuçlarda etkili oldu. Türkiye koronavirüsü nasıl kontrol altına aldı ve salgını geriletti? Erken tedbirlerle aşama kaydettik. Başarıda 3 madde sıralayabilirim. Tedbir, tespit, hızlı tedavi" diye konuştu.

'UYGULADIĞIMIZ TEDAVİ DÜNYADAN FARKLILIK GÖSTERDİ'

11 Mart'tan beri hiçbir testin tesadüfen yapılmadığını belirten Bakan Koca, filyasyon ekibinin başarısına dikkat çekerek, "Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5 bin 849'dur. Bu ekipler, hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir. İlaçları sipariş edip stoklamıştık. Bu hazırlık 11 Mart'tan öncedir. Covid-19 hastalarında uyguladığımız birçok tedavi dünyadakilerden farklılık göstermiştir. Covid-19 hastaları için uyguladığımız yöntem hekimlerimiz tarafından geliştirilen bir yöntem olmuştur. Bakanlığımız alınan sonuçlara göre, her hafta tedavi aşamasını daha iyi duruma getirdi. Çin'den gelen ilaçların özelliklerini değiştirerek daha başka sonuçlar elde ettik. Virüse karşı henüz etkili bir ilaç geliştirilmedi. Ancak süreci hafifleten ve yardımcı olan ilaçlar var" dedi.

'TÜRKİYE'DE HASTA KAYIP ORANI YÜZDE 2.8'

Tedavi konusunda Türkiye'nin dünyadan farkını yineleyen Bakan Koca, "Virüsü taşıyan hastalara tedavi uygulanmıyor. Biz ise belirti gösteren herkese hemen, erkenden tedavi uyguluyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların vefat oranları, yüzde 58'den yüzde 10'a düştü. Entübe hastalarımızdaki vefat oranı, yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi. Bu başarıların arkasında hekimlerimizin özen ve dikkati, tedavi yaklaşımlarımız, bilimsel yaklaşımlar ve hekim sanatının ustalıkları var. Gelişmeler hasta kayıp oranımızın azalmasında da aynı derecede etkili olmaktadır. Türkiye'de şu anda hasta kayıp oranı yüzde 2.8'dir. Bu oran Avrupa'da en düşük, dünyada ise 80'inci sıraya karşılık gelmektedir. Hastalarımızda zatürreye gidiş oranı azalmaya başladı. Artık hastalarımızı ventilatöre erken değil, ileri aşamada bağlıyoruz. Tedavide gösterdiğimiz bir diğer gelişme ise yoğun bakımdaki hastalarımızı erken aşamada artık entübe etmiyoruz. Bunun hastalığın seyrini önemli oranda değiştirdiğini görüyoruz. 5'inci haftada hastalığın seyri değişti. Artık veriler umut veriyor. Bu umudu sonuca ulaştırmak zorundayız. Önümüzdeki günler, eskisinin aynısı olmayacaktır. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır bu. Vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda virüsü taşıyan ve tanı konulan kişiler var. Tedbirlere devam etmeliyiz. İnanıyoruz ki her gün bir önceki günden daha iyi olacak" dedi.

'65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN DURUMU GÜNDEM OLDU'

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların taleplerine ilişkin soruyu, "65 yaş üstü büyüklerimizin hiç olmazsa birkaç saat dolaşmaları, araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi, diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönülmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur" diye cevapladı.

'YENİ BİR PİK DALGASI OLABİLİR'

Bakan Koca, pik döneminin yaşanıp yaşanmadığı sorusu üzerine, "Pik dönemine girdiğimizi söyleyebilirim. Bir düşüş trendine girdik, tedbirlere uyulmazsa yeni dalga olabilir. Kalıcı olması için temasın ve mesafenin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Tedbirlere uyulmazsa yeni bir pik dalgası olabilir. Ama bu tedbirlerle böyle bir şey olamaz" dedi.

'HİÇBİR AKRABALIK BAĞIM YOK'

İsveç'te koronavirüs tanısı konulduğu halde tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğu yönündeki iddiları yalanlayan Bakan Koca, şunları söyledi:

"Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Aracılık olanlardan da akrabam ya da tanışıklığım olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Sonra bana bilgi ulaştı. Büyükelçi ile konuştuk, kendileri de özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin uygun olduğunu söyledi ve Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şu an Ankara'da tedavi ediliyor. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ciddi bir solunum problemi olmamasına rağmen kalp rahatsızlığını söylemiş olması. Bizim takiplerimizde de muhtemelen kapak sorunlarının olduğunu biliyoruz. Baba ve 3 çocuğu getirildi. Büyük kızında ve 10 yaşındaki çocukta da pozitif çıktı. İsveç bunu bilmiyordu. 7 yaşındaki çocukta da negatif çıktı. Dolayısıyla 2 gün sonra servise alındı ve takibi yapıldı. Dünyada hastaların tüm sorunlarına hiçbir ücret almaksızın müdahale eden, hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz."

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA ENFEKTE SAYIMIZ, 7 BİN 728'

Bakan Koca, enfekte olan sağlık çalışanı sayısının sorulması üzerine şöyle cevap verdi:

"1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde enfekte sayımız, 7 bin 428. Vakalarımız içinde oranı yüzde 6,5'e yakın. Avrupa'daki ortalama yüzde 10-11'lerde. Gönlümüz hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 08:26 Kaynak: DHA


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