DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

BAKAN KOCA: KORONAVİRÜSTE VAKA SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 20 bin 838 koronavirüs testinden 972'sinin pozitif çıktığını, 23 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 4 bin 222'ye ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 20 bin 838 testten 972'si pozitif çıktı, 23 hasta hayatını kaybetti, bin 92 kişi iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, toplam vaka sayısı 152 bin 587, toplam vefat sayısı 4 bin 222, toplam yoğun bakım hasta sayısı 877, toplam entübe hasta sayısı 445, toplam iyileşen hasta sayısı ise 113 bin 987 olarak yer aldı.

Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında ise, "Vaka sayımız binin altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske, 1,5 metre sosyal mesafe" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: 65 YAŞ VE ÜZERİNE, BİR AY DÖNMEMEK ÜZERE SEYAHAT İZNİ VERİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sabit bir yere gitmek kaydıyla seyahat etmelerine imkan sağlandığını belirterek, "Sabit bir yere gittiklerinden eminsek ve sağlık durumları açısından herhangi bir sorunları yoksa, bir aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, video konferas yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüse karşı evde kalmanın önemine vurgu yaparak, "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin karnesi, her akşam ekranlardadır. Yeni vaka sayılarımızdaki düşüş başarı grafiğimizdir. Dün 1000'in biraz üzerinde olan bu sayı, 1000'in altına düştüğünde bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır. Duygularımızın, alışkanlıklarımızın kabullenmekte zorlanacağı ama aklın, 'bunu dikkate almak zorundayım' dediği bir gerçek var. Dünya, virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilemiyor. Uzmanlar, böyle bir varsayımda bulunamıyor. Eğer bu öngörülebilir olsaydı, hayatın yeniden planlanması yerine bu büyük riske karşı mücadelenin tam olarak sonuçlanması beklenirdi. Fakat insan organizmasını istila eden son virüsün ne zaman etkisiz hale getirileceğini bilmek mümkün değildir. Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz" diye konuştu.

'BAYRAM KUTLAMALARINI, ZİYARETLERE GİDEREK YAPMAYALIM'

Bayram günlerinde tedbirlere uyulduğu sürece, sonraki süreçte daha özgür olunabileceğini kaydeden Bakan Koca, "Bu bayramı, eski bayramlar gibi kutlarsak hastalığın tırmanışa geçtiği günlere dönebiliriz. Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım. Anne ve babalarımıza, büyüklerimize hassasiyetimiz, tehlikeli bir yakınlık olmasın. Onlar için en güzel sözleri düşünüp arayalım. Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak. Evlerimiz riske karşı bize bir güvence ortamı olmaya devam edecek ama tedbirlere uyarak yaşayacağımız daha geniş bir sosyal hayatımız olacak" dedi.

'KOD KULLANILARAK SEYAHAT YAPABİLECEKSİNİZ'

Bakan Fahrettin Koca, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasının kontrollü sosyal hayata geçişteki önemine değindi. Şimdiden kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan uygulamanın kişilere, evden çıkarken rehberlik ettiğini söyledi. Mobil uygulamayı tanıtan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mobil uygulamanın çok önemli bir diğer fonksiyonu da bireylere risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama, serbest giriş kartı olacak. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu oluşturabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. HES kodları, kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. Kodun kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin kendi elinde olacak. Bu TC kimlik numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda, farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Kod sayesinde kimse kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak.ö

'SAĞLIK TURİZMİNİ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YAPMAYI AMAÇLIYORUZ'

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, sağlık turizmine ilişkin planlarla ilgili soru üzerine, "Özellikle sağlık turizmini çok önemsediğimizi biliyorsunuz. Bu süreçte sağlık turizmini de kontrollü bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz ve bu sebepten de bu sağlık turizmi sezonunu erken başlattık, yani bugünden itibaren. Özellikle pandemi açısından sorunun daha minimal olduğu 31 ülke açısından bu başlatılmış oldu. Şu an uluslararası uçuşlarının da olmadığını biliyoruz. Burada gerektiğinde de gelen talebe göre charter seferleri de düzenlenebilir olacak. Bununla ilgili bugünden itibaren sadece Bakanlığımızın değil, hem üniversiteler, hem özel sektör, hem kamu kurumlarına müracaat eden kişiler tespit ediliyor ve bu müracaatlardaki yoğunluğa göre de charter seferleri düzenlenmiş olacak" dedi.

'BUGÜN İTİBARİYLE R0 DEĞERİNİN 0,72 OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

Bakan Koca, vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak virüs bulaştırma katsayısı (R0) oranında da düşüş yaşandığını ifade ederek, "Bugün itibariyle R0 değerinin 0,72 olduğunu söyleyebilirim. Yani her geçen gün oranın düştüğünü ve giderek bu bulaşıcılık hızının azaldığını, sayıların giderek düşmeye devam ettiğini gösteren bir oranın olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

'SINAV SIRASINDA MASKE ÇIKARILABİLİR'

Üniversite ve lise sınavlarında maske kullanımıyla ilgili soruyu yanıtlayan Koca, Bilim Kurulu'nun çalışmaları ışığında bir rehber hazırlandığını kaydetti. Tüm öğrencilerin sınıfa maske ile gireceğine işaret eden Koca, sınıftaki yoğunluk ve oturma düzenine göre, maskelerin sınav sırasında çıkarılabileceğini söyledi.

65 YAŞ VE ÜZERİNE MEMLEKETE GİTME SERBESTLİĞİ

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sevindirici bir haberi olduğunu kaydeden Bakan Koca, şunları söyledi:

"65 yaş ve üzeri büyüklerimizin, eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiklerinden eminsek ve sağlık durumları açısından herhangi bir sorunları yoksa, ilgili kaymakamlıktan yanlarında bir zorunlu, gerektiğinde en fazla iki kişi olmak üzere bir aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla yani gidip gelmek değil bir aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bununla ilgili duyuru da ayrıca İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olur. Ama burada şu çok önemli ki bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli ve burada olabildiğince daha kontrollü bir geçişin sağlanması ve gidildiği yerin sabit olması, kişinin aile hekimliği tarafından takip edilmesi ve o sabit noktada yine evde dışarı çıkmama konusunda izole edilebileceklerinden emin olmalıyız. O nedenle bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz."

BAKAN KOCA'DAN MFÖ'YE 'MASKE TAK' TEŞEKKÜRÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun yaptığı 'Maske Tak' şarkısını paylaşarak, "Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar çok güzel söylüyorlar. Söz, maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımına dikkat çekmek için seslendirdiği 'Maske Tak' şarkısını Twitter hesabından paylaştı. MFÖ grubuna teşekkür eden Bakan Koca, "MAZHAR FUAT ÖZKAN, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Koca'nın açıklamaları

-MFÖ klibi

Haber: Kaan ULU/ANKARA,

**Görüntüler DGS sistemi ve DHA ABONE FTP adresinde

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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Milas'ın kırsal Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandan, dün saat 16.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile 2 helikopter ile alevlere müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 50 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Sabotaj ihmali üzerinde durulan yangında yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Milas'ın Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak, evlere sıçraması önlendi.

'ORMANLARIMIZ KONUSUNDA DA HASSAS DAVRANMALIYIZ'

Kaymakam Eren Arslan, "Ormanlarımız bizim akciğerimiz. İçerisinde canlı hayat var. İnsanlarımızın zeytinlikleri, tarlaları ve mahsulleri var. Kimsenin zarar görmemesi bizi teselli etti. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Havanın sıcak olması yangın riskini artırıyor. Koronavirüse karşı nasıl dikkatli oluyorsak ormanlarımız konusunda da hassas davranmalıyız. Böyle bir afet yaşamak istemiyoruz. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın söndürme çalışmasından detay/genel görüntü

-Milas Kaymakamı Eren Arslan ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN-Aykut KURT/MİLAS(Muğla),

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KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çavdarhisar'ın Gökler köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çok sayıda arazöz ve 1 helikopter ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü ve Çatköş arasındaki karaçam ve meşe ağaçlarının bulunduğu geniş ormanlık alanda dün saat 16: 00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarıyla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri arazözlerle yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bursa'dan da takviye ekipler sevk edildi. Halen devam eden yangına şu anda havadan 1 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler ve Çatköy arasındaki Tozlu mevkiindeki karaçam ormanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. Hakim tepelerdeki bazı noktalarda devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor. Yangına ilk müdahaleyi yapan Çavdarhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangına, Bursa, Uşak, Deniz, Eskişehir, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'dan gele 22 arazöz ve 8 iş makinesiyle çevre köylülerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişilik personel ekibi de destek verdi.

YANGIN 50 HEKTARDA ETKİLİ OLDU

Tozlu mevkiindeki karaçam ormanında çıkan yangın yaklaşık 5 saatte kısmen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangın yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olurken, çam ağaçları büyük oranda zarar gördü. Yangında 25 personeliyle görev yapan Çavdarhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri de orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Helikopterin havadan müdahalesi

-Yanan ormanlık alan

-İtfaiye ve arazözler

-Genel görüntüler

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-Ormanda yanan ağaçlar

-Ekiplerin soğutma çalışması

-Yanan ağaçlar detay

-Engin ÖZMEN anonslar

-Orman işletme itfaiyesi ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Caner AKSU/KÜTAHYA,

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MARDİN'DE, BUĞDAY EKİLİ 30 DÖNÜM ALAN YANDI

MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde, buğday ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı 30 dönümlük alan yandı.

İlçeye bağlı kırsal Höyüklü Mahallesi'nde, iddiaya göre, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlarla buğday ekili alanda yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, traktörlerle gidip, müdahaleye başlarken, itfaiyeye de haber verdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, 30 dönümlük ekili alanın küle döndüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü

Köylülerin müdahalesi

Traktörle arazinin sürülmesi

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI ÇİFTİ İTFAİYE KURTARDI

ÇORUM'da 2 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Aşır (86) ve Nazmiye Olukçu (82) çifti, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen çift, hastanede tedaviye alındı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 2'nci sokakta Aşır Olukçu'ya ait 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Aşır ve Nazmiye Olukçu çifti mahsur kaldı. Balkona çıkan çift, çığlık atıp yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkona merdiven uzatarak, yaşlı çifti kurtardı. Dumandan etkilenen çift, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri

-Sakakta bekleyen mahalleli

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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BOLU'DA SAHUR VAKTİNDE YANGIN PANİĞİ

BOLU'da, sahur vaktinde, kullanılmayan tek katlı ev ve dükkanın bulunduğu ahşap yapı alev alev yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, sahur için kalkan vatandaşlar endişe içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, bugün saat 02.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Bahar Sokak'ta meydana geldi. Sabri Aytugar'a ait tek katlı dükkan ve evin bulunduğu kullanılmayan ahşap yapıda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sahur için uyanan vatandaşlar yangını fark ederek durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda vatandaş da panikle yangın söndürme çalışmalarını izledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangın haberini alıp olay yerine gelen Sabri Aytugar, "İçeride kimse kalmıyor. Sadece elektrikler açıktı. Daha önce oturan kiracı ayrılmıştı. Ben gündüzleri gelip kontrol ediyordum. Buraya devamlı hırsız giriyor. Öyle bir şey oldu muhtemelen. İçeride antika eşyalar vardı. Başka önemli bir şey yoktu." dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangını izleyenler

-Vatandaşlar

-Polisin önlemleri

-Ev sahibi ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

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9 KATLI APARTMANDA YANGIN ÇIKTI: VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 9 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, üst kata da sıçradı. Tedbir amaçlı boşaltılan apartmanda yangının, prize takılan telefonda meydana gelen elektrik aksamından çıktığı öne sürüldü.

Yangın, 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 46/27 Sokak'taki 9 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, üst kattaki daireye sıçradı. Apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Herhangi bir yaralanma durumu olmasına karşın sağlık ekipleri bölgede hazırda bekledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, iki dairedeki yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki dairede de zarar meydana geldi.

Öte yandan, yapılan ilk incelemede yangının 3'üncü kattaki dairede prize takılan telefon nedeniyle meydana gelen elektrik aksamından kaynaklandığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan dairelerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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BİPOLAR HASTASI KADIN YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ, KENDİ OĞLUNU YARALADI

ADIYAMAN'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) bıçakladı. Sultan Delibaş hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralandı. Kaçan Zeynep Delibaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Zeynep Delibaş olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan ve Ali Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Delibaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralı Ali Delibaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, Zeynep Delibaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Polis ekipleri

Olay yeri inceleme ekipleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Bıçak

Vatandaşlar

Yakınlarının ağlaması

Çevredekiler ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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GENÇ KIZ AKARYAKIT İSTASYONUNDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş, akaryakıt istasyonuna birlikte geldiği kişi otomobili yıkatırken, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın pompalı tüfekle ateş açıp kaçtığı olayda saçmaların isabet ettiği genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceren Kultaş arkadaşının kullandığı otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada, Kultaş cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı. Kultaş telefonunu kapattıktan bir süre sonra, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet akaryakıt istasyonuna geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi. saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Akaryakıt istasyonunda bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kultaş'ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırı ile ilgili araştırma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bu arada genç kızın beraber geldiği kişinin ise saldırıdan sonra kaçtığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa),

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TARLAYA GÜBRE GÖTÜRÜRKEN DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, tarlaya gübre götürürken traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü Dursun Kartal (67) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İnkışla köyünde meydana geldi. Dursun Kartal, 58 ER 009 plakalı traktörüyle köy yakınlarındaki tarlasına gübre götürdü. Tarladan uzun süre geri dönmeyen Kartal'ı yakınları merak etti. Merak ederek tarlaya giden oğlu Emirhan Kartal, traktörün tarlanın yakınlarında bulunan yaklaşık 10 metrelik uçuruma düştüğünü fark etti. Babasına kaza yerinde ulaşamayan Kartal, köylülerden yardım istedi. Köylülerin arama çalışması sonrası Dursun Kartal, tarla yakınlarında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dursun Kartal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas),

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TEKİRDAĞ'DA DUVAR İNŞAATINDA TOPRAK KAYMASI; İKİNCİ İŞÇİ DE YARALI KURTARILDI

Tekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Toprak kaymasının ardından 1 süren çalışmalarda işçilerden Vahyettin Başboğa'nın(23) kurtarılmasının ardından, toprak altında kalan Mevlüt Erat'ı(29) kurtarma çalışmaları itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ekiplerinin de katılımıyla başladı. Kurtarma ekipleriyle konuşan Erat'ın sık sık su istediği belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren ve iş makinelerinin de devreye sokularak yapılan çalışmanın ardından Erat'ta ekipler tarafından toprak altından yaralı olarak kurtarıldı. Erat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

İşçilerin kurtarma çalışmalarını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da takip etti. Vali Yıldırım, konunun detaylı şekilde araştırılmasını ve iş güvenliği konusuna riayet edilip edilmediğinin de belirlenmesi talimatını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışması

-İş makinelerinin getirilmesi

-AFAD, UMKE ve itfaiyenin çalışması

-Göçük altındaki işçi

-Vali Yıldırım'ın gelişi

-İşçinin kurtarılması

-İşçinin sedyeye alınması

-Ambulansa taşınması

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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KAHRAMANMARAŞ'TA TARLA SULAMA KAVGASI: 6 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki grup arasında tarla sulama sırası nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayın büyümemesi için jandarma ve polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı hastanede, tedaviye altındaki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay,dün öğle saatlerinde Mamaraş Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta sulama birliğinde görev yapan Halil Yıldız ile Batuhan Ali Çolak, Doğan Çolak ve Mesut Has arasında tarla sulama sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Yıldız'ın yakınları Yaşar Yıldız ve Mehmet Yıldız'ın da katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Yaşar Yıldız'ın başına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenildi.

HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olayla ilgili Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı'nca tahkikat başlatılırken, kavgayı duyan tarafların yakınları da hastaneye akın etti. Bu kişiler arasında da tartışma başlayınca hastanede polis ve jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Halil Yıldız'ın devrilen motosikleti

Olay yerinden detay

hastane önündeki polisler

Polislerin kalabalığı uyarması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE TÜFEKLE SALDIRI ANI KAMERADA

ÇORUM'da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan tüfekle açılan ateş sonucu 3 kişi, yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saat 19.00 sıralarında Osmancık Caddesi Yazıçarşı Meydanı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde S.T, F.Ş., O.E. ve Ç.K.'nın içinde bulunduğu seyir halindeki otomobilin, yanına yanaşan hareket halindeki bir araçtan tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçtaki 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganın bulunduğu araç, hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheliler E.A, H.B. ve O.A., kaçtıkları araçla, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 tüfek ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anları ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; gri renkte seyir halindeki otomobilin arka kapısından sarkan kişinin tüfekle, caddede ilerleyen beyaz otomobile ateş açtığı, yaralanan 2 kişinin de indikleri araçtan aldıkları av tüfeğiyle saldırganların peşinden koştuğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobile ateş açılma anı

-Ateş açılan otomobildekilerin silahlarla aracın peşine koşarak gitmeleri

-Polis ekiplerinin gelmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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ADIYAMAN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI

ADIYAMAN'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Karaali köprüsü yakınlarında aynı yönden ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 ANN 027, 02 AAU 335 ve 02 AG 261 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Kazaya karışan otomobiller

Ambulansların gelişi

Yaralıların otomobillerden çıkartılması

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Yaralıların ambulanslara taşınması

Vatandaşlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Konya'daki ziyaretlerinde görev yapan güvenlik görevlileri, dönüş yolunda kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 polis memuru ile 1 gazeteci yaralandı. Yaralı 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün öğleden sonra Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikti Konya-Karaman- Niğde (Ulukışla) Hızlı Tren Projesi Ereğli İntekar Şantiseyinde incelemede bulundu. Burada brifing alan Bakan Karaismailoğlu, Ayrancı İstasyon Panel Montaj sahasını inceledi. Bakan Karaismailoğlu, Ereğli'deki iftar yemeğinin ardından Konya kent merkezine dönüp, havalimanından uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bu sırada programı takip edip kent merkezine dönen konvoydaki 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza yapan araçlarda bulunanlardan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Enver Gezer, polis memurları Şahin Erdoğan, Ahmet Yıldırım ile Büyükşehir Belediyesi Basın Müşavirliğinde görevli Kamil Köroğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

-Acil servise alınması

-Bakan Karaismailoğlu'nun programından detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya),

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YOL KENARINDAKİ YAYALARA ÇARPTI: 3 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Erdinç Girgin'in hastanede yapılan kontrolünde 2.32 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece geç saatlerde Ahmetpaşa Mahallesi yolu üzeri su deposu mevkiinde meydana geldi. Malkara yönüne giden Erdinç Girgin (32) yönetimindeki 59 AAN 676 plakalı otomobil, su deposu mevkiinde yol kenarında yürüyen Nurullah İncili (22) ile İbrahim Özkaymak'a (19) çarptıktan sonra takla attı. Kazada İncili ile Özkaymak çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır şekilde yaralanırken, takla atan otomobilin sürücüsü Girgin'de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yayalar ile takla atan otomobilden çıkartılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Nurullah İncili, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Erdinç Girgin'in ise hastanede yapılan kontrolünde 2.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki yaya olan yaralılardan detay

-Çevredeki vatandaşların kalabalığı

-Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri

Yaralıların hastane sevki

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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ESKİ KIZ ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE AĞIR YARALADI

NİĞDE'de evinin önünde otomobilini park eden A.Y. (37) adlı kadın, eski erkek arkadaşı G.Y. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle evine gelen A.Y. adlı kadın, aracını park ettiği sırada eski erkek arkdaşı olduğu öne sürülen G.Y.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. A.Y., aracının içinde kanlar içinde kalırken, G.Y. ise kaçtı. Vatandaşların silah sesini duyup, ihbarda bulunması bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan A.Y., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından olay yerine yakın bir noktada polis tarafından yakalanan G.Y., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Acil Servis'ten görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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ISPARTA'DA REHİN ALINAN KİŞİ POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

ISPARTA'da Pirimehmet Mahallesi'nde Fatih Y., 1 kişiyi rehin aldı. İhbar üzerine başlatılan operasyonda rehin alınan vatandaş, polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi ile 113. Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Y., henüz bilinmeyen nedenle ismi öğrenilemeyen bir kişiyi kırık cam parçasıyla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Fatih Y., ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasının ardından polis ekipleri, Fatih Y.'nin bir anlık dikkatinin dağılmasını fırsata çevirerek rehineyi kurtarmayı başardı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih Y., kelepçe takılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, rehin alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Rehih alan ve alınan kiş

-Polisin ikna çabaları

-Çevredeki vatandaşlar

Haber: ISPARTA,

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ÇEKTİRİRKEN 150 METREDEN UÇURUMA DÜŞTÜ

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıktan düşerek yaklaşık 150 metre yuvarlanan Kevser Beyazıt (20), ağır yaralandı. Vucudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan beyazıt, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fener mevkiinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Ailesi ile iftar öncesi gezintiye çıkan Kevser Beyazıt, uçurum kenarında fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Beyazıt, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarıldı. Vücudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan Kevser Beyazıt, Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAYMAKAM AÇIKGÖZ, YARALIYA MORAL VERDİ

Olayı haber alarak gelen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti ve sedyeyle taşınan Kevser Beyazıt'a telkinlerde bulunarak moral verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurtarma çalışması

Yaralının taşınması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/CİDE(Kastamonu),

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HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 261'İNCİ GÜN

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 261'inci günde de sürdürdü. Oğlu Yusuf (17) için oturma eylemi sürdüren Celil Bekdaş, "Ben 1 yıldır bu kapıdayım. Bu siyasi parti benim evimi yıktı. Benim oğlum burada gitti" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, oğlunun HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirten Bekdaş, "Bugün 261 gündür bu aileler burada oturuyor. Ben bir senedir bu kapıdayım. Bu siyasi parti benim evimi yıktı. Madem siyasi partidir, benim oğlumun gittiği gün bu kameralar söküldü? Şimdi bu kameralar neden takıldı. Bunlar kimi kandırıyorlar ' Bunlar ancak kendi kendilerini kandırır. Benim oğlum burada gitti. Bana kimse hikaye anlatmasın. Siyasi parti içinde battaniyenin, şırınganın ne işi vardır' Niye bir gün gelip burada bizim halimizi sormadı?"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Celil Bekdaş'nın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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YAŞLI ADAMDAN MAHALLEDEKİ 33 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

ERZURUM'dan, Oltu ilçesindeki mahallesine dönen yaşlı adamda koronavirüs tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu 33 kişi daha pozitif çıkınca, mahalle karantinaya alındı.

Erzurum'da yaşayan bir kişi, Oltu ilçesindeki İğdeli Mahallesi'ne gitti. Hastalanan yaşlı adama, götürüldüğü hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından mahalleliye de test yapıldı. Yapılan testlerde yaşlı adamanı teması olan 33 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Bunun üzerine mahallede karantine uygulaması başlatıldı.

Oltu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda İğdeli Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta başlamak üzere 14 günlük karantina uygulanacağı aktarılırken, mahalleye giriş- çıkışlar kapatıldı. Son günlerde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İğdeli mahallesinden detaylar

-Jandarma görüntüsü

-Muhabir Murat Aydın'ın anonsu

Haber-Kamera: Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

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KAYSERİ'DE 6 APARTMANA 'KORONAVİRÜS' KARANTİNASI

KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 7 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'ndeki evlerde oturan 7 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavileri yapılan vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri koronavirüsün olduğu 2 ve 3'er katlı 6 apartmanı karantinaya aldı. Apartmanlarda toplam 58 kişinin yaşadığı öğrenildi. Koronavirüse yakalanan 7 kişinin ise, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binada yaşayanların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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TAVŞANLI'DA 6 APARTMANA KORONAVİRÜS KARANTİNASI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki 6 apartman, görülen pozitif koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Apartmanlara giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kapatıldı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Hanımçeşme Mahallesi'nde görülen pozitif vakalar üzerine 6 apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Dün akşam saatlerinde alınan kararın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 6 apartmanı çktikleri şeritle giriş ve çıkışlara kapattı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, salgınla mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi. Salgına karşı tedbirler alınmasına rağmen bazı vatandaşların mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanmaya devam ederek sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerini ifade eden Kara, "Bu nedenle Hanımçeşme Mahallesi'nde bulunan 6 apartman, 20 Mayıs saat 20.30 itibarıyla karantinaya alındı" dedi.

Kara, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği salgının yayılmasını önlemek adına ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulamasının 14 gün süreceğini belirtilirken, apartmanlarda kalan kişilerin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı bildirildi. Mahalle sakinlerinden Kamil Gümüş, apartmanların karantinaya alınmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bu akşam vaktinde apartmanları karantinaya aldılar. Halkımız dışarı çıkmasın, sosyal mesafeye dikkat etsinler ve maske kullansınlar. Biz karantinada olduklarına üzüldük, dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karantinaya alınan apartmanlar

-Çekilen şeritler

-Sağlık ve polis ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

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NİŞANA GİDEN 4 KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi, karantinaya alındı. Kendileriyle yakın temasta bulunan 16 kişinin de gözetim altında tutulmasına karar verildi. Mahallede ise belediye ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı. Testi pozitif çıkanların geçen hafta Antalya'da iki mahallenin karantinaya alınmasına neden olan nişan merasimine katıldığı ortaya çıktı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2098 Sokak'ta yaşayan aynı aileden 2 kadın, birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kadınlara yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. 2 kadın bu hastanede karantinaya alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen aynı aileden 18 kişi de Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 18 kişiden test yapılan 2'sinde de koronavirüs vakasına rastlandı. Bu kişiler de aynı hastanede karantinaya alındı. Diğer 16 kişinin ise test sonuçları henüz belli olmadığından hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi.

Diğer yandan Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Serik'teki 20 kişinin, Dalaman Cezaevi'nden geçen hafta tahliye olan mahkumun, Antalya'nın Yeşildere ve Gebizli mahallelerinden oluşan Zeytinköy semtindeki evinde yapılan nişan merasimine katıldığı ortaya çıktı. Serbest kalan mahkum, evinde havai fişekle karşılanmış, birkaç gün sonra da davullu zurnalı nişan töreni yapmıştı. Bölgede 35 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin sokağı ilaçlaması

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),

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KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN CİNAYETTE BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

İZMİT'te, geçtiğimiz ay bir apartmanda yapılan koronavirüs temizliği sırasında 18 yıl önce öldürülen Ercüment Çetin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.Ç., cinayet sırasında olay yerinde olduğu tespit edilince tutuklandı.

İzmit Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında, geçtiğimiz ay geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran işçiler, çuval içinde battaniyeye sarılı halde, çürümüş ceset buldu. İşçilerin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Önce çöp kamyonları sürücüleriyle irtibata geçilerek cesedin çıktığı çuvalın alındığı yer belirlendi. Çuvalın, Serdar Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığı saptandı. Bilgilerine başvurulan apartman yöneticileri ise polise, çuvalı, binada koronavirüs nedeniyle temizlik yaptıkları sırada, 1999 yılından beri kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede bulup, çöpe attıklarını anlattı.

Bu bilgilerden yola çıkarak araştırmasını genişleten polis, dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrendi. Ailenin Sakarya'daki adresine giden polis, R.Ç. (39) ve E.Ç. (42) isimli kardeşleri sorguya aldı. Kardeşlerden R.Ç.'nin ifadesi, çuvaldaki cesedin sırrını ortaya çıkardı. Olayın ardından R.Ç. ve E.Ç. isimli iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kardeşten R.Ç. tutuklanmış, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANDI

Polise ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ç.'nin ifadesinde yalan söylediği ve cinayet anında ağabeyi R.Ç. ile beraber olduğu öğrenildi. Bunun üzerine serbest bırakılan E.Ç., yeniden gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-E.C.'nin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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AYDIN'DA BİR BERBERİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, berber işleten B.K.'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Berber, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat kapsamında, berberlerin çalışmasına izin verildi. Efeler ilçesine bağlı Hasan Efendi Mahallesi'ndeki berber dükkanını karar sonrasında yeniden faaliyete geçiren B.K.'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Berber dükkanı,, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kapatılırken, Aydın Berberler ve Kuaförler Odası, üyelerine SMS atarak kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Gönderilen SMS'te, "Sayın üyelerimiz, Sağlık Müdürlüğü'den gelen bilgi doğrultusunda bir üyemizde Covid-19 tespit edildiği bildirilmiştir. Lütfen, tüm kurallara çok dikkat etmenizi rica ederizö ifadelerine yer verildi.

ODA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve aynı zamanda Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı olan Selahattin Çetindoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilere göre Efeler ilçemizde bir erkek berberinde Covid-19 tespit edildiğini öğrendik. Bunun üzerine üyelerimize SMS atarak bilgilendirme yaptık ve uyarıları dikkate almaları gerektiğini, kurallara uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlattık. Covid-19 tespit edilen berber dükkanımız ise mühürlenerek bu süreçte faaliyetine son verildiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kapatılan dükkandan görüntü

Berberin bulunuğu sokaktan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cemal YILDIRIM/AYDIN,

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ERÜ: HAYVANLAR ÜZERİNDE KORONAVİRÜS AŞISI DENEMELERİNE BAŞLANDI

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacıları, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı.

ERAGEM'de, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) desteklenen projeler kapsamında koronavirüse karşı hücre kültür temelli 'inaktif aşı' ve 'rekombinant aşı' olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. ERÜ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla başlandığı ve devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği ifade edildi. Öte yandan, projeler kapsamında koronavirüse karşı 'rekombinant aşı' adayları da geliştirildiği ve bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise, Haziran ayı içinde başlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Koronavirüse karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erciyes Üniversitesi genel ve detay görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

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BİLİM İNSANLARI, KORONAVİRÜSE KARŞI 'İVERMEKTİN'İ ARAŞTIRACAK

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak koronavirüs salgınına karşı 'İvermektin' isimli ilacını kullanılıp kullanılmayacağını araştırmak için çalışma başlattı. AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye'de ilk olan bu çalışmadan olumlu sonuçlar almayı beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan tedavi programlarından olumlu sonuçlar alınmaya devam ederken, salgınla mücadelede kullanılabilecek alternatif tedavi yöntemleri ve ilaç çalışmaları da hızla sürüyor. AFSÜ de alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın onayını alarak, İvermektin isimli ilacın koronavirüs tedavisindeki etkilerini araştırmak üzere çalışma grubu oluşturdu.

'MEVCUT YÖNTEMLERİN DIŞINDA BİR UYGULAMA OLACAK'

Türkiye'de bu alandaki ilk çalışma olan İvermektin tedavisine ilişkin açıklamalarda bulunan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bu çalışmadan olumlu sonuçlar elde ederek koronavirüs tedavisinde alternatif bir yöntemle sonuca gitmek istediklerini söyledi. Okumuş, "Pandemi süreci başladığı andan itibaren biz 'bu hastalıkla mücadeleye nasıl katkıda bulunabiliriz' diyerek çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaların neticesinde ülkemizde şu anda mevcutta kullanılan tedavi yöntemleri dışında, başka bir ilacın veya molekülün koronavirüsle mücadelede kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çalışmaya başladık. Şu anda bu çalışma, Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış, ülkemizdeki mevcut tedaviler dışında bir ilacın koronavirüsteki etkinliği ve güvenini araştıran ilk ve tek araştırma olma unvanını taşıyor." dedi.

'ARAŞTIRMAMIZI ÇOK MERKEZLİ YAPACAĞIZ'

Özellikle veterinerler tarafından hayvanlar üzerinde parazit ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılan İvermektin tedavisinin koronavirüs tedavisinde de kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Okumuş, "İvermektin adını verdiğimiz daha önce hayvanlarda parazitel enfeksiyonlarda kullanılan, bunun yanında Batı Nil virüsü, HIV enfeksiyonu gibi bazı viral enfeksiyonlarda da tedavideki etkinliği araştırılan ilaç için Sağlık Bakanlığı'ndan resmi onay aldık. Üniversitemizden sorumlu araştırmacı Prof. Dr. Neşe Demirtürk (AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı), yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Semiha Orhan (yoğun bakım uzmanı), yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Petek Şarlak Konya (AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı) hocamızla beraber İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ile birlikte 3 merkezde yani çok merkezli bir çalışmanın startını vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'ÇIKACAK HER SONUÇ BİLİME KATKI OLACAK'

Bu ilacın ağır koronavirüs enfeksiyonu, ağır pnömonisi (zatürre) olan hastalardaki etkinliği ve güvenilirliğini araştıracaklarını ifade eden Okumuş, "İnşallah hayırlı sonuçlara ulaşırız. Elde ettiğimiz sonuçlar olumlu veya olumsuz fark etmez çünkü olumsuz olması da bilime katkıdır. Elde ettiğimiz sonuçları tüm bilim camiasıyla bilimsel platformda inşallah sonuçları bitirdiğimizde de paylaşacağız" dedi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, çalışmanın detaylarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Çalışmamız yaklaşık 60 vakadan oluşuyor. Bunlardan 30'u vaka grubu. Yani İvermektin tedavisi verilecek grup. Bunun yanında 30 vaka da kontrol grubu. Hem kontrol grubu hem de İvermektin verilecek grupta tüm hastalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış rehberler ışığında belirlenmiş tedavileri almaya devam edecek. Yani biz bu çalışmamızda normal Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu tedaviye ek olarak İvermektin kullanacağız. ve İvermektin'in bu süreçteki etkinliğini ve güvenliğini araştıracağız. Sonuçta 30 vaka 30 kontrol vakası olacak. 3 merkezde olduğu için tabii biraz da pandeminin artık şiddetinin azaldığı ve vaka sayısının azaldığı bir dönemdeyiz. Biz yaklaşık 1- 2 ay içerisinde çalışmayı tamamlamayı umuyoruz. Çalışmanın süresi 3 ay. 3 ay izin aldık ama muhtemelen sonuçlarını almış oluruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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AFSÜ AR-GE laboratuvarındaki çalışmalardan detaylar

Çalışma grubunda görev alan araştırma ekibinden detaylar

AFSÜ Rektörü Pro. Dr. Nurullah Okumuş'un basın mensuplarına yaptığı açıklama

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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ORDU'DA 17 KATLI BİNALARIN YIKIMI SÜRÜYOR

ORDU'da, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldıkları gerekçesiyle mahkemece verilen karar doğrultusunda, 3 bloklu, 17'şer katlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalarda, inşaat halindeki 11 katlı binanın 8 katı yıkıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine 17'şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi. Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Hilmi Güler, kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldıkları gerekçesiyle binaları, Belediye Meclisi'ne taşıdı. Alınan karar doğrultusunda binalar mühürlenirken yıkım kararı verilmesi için mahkemeye başvuruldu. Büyükşehir Belediyesi, başvurduğu Ordu İdare Mahkemesi'nden gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, yıkıl kararı verilmesini talep etti.

Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak, hukuki süreç başlatırken, geçen Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ordu'daki bina daha yıkılmadı mı?" sorusuyla konu yeniden gündeme geldi. Mahkemece verilen yıkım kararı, Büyükşehir Belediyesi tarafından şirket yetkililerine tebliği edildi. Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri altında, Büyükşehir Belediyesi, 11 Şubat günü yıkım çalışmasına başladı. Bloklardan 11 katlı inşaat halindeki gökdelenin üzerine çıkarılan iş makinesi ile yaklaşık 3 aydır sürdürülen yıkım çalışmalarında 8 kat yıkıldı. Diğer katların yıkılması için yürütülen çalışmalar ise sürüyor.

'ORAYI HALKIMIZ KULLANACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sahillerin halka ait olduğunu belirterek, "Sahiller halkımıza, milletimize ait. Dolayısıyla burada kişisel olarak yasa dışı kullanımı zaten yanlış bir hareketti. Biz bu yanlışa son verdik ve bütün sahili temizledik. Burayı halka açıyoruz. Sınırlı sayıdaki kişilerin değil, toplum malı burası. Dolayısıyla Belde Evler'de kıyı kanuna aykırılık vardı. Onu da sonlandırmıştık olduk. Zemine kadar hepsi yıkılacak. Dolayısıyla yeşil saha olacak orası. Orayı çok amaçlı olarak halkımız kullanacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binaların yıkım görüntüsü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler röportajı

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ORDU,

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KAMYON, 200 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

HATAY'ın İskenderun ilçesi taş ocakları mevkiinde yol kenarında park halindeki bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, İskenderun Modern Evler Mahallesi Yarıkkaya civarındaki bir taş ocağı yakınında dün öğle saatlerinde meydana geldi. Amanos Dağları eteğinde taş ocağı yolunda park edilen kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yamaçtan aşağı büyük bir gürültü ile yan yatarak takla attı. Yaklaşık 200 metre aşağıya yuvarlanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yaşanan kaza sonrasında bölgeye hemen itfaiye ekipleri çağrıldı. İçerisinde sürücünün olmadığı tespit edildi. Kamyon yapılan hasar tespitinin ardından bulunduğu yerden çıkartılacak.