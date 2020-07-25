DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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Edirne'deki orman yangını söndürüldü EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, ormanlık alanda dün yangın çıktı.

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Edirne'deki orman yangını söndürüldü

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, ormanlık alanda dün yangın çıktı. Bölgeye kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürme çalışması başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü, yangına 1 uçak, 4 helikopter ve 10 ararözle müdahale etti.

Yangın, dün saat 15.45 sıralarında Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve belediyelere bağlı itfaiye ekipleriyle arozözler sevk edildi. Ekipler bölgede söndürme çalışması başlattı. Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahalenin saat 15.58'de yapıldığını belirterek, 1 uçak, 4 helikopter ve 10 ararözle müdahale edildiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, köylüler de traktörleriyle ekiplere destek verdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA RÜZGAR ENGELİ Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan sürdü. Bir bölümü kontrol altına alınan yangında ekiplerin müdahalesi havanın rüzgarlı olması nedeniyle güçlükle sürdü. Doğanca köyüne yaklaşan yangına köylüler de itfaiye ekiplerine destek vererek söndürme çalışmalarına katıldı. Bazı köylülerin elleriyle toprak atarak alevleri söndürmeye çalıştıkları görüldü.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yanan ormanlık alan-Köylülerin yangın söndürme çalışması-Elleriyle yangına toprak atan köylü-Söndürme çalışmalar-Köylülerle röp.-İtfaiyenin müdahalesi- Ali Can Zeray anons-Detaylar

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/MERİÇ (Edirne), -

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Ödemiş'te orman yangını söndürüldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Ahrandi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormandan yükselen dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iki helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdü.

3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİYOR İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter sayısı 3'e çıkarıldı. Karadan da 14 arazözün yanı sıra itfaiye ekipleri de alevleri kontrol etmek için yoğun uğraş verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de orman yangınını idari yönetim helikopterlerinden yönettiği belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGINI HAVADAN DENETLEDİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan denetledi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde helikopterle inceleme yaptı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Yangından detaylar-Helikopterlerin müdahalesinden görüntü-Bakan Pakdemirli'nin inceleme yapmasından görüntü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), -

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Safranbolu'daki tarihi konaklarda çıkan yangın söndürüldü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, otel ve restoran olarak hizmet veren tarihi konakta dün yangın çıktı. Alevler yanında bulunan bir tarihi konağa daha sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu'da Tarihi Çarşı mevkiinde bulunan otel ve restoran olarak hizmet veren konakta dün saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler tarihi konağı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bu sırada yanında bulunan bir başka tarihi konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürdü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Gece saatlerinde, Safranbolu Tarihi Çarşı mevkiinde Osman Şenol'a ait 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, Ali ile Orhan Demirci'ye ait 3 katlı tarihi konağa sıçradı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangından otel ve restoran olarak hizmet veren yaklaşık 200 yıllık tarihi konaklar kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen Karabük Valisi Fuat Gürel yaptığı açıklamada, "Bu kent değerli bir kent. Dünya mirası bir kent. UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bir kent. Eski tarihi bir kent olması hasebiyle de arka taraftaki sokaklara girme ile ilgili de tabii sorunlar var. Ön tarafta müdahale ederek söndürmeye çalışıldı. Bu manada biraz da zamanla alakalı sorunlar yaşandı. Çıkış nedeniyle ilgili değişik söylentiler var. Mutfakta çıktığı söyleniyor. Başka yerlerde olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız araştıracaklar. Otelde üç kişinin kaldığı söyleniyor ama hemen yangın çıkar çıkmaz onlar tahliye edilmiş. Şu an için şükürler olsun ki cana ait, canla ilgili bir sorunumuz yok. Tamamen malla ilgili, binalarla ilgili bir kaybımız var ama o bizim için değerli maalesef, Safranbolu evleri bizler için değerli." diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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İzmir'de, otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde elektrik kontağından çıkan yangın panik yarattı. Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken,  otelde kalan yaklaşık 20 müşteri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 1479 sokakta bulunan bir otelde çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağı kaynaklı çatı katında başlayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, otelde kalan yaklaşık 20 müşteri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  --------------------------------Olay yerinden görüntü-Yangından görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Paşaçiftliğindeki anız yangını korkuttu

Bursa'da Paşaçiftliği'nde anız yangını korkuttu.

Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Paşaçiftliği'nde anız nedeniyle çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü.

İtfaiye, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 08:37

Kaynak: DHA

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