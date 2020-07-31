DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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Çanakkale'de orman yangını ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabalı köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabalı köyleri arasındaki  ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, şu ana kadar yaklaşık 30 hektar ormanlık alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ve Kabalı köylerinin ortasında bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ekipler, yangına saat 14.20'den itibaren havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Çevre ilçeler ve Balıkesir'den bölgeye yangın söndürme araçları ile arazözler takviye edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 amfibik uçak, 6 helikopter, 44 arazöz ile çok sayıda iş makinesi ile 200 işçiyle müdahale edildi. Havadan müdahaleye başlanmasıyla birlikte, yangın Kızıldam köyüne 200 metre kala kontrol altına alındı.

'HEMEN HEMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, "Devletimizin bütün imkanlarıyla yangına müdahaleye başladık. Çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Yangın Kızıldam köyüne yaklaşık 200 metre kadar yaklaştı ancak ilerlemesi engellendi. Hemen hemen kontrol altına alındı diyebiliriz. Ekipler müdahaleyi sürdürüyor" dedi.

'BÖLGEDEKİ HAYVANLARI TAHLİYE ETTİK'

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ise "Kızıldam köyümüze yakın bir bölgede orman yangını ihbarı alındı. İhbar alınır alınmaz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız tüm birimleriyle olay yerine hemen intikal etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizle öncelikle köyümüzdeki can kaybının önlenmesi açısından tüm önlemleri aldık. Bölgedeki hayvanları tahliye ederek, tüm hazırlıklarımızı yaptık. Çanakkale ve Balıkesir illeri ve civar ilçelerimizden takviye yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makinaları talep ettik ve hepsi kısa bir sürede geldi. Helikopterler ve uçakla yangına müdahale ediliyor. Kızıldam köyüne yakın bir mesafede yangın neredeyse kontrol altına alınmış durumda. Fedakar çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Kızıldam Köyünde yaşayan Zeynep Girgin, "Devletimize, milletimize hiçbir şey olmasın. Hiç korkmayın gari. Devletimin, milletimin her şeyi geldi. Allah'ım sen koru yarabbim. Pek korktum, pek ağladım. Yüreğim titredi. Bizim yoktu ama daha biçilecek tarlalar vardı" dedi.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Beyhan Girgin ise "Devletim uçaklarını, helikopterlerini, her şeylerini yollasın. Bizim evlerimiz yanacaktı. Çok korktum. Alevleri gördük, aklımız gitti, çocuğum da çok korktu" dedi.

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, ilk belirlemelere göre şu ana kadar 30 hektar ormanlık alanının zarar gördüğünü  açıkladı.

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİÇanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabaklı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00'da başlayan orman yangınına havadan müdahale eden 1 amfibik uçak ve 6 helikoter,  havanın kararmasıyla birlikte müdahaleyi sonlandırdı. Karadan devam eden söndürme çalışmalarına 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesi katılıyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN- Saadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale),

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İzmir'de orman yangını İZMİR'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın  21.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında, söndürme çalışması 5 saat boyunca devam etti.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIİZMİR'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin alevlere müdahalesi sona ererken karadan çalışma devam ediyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın alanında helikopterle incelemelerde bulundu. Yangın bölgesindeki bira şişeleri ise dikkat çekti. Havadan müdahalenin sona ermesi sonrasında alevlerin yeniden etkili hale gelmemesi için ekipler önlem aldı. Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü ise söndürme çalışmalarının tamamen bitmesinin ardından belli olacak.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/(İZMİR),

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İzmir'de Petkim yakınındaki otluk alanda yangın  İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin çok sayıda arazözle müdahale ettiği yangın, takviye ekiplerinin de gelmesiyle beraber kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir),

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Amanoslar'da orman yangını HATAY'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, farklı birkaç noktada yangın çıktı. Yangın 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Serinyol Mahallesi'nde Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü'ne yakın bölgedeki ormanlık alanda, 4-5 ayrı noktada, henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangına 4 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz, 2 dozer ve 10 su tankı ile havadan ve karadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ve birkaç noktada çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale, Yenice, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:14

Kaynak: DHA

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