DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 3 BİN 641'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 30 bin 395 testten 1977'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 57 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 641 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 57 kişi vefat ederken, 4 bin 782 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Dünkü verilerle; toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, toplam vaka sayısı 133 bin 721, toplam vefat sayısı 3 bin 641, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1260, toplam entübe hasta sayısı 665 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984.

'VAKA SAYISINDAKİ KISMİ ARTIŞ, GERİLEDİ'

Bakan Fahrettin Koca, tabloya ilişkin, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık, sonuç almak zor değil" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

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ORDU'DA KORONAVİRÜSTEN 19 KİŞİ ÖLDÜ, 220 HASTA TEDAVİ EDİLDİ

ORDU Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle kentte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin ise tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve pandemi sonrası normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Covid-19 salgını nedeniyle Ordu'da 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yavuz, salgına yakalanan 220 vatandaşın da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Salgın konusunda herkes tarafından daha sıkı tedbirlerin uygulanması gerektiğinin altını çizen Vali Yavuz, "Herkes kendi olağanüstü halini uygulamalı ve her şeyi devletten beklememeli. Herkesten beklediğimiz; biraz daha dikkat, biraz daha sabır. Farkındayız, hepimiz sıkıldık, evde oturmak zor. Çünkü, bu yeni bir durum, hiç alışkın olmadığımız bir durum. Ama buna alışmak zorundayız ve bununla yaşamak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bugüne kadar Ordulu kardeşlerimizin göstermiş olduğu nezakete, dikkate, sabra teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlere uymama konusunda ısrarlı davranışlar sergileyenler olduğunu da söylemek isterim. Özellikle işi olmadığı halde caddeleri işgal edenlerin, ne için, neden bu kadar dışarıda olduğunu izah etmek mümkün değil. Dolayısıyla bütün arkadaşlara talimatımız odur ki, bu konuda çeşitli sınırlamalar, kısıtlamalar da yapacağız, yapmak zorundayız. Ordu özelinde baktığımız zaman biz diğer şehirlere göre durumumuzda bir anormallik yok. Türkiye ortalamasının altındayız. Ama daha iyi olmak durumundayız. Bunu hep birlikte başaracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasınö dedi.