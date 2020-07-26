DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Ali Konukçu (30), memleketi Konya 'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan evli 1 çocuk babası 8 yıllık uzman çavuş Ali Konukçu, 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün şehit oldu. Şehit Konukcu'nun cenazesi dün Arapözü Mahallesi'ndeki baba evine getirilip, helallik alındı. Babası Hasan Konukçu ve annesi Gülbeyaz Konukçu'ya taziyeye gelenler, başsağlığı diledi.

Köy meydanında yapılan dini ve askeri törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, protokol üyeleri,askeri erkan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Konukçu'nun cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------Cenazenin getirilmesi Törenden detayNamazın kılınması Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif, sağ olarak bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda Cuma akşamından bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sağ olarak bulundu. Giresun Valisi Enver Ünlü, "Elif kızımızı sağ salim buldu ekiplerimiz. Geçmiş olsun. Lütfen çocuklarımıza gözümüz gibi bakalım" mesajı ile iyi haberi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Arama çalışmaları Belediye Başkanı röp.Ekiplerden detayBaba ile röp.Üvey anne ile röp.Tanıklarla röp.Jandarmanın arama çalışmasıÇevreden detaylarMuhabir anonsu (Fatih TURAN)-Güncel görünüt takip ediliyor Haber-Kamera: Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/BULANCAK, (Giresun),

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İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı BURSA'da, serinlemek için İznik Gölü'ne giren aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi, kayboldu. Jandarma ekiplerince, çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında 2 çocuk kısa sürede kurtarıldı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken, 1'i çocuk 2 kişinin ise bulunması için çalışma başlatıldı. Mahmut Surani(36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin de(16), jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde, İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'ndeki İznik Gölü'nde meydana geldi. İnegöl'de oturan Suriye uyruklu Surani ailesi, piknik yapıp, suya girmek için göle gitti. Sıcaktan bunalan Mahmut Surani (36) ve çocukları Ahmet Surani (12), Muhammet Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için göle girdi. Suda yüzen 4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden diğer aile fertlerinin bağırışlarını duyan çevredekiler, o sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri ile göle geldi. Jandarma ekiplerince başlatılan çevredekilerin de desteklediği çalışmalarla kısa sürede Ahmet Surani ve kardeşi Muhammet Surani'ye ulaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kardeş ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani'ye ise ilk anda ulaşılamadı. 2 kişinin kurtarılması için, bölgede jandarma ekiplerinin yürüttüğü ve çevredekilerin destek verdiği arama çalışma başlatıldı.

'YÜZME BİLMİYORLARMIŞ'Arama çalışmalarına katılan Ümit Seherli, olayı ve arama çalışmalarını anlattı. Gürültülerin gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini belirten Seherli, "Önce 4 kişiydiler. Yüzme bilmiyorlarmış. Gürültüler üzerine geldik, hemen göle girdik. Ancak baktık ki akıntı götürüyor kendimiz zor çıktık. Sonrasında ellerimizle zincir yaptık, iki çocuğu aldık" dedi.

KAYIP 2 KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriye uyruklu 10 kişilik ailedeki suya giren ve kaybolan 4 kişiden Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin de(16) jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda önce Mahmut Surani'nin, ardından kısa süre sonra yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Surani ailesi gözyaşlarına boğuldu. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Çocukları kurtaran vatandaşın röportajı-Olay yerinden detaylar-Yakınlarının feryadları

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),////////////

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Arama bölgesi drone görüntüleri-Aramalardan aktüel detaylar-Cesetlerin çıkarılması-Genel detaylar

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/İZNİK, (Bursa),

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Fındık işçisi genci, tatilciler kurtardı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, denize giren fındık işçisi Vedat Kaya (17) dalgalara kapıldı. Genci, vatandaşlar kurtardı.

Olay akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Melenağzı bölgesinde meydana geldi. Şırnak'tan fındık toplamak için Akçakoca'ya gelen Vedat Kaya, serinlemek için denize girdi. Dalgalara kapılan Vedat Kaya, bir süre denizde kurtulmak için çırpındıktan sonra yorularak hareketsiz kaldı. Denizin üzerinde hareketsiz duran genci görenler yardıma koştu. Vatandaşlar, genci denizden çıkardı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat Kaya, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------Gencin denizde vatandaşlar tarafından kurtarılma görüntüleri (Vatandaş kamerası) Çocuğun acil servise getirilirken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Gülistan'ın arama çalışmalarının sürdüğü baraj gölündeki su seviyesi 6 metre düştü

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarusaltuk Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj gölündeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 6 metre düşürüldü. Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A. ile yaptığı son görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişinin incelemesinin tamamlandığını ifade ederek, Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulunduklarını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.

GÜLİSTAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 203'ÜNCÜ GÜN

Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü baraj gölündeki sulun tahliye edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla baraj gölündeki su seviyesi 6 metre düştü. Arama çalışmaları 203'üncü gününe girerken dün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.

'GÜLİSTAN'IN İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM'

Aygül Doku, kardeşi için yürütülen arama çalışmasının yapıldığı bölgeye gelerek, gazetecilere açıklamada bulundu. Doku, kardeşinin kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A. ile yaptığı son görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişinin incelemesinin tamamlandığını söyledi. Hazırlanan bilirkişi raporunda Gülistan ile erkek arkadaşı Z.A. ile yaptığı son görüşmeye ilişkin bilgilerin yer aldığını ifade eden Aygül Doku, kardeşinin intihar edebileceğine inanmadığını söyledi. Doku, "Gülistan 4 Ocak gecesi erkek arkadaşı Z. A'nın ailesi tarafından darbedilmişti kızımız. Biz onun şikayetçi olup olmadığını da bilmiyoruz açıkçası. Dün bilirkişi raporu geldi. Z.A., Gülistan'ın kafeden çıkıp tek başına ayrılırken gelip arkasında durması. İhtar, ikaz ve izah anlamında uzun süreli bedensel hareketleri bulunduğu bilirkişi tarafından belirtildi. İki kadının mekanlara gelişleri ve Gülistan dışarıda beklerken Z.A., kadınlardan birisini öpüyor. Biz bu iki kadını da bilmiyoruz. Bu iki kadının kimliği tespit edilmemiş. Bilirkişi raporunda Z.A.'nın o kadınlarla mekan dışında el kol hareketiyle bir şeyleri izah etmeye çalıştığını belirtildi. Daha sonra Gülistan içeri girmiştir. Z.A., Gülistan ile konuşmasına o iki kadın ve mekanda başka bir kadın şahit olmuştur. Bu iki kadından birisi öptüğü için Z.A. o kadını tanımakta ve bilmektedir. Tüm bunlar bilirkişi raporunda yer alıyor" dedi.

'ŞÜPHELİ Z.A. İÇİN TUTUKLANMA TALEBİNDE BULUNDUK'

Doku, HTS kayıtları ve bilirkişi tarafından hazırlanan raporun ardından Gülistan'ın kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulunduklarını söyledi. Doku, "Olayla ilgili HTS kayıtları çıktı. Eldeki görüntüler incelendi ve biz bu kayıtlar sonrası Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın tutuklanması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.