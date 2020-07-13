DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ TÜRKİYE'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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TÜRKİYE'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin acı haberi memleketi Samsun'un Havza ilçesinde baba ocağına ulaştı. Ailesi İstanbul'da yaşayan şehidin cenazesi Merzifon Havalimanı üzerinden Havza'ya getirilecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

SAMSUN, -

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GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ERZURUM'DA SAĞ OLARAK YAKALANDI

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı'nca Şenkaya kırsalında sağ olarak yakalanan 2 teröristten birinin gri listede aranan Sipan kod adlı Adem Çallar olduğu bildirildi.

Jandarma timlerinin önceki gün bölgede yaptığı operasyonda gri listede 500 bin lira ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilirken, 2 örgüt üyesi havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçtı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince terör örgütü mensuplarının yakalanması için yürütülen operasyonda saat 09.00 sıralarında sık ormanlık içerisinde yapılan aramada Deniz kod Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Teröristlerden Adem Çallar'ın gri listede arandığı belirlendi. Sığınakta yapılan aramada 1 M-16, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 4 el bombası ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmanın operasyonundan görüntü

-Sağ olarak yakalanan teröristlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: PKK, ESKİNİN SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ, DEAŞ'LARIN DEVRİ KAPANDI

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terörle kaybedecek vakitlerinin olmadığını belirterek, "Onların devri bitti. PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Mahallesi ile Arsuz ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ni birbirine bağlayan olan yolun açılışı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP Hatay milletvekilleri katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yol konusunda kendini dörde katladığını dile getirerek, "Toplam 25 kilometre uzunluğunda, 10.3 metre genişliğinde, 8 metresi çift şerit, kalanı bisiklet yolu olarak yapılmış modern, güzel, şoförler arasındaki tabirle 'kaymak gibi' yol yapılmış buraya. Pek çok tarih kitabında vardır. 'Yol medeniyettir' denir. Dünyada ve bölgemizde bu asırda yaşadığımız terörün, göçün, fakirliğin önemli çarelerinden biridir yol. Tarihte eşkıyaların, günümüzde de terör örgütlerinin önemli eylem alanlarından biridir yollar" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ELİMİZ GÜÇLENDİ

2016'dan bu yana doğu ve güneydoğudaki belediyeleri terör örgütlerinin tasallutlarından kurtardıklarını ve oralarda büyük yol hamleleri başlattıklarına değinen Çataklı, "O belediyelerde 10 bin 134 kilometre asfalt, 20 bin 190 kilometre stabilize yol yaptık. Hangi rakımda hangi, coğrafi koşulda olursak olalım, ıssız mıdır, zor mudur bakmadık. Avrupa ile aynı standartlarda geliştirmek için çalıştık. Bunu yaptıkça terörle mücadelede elimiz güçlendi. Turist de geldi, ticaret de hareketlendi. İnsanların hayatı eskiye göre güzelleşti. Hatta sınır duvarları yaptık, onların dibinden giden paralel yollar inşa ettik. Güzellikten, doğadan yana şu güzel ülkenin Avrupa'dan fazlası var eksiği yok" diye konuştu.

TERÖRLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

Terörle ve kardeş kavgaları ile kaybedecek vakitleri olmadığını vurgulayan Çataklı, şöyle konuştu:

"Bizim terörle, kardeş kavgaları ile kaybedecek vaktimiz yok. Zaten olsun istemiyoruz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur, refah içinde yaşamak istiyoruz. Size güzel bir gelecek tarif etmeyen, mutluluk ve huzur vadetmeyen hiçbir fikrin arkasında durmayın. Sadece kavga ve karanlık vadeden, 40 yıldır insanlara acı ve kederden başka bir şey vermemiş olan insanlara yüz vermeyin. Onların devri bitti. PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor. Devlet bazen mesajını yaptığı eserlerle verir. Bugün açtığımız yolun etrafında bisiklet yolu var. Aslında bu güzel bir mesaj. Biz artık insanlarımızın mutluluğuna, refahına odaklandık. Vatandaşına en iyi hizmeti getiren ve bunları lüks görmeyen devletimiz var. Biz bu anlayıştayken gençlerimizi de yanımızda görmek, onlardan güç almak istiyoruz. Güzel bir geleceğin ayak seslerini de hepimiz duyuyoruz."

SEYAHAT SÜRESİ 2.5 SAATTEN 40 DAKİKAYA İNDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan da yapılan yolun Çevlik Mahallesi ile Arsuz Kale Mahallesi'ni birleştirdiğini belirterek, "Eskiden Arsuz'dan Samandağ'a gitmek isteyen bir kişi 2 buçuk saatte gidebiliyordu. Ancak bu yolun yapılmasından sonra bu süre 40 dakikaya inmiş vaziyette. Yolun maliyeti 93 milyon 559 bin lira oldu. Bu maliyetin neredeyse tamamına yakını İçişleri Bakanlığımızın bütçesinden tamamladı" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler kurdele keserek yolun açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye, Piyade, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:32 Kaynak: DHA

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