DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban bayramı için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk başladı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.

YOĞUNLUK ARTTI

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM Otoyolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.

D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Trafik yoğunluğundan görüntü-Detay++-Otoyoldan görüntüler

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği

BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, gece saatlerinde Bolu'ya vardı. Tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşlasa da durmadı. Tatilciler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra yollarına rahatça devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bolu Dağı'ndan görüntüler-Tünel girişinden görüntüler-Araçları arıza yapanlar-Yoldan görüntüler-Trafikteki akıcı yoğunluk

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu başladı

KIRIKKALE'de, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu sabah saatleri itibariyle başladı.

Kurban Bayramı nedeniyle tatili memleketlerinde veya tatil lokasyonlarında geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturmaya başladı. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda trafik durma noktasına geldi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, yoğunluk için önlem alarak 24 saat boyunca çalışmalarını hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca, alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve dubalar ile kapatılarak, trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanıyor.

POLİS EKİPLERİ, DRONE İLE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Kurban Bayramı nedeniyle izinlerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturmaya başladı. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. 70 bine yakın araç kilit kavşaktan geçti. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri de yoğunluk için önlem alarak 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri, akşam saatlerinde ise drone ile havadan denetimlere başladı. Polis ekipleri, yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Trafikten görüntü-Yoğunluktan görüntü-Polisten görüntü-Detaylar++-Drone denetimi-Polislerin vatandaşlara uyarıları-Trafik akışı

Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

ANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçan M.I., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili M.I. ilk ifadesinde, "Çocuk çok sevimliydi, bundan dolayı sevmek istedim. Yanlış anlaşılınca da olay yerinden kaçtım" dedi.

Kent merkezindeki Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine önceki gün saat 20.00 sıralarında gelen M.I., elindeki bağlamayı satmak istediğini söyledi. Bağlamanın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.'nın sazını satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., kapı önünde bulunan Yılmaz Dağ'ın oğlu M.K.D.'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Durumu fark eden çocuğun annesi ise koşarak M.I.'nın kucağından oğlunu aldı. Duruma tepki gösteren anne, bir süre M.I. ile tartıştı. Kadına 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyen M.I., daha sonra uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yılmaz Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu. M.I.'nın çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'OĞLUMU KUCAKLAYIP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI'Yılmaz Dağ, Selekler Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirterek, "Bu kişi önceki gün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki oğlumu kucaklayan bu kişinin uzaklaşmaya başladığını gören eşim müdahale etmiş. Eşim hemen koşup oğlumu bu kişinin kucağından almış. Eşim şahsa, 'Ne yapıyorsun' diye sorunca o da 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' demiş. Paniğe kapılan eşim hemen gelip olayı bana anlattı. Etrafa baktım ama bu kişiye ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Polise gidip şikayetçi olduk" diye konuştu.

GECE YAKALANDIPolis şikayet üzerine M.I.'yı yakalamak için çalışma başlattı. M.I. yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Muratpaşa İlçesi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince önceki gün saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.I. daha sonra sorgusu için polis merkezine götürüldü. Verdiği ilk ifadede, "Çocuk çok sevimliydi, ben bundan dolayı sevmek istedim. Yanlış anlaşılınca da olay yerinden kaçtım" diyen M.I. işlemlerinin ardından dün Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Antalya'da 2,5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Metin Işıklarlı'nın (55) adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Metin Işıklarlı ifadesinde, "Çocuğun yanında 2 kadın duruyordu. Çocuğun ağlamasına dayanamadım. Kucağıma alarak 'Seni süpermen yapayım' diyerek sağa ve sola sallamaya başladım. Kadın gelip, çocuğu elimden aldı. Ben çocuğu sadece susması için kucağıma aldım. Kötü bir niyetim yoktu" diye konuştu. Metin Işıklarlı ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'Hamile olan anne Sıla Dağ, duruşma çıkısında Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Hala önceki gecenin şoku ve etkisi altındayız. Zanlı tutuklandı. Hiçkimse, hiçkimsenin çocuğuna bu şekilde davranamaz. Sonuna kadar davamızın ve çocuğumuzun arkasındayız. Hiçkimse benim çocuğuma benim rızam olmadan sarılamaz, dokunamaz. Peşini bırakmayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Adliye dış plan detayıSıla Dağ ve eşinin adliyeden çıkışıRÖP: Sıla Dağ (Anne)Şüphelinin bulunduğu aracın adliyeden çıkışı++Olayın arşiv görüntüleri

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Ceza tartışmasında öldürülen genç, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamış İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, emanet aldığı otomobiliyle seyahat ederken trafik cezası kesilen ve parayı ödemediği gerekçesiyle akrabası Servet B. (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir'in (27), 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Dünya Barış Anıtı yakınındaki 7171 Sokak'ta meydana geldi. Servet B., bir süre önce otomobilini, akrabası Yavuz Demir'e emanet verdi. Otomobilin Yavuz Demir'de olduğu süre içerisinde, iddiaya göre, trafik kurallarını ihlal etmek suçundan yaklaşık 500 lira trafik cezası yazıldı. Bunun üzerine Servet B., telefonla durumu anlattığı akrabası Demir'e cezanın otomobilin kendisinde olduğu süre içerisinde kesildiğini belirterek, parayı ödemesini istedi. Demir, cezayı ödemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Telefondaki tartışma karşılıklı hakarete dönüşünce Yavuz Demir, 2 çocuk babası Servet B.'nin oturduğu evin önüne gitti. Gerginlik büyüyünce iki akraba, sokak ortasında kavga etti.

Bu sırada Servet B., yanında getirdiği bıçakla Yavuz Demir'i yaraladı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, Servet B. kaçtı. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olayı haber alan Demir'in ağabeyi geldi. Ağabeyi, sağlık ekibini beklemeden kardeşini otomobille özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Yavuz Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Servet B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Servet B. emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası Yavuz Demir'e bir süre önce otomobilini verdiğini ve bu süre içerisinde trafik cezası kesildiğini, bu parayı ödemesini istediğinde ise tartıştıklarını söylediği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akrabası tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir'in, 2 gün önce 1 yaşına giren oğlunun doğum gününü kutladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Doğum günü kutlaması

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Otomobilini iş yerinin önüne park etmek isteyen kadını darbetti

İZMİR'in Balçova ilçesinde, Zeliha Ç. otomobilini dükkanının önüne bırakmak istediği K.Ö. tarafından saldırıya uğradı. K.Ö.'nün sertçe ittirmesi sonrasında yere düşen Zeliha Ç., karakola gidip şikayetçi oldu.

Olay, Ata Caddesi üzerindeki bir şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmanın yazıhanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini yazıhanenin önüne park etmek isteyen Zeliha Ç., orada duran sandalyeyi kaldırdı. Bu sırada, yazıhane görevlisi K.Ö., Zeliha Ç.'ye oraya park edemeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö., kadını sertçe itti. Dengesini kaybeden Zeliha Ç., yere düştü. Kafasını hafif şekilde yere vuran Zeliha Ç., bu sırada çevredekilere, "Polis çağırın" diye bağırdı. Bir süre sonra, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Darp raporu alan Zeliha Ç., K.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Öte yandan, K.Ö.'nün olay yerine gelen polislere, "İlk başta o beni ittirdi" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Olay anından görüntü

Haber-kamera: Davut CAN- Orçun BAŞER/ İZMİR,

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Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), eşi Eda Avcı (28), avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Cemal Metin Avcı ise, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran kadın, Avcı'dan boşanmak için avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verdi. Avukat Uzakgiden'in dün Muğla Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim ettiği ifade edildi. Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Muğla Adliye binasından genel-detay görüntü-Cemal Metin Avcı'nın adliyeye çıkarılışı arşiv görüntüsü-Pınar Gültekin'in fotoğrafı

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Dünürü ve yakınları tarafından sopalarla darbedildiği anlar kamerada ADANA'da, petshop işletmecisi Mehmet Tunçkıran, iş yerini basan dünürü A.H.S. ve yakınları tarafından sopalarla dövüldü. Tunçkıran'ın yaralandığı olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz akşamı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. A.H.S., yanında eli sopalı 10 kişiyle aralarında husumet bulunan dünürü Mehmet Tunçkıran'ın petshop dükkanına geldi. Müşterilerin ayrılmasının ardınan iş yerine giren A.H.S. ve yanındakiler, Tunçkıran'a yumruk ve sopalarla saldırdı. Birkaç dakika boyunca yere yatırılıp, sopa ve yumruklarla darbedilen Tunçkıran, yaralandı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, A.H.S. ile gelen birkaç kişinin, iş yerine girmeye çalışanları engellediği görüldü. Saldırının ardından şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde iş yerinden dışarıya çıkıp, yardım isteyen Tunçkıran ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan ve omzunda kırık olduğu tespit edilen Tunçkıran, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakilerin ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, -

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Eli silahlı trafik magandası tepki çekti

İZMİR'de, onlarca aracın seyir halinde olduğu yolda eli tabancalı bir trafik magandası, camdan yukarıya çıkardığı silahıyla defalarca ateş etti. Çevredeki vatandaşları tehlikeye düşüren o anlar sosyal medyadan paylaşılınca tepki topladı.

İzmir'de olumsuz görüntüler sergileyen trafik magandalarına bir yenisi daha eklendi. Hafta başında kız arkadaşıyla birlikte otomobilinin sanrufuna çıkıp, direksiyonu tek ayağıyla kontrol eden A.A.'nın görüntüsü şaşkınlık yaratmıştı. A.A.'nın hareketi tepki çekince polis ekiplerince yakalanarak 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesilmişti. Ayrıca ehliyetine el konulan sürücü hakkında adli soruşturma başlatılmıştı. Bu olayın ardından yeni bir trafik magandasının daha görüntüsü ortaya çıktı. Kaynaklar'da çevre yolunda onlarca aracın seyir halindeki yolda otomobilinin camından elindeki tabancayı dışarı çıkaran kimliği belirsiz sürücü, havaya defalarca ateş attı. Çevresindeki kişileri tehlikeye düşüren sürücünün bu görüntüsü, sosyal medyadan paylaşılınca tepki topladı. Vatandaşlar ilk olayda olduğu gibi, emniyeti göreve çağırıp sürücüye gerekli cezanın verilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Magandanın görüntüsü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı ESKİŞEHİR'de henüz kimliği tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan şoför Mustafa K., hastanede tedaviye alınırken polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Duraktan 26 GA 287 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsüne yolcu aldıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen şoför Mustafa Kızıldağ'a (43), henüz kimliği tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü küfür ederek iddiaya göre satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan Kızıldağ, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Kızıldağ, kendisine satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürüsünden şikayetçi oldu.

Şüphelinin otomobilden küfür ettikten sonra otobüse gelip satırla saldırdığını anlatan halk otobüsü şoförü Mustafa Kızıldağ, "Tartışma olmadı, direkt geldi bana satırla saldırdı. Duraktan çıktım, kırmızı ışıkta durdum. Yanımda otomobille duruyordu, camı açık küfür etti, 'neden yol vermedin' diye. El frenini çekti, yanında bir kadın da vardı. Gelip bana saldırdı, satırla. Zaten ben duraktan çıkmıştım, uzaktaydı ki yakın olsa zaten yol verirdim. Şikayetçi oldum, emniyet gerekeni yapacak" dedi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Eskişehir şehir hastanesi acil servis girişi-Odunpazarı ilçe emniyet müdürlüğü girişi-Yaralı şoförün çıkışı-Belediye otobüsü şoförü röp.-Şoförün boynundaki yara-Halk otobüsü detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Polis sahte parayla hayvan aldı, kontrol etmeyen satıcıyı uyardı KARAMAN'da polis ekipleri, hayvan pazarında sahte para verip, kurbanlık hayvan satın aldı. Satıcının parayı kontrol etmemesi üzerine polis, paranın sahte olduğunu söyleyerek satıcıları uyardı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde kurulan hayvan pazarında sahte paraya karşı uygulama yaptı. Kurbanlık seçmek üzere kurbanların arasına giren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emine Yılmaz, seçtiği kurbanın ardından pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından cebinden çıkardığı sahte parayı 'kaparo' olarak verip, kurbanlık hayvan satın aldı. Satıcının parayı kontrol etmemesi üzerine polis, paranın sahte olduğunu ve satıcıları sahte para konusunda uyarmak için sembolik bir alışveriş gerçekleştirdiklerini belirtip, sahte parayı geri aldı.

Polis, özellikle Kurban Bayramı öncesinde, kurban alışverişleri esnasında sıklıkla sahte para olaylarının yaşandığını belirterek satıcılara uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polislerin kurban pazarında uygulama yapması-Polisin sahte parayı kurban satıcılarına anlatması-Polisin kurban pazarlıı ve sahte parayı kaparo olarak vermesi-Kurban pazarından genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Düştüğü bisikletin gidonu bacağına saplandı BOLU'da, arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren lise öğrencisi Onur Bahattin Alkan (16), dengesini kaybederek bisikletiyle düştü. Bisikletin gidon kısmı bacağına saplanan genç, bisikletin kesilen parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Onur Bahattin Alkan, arkadaşlarıyla birlikte bisikletiyle gezdiği sırada dengesini kaybederek düştü. Alkan'ın bacağına bisikletin gidon kısmı saplandı. Acı içinde bağıran genci gören arkadaşları durumu 112 Acil ekiplerine ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, liseli gencin ayağına saplanan bisikletin gidon kısmını keserek, bisikletin diğer bölümünden ayırdı. Genç, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından bisikletin gidonuyla birlikte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alkan'ın yanında bulunan arkadaşları da büyük panik yaşadı. Arkadaşları da hastaneye giderek Onur Bahattin Alkan'ı yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Ayağında bisikletin gidonuyla müdahale -Ambulansa taşınması -Detaylar -Arkadaşlarıyla röportajlar -Bisikletin görüntüsü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kayıp Gülistan'ın erkek arkadaşının mevcutlu ifadesi alınacak TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından, şüpheli Z.A.'nın tutuklanması talebi reddedildi. Ailenin avukatı Ali Çimen, genç kızın erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A.'nın mevcutlu ifadesinin alınmasına karar verildiğini söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü baraj gölündeki sulun tahliye edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

MEVCUTLU İFADESİ ALINACAK Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan'ın kaybolmasına ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporun tamamlanmasının ardından ailenin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli olarak gösterilen Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulundu. Z.A hakkındaki tutuklama talebinin reddeden başsavcılık, mevcutlu getirtilip, ifadesinin alınmasına karar verdi.

GÜLİSTAN'IN SON KAYBOLDUĞU YERDE Z.A.'NIN TELEFON SİNYALİ DE TESPİT EDİLDİBu kararın verilmesinin nedenini dosyaya giren yeni belgelere dayandığını aktaran Çimen, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilimsel rapor ile HTS kayıtlarında, şüphelinin telefon sinyallerinin, Gülistan'ın 5 Ocak 2020 günü saat 12.21 sıralarında telefonun son sinyal bilgilerinin kesildiği yerde tespit edildiğini açıkladı. Çimen, şunları söyledi: "Gülistan Doku'nun mağdur olduğu soruşturmada ilk talebimiz, şüphelinin tutuklanmayla birlikte ifadesinin alınmasıydı, bu talebimiz reddedildi. Aynı dilekçemizin 8 nolu bölümünde biz, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilimsel rapor ile HTS kayıtları, şüphelinin telefon trafiği ve müştekinin yani mağdurun telefon trafiğinin, şüphelinin beyanlarıyla çelişki oluşturduğu, bu nedenle şüphelinin mevcutlu olarak yani polis zoruyla hazır edin talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz kabul edildi. Yani şüpheli, mevcutlu olarak polis zoruyla hazır edilecek, ifadesine başvurulacak. İfadesinin en önemli noktası, Gülistan'ın 5 Ocak 2020 günü saat 12.21 sıralarında telefonun son sinyal bilgilerinin kesildiği yer, mezarlık yanıdır. Dosya şüphelimizin de aynı gün saat 16.00'dan sonra mezarlık yanında görüştüğüne ilişkin baz istasyonu verisi ortaya çıktı. Bu yeni gelen bir bilgiydi. Zaten Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı bilimsel raporda da olay gününe ilişkin şüphelinin beyanlarında çelişki vardı. Bu çelişkiler sorulduktan sonra, Gülistan Doku'nun soruşturma dosyası, toplumda büyük bir infial oluşturdu. Bu infialin de giderilmesi açısından bir tutuklamanın gerçekleşmesi gerekmektedir. İnanıyoruz ki tutuklama, şüphelinin ifadesine başvurulduktan sonra muhtemelen bu çelişkileri açıklamayacaktır ve o aşamada tutuklanmasına karar verilecektir. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 günü 12.21'de sinyal bilgileri kesilmişti. Son yaptığı görüşmeden sonra orada mezarlık yanı gösteriyor. Baş şüphelimiz de gün içinde yapmış olduğu görüşmeler var, sürekli yer değiştiriyor. Yani evde olduğu iddiası çökmüş oluyor ve aynı gün saat 16.17'de mezarlık yanında sinyal veriyor. Saat 16.41'de üniversitede çalışan iki görevli de Gülistan'ı görmüştü. Köprüde artık hareket halinde, yani saatlerde birbiriyle uyumlu. Gülistan'ı son gören tanıklar da Gülistan'ın yaşadığını, yağmurun hafif hafif yağmaya başladığını ve şehre doğru hareket ettiğini söylemişlerdi. Onların plaka takip sistemindeki araçlarında 16.46'da köprüden geçtiği görüldü. Burada şüphelinin mağdura doğru hareket ettiğini belgeliyor. Bu nedenle tutuklanması gerçekleşecektir. Burada mevcutlu olarak hazır edilmesi denmiş, savcılık artık onun kararını verecektir. Muhtemelen polis zoruyla onu hazır edecekler. Kısa bir zamanda olması bekleniyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Avukat Ali Çimen'den dosyaları incelemesi-Avukat Çimen'in açıklamaları-Avukat Ali Çimen'nin HTS kayıtlarını göstermesi-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

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Telefon dolandırıcıları satın aldıkları araç için noterde işlem yaparken yakalandı

SAKARYA'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı çiftten 1 milyon TL alan ve ele geçirdikleri para ile araç alarak noterde işlemlerini yapan telefon dolandırıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sakarya'da yaşayan emekli bir çifti telefonla arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini savcı olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin FETÖ ile bağlantılı kişilerce kullanıldığını söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı çiftten paranın söyledikleri hesaba yatırılmasını isteyerek, parayı almaya gelecek kişilere operasyon düzenleyip yakalayacaklarını belirtti. Dolandırıcılara inanan çift, 1 milyon lirayı verilen hesaba yatırdı. Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar, emekli çifti başka para bulmaları konusunda da ikna ederek, tatilde olan kardeşinin boş evindeki altın ve paraları "hırsızlar almasınö diye kendilerine vermelerini söyledi. Dolandırıcılar son olarak çiftten, villanın satılmasını ve bu paranın da kendilerine gönderilmesini istedi. Durumdan şüphelenen çift, polise haber verdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların ele geçirdikleri para ile satın alacakları aracın işlemleri için notere gittiklerini belirledi. Noterde işlemler için bulunan çete üyeleri yakalandı. İstanbul ve Edirne'de devam eden operasyonla toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin hesaplarındaki yüklü miktardaki paraya bloke konuldu. Şikayetçilerin paralarıyla alındığı değerlendirilen 5 araç hakkında tedbir kararı uygulandı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------Polis kamerası görüntüleri -Şüphelilerin takibi -Şüphelilerin yakalanması -Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),

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'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı ile 28'inci Sokak'ın birleştiği yerde satın aldığı 440 metrekare arsanın içinden geçen yolu, kamulaştırması yapılmadığı gerekçesiyle 2'nci kez ulaşıma kapattı.

Emlakçı Mehmet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki Zafer Mahallesi Bülent Taşkıran Bulvarı'nda içinden yol geçen 440 metrekare arsayı satın aldı. Geçen 7 Temmuz'da bölgeye giden Yılmaz, arazisine dahil olan yola demir kazık çakarak, kum döküp ulaşıma kapattı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kazıkları sökmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.

Mehmet Yılmaz, 22 gün sonra arazisine dahil olan yola kum döküp tekrar ulaşıma kapattı. Yılmaz'ın eylemi üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yine olay yerine geldi. Arazi sahibini ikna etmeye çalışan zabıtalar, yolu açması konusunda Yılmaz'ı ikna edemeyince devreye polis ekipleri girdi. Polise tapuları gösteren Yılmaz, eyleminin yasal olduğunu belirterek, "Ben belediyeden bu arazi için 18 uygulaması yapılmasını talep ettim. Benim amacım sorun çıkarmak değil. Madem belediye burayı kamulaştırmış, o zaman benim arazimin ölçülerinde bana başka bir yerden arazi göstersin" dedi. Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, Yılmaz ve avukatıyla görüştü. Kaymakamlıktan alınan kararı avukata bildiren müdür yardımcısı, herhangi bir mahkeme kararı olmadığı için yolun kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini belirterek, polise gerekli işlemlerin yapılmasını söyledi.

YAPTIĞIMIZ EYLEM HUKUKSALYılmaz'ın avukatı Burak Altıner, yaptıkları eylemin hukuksal ve anayasal hakları olduğunu söyleyerek, "Biz bu konuda muhatabımız olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ile gerekli yazışmalarımızı yaptık. Bize gelen cevapta ise, yolun belediye sınırları içinde olsa dahi kendileriyle bir alakası olmadığını belirterek, burasının bizim tapulu malımız olduğu yönünde bir cevap verdi. Hukuken hakkı olmayıp başkasının arazisinin içinden yol geçirmek idarenin yaptığı bir hukuksuzluktur" dedi.

CEZA YAZILDIYılmaz'ın eyleminin ardından ekiplerce yol trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi, arazi sahibi Yılmaz'a 'çevreyi kirletmek'ten 392 lira, emniyet müdürlüğü ise 'trafiği aksatmak'tan 598 lira cezai işlem uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden detay görüntüler.Avukat Burak Altıner'in olay yerinde açıklamaları.Kepçe ile yolun kapatılmasından detay görüntüler.Zabıta ekiplerinden görüntüler.İlçe Emniyet Müdüründen bilgilendirmelerinden görüntüler.Polis ekiplerinden görüntüler

Haber- Kamera: Murat GÜRKAN- Bahattin ALBAYRAK-/ NAZİLLİ (Aydın),

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Suudi Arabistan'da mahsur kalan beşiz bebekleri olan aile, Hatay'a getirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelemeyen Huyluoğlu ailesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi.

Suudi Arabistan'da 3.5 yaşında bir çocuk sahibi Hüseyin Huyluoğlu (37) ile eşi Merve Huyluoğlu'nun (32), mart ayında Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini verdikleri beşiz bebekleri oldu. Uzun yıllardır ülkede rehberlik yapan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, çocuklarının daha iyi yetişmesi için ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istedi ancak koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden çıkamadı. 4 ay boyunca evlerinden bile dışarı çıkamayan aile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurarak yardım istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesi üzerine Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçildi. Ailenin Türkiye'ye dönmesi için gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra bilet ve pasaport masrafları bakanlık tarafından karşılandı. Aile, Türk Hava Yolları'nın Medine'den kalkan uçağıyla önceki gün sabah İstanbul'a gitti, daha sonra da Hatay'a geldi.

'ÇOK ŞÜKÜR ÜLKEMİZE GELDİK'

Eşi ve çocuklarıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Arpahan Mahallesi'ndeki ailesine kavuşan Hüseyin Huyluoğlu, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Bebekler karantina döneminde dünyaya geldi. Salgın nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık, korkumuzdan evden dışarı bile adım atamadık. Her yer kapalı olduğu için bebekleri doktora dahi götüremedik, kimlik çıkaramadık. CİMER'e başvurarak yardım istedik. Sağ olsunlar Aile Bakanlığı'ndan aradılar. Her konuda yardımcı oldular. Çok şükür ülkemize geldik. Bebeklerimizden ikisinin sağlık sorunları var, doktora götüreceğiz."

Merve Huyluoğlu da Türkiye'ye gelmelerini sağlayan yetkililere teşekkür etti.