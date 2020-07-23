DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Pınar'ın katilinden kan donduran ifade: 20 saniye boyunca boğazını sıktım

MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemil Metin Avcı'nın (32) jandarmada ve savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Pınar'ın 15-20 saniye boyunca boğazını sıktığını itiraf eden Avcı, genç kızın cansız bedenini varile koyarken elinden kaydığı için iple boğazını sardığını anlattı. Pınar'ın cansız bedenini yakarken kendisini komşunun gördüğünü de anlatan Avcı, komşusunun "Ne yakıyorsun?" sorusunda "Plastik kasalar var onları yaktım" dediğini itiraf etti. Cinayeti işledikten sonra iş yerine gittiğini söyleyen Avcı, "Ara ara giderek yanıp yanmadığını kontrol ettim" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldüren ve cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döken Cemil Metin Avcı'nın, jandarmada ve savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Avcı ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Pınar ile iş yerim olan barda tanıştık. Sonrasında da bazen tek bazen de arkadaşlarıyla geliyordu. O günlerde bana instagramdan teşekkür mesajı attı. Sonrasında da telefon numaralarımızı verdik birbirimize WhatsApp üzerinden konuşmaya başladık. Bana, buluşmak istediğini söyledi. Ben de ertesi gün buluşmayı kabul ettim. Amacım tamamen ilişkimi bitirmekti. Saat 15.00 sıralarında kendisini aldım. Birlikte eve gittik. Kendisinden konuşmasını istedim. Benden ne istediğini sordum. Kendisine artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledim. Bağırmaya başladı ve 'karına söylerim' şeklinde sözler söyledi bana. Bu sırada sağ kolum dirsekten çizildi."

'YUMRUK ATTIM, BOĞDUM, SONRA AİLEM AKLIMA GELDİ'

Pınar Gültekin'in boğazına doğru yaklaştığını iddia ederek, bunun üzerine kendisine yumruk attığını söyleyen Avcı, ifadesini şöyle sürdürdü: "Sonrasında boğazıma doğru yaklaşınca ben de kendisine yumruk attım. Yere düştü ve kafasını yere çarptı, sanırım kafasının arka kısmını çarptı. Biraz kan aktı. Sonrasında yerdeyken yüzüne bir yumruk daha vurdum. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum. Sonrasında hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım nefes alıp almadığını, tepki verip vermediğini kontrol ettim. Ancak nefes almıyordu. Sonrasında ne yapacağımı bilemedim. Yerde yatar vaziyette duruyordu. 5-10 dakika bir şey yapmadan bekledim. Herkesin öğrenmesinden çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Aklıma ailem geldi. Ne yapacağımı düşünmeye başladım."

'ELİMDEN KAYIYORDU, SABİT TUTMAK İÇİN ORADA BULUNAN İPLE BOĞAZINI SARDIM'İfadesinde "Aklıma bahçedeki varil geldi. Bu varil bahçedeki çöpleri ve benzeri şeyleri yakmak için kullandığımız bir varildi" diyen Cemil Metin Avcı, evde Pınar'ın cansız bedenine yaptıklarını şöyle anlattı:

"Varili evin içine getirdim. Pınar'ı varilin içine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içine koydum. Bu sırada Pınar'dan herhangi bir emare yoktu. Bu olaylar oluncaya kadar tahmini 15 dakika geçmiştir. Pınar'ı varile koyarken başındaki kanlardan dolayı elbisemin göğüs kısmıma kan bulaştı. Daha sonra varili evin içinde üzerine odun atmak suretiyle yakmaya çalıştım. Evin içi duman doldu, varili tuvalet tarafına götürdüm. Varil evin içinde yanmayınca ve evi duman kaplayınca endişeyle varilin evde yanmayacağını anladım."

'TELEFONU SİNYAL VERSİN DİYE AKYAKA'YA GİTTİM'

Cemil Metin Avcı, Akyaka'da kalan Pınar Gültekin'in telefonunun burada sinyal vermesi için araçla bölgeye gidip, sim kartını parçalayarak geri döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Sonra Pınar'ın da telefonu ile benzin almak için aracıma bindim. İlk önce yayla tarafına Keyif Oturağı civarına gittim, oradan geri döndüm. Pınar, Akyaka'da kaldığı için telefonu Akyaka'da sinyal versin diye oraya doğru yola çıktım. Akyaka kavşağına vardığımda geçitten yeni yapılan yerden geri döndüm. Akyaka kavşağına 1-2 kilometre kala sim kartı telefondan çıkardım dişimle ısırarak kırdım ve parça parça camdan attım. Daha sonra Muğla'ya geri döndüm."

'BENZİN DÖKÜP YAKARKEN KOMŞUM GÖRDÜ, PLASTİK YAKIYORUM DEDİM'

Muğla'ya gittikten sonra eve gidip üstünü değiştirdiğini anlatan Avcı, "Yani tişörtümü ve şortumu değiştirdim. Sonra deterjan ile tişörtümü çitiledim, ertesi gün makinede yıkandı. Ardından petrolden iki 1.5 litrelik şişelerde benzin aldım ve aracıma da mazot aldım. Sonrasında tekrar yaylada bulunan eve geri döndüm. Döndükten sonra varili bahçeye çıkardım. Orada varilin içine biraz tahta parçası attım ve üzerine benzin döküp yaktım. Benzini bir anda dökmemle alev yükseldi. Bahçede bulunan asma çardağın bir kısmı ve ağaç yaprakları bu alevin etkisi ile yandı. Yan komşu Melek teyze gördü ve bana 'ne yaptın yangın çıkacak' dedi. Ben de 'plastik kasalar var onları yaktım' deyince, 'bu havada yangın çıkar yakma' dedi ve gitti" diye anlattı.

'YAKTIKTAN SONRA ÇALIŞMAYA GİTTİM, YANDI MI DİYE ARA ARA KONTROL ETTİM'

Varili ateşe verdikten sonra iş yerine çalışmaya gittiğini anlatan Avcı, varilin içinde Pınar'ın cansız bedeninin üzerine duvar sıvısını nasıl boşalttığını ve genç kızın cansız bedenini nasıl taşıdığını şöyle itiraf etti:

"Ben de daha sonra iş yerime geldim çalıştım. Ara ara giderek yanıp yanmadığını kontrol ettim. Gece saat 23.00 gibi gittiğimde varilin içine su dökerek söndürdüm. Palet yardımı ile üç basamak aşağıda olan depo gibi olan bir yere koydum. Sonrasında iş yerime döndüm. 15.00-16.00 gibi dükkandan yemek yemek için çıktım. O esnada yaylaya gittim. İş yerinin fayanslarını değişmiştim. Artan malzemeler yayladaki evin deposunda duruyordu. Burada artan malzemelerden duvar sıvasını varilin içine boşalttım. Ağırlaşacağı aklıma geldi. Aracı yanaştırmıştım. Kapılarını da kimse görmemesi için açmıştım. Balyozla varilin ağzını küçültmek için yamulttum. Varili paletin üzerine yerleştirdim. Paleti kaldırarak aracın içine paletle ittirdim. İttirirken de de bacaklarımda yaralanmalar oldu. Hatta varili ilk paletin üzerine koyarken sağ ayağım altında kaldı. Varili aracın arka kısmına yerleştirdim. İçine önce boşalttığım torbanın geri kalanını ve bir torba daha duvar sıvası koydum ve üzerine su ekledim, sulandırdım. Sonra varilin ağzını küçültmüştüm, biraz daha balyozla vurarak kapattım. Yani ağzını yummuştum. Sonrasında arabaya binip, yayladan Sanayi Kavşağı'ndan karşıya devam ettim. Gülağzı tarafına ayrılan yola döndüm. 1-1.5 kilometre sonra yolun sağ tarafına doğru yanaştım. Aracı geri geri yanaştırdım. Arkasını dereye doğru verdim. Arka kapakları açtım ve yine palet yardımı ile aşağıya indirdim. Bu sırada varil yuvarlandı, palet de aşağı düşüyordu ancak paleti tutarak aracımın içerisine koydum ve aracımla Gülağzı'ndan inerek Gülağzı kavşağından Muğla istikametine doğru devam ettim."

'ARKADAŞI ARADI, PINAR'I SORDU, HABERİM YOK DEDİM'

Katil Cemil Metin Avcı, Pınar'ın arkadaşlarından Ceren'in kendisini aradığını da ifadesinde belirterek şunları söyledi:

"Sanayiye iş yerine gittim, üzerimi değiştirip iş yerim olan Cüce isimli yere gittim. 18 Temmuz'da Pınar'ın arkadaşı olan Ceren isimli şahıs aradı ve bana 'Cemal nasılsın, ben Pınar'ın arkadaşıyım biz Pınar'a ulaşamıyoruz. Senin haberin var mı?' diye sordu. Ben de 'Haberim yok, nereden haberim olsun' dedim. O da 'Tamam biz jandarmaya haber verdik' diyerek kapattı. Daha sonra evde de temizlik yaptım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Pınar'ın katilinin adliyeye sevkinden görüntü -Pınar'ın fotoğrafları

Müslim SARIYAR/MUĞLA,

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Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

MUĞLA'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı. Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından önceki gün ailesine teslim edildi ve cenaze aracı ile memleketi Bitlis'in Hizan ilçesi'ne getirildi. Pınar'ın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar'ın tabutu ise kadınlar tarafından taşındı. Pınar'ın tabutuna sarılan tülbenti babası Sıddık Gültekin ve Annesi Şefika Gültekin tarafından gözyaşları ile bağlandı. Uzun süre tabuta sarılarak ağlayan yakınları çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Cenaze törenine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Hizan Müftüsü Murat Demir tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Pınar için dualar edildi. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Gayda köyüne götürüldü. Burada kalabalık tarafından omuzlarda taşınan Pınar'ın cenazesi daha sonra dualarla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cenazenin cami önüne getirilmesi-Tabutun cenaze aracından indirilmesi-Kadınların Anne Şefika Gültekin'i teselli etmeleri-Toplanan kalabalıktan detay-Tabutun kadınlar tarafından cenaze namazı için alana getirilmesi-Cenaze namazının kılınması-Dua edilmesi-Defnedilmek üzere cenaze aracına götürülmesi-Gayda Köyünden detaylar-Defin işlemleri -Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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Pınar'ın annesi: Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan, kızımın hakkını yerde bırakmasın

Pınar Gültekin Hizan İlçesi'ne bağlı Gayda Köyü'nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Şefika Gültekin, kızına kıyıpta bir tokat bile atmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı mesaj içinde teşekkür etti. Anne Gültekin, "Cumhurbaşkanımızın takipçisi olmasını istiyoruz. Onun hakkını yerde bırakmasınlar. Sadece Cumhurbaşkanımdan bunu istiyorum. Bunu idam etsinler. Başkada birşey istemiyorum. Benim isteğim bu. Zaten Biliyorum vicdanlı bir Cumhurbaşkanımız var. Allah razı olsun. Hepsi çok ilgilendiler. Ben onun idamını istiyorum. Kızım suçsuz. Ben kızıma kıyıpta bir tokat bile atmadım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan. Hakkını yerde bırakmasın. Onun da eşi ve çocukları var. Allah kimsenin başına getirmesin. Bizim başımıza geldi, Allah kimsenin başına getirmesin. Ben Cumhurbaşkanıma güveniyorum. Onu biliyoruz. Takipçisi olsun" diye konuştu.

Kızını öldürenin tek olmadığını da iddia eden Gültekin. "Ben oraya gittim. Herşeyi biliyorum. Ben kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanı'mızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" dedi.

BU ÖLÜLER SON BULSUNKızını son yolculuğuna uğurlayan baba Gültekin ise mezarlık çıkışında açıklama yaptı. Baba Gültekin, "İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muğla Emniyet Teşkilatına, Jandarma ekiplerine teşşekür ediyorum. Gerçekten 4 gün boyunca gece gündüz demeden gözlerimle gördüm çok iyi çalışmaları oldu. ve onlar olmasaydı belki kızımı bir daha bulamayacaktım. Çok üzgünüm. Artık Pınarlar ölmesin memlekette. Gerçekten her kız öğrenciye bir nöbetçi mi koymakmı lazım. Artık Pınarlar, Özgecanlar ölmesin. Bu ölümler son bulsun. Artık bir isyan noktasına gelmiştir. Zaten fark ederseniz tüm şehirlerde kadınlar ayakta yarın erkeklerde bunlara destek verir Türkiye ayaklanır. Biran önce bu iş bitsin. Bu adam bizim yüreğimiz yaktı. ve kendi aielsinin yüreğinide yaktı. Hem kendisine hem bize yaptı. Söyleyecek söz bulamıyorum sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye'miz çok güzel bunun değerini bilelim. İnsanlar sevelim. Ölüme son diyelim. Bu kan bitsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------

-Pınar'ın cenazesinden detaylar-Pınar'ın annesininin konuşması-Pınar'ın babasının konuşması

BİTLİS,

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1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, yaptığı şikayetlerde ise 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı'nın belirtildiğini duyurdu. Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç.'nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı.

Bodrum'da oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde N.Ş.(46) tarafından taciz edildiğini duyurdu. N.Ş. tarafından sosyal medya üzerinde tehdit ve taciz edildiğini ifade eden genç kız, ölüm korkusu ile evden dışarıya çıkmaya korktuğunu ifade etti. Birçok kez şikayetçi olduğu N.Ş., sürekli serbest bırakıldığını ve 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı' şeklinde açıklama yapıldığını ifade eden Tuğçe Ç., "Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" sözlerine yer verdi. Tuğçe Ç., paylaşımında yaşadığı endişeyi ve korkularını şu şekilde ifade etti:

"Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış. Ailemi, çevremi rahat bırakmayan ve onlarca kez şikayetçi olduğum, mahkemeye çıktığım halde bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu söyleniyor. Yani hiçbirşey yapılmıyor. Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız. Bu olay 1,5 yıldır devam etmekte, bütün bilgiler kanıtlar poliste. Bugüne kadar ağlayarak hergün karakola vs giderek yapabildiğim tek şey 2 kere uzaklaştırma alabilmek, 1 gece de nezarette yatmasını sağlayabildim. Her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum. Bu adamın ailesine ulaşıp yardım istediğimde dayısı bizim öyle bir yeğenimiz yok bundan sonra, dağa kaldırıp öldürün dedi. Abileri Bodrum'a gelip bir daha yapmayacak deyip tatil yapıp gittiler."

Tuğçe Ç.'nin bu paylaşımı, büyük destek gördü. Bu destek mesajlarında yapılan öneriler üzerine genç kız bir kez daha Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Tuğçe Ç.'nin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli N.Ş.'nin kaldığı adresi tespit etti. Ortakent Mahallesi'nde oturduğu öğrenilen N.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tuğçe Ç., şikayetinin ardından şüphelinin gözaltına alındığını yine sosyal medya hesabından duyurarak, destek olan herkese teşekkür etti. Hala iyi insanların varlığının kendisine güç verdiğini belirten Tuğçe Ç. teşekkür mesajında şunları söyledi:

"Herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıyan tanımayan herkese yardımcı olabilmek için yazan herkese. Şu an da bir çözüm sürecine girildi. Umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hala iyi insanların olduğunu bilmek, görmek bana güç verdi, Tekrar teşekkür ederim."

'MAHKEMEYE ÇIKACAK, BEN DE POLİS MERKEZİNDE OLACAĞIM'

Tuğçe Ç., dün saat 06.00 sıralarında attığı son mesajında ise şüphelinin dün adliyeye çıkarılacağını belirterek, "Merhaba yeni bir bilgi olduğunda paylaşım yapıyorum, kusura bakmayın lütfen. Şahıs bugün mahkemeye çıkıcak, bende polis merkezinde olucam. Tekrar ifade için ve bugün umuyorum sonuç belli olucak. Sizlerle de paylaşacağım, umarım herşey çok güzel olucak sayenizde" diye bilgi verdi.

Taciz suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ş.'nin emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

TUTUKLANARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden 1.5 yıldır Tuğçe Ç.'yi (21), taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı. Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar sebebiyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdure Tuğçe Ç.'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış, şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. Şeyhmusoğlu, 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Paylaşımları ve ifadesinde tutarsız davranışlar sergilemesi ve Bodrum Devlet Hastanesi'nden alınan rapora istinaden Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği'nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Zanlı adliyeye getirilirken görüntü-Adliyeden görüntü

Haber - Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (MUĞLA),

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Pınar Gültekin cinayetini protesto eden kadınlara laf atan kişiye tepki

SAMSUN'da, Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesini protesto eden kadınlara laf atan kişiye, vatandaşlar tepki gösterdi. Kimliği belirsiz kişi, polis ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde protesto eylemleri sürüyor. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen Samsun Kadın Dayanışması üyeleri de kadın cinayetlerini protesto etti. Hazırladıkları pankart ve dövizlerle bir araya gelen kadınlar, basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi, kalabalığa laf attı. Bunun üzerine alanda bulunan kadınlar, şahsa tepki gösterdi. Laf atan kişi, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Kadınlar adına açıklama yapan Emine Uyarer, "Bir kadının daha erkek şiddetiyle aramızdan alındığının haberini aldık. Pınar Gültekin, 'hayır' dediği bir erkek tarafından işkenceyle öldürüldü. Pınar maalesef ilk değil ama son olması için biz kadınlar mücadelemizi sürdüreceğiz. Erkek şiddetini önleyen ve kadınları koruyan yasal düzenlemeler tartışmaya açıldıkça Pınar'ı katleden eski sevgilisi gibi biz kadınlara karşı, bedenlerimize ve yaşamlarımıza karşı gösterilen bu cüret güç kazanıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Alandan geçen şahsın laf atması-Kadınların tepki göstermesi-Alkışla protesto edilmesi-Açıklamadan detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Eskişehir'de 'kadın cinayetleri' protestosu ESKİŞEHİR'de Kadın Meclisi üyesi yaklaşık 100 kadın, trafiğe kapalı olan Adalar mevkiinde bir araya gelerek Muğla'da vahşice öldüren Pınar Gültekin başta olmak üzere tüm kadın cinayetlerini protesto etti. Grup adına açıklama yapan Neslihan Alğan, "Tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

Eskişehir Kadın Meclisi üyesi kadınlar, İstiklal Mahallesi Porsuk Çayı kenarında Adalar mevkiinde bir araya geldi. Ellerinde 'Asla yalnız yürümeyeceksin', 'İstanbul sözleşmesi uygulansın', 'Kadın cinayetlerini durduracağız' yazılı pankart ve dövizleri taşıyan kadınlar aynı cümlelerle sloganlar attı. İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüyen kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Topluluk adına konuşan Neslihan Alğan, "Pınar Gültekin reddettiği erkek tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Münevvet Karabulut, Şule Çet, Helin Palandöken, Güleda Cankel, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamadığımız yücelerce kadın gibi gencecik yaşında yaşamı elinden alındı. Biz katili tanıyoruz, cesareti nereden aldığını, daha ilk ifadesinde Pınar'ı itibarsızlaştırmayı nereden öğrendiğini çok iyi biliyoruz. Artık yeter yaşamak istiyoruz, hiçbir kadın nerede olduğuyla, ne giydiğiyle, ne içtiğiyle suçlamanıza izin vermeyeceğiz. Pınar Gültekin için ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Kadınların toplanması-Pankart açmaları-Protesto yürüyüşü-Slogan atmaları-AVM önündeki kalabalık-Neslihan Alğan'ın konuşması-Kadınlar ve pankartlar detay-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Kayseri'de 'kadın cinayetleri' protesto edildi

KAYSERİ Kadın Bileşenleri Platformu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri, bir araya gelerek kadın cinayetlerini protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, "Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz" denildi.

Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında Kayseri Kadın Bileşenleri Platformu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri yer aldı. Grup, açtıkları pankartlarla kadın cinayetlerini protesto etti. Kayseri Kadın Bileşenleri Platformu adına konuşan Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Nilüfer Bıçakçıoğlu, "Haykırıyoruz, ölmek istemiyoruz. 'Kadına şiddet son bulsun. Kadınlar öldürülmesin' diyoruz. Ülkemizde her gün bir kadın cinayeti haberi duyarak kadın cinayetlerinin sıradanlaşmasını istemiyoruz. Minibüste evine giderken öldürülen üniversite öğrencisi Özge Can, eşiyle tartıştığı için başından kurşunlanarak öldürülen 4 çocuk annesi Çilem, boşandığı eşi tarafından kızının önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, işe giderken sevgilisi tarafından kurşunlanarak öldürülen Gülnur. Son olarak ayrılmak istediği sevgilisi tarafından önce öldürülen, sonra varilin içine konulup benzinle yakılmaya çalışılan, bununla da kalmayıp üzerine beton dökülen Pınar Gültekin. Vahşet, kan dondurucu. Yüreğimizi derinden yaralayan, anlatmaktan utandığımız, boğazımızı düğüm düğüm yapan cinayetler" diye konuştu.

'KATİLLERE CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİDİR'

İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Bıçakçıoğlu, "İstanbul Sözleşmesi kadın, erkek, engelli, yaşlı, çocuk, cinsel yönelim ayırmaz. Herkes içindir. Amaç her türlü şiddeti önlemek, şiddete uğrayanı korumak, şiddete sebep olanı cezalandırmaktır. Şiddet uygulanırken gelenek, örf-adet ve törenin arkasına sığınılmasını, bunların bahane edilmesini önlemektir. Ülke çapında devletin kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları aynı dili konuşmalı, şiddeti önlemek için bir arada olmalıdır. Şiddete uğrayan kadın şikayetinden vazgeçse bile, failler takip edilmeli ve cezalandırılmalıdır. Adil yargılama yapılmalı, katillere caydırıcı cezalar verilmelidir" dedi.

'YÜZLERCE GENCECİK KADININ YAŞAMI ELİNDEN ALINDI'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri adına konuşan Gülfem Sungur ise, "Pınar Gültekin, reddettiği erkek tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Münevver Karabulut, Şule Çet, Helin Palandöken, Güleda Cankel, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamadığımız yüzlerce kadın gibi gencecik yaşında yaşamı elinden alındı. İşte o isimlerini bile sayamayacağımız kadar çok kadın gereken adımlar atılsaydı, kadınların yaşaması için politikalar uygulansaydı şimdi yaşayacaklardı. Biz katili tanıyoruz. Bu cesareti nereden aldığını, daha ilk ifadesinde Pınar'ı itibarsızlaştırmayı nereden öğrendiğini çok iyi biliyoruz. Daha önce defalarca karakollarda, duruşma salonlarında karşımıza çıktı. Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Nilüfer Bıçakçıoğlu konuşması-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri adına konuşan Gülfem Sungur-Kadınların protestosu-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN-KAYSERİ-DHA

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Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya geldi

ELAZIĞ'da, bir araya gelen kadınlar, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin (27) ve tüm kadın cinayetlerini protesto etmek için eylem düzenlendi.

Elazığ'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, öğretmenevi önünde bir araya gelerek, Muğla'da, kayıp olarak aranırken Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin ve kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirdi. Eylemde açıklama yapan platform sözcüsü Betül Oğuz, Pınar Gültekin'in eziyet edilerek öldürüldüğüne dikkat çekerek, "Münevver Karabulut, Şule Çet, Helin Palandöken, Güleda Cankel, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamadığımız yüzlerce kadın gibi gencecik yaşında yaşamı elinden alındı. Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz. Hiçbir kadın nerede olduğuyla, ne içtiği ile, ne giyindiği ile suçlanmasına izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Katilleri değil, kadınları koruyun. Kadınlar istedikleri gibi yaşayacak, önümüze istediğiniz engeli çıkarın, kadınlar özgürlüğü, eşitliği, yaşamlarını alana kadar durmayacak. Pınar Gültekin ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

Açıklamanın ardından platform üyeleri dağıldı.