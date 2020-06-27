DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) acı haberi, Adıyaman'daki baba evine ulaştı.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) acı haberi, Adıyaman'daki baba evine ulaştı.

Tekirdağ'da görevli iken Pençe-Kaplan Harekatı'na katılmak üzere Irak'ın kuzeyine giden Piyade Teğmen Yunus Gül, dün sabah saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Adıyaman'da babası Ali Gül ve annesi Rukiye Gül'e askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları şehidin evine akın etti. Şehit Yunus Gül'ün evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit Gül'ün, bugün öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Adıyaman, Piyade, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:03 Kaynak: DHA

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