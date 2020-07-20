DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

PKK'DAN KAÇARAK TESLİM OLDU, AİLESİYLE BULUŞTURULDU

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye'deki barınma alanlarından kaçarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan S.T., ailesi ile buluştu.

2015'te terör örgütü PKK'ya katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren S.T.'nin (36), teslim olması için Mardin ve Hakkari il emniyet müdürlükleri ekiplerince ikna çalışması başlatıldı. Ailesinin de desteğiyle yapılan ikna çalışmaları sonucu S.T., terör örgütü PKK'nın Suriye'deki barınma alanlarından 17 Temmuz günü kaçarak, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu. S.T., dün Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, S.T., ailesiyle özlem giderdi.

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MARDİN,

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AZEZ'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA TERÖR SALDIRISI

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, PKK/ YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Azez kentine bağlı Succu bölgesinde öğleden sonra terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Azez'de tedirginliğe yol açan patlamada 3 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Azez'de ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Kilis'e sevk edildi.