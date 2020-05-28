DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 1

İDLİB ŞEHİDİNİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ SURİYE'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın acı haberi, Tunceli'de bulunan ailesine verildi.

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İDLİB ŞEHİDİNİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

SURİYE'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın acı haberi, Tunceli'de bulunan ailesine verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde, M4 karayolunda devri görevenin bulunun Türk silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Piyade Teğmen Canbert Tatar, kealdırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit ailesinin Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki dede evinde olduğu öğrenildi. Şehidin ailesine acı haber, İlçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin, bugün Elazığ'da yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda karşılanan şehidin cenazesi bugün Elazığ'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

'BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib bölgesinde dün icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında sebebi henüz tespit edilemeyen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Silah arkadaşımız 27 Mayıs 2020 tarihinde İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamanın tesiri ile yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ-ANKARA,

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KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 431'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre dün yapılan 21 bin 43 testten 1035'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 34 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 431 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 122 bin 793'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 21 bin 43 test yapıldı, 1035 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirirken, 1286 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, toplam vaka sayısı 159 bin 797, toplam vefat sayısı 4 bin 431, toplam yoğun bakım hasta sayısı 723, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 331, toplam iyileşen hasta sayısı ise 122 bin 793 oldu.

'ÖZGÜRLÜĞÜN İSTEDİĞİ ÖZVERİYİ GÖSTERELİM'

Bakan Koca, dünkü verilere ilişkin, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,

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YURDUN BİRÇOK BÖLGESİNDE GÖRÜLEN IŞIK HÜZMESİ HEYECAN YARATTI

Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, ışık hüzmesinin meteor olduğunu belirterek, "Bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz." dedi.

Dün saat 20.30 sıralarında yurdun Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ve bir kaç saniye süren ışık hüzmesi heyecan yarattı. Özellikle Artvin, Rize, Trabzon, Kars, Erzincan, Ardahan, Muş, Bingöl, Iğdır, Erzurum ve Diyarbakır'a yakın bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla bir anda gündeme oturdu.

DOÇ. DR. ÜNALAN: BU TİPİK BİR METEOR OLAYI

Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken, Demirören Haber Ajansı'nın görüşünü aldığı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Ozan Ünalan, görgü tanıklarının ifadeleri, videolar ve resimlere bakıldığında ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Bir meteor vakası görüldü ülkemizde, özellikle Doğu illerde, Gündeydoğu ve Doğu Karadeniz tarafından görüldü diye raporlar geliyor. Bu bir meteor olayı görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun bir ışık hüzmesi 3 dakika ardından gelen patlamayla beraber görülmüş, bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında görgü tanıklarının ifadeleri, artı videolar ve resimler varsa bunlar bizim için çok önemli, e-mail vasıtası ile bana ulaşabilirler. Burda baktığımızda, ilk belirlemelere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Erzurum tarafından gelip Artvin tarafına devam ediyor ve Batum açıklarında denize düşme ihtimali çok yüksek veya en kötü ihtimalle biraz daha farklı değerlendirirsek Gürcistan tarafına da düşmüş olabilir. Tabi ki bu değerlendirmeler sürüyor. Bir yandan da temaslarımız da devam ediyor, dolayısı ile bizimle temasa geçebilirsiniz. Bizler de araştırmaya devam ediyoruz, en yakın zamanda tekrar güncel bilgileri paylaşmış olacağız."

KARLIOVA'DA VATANDAŞLAR METEOR ARADI

Akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde gökyüzünden düşen ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu. Vatandaşlarda kısa süre yaşadıkları heyecanın ardından ışık hüzmesinin meteor taşı olduğu iddiası üzerine bölgede cismi aramaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce vatandaş cismin düştüğü iddia edilen bölgeye doğru hareket etti. El fenerleri ve araç farlarıyla bölgeyi aydınlatan vatandaşlar, meteoru aramaya başladı.

Tunceli, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 08:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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