DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3894 OLDU SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 37 bin 351 koronavirüs testinden bin 704'ünün pozitif çıktığını, 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894'e ulaştığını duyurdu.

KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3894 OLDU SAĞLIK Bakanı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , dün yapılan 37 bin 351 koronavirüs testinden bin 704'ünün pozitif çıktığını, 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894'e ulaştığını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 37 bin 351 testten bin 704'ü pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 109 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, toplam vaka sayısı 141 bin 475, toplam vefat sayısı 3 bin 894, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 45, toplam entübe hasta sayısı 576, toplam iyileşen hasta sayısı ise 98 bin 889 olarak yer aldı. Bakan Koca, Twitter'daki mesajında yeni vaka sayısındaki artışın öngörülebilir sınırlarda olduğuna dikkat çekerek, "Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske-sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda, uzak duralım" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Twitter'daki mesajında yeni vaka sayısındaki artışın öngörülebilir sınırlarda olduğuna dikkat çekerek, "Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske-sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda, uzak duralım" ifadelerini kullandı. Haber: ANKARA, ================== ================== EDREMİT'TE, KAMYONET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI BALIKESİR'in BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin arkadan çarptığı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Edremit ilçesi Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Edremit ilçesi Akçay Yeni Mahalle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Edremit'e giden Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Taner Y.'nin kullandığı 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Recep Kadir T. ile araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Taner Y. ile kamyonetteki Nazmi G. ve Tevhide A. ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından Çanakkale- İzmir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cansı bedeni Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet ve otomobilin çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti

Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum

Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti

Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun

Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü