DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ALAÇATI'DA OTLUK VE MAKİLİK ALANDA YANGIN

İZMİR'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 6 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı.

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI, OLAYI YAŞAYANLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI

İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bölgede bulunan işletmelere de sıçradı. Tatil yapan vatandaşlar tahliye edilirken, büyük bir kargaşa yaşandı. Bazı vatandaşların olay yerinden uzaklaşmak için rastgele otomobillere bindiği öğrenilirken, mekanlarda büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından işletmelerde hasar tespit çalışmaları başladı. Yangında hiçbir vatandaşın zarar görmediği öğrenilirken, 5 köpeğin alevlerin arasından çıkamadığı belirtildi.

'EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI'

Yangında zarar gören mekanların işletmecilerinden Öner Karaman, "Yangından bir saat önce küçük bir duman gördük ve yetkilileri aradık ama gelen olmadı. Bunun üzerine kendi imkanlarımızla yangını söndürme ve insanları tahliye çalışmalarına başladık. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen işletmelerde 5 milyon liralık zarar ön görülüyor. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Pandemi döneminde istihdamı sağlamak için bu kadar emek vermemize rağmen zamanında müdahale edilememesi bizi çok üzdü. Bazı şeylerin tarifi yoktur. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" dedi.

'3 ARKADAŞ ÜZERİMİZE BİRER DAMACANA SU DÖKTÜK'

Alevlerin içerisinden köpeklerini kurtaran işletmeci Engin Dane ise "Yangın sıçradığında üç yavru köpeğimizi kurtarmaya koştuk. 3 arkadaş üzerimize birer damacana su döktük. Ardından da alevlerin arasına girerek onları kurtardık. Onlara bir şey olsaydı böyle sağlam duramazdık. Cana geleceğine mala geldi. Üzgünüz ama umarım telafi edilir" ifadelerini kullandı.

'HAYVANLARIMIZI ZOR KURTARDIK'

İtfaiyenin geç müdahalede bulunduğunu iddia eden işletmeci Caner Çetin de, "Makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ve itfaiyenin de geç kalmasıyla işletmelere yayıldı. Alaçatı bölgesindeki işletmelerin desteklerini bekliyoruz. Yangın anında içeride tam anlamıyla can pazarı vardı. Personel çadırları yandı, hayvanlarımızı zor kurtardık" diye konuştu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Yangın sırasında işletmelerde tatil yapan vatandaşlardan Veysel Zamur (21), "Denize girmek için arkadaşlarımla bölgeye girdiğimizde alevden kaçan insanları gördük. Alevler gittikçe büyüyordu. Arabamıza binmek isteyenler oldu. Yanan bölgeden canımızı zor kurtardık" şeklinde konuştu.

'MAHŞER MEYDANI GİBİYDİ'

Tatilcilerden Ömer Faruk Çanar (21) ise "Hafta sonu tatili için Alaçatı'ya gelmiştik. Denize girmek için de bu bölgeyi tercih ettik. İlk duman çıktıktan sonra rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ardından büyük bir kargaşa oldu. Mahşer meydanı gibiydi. Herkes kaçışıyordu. Valeler arabaların yandığını söylüyordu. Hızlıca arabaya bindik. Herkes kaçmak için araç bekliyordu" dedi.

OLAYI YAŞAYANLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Otluk ve makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bölgede bulunan işletmelere de sıçradı. İşletmelerde tatil yapan vatandaşlar tahliye edilirken, büyük bir kargaşa yaşandı. Bazı vatandaşların olay yerinden uzaklaşmak için rastgele otomobillere bindiği öğrenilirken, mekanlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından işletmelerde hasar tespit çalışmaları başladı. Yangında hiçbir vatandaşın zarar görmediği öğrenilirken, 5 köpeğin alevlerin arasından çıkamadığı belirtildi.

Yangında zarar gören mekanların işletmecilerinden Öner Karaman, "Yangından bir saat önce küçük bir duman gördük ve yetkilileri aradık ama gelen olmadı. Bunun üzerine kendi imkanlarımızla yangını söndürme ve insanları tahliye çalışmalarına başladık. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen işletmelerde 5 milyon liralık zarar ön görülüyor. Hasar tespit çalışmaları başladık. Pandemi döneminde istihdamı sağlamak için bu kadar emek vermemize rağmen zamanında müdahale edilememesi bizi çok üzdü. Bazı şeylerin tarifi yoktur. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" dedi.

Alevlerin içinde köpeklerini kurtaran işletmeci Engin Dane, "Yangın sıçradığında üç yavru kopeğimizi kurtarmaya koştuk. 3 arkadaş üzerimize birer damacana su döktük. Ardından da alevlerin arasına girerek onları kurtardık. Onlara bir şey olsaydı böyle sağlam duramazdık. Cana geleceğine mala geldi. Üzgünüz ama umarım telafi edilir" ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin geç müdahalede bulunduğunu iddia eden işletmeci Caner Çetin, "Makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ve itfaiyenin de geç kalmasıyla işletmelere yayıldı. Alaçatı bölgesindeki işletmelerin desteklerini bekliyoruz. Yangın anında içeride tam anlamıyla can pazarı vardı. Personel çadırları yandı, hayvanlarımızı zor kurtardık" diye konuştu.

'MAHŞER MEYDANI GİBİYDİ'

Yangın sırasında işletmelerde tatil yapan vatandaşlardan Veysel Zamur (21), "Denize girmek için arkadaşlarımla bölgeye girdiğimizde alevden kaçan insanları gördük. Alevler gittikçe büyüyordu. Arabamıza binmek isteyenler oldu. Yanan bölgeden canımızı zor kurtardık" şeklinde konuştu.

Tatilcilerden Ömer Faruk Çanar (21) ise, "Hafta sonu tatili için Alaçatı'ya gelmiştik. Denize girmek için de bu bölgeyi tercih ettik. İlk duman çıktıktan sonra rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ardından büyük bir kargaşa oldu. Mahşer meydanı gibiydi. Herkes kaçışıyordu. Valeler arabaların yandığını söylüyordu. Hızlıca arabaya bindik. Herkes kaçmak için araç bekliyordu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan makilik alandan görüntü

-Yanan işletmelerden görüntü

-İşletmecilerle röp.

-Vatandaşlarla röp.

-Soğutma çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Orçun BAŞER - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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TERHİSİNE 50 GÜN KALA ŞEHİT OLDU

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er Mutlu Kartiz'in (23), Muğla'daki ailesinin evine acı haber ulaştı. Kartiz'in tezkere almasına 50 gün kala şehit olduğu öğrenildi.

Evli, bir çocuk babası Mutlu Kartiz, vatani görevini yaptığı KKTC'deki birliğinde, görev yaptığı çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp, şehit oldu. Kartiz'in şehit olduğu haberi Muğla'daki ailesine ulaştı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Turan Akarsu, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek ve Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın, şehidin Muğla'nın Ortaköy Mahallesi'ndeki annesinin evine gidip, şehadet haberini verdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarına ilk müdahaleyi, evin önünde hazır olarak bekletilen sağlık ekipleri yaptı.

Şehidin annesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit er Kartiz'in KKTC'deki 48. Piyade Birliği'ndeki vatani görevini tamamlamasına 50 gün kala, şehit olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidin anne evinden görüntü

-Şehidin piyade er Mutlu Kartiz'in fotoğrafı

-Şehidin evine bayrak asılması

Haber - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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ŞEHİT POLİS MEMURU BURAK DERYA, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan biri olan polis memuru Burak Derya (28), memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde, toprağa verildi. Şehit Derya'nın annesi Firdevs Derya, "Oğlum sen daha yakışıklı olmuşsun, daha güzel olmuşsun. Bu kadar güzel miydin?" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehit Polis Memuru Burak Derya'nın naaşı, havayolu ile getirildiği Antalya'dan memleketi Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki baba ocağının önünde helallik alındıktan sonra da Otogar Camii'ne getirildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Ercan Kireçtepe, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'OĞLUM SEN DAHA YAKIŞIKLI OLMUŞSUN'

Gözyaşları arasında tören alanına gelen anne Firdevs Derya, "Oğlum sen daha yakışıklı olmuşsun, daha güzel olmuşsun. Bu kadar güzel miydin?" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Özcan Derya'yı ise kızı Çiğdem Derya teselli etmeye çalıştı. Şehit Burak Derya, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Ovabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.