DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 276'YA YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 37 bin 507 testten 952'si pozitif çıkarken, yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 276 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 116 bin 111'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 37 bin 507 test yapıldı, 952 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 27 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1121 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle; toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, toplam vaka sayısı 154 bin 500, toplam vefat sayısı 4 bin 276, toplam yoğun bakım hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 116 bin 111 oldu.

'YENİ HAYAT TARZIMIZ, KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu, maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BAŞLAMASIYLA İZMİR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 23- 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması İzmir'de başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İzmir'in en işlek cadde ve meydanlarında polis ekipleri uygulama yaptı. Kısıtlamanın başlayacağı yönünde sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulunan polis, saatler 00.00 gösterdiğinde trafikte olan sürücülerin izinleri olup olmadığını denetledi. Ayrıca, polis ekipleri sürücülerin koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde maske takma zorunluluğu kuralına uyup uymadıklarını da kontrol etti.