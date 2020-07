DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA: 4 ÖLÜ, 114 YARALI

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamadan 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı, 3 kişi de kayboldu. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ölenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken, fabrika sahasınındak, çalışmalar bu sabah itibariyle devam ediyor.

'FABRİKADAN UZAK ALANLARA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI'

Adem Türgün alevlerin birbirine yakın olan binalara sıçradığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şunu da gördüm orada; Patlayan alandan diğer birime sıçrayan ateşlerle diğer birimin tutuştuğunu da fark ettim. Binalar birbirine çok yakın. Bir tanesi alev aldığında ya da hasar gördüğünde diğerinin aynı duruma düşmesi kaçınılmaz bir durum. İnsanlar da olayın şokuyla birlikte kaçınmaya başladılar. Etraftaki fındık bahçelerinde saklanmaya çalıştılar. Kafalarına, üzerlerine bir madde gelmemesi için fındık bahçelerine saklanmaya çalıştılar. Biz de yakınımızı yaklaşık 1,5 kilometre aşağıda kaçmış halde bulduk. Çok şükür ilk taburcu olan 16 kişinin içerisinde kardeşimiz. Evimizde şu anda. Tabii o şoku atlatması muhtemelen biraz uzun sürecektir. Doktorlar da içeride soluduğu duman ve kimyasal gaz nedeniyle daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağını belirttiler bize. Bundan sonra tedavimize tekrar devam edeceğiz."

KIZILAY BİLGİ VERİYOR

Fabrikanın sahasının dışında ve hastanenin önünde bulunan vatandaşlar ise endişe içerisinde yakınlarından gelecek haberleri bekliyor. Kızılay, fabrikada çalışan vatandaşların yakınlarıyla görüşerek bilgiler veriyor.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI BURADA

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Bugün itibariyle fabrikada 189 kişinin olduğunu Sayın İçişleri Bakanı ifade etti. Bunlardan 20 kişinin izinli olduğu düşünülüyor. 169 kişi, çalışırken bu patlama gerçekleşmiş. Şu ana kadar 107 kişiye ulaşılmış, maalesef 4 kişinin hayatı kurtarılamamış. Bu anlamda bütün hastanelerde gerekli çalışmalar yapılıyor. Şunu ifade edeyim önce, devletin bütün imkanları burada. Sayın valinin en baştan itibaren koordinatörlüğünde, daha sonra İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı içeride toplantı halindeler. Sakarya'nın bütün milletvekilleri seferber oldu, çalışmaları yakından takip ediyorlar. Türkiye'deki bütün imkanlar kullanılarak buradaki kazanın bir an önce insanlar tahliye edilerek, tedaviye alınarak daha aza can kaybıyla atlatılması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi.

"İLK ÖNCE ACIMIZI DİNDİRECEĞİZ"

Yaşanan patlamanın iş güvenliği açısında tedbirlerin artırılması gerektiğini belirten Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

"Acımızı ilk önce şöyle dindireceğiz. Kurtarılacak bütün arkadaşlarımızı tahliye edip, hastanelerde tedaviye alınmasını sağlayacağız. Cenazelerimize ve ailelerine sahip çıkacağız ama ondan sonra bu kazanın tekrarı olmaması için bu tür fabrikaların sendikalı olması, iş güvenliği açısından tedbirlerin alınması, tekrarlanmaması için gereken çalışmaları yapacağız."

FABRİKADAKİ PATLAMANIN ARDINDAN YARALI İŞÇİLERİ TAŞIYAN SİMİTÇİ, O ANLARI ANLATTI

Sakarya'da fabrikalara simit satarak geçimini sağlayan Kenan Esenboğa, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı gördükten sonra olay yerine gitti. Patlamanın yaşandığı fabrikaya girdiği anda gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü ifade eden Esenboğa, "Ben olay anında organize sanayi bölgesindeydim oradaki fabrikalara simit satıyorum ben. Olay bölgesinde yüksek bir patlama duyunca daha önce burada yaşanan fabrikalardaki patlama seslerine aşina olduğum için kendi müşterilerim de bu bölgede olduğundan dolayı en yakın yerden içeriye girdim" dedi.

"YORGUNLUKTAN BAYILDIM"

Olay yerinde bulunan ekiplere yardım ettiği sırada sıcaktan ve yorgunluktan bayıldığını belirten Esenboğa, gözünü hastanede açtığını söyleyerek, "Hemen buraya geldim aracımı 2 kilometre ileride bıraktım, koşarak buraya geldim. Burada jandarma yolu kesmişti biz de arkadaşlarımızla birlikte ormanın içinden kimseye görünmeden arka tarafa girdiğimizde deprem yeri gibi bir yer gördüm. İlk önce bir ayakkabı gördüm, ayakkabıları takip ettikten sonra nükleer bir bombanın düşmüş olduğu gibi bir çukur olduğunu gördüm. Bu çukurun dibinde ise tahtaların içerisinde her tarafı kan içerisinde bir yaralı gördüm. Onu tıbbi anlamda zarar vermemek adına kıpırdatmadan bir kapının üzerine koyup sırtlayıp getirdik. İkinci yaralıya geldiğimde ise onun ağırlığı altında bayıldı. Gözümü hastanede açtım" diye konuştu.

YARALI YAKINLARININ HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR

Patlamada yaralananlardan 35'i Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastane önünde yaralıların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Yaralı yakınları gözyaşları içinde, yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Havai fişek fabrikasında üretim alanları, depo alanları ve idari binalar büyük hasar gördü. Binaların çatıları uçarken, pencere ve kapıları patlamanın şiddetiyle parçalandı. Depo ve üretim binalarının duvarlarının büyük bölümü yıkıldı. Fabrika sahasında bulunan servis araçları ve otomobiller hasar gördü. Zaman zaman bölgede havai fişek patlamaları devam etti. İtfaiye ekipleri sahada soğutma çalışması yaparken, binaların etrafına saçılan patlamamış havai fişeklerin üzerine köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı. Bölgeye gelen bakanlar fabrika sahasında inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

OLAYI 10 CUMHURİYET SAVCISI İNCELEYECEK

Olayla ilgili 10 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği öğrenildi. Bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından savcılar, soruşturma amacıyla inceleme yapacak.

3 BAKAN, AFAD ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ'NDE FABİRKADAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlamanın yaşandığı fabrikanın yakınlarında kurulan AFAD Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yapıp yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamada bulundu.

Yaşanan patlamada 4 işçinin hayatını kaybettiğini 3 işçinin de kayıp olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, "İlk önce Orman Bakanlığı'nın uçaklarıyla ve itfaiyemizle beraber bir söndürme çalışması yapıldı. Söndürme çalışmasıyla ilgili şunu söyleyebilirim, şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. Yaklaşık 21 ayrı bina küçüklü büyüklü, bunların da 18'inin soğutma çalışması sona erdi 3 tanesinin soğutma çalışması devam ediyor. Şimdi hem itfaiyeden hem AFAD tim oluşturdu. Bir plan dahilinde hem yangınla hem de patlamayla karşı karşıya kalan binalarda gerek arama tarama, gerekse arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Bizim yaptığımız son tespitte, son değerlendirmede hem orada çalışanlarla girilen son temasta elde ettiğimiz sonuç şu; Toplam 186 kişinin içeride olduğunu söylemiştik. Bu 186 kişiden bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz ve şu ana kadar da ulaşamadığımız kişi sayısı 7. Bunun sabahki açıklamada sayın bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Yani 3 kişinin akıbeti ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. İki vatandaşımızın kimlik tespitini yapıldı. Böylece 7 kişiden 4'ü vefat, 3'ünün de arama tarama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız tespit listeler üzerinden. Böyle kazalarda bazen fabrikada misafir olarak gelen, dışarıdan gelen ya da listede olmayanlarla ilgili de tespit yapılabilir. Elbette bunların tamamı, arama tarama çalışmaları sonrasında ortaya çıkacaktı. Şu anda bizim elimizdeki toplam rakam 7, 4'ü vefat onları aldık, bir kısmını da adli tıpa ulaştırdık, ikisinin de kimliği belli oldu" dedi.

"BU İŞİN ÇÖZÜMÜ BAŞSAVCININ ORTAYA KOYACAĞI ÇALIŞMANIN SONUCUNDA BELLİ OLACAK"

Fabrikada yaşanan patlamanın detaylarının savcılık incelemesinden sonra belli olacağını söyleyen Süleyman Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Patlama alanına gittik, fabrikaların ve üretimin olduğu bir bölüm var, bir de daha ziyade depoların da olduğu bir bölüm var. Bizim gördüğümüz ağır patlamanın olduğu bölüm depoların olduğu bölümdü. Tabii itfaiye gerekli çalışmaları yapacak daha ziyade bu işin çözümü sayın başsavcının ortaya koyacağı çalışmanın sonucunda belli olacak. Mart ayında burasıyla ilgili bir denetim gerçekleştirildi. Kendi adına bir prosedürü vardır, bu prosedür aksamaksızın devam eder"

"84 AMBULANS, 2 HELİKOPTER AMBULANS, 16 UMKE TİMİ İLE ÇALIŞTIK"

Patlamanın hemen ardından sağlık çalışanlarının tüm imkanlarıyla olaya müdahale ettiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle konuştu:

"Bu dönemde özellikle sağlık ekibimiz 84 ambulans, 2 helikopter ambulans ve 16 UMKE timi, AFAD ve 112 Acil ekibimizle birlikte sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladık. Şu ana kadar hastanelerimizde yaralı olarak tedavisine başladığımız toplam 108 kişi oldu. 108 vatandaşımızdan 48 kişiyi taburcu etmiş olduk. Yani şu an 60 kişi hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız ile ilgili durum tespiti ve arama çalışmaları devam ediyor"

"186 ÇALIŞANIMIZIN AİLELERİNE TEKER TEKER ULAŞIYORUZ"

Patlama sırasında fabrika içerisinde bulunan 186 işçinin aileleriyle temas halinde olduklarını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor. Biz de 186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında belirttikleri gibi, ziyaretçiler olabilir dolayısıyla rakamlar değişebilir. O ziyaretçilerin de tespitlerini yapmaya çalışıyoruz bakanlarımızla beraber. Allah vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Fabrika sahasını ve patlamanın yaşandığı yerde incelemelerini tamamlayan 3 bakan daha sonra Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.

114 YARALIDAN 92'Sİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hendek Devlet Hastanesi'nde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları paylaşarak, şu paylaşımda bulundu:

"Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu, 22'sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."

SAKARYA VALİSİ KALDIRIM, FABRİKADAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Vatandaşlarla ve yaralı yakınlarıyla görüşen Vali Kaldırım, hastane ziyareti sonrasında, "Bütün hastalarımızı ziyaret etmiş olduk. Şu anda yaralılardan birçoğu taburcu oldu. Yatanların sayısı 16'ya kadar düştü. 1 hastamız da İstanbul Kartal'a sevk edildi ve durumu iyi. En son rakamlara göre 4 vefat var. İkisinin kimliği tespit edildi, diğerlerinin isim tespitleri için otopsi çalışmaları sürüyor. 3 tane de ulaşılamayan vatandaşımız var. Arkadaşlarımız şu an sahada, çalışma yapıyorlar. Hem soğutma hem de arama çalışmaları sürüyor. Fındıklık alanda sabah tekrar bir arama başlayacak. İnşallah sağ salim onlara ulaşırız. Allah beterinden korusun" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak incelemenin tamamlanmasının ardından bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Vali Kaldırım, "Gerçekleştirilen soğutma çalışmasının ardından hem itfaiyemiz hem de diğer birimlerimizin yapacağı çalışma ve Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma sonucu tespit edilecektir. Bu çalışma zaten yapıldığında gerekli bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bugün 3 Bakanımız buradaydı. Cumhurbaşkanımız sürekli bizlerle görüştü, konuyla ilgili bilgi aldı. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadaydı. Çok büyük bir patlamaydı ve Allah beterinden korusun diyoruz, Allah bir daha böyle bir afeti ne Sakarya'mıza ne ülkemize göstermesin. İnşallah sağ salim kalan 3 kişiye de ulaşırız.ö diye konuştu.

ÖLEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ölen iki kişinin Hava Çelik ve Selahattin Tepeçınar olduğu belirlendi. Patlama sırasında İHH gönüllüsü Muammer Yılmaz koşarak fabrikaya geldi. İtfaiyeciler, Muammer Yılmaz'ı patlamanın olduğu alana fazla yaklaştırmazken, oğlu Halis Yılmaz'ın kaybolan 3 kişi arasında olduğu öğrenildi.

FINDIKLIK ALANDA ARAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

'PATLAMA OLDUĞUNDA KENDİMİ BİR ANDA YERDE BULDUM'

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, patlamada yaralanan Başaran Alkan ile aynı fabrikada çalışan ve yara almadan kurtulan Kadriye Alkan patlama anını anlattı. Eşini patlama olma ihtimaline karşı zaman zaman uyardığını söyleyen Başaran Alkan, "Eşimi olası bir patlama ihtimaline karşı kapıya koşması yönünde ara ara uyarıyordum. Patlama olduğunda kendimi bir anda yerde buldum. Yukarıdan bir şeyler üstüme düştü. Sonra eşimin yardımıyla kendimizi dışarı attık. Yoldan geçen sağlık ekibi bizi buraya getirdi" dedi.

Yaralı eşini kurtaran Kadriye Alkan, "Bir anda her yer bembeyaz oldu. Yanımdaki teyze masanın altına girmemi söyledi. Masanın altında bir süre bekledikten sonra dışarı doğru çıkmaya çalıştık. Çıkarken yerde eşimi gördüm. Ona yardım edip, fındık bahçesinin oradan kendimizi dışarı attık. Çok şükür kurtulduk" diye konuştu.