DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 4 BİN 489'A YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 36 bin 155 testten 1141'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 28 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 489 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 125 bin 963'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1594 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 324, toplam iyileşen kişi sayısı ise 125 bin 963 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'

Bakan Koca, dünkü verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, Maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

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ÇORUM'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN: 5 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

ÇORUM'da Küçük Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın diğer işyerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle, ilk belirlemelere göre 5 dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 02: 00 sıralarında kentte çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 21'inci Cadde'de bir marangoz atölyesinde çıktı. Atölyedeki ahşap malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı. Patlamaların da yaşandığı yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonucu, ilk belirlemelere göre 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.