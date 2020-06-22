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BURSA'DA, SEL FELAKETİ 2 ÖLÜ, 4 KAYIP BURSA'da aşırı sağanak sebebiyle su dolan evde mahsur kalan bedensel engelli bir kişi öldü.

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BURSA'DA, SEL FELAKETİ 2 ÖLÜ, 4 KAYIP

BURSA'da aşırı sağanak sebebiyle su dolan evde mahsur kalan bedensel engelli bir kişi öldü. Derelerin taşmasıyla birlikte tarlalarda mahsur kalma ve sele kapılma ihtimaline karşın arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı. Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü.

EKİPLER TARLALARDA ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

KAYBOLAN 5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle su dolan evde kalan bedensel engelli olduğu öğrenilen bir kişinin öldüğünün belirlenmesinin ardından, Kayacık Mahallesi'nde 5 kişinin de sel sularına kapılarak dere yatağına sürüklendiği öğrenildi. Bursa İtfaiyesi, AFAD, UMKE, ANDA ve NAK ekipleri tarafından kayıp kişileri bulmak için detaylı şekilde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ KAYIP

"21 Haziran 2020 tarihinde saat 18.48 sıralarında AFAD'a gelen ihbar üzerine Bursa ili Kestel ilçesmize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu Mahalleleri'nde meydana gelen sel felaketi ihbarı alınması üzerine, Valiliğimizce derhal oluşturulan İl Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi'nce olaya müdahale edilmiş olup; meydana gelen sel felaketinde Kestel ilçemiz Dudaklı Mahallesi'nde 1998 doğumlu Kader Akbaba isimli engelli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Yine Kayacık Mahallemizde, aynı aileden 7 kişi sele kapılmış olup,  2 kişi sele kapılmış olup, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup, kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir.

257 PERSONEL ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Valilik açıklamasının devamında 257 kişilik arama-kurtarma ekibinin kayıp 4 kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Arama ve kurtarma faaliyetlerine, 37 AFAD, 50 STK, olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeliyle beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, 24 tim ve bir JAK timiyle beraber toplam 134 jandarma personeliyle beraber toplam 257 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Öte yandan Orhangazi ilçemizin Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde maddi hasar oluşmuştur. Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya ve Kayacık Mahalleleri'mizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 grayder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup; Orhangazi ilçemizde, hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ, BAKAN SOYLU BURSA'YA GELİYOR

Bursa'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Arama kurtarma ekiplerinin, henüz kimliği belirlenemeyen 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun daha cesedine ulaştığı öğrenildi. Bölgeden üst üste gelen kötü haberler üzerine, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'ya doğru hareket eden Soylu, selden etkilenen köyleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Huzeyfe Özdemir- Muammer İRTEM- Mehmet İnan -/ BURSA,

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BURSA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, iki kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 4 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel bölgesine gelerek Vali Yakup Canbolat'tan bilgi aldı. Ardından, arama kurtarma çalışmalarının son durumuna ilişkin AFAD Bursa Müdürü Yalçın Mumcu ile görüştü. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da, İçişleri Bakanı Soylu'yu afet bölgesinde karşılaşadı.

İncelemerinin ardından Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yağmurun, mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddette olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle kunuştu:

"Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz gerekli tedbirleri hemen almaya başladılar ancak bulunduğumuz bölgede, hem Kestel hem de Orhangazi ciddi bir yağış aldı. Arkamızda bulunan 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayıp. 25 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Bahsettiğim evden bir kişi bulundu, kimlik tespit çalışmaları yapılıyor. 257 kişi ile arama kurtarma faaliyetlerini, AFAD, UMKE, Sivil Toplum Kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyeler hep birlikte gerçekleştiriyor. Tabii özellikle yağmurun aniden bastırması nedeniyle deredeki debi çok yüksek, inşallah arama kurtarma çalışmalarında istediğimiz sonucu almamızı etkilemez. Eldeki tüm imkanlarımızla, çevre illerden de desteklerle çalışmalara devam ediliyor. Ümidimiz kayıp vatandaşlarımıza sağ ulaşabilmektir, tüm gayretimiz bunun için. Büyükşehir Belediye Başkanımız yağmurun şiddetini gösterdi. Araçları alıp sürükleyen, yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturan yağmur ile karşı karşıyayız, mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Yapacağımız tek iş arama kurtarma faaliyetlerinde 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek. Hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra vatandaşların bu konuda karşı karşıya kaldıkları mağduriyete cevap verilecektir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hem Kader kızımız hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kızımız için başsağlığı diliyorum"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Huzeyfe Özdemir- Muammer İRTEM- Mehmet İnan -/ BURSA,

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OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KUZEY Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) memleketi Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin merkeze bağlı Mevlana Mahallesi'ne gelen Vali Yardımcısı Adem Yılmız, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve beraberindeki heyet, acı haberi baba İsmail Köse ve anne Fatma Köse'le verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Köse çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevliliri müdahale etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ise taziye için eve akın etti.

Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin naşı, bugün Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından tören ile Osmaniye Merkez Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:32 Kaynak: DHA

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