DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

SİİRT'TE OPERASYONA GİDEN ASKERLERİ TAŞIYAN ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ŞEHİT, 7 YARALI

SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yoldaki virajda kontrolden çıkıp uçurumdan yuvanlandı. Kazada 2 asker şehit olurken, biri ağır 7 asker ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Doğan köyü üs bölgesinde operasyona giden 2'nci Komando Taburu'na bağlı askeri personelini taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında yolun viraj bölümünde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 9 askeri personel yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralı askerler, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşların kan vermek için koştuğuhastanenin önünde izdiham yaşandı.Tedavi altına alınan yaralılardan 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralıların tedavileri sürdürülürken, hastaneye gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, doktorlardan bilgi aldı.

Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Atik, "İlimiz Pervari İlçesi Doğan Köyü üs bölgesinde operasyon faaliyeti yürüten askerimiz, nöbet değişimi için yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2'nci Jandarma Komando Taburu'na bağlı personelimizi taşıyan araç, Pervari çıkışı Doğan köyü çıkışında kaza yapası sonucu 2 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağolsun. Kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın durumu iyi ve kritik durumda olan yaralımız yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Siirt Devlet Hastanesi

Acil servis

Güvenlik önlemleri alınması

Ambulansla getirilen yaralı askerler

Vali Ali Fuat Atik'ın konuşması

Genel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

============================

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın (26) memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde oturan ağabeyi Murat Aydoğan'a ulaştı. Acı haberi askeri yetkililerden alan Aydoğan, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk sayrağı asılan şehit evine akın etti. Burak Aydoğan'ın anne ve babasının yıllar önce boşandığı belirtildi. Evli olan şehit Burak Aydoğan'ın annesi Özlem Akgül'ün Tekirdağ'dan cenaze için Konya'ya gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Şehit Aydoğan'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Seydişehir'de toprağa verilmesi bekleniyor.

(