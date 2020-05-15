DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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6 saat önce

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 7'YE YÜKSELDİ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 7'YE YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 34 bin 821 testten 1635'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 7 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 104 bin 30'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 34 bin 821 test sonucundan 1635 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 55 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken 2 bin 315 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam vefat sayısı 4 bin 7, toplam yoğun bakım hasta sayısı 963, solunum desteği ihtiyacı duyan toplam entübe hasta sayısı 508, toplam iyileşen hasta sayısı ise 104 bin 30 oldu.

'İYİLEŞME ORANI YÜZDE 71,8'

Bakan Fahrettin Koca tabloya ilişkin, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

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HDP'Lİ 3 BELEDİYEYE GÖREVLENDİRME

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:25 Kaynak: DHA


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