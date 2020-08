DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında

** 10 YAPI KÜLE DÖNDÜ, 3 MAHALLE BOŞALTILDI

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlk belirlemelere göre aralarında kümeslerin de bulunduğu 10 yapının tamamen küle döndüğü bildirilirken, Hacıköseli, Baktırlı ve Bahçecik mahalleleri tahliye edildi. Çoğunluğun hayvancılıkla uğraştığı bölgede vatandaşlar hayvanlarını tahliye etmenin yollarını ararken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

'YANGIN DÜN BAŞLADI ANCAK HALA DEVAM EDİYOR'

Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Veysel Okur, "Çok tedirginiz. Hayvanlarımızı buradan çıkarmanın yollarını arıyoruz. Yangın dün başladı ancak hala devam ediyor. Daha da bitmeyecek gibi görünüyor" dedi.

'HEM EVLERİMİZ HEM HAYVANLARIMIZ İÇİN TEDİRGİNİZ'

Alevleri büyük üzüntüyle izleyen Hasan Okur ise "Buraya çok yakın oturuyorum. Yangın aniden büyüdü ve birçok mahalleye sıçradı. Bizler hayvancılıkla uğraşıyoruz, hem evlerimiz hem hayvanlarımız için tedirginiz. Birkaç tedbirsizin mangal sevdası yüzünden bunu yaşadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Doğan ÇİZMECİ - Hande NAYMAN/ MANİSA,

Menderes'te orman yangını

İZMİR'in Menderes ilçesindeki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yerleşim yerine doğru ilerleyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Menderes'in Çamönü mevkiinde, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 6 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangının yerleşim yerlerine doğru inmesi bölge halkını tedirgin etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor. Öte yandan jandarma ekipleri de yangın çıkan bölgeye giden yolu araç trafiğine kapattı.

'YANGIN HEMEN HEMEN EVLERE İNMEK ÜZERE'Köy halkı olarak seferber olduklarını dile getiren vatandaşlardan Kurtuluş Uğraş (40), "Duman gördük. Hep beraber panik halinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef gördüğünüz manzara bu şekilde. Yangın oldukça ilerledi. Herhalde şu ana kadar verdiği zarar 10 bin hektarın üzerinde. Yangın hemen hemen evlere inmek üzere. Canımız var, malımız var, seramız var. Tedirginiz köy halkı olarak seferber olduk. Yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

'EVLERE ÇOK YAKIN'Çevre halkından Behçet Doğan ise "Yanıyoruz. Biz de yangının nereden çıktığını bilmiyoruz. 2 saat oldu yangın başlayalı. Bir duman gördük. İtfaiye haber verdik. Evlere çok yakın. Kozalak fırlıyor ve patlıyor bu da yangının daha da yayılmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

'KÖYÜMÜZ YANMAK ÜZERE'Çok üzgün olduklarını dile getiren vatandaşlardan Ahmet Ünlü (65) de, "Köyümüzde yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Ateşin nereden geldiği belli değil. Çok üzgünüz köyümüz yanıyor. Bir baktık dağda ateş yukarılara çıktı. Köyümüz yanmak üzere. 2 saattir uğraşıyoruz. Yangın köyümüze, seralara kadar geldi. Çok tedirginiz. Devletimiz sağ olsun yangına müdahaleyi sürdürüyor" diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemilrli açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Menderes Çamönü yangını kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile diğer yangınlarımızı kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Ormanlarımızın geleceğimiz olduğunu unutmayın.ö

SURİYELİ HASAN ALEVLERİ ELLERİYLE SÖNDÜRDÜİzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde çıkan orman yangınına, Suriye'nin Haseke bölgesinden gelen Hasan Al-Hasan (30), avucuyla kucağına doldurduğu toprakla müdahale etti. ürkiye'nin kendisine kucak açtığını ifade eden iki çocuk babası Suriyeli Hasan Al-Hasan, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek ve yangının kontrol altına alınmasını sağlamak için mücadele ettiğini belirtti. Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan Al-Hasan, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Borcumu ödemek için bunu yapmam gerekiyordu. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Eda Ebru NANECİ - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Bodrum'da yerleşim yerleri yakınındaki makilik alanda yangın MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Akyarlar ve Gümüşlük gibi turistik mahallelerde de görüldü.

Yangın, Karabağ Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisindeki otluk ve makilik alanda saat 15.00 sıralarında başladı. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalara AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi.

Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler bazı bölgelere müdahalede zorlandı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar ve İslamhaneleri mahallelerinden de görüldü.

KONTROL ALTINDABodrum'daki makilik ve otluk alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık alan zarar gördüğü bildirildi.

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA)

Muğla'da öldürülen Pınar'ın babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum

MUĞLA'da, 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) babası, kızının öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Baba Sıddık Gültekin,"Bunu tek başına yaptığını sanmıyorum. Bizim şüphelerimiz var. Pınar'ın samimi arkadaşlarından şüpheleniyorum. Bir, iki kişiden şüpheleniyorum. Pınar'ın arabaya binmesine kadar bir arkadaşının mutlaka yardım ettiğine inanıyoruz. Çünkü Pınar şahsın telefonlarının hepsini engellemişti" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil zanlısı Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde 10 gün önce toprağa verilen Pınar'ın ailesi, buruk bir bayram geçiriyor.

'ŞÜPHELERİMİZ VAR'Vahşi cinayetin ardından acılı baba Sıddık Gültekin DHA'ya konuştu. Baba Gültekin, "Avukatımız Rezzan Epözdemir, Münevver Karabulut'un da avukatıydı. İlk bu olay olduğunda birçok barodan avukat beni arayarak davayı üstlenebileceklerini anlattılar. Ancak, Rezzan Epözdemir bu konuda deneyimli olduğu için tercih ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte dava dosyasını büyük bir titizlikle takip ediyor. Bizim de bazı şüphelerimiz var. Cani bu olayı tek başına işleyecek kapasitede olmadığını biliyoruz. Bu durum zaten fizik kurallarına da aykırıdır. Bir insan şehir merkezinde başka birini zorla arabaya atarak bağ evine götürecek. Onu artık ne şekilde öldürdüğünü bilmiyoruz. Şu anda onun açıklamaları ile konuşuyoruz. Boğduğunu, sonra yakıldığını, daha sonrasında beton döküldüğünü, varilin içine konulduğunu biliyoruz. Varili arabaya attığını ve bunu ormana götürerek tek başına attığını açıklamalarından öğrendik" dedi.

'CANİ BU OLAYI TEK BAŞINA YAPMAMIŞ'Kızının katil zanlısının bu olayı tek başına yapmadığını düşündüklerini anlatan baba Gültekin, "Bizim şüphelerimiz var. Bunu her yerde de söyledim. Pınar'ın samimi arkadaşlarından şüpheleniyorum. Tabi hepsinden değil. Bir iki kişiden şüphelendiğim var. Pınar'ın arabaya binmesine kadar bir arkadaşının mutlaka yardım ettiğine inanıyoruz. Çünkü Pınar şahsın telefonlarının hepsini engellemişti. Kendisini rahatsız ediyormuş. Pınar bunun evli olduğunu zaten biliyormuş. O yüzden sürekli engelliyormuş. Adam da maddi anlamda biraz güçlü olduğunu biliyoruz. Orada çevresinin olduğunu da sonradan öğrendim. Bu adam Pınar'ı tek başına alıp arabaya koymamış. Kandırılıp, en azından arabaya konulana kadar birileri buna yardım etmiş. Bunun peşini bırakmayacağız. Bunu davayı takip eden savcıya da söyledim. Oradaki komutanlara da avukatımıza da söyledim" diye konuştu.

'PINARSIZ BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ'Pınarsız buruk bir bayrak geçirdiklerini belirten Gültekin, şunları kaydetti: "Artık bundan sonraki Pınarsız geçen bütün bayramlar yok hükmündedir. Çok acı vericidir. Tarifi imkansızdır. Ben hep kız çocuğu istiyordum. Benim 3 erkek, 2 kız çocuğum var Pınar'ı çok severdim. Onun sevgisi içimde bambaşkaydı. Benim 4 evladım bir yana, Pınar bir yanaydı. Annesi de kardeşleri de bunu çok iyi bilir. Çünkü biz baba kız gibi değil, arkadaş gibiydik. Onun bende aşırı derecede sevgisi vardı içimde. Bizim memlekette fazla kız çocuğu okutmazlar. Bizim ailemiz sosyal ve geniş bir aile olmasına karşın halen okumuş bir kız çocuğu yoktur. Üniversite bitirmiş kız çocuğumuz yok. Evet birçok gencimiz üniversite bitirmiş. Ancak kız çocukları yok. Bu kız okumak istedi. Ben bu kızı okutana kadar birçok bedeller ödedim. Ben İstanbul'a 5 evladım ile birlikte gittim. Çalıştım, çırpındım. Her babayiğidin harcı da değil. Bütün imkansızlıklara rağmen bu kızı okuttum. 6 yıldan beridir üniversitedeydi. Bu yıl bitirecekti. Bayramda gidip eşyalarını toplayarak İstanbul'a getirecektim. Maalesef kısmet olmadı. Pınar'ın olayı sonrası sosyal medyadaki bütün açık fotoğrafları medyada yer aldı. Kapalı hiçbir fotoğrafı alınmadı. Aslında benim kızım kapalı değil. O da her kız gibi pantolon giyer, başı açıktı. Elbise giyerdi. Ancak kızımın mesleği mankenlik olduğu için orada reklam şirketlerinde zaman zaman fotomodellik yapıyordu. Oradaki bütün fotoğraflarını sosyal medya ve medya kullandı. Ben bundan büyük rahatsızlık duydum. Bizim doğu illerinde kız çocuklarına ayrı bir gözle bakılıyor. Eğer benim kızım iffetsiz bir olsaydı, inanın şu an kızım yaşıyor olacaktı. ve herkesi gibi o da gülecekti, eğlenecekti. Belki bu bayramı da beraber geçirecektik. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımıza çok inanıyorum. Bu işin peşini bırakmayacaklarını da biliyorum. İnanıyorum ki bu caniyi idam bile etseler, buna müebbet değil, yüz tane müebbet verseler benim içimdeki ateş asla sönmez. Sönmeyecek de ben bunu biliyorum. Yarın başka Pınarlar ölmesin diye en ağır cezaya çarptırılmasını bekliyorum. Biz bir hukuk ülkesindeyiz. Hukukla yönetiliyoruz. Ancak bu adam içeride yediği her ekmek, aldığı her nefes beni burada bitiriyor. Aslında idama karşıyım. Suçlular idam ediliyor. Yüzde bir de olsa haksız bir insan idam edilirse bu yürekleri parçalar. Bu adam için idam kurtuluştur. Bu adam canidir."

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR'Evli olan katilin 2 yaşındaki bir kız çocuğunun olduğunu ifade eden Gültekin sözerini şöyle sürdürdü:

"Bu öyle bir cani ki; bu kızı boğunca, öldürünce, yakınca hiç mi kızını göz önünde bulundurmadı? Acaba yarın öbür gün başka bir insan bunun kızına bu şekilde yaparsa, bu hiç mi üzülmez ' Bu hiç mi düşünmez ' İnanın ki yarın onun kızına aynısı yapılırsa, ben aynı tepkiyi gösteririm. Aynı tepkiyi, şimdiki acıyı yaşarım. O kadar da acı hissederim. Çünkü sonuçta bir kız evladı. Bu ülkede bir kız çocuğu okutmak için başına nöbetçi dikmek mi lazım? Bir kız çocuğu istediği şehirde istediği okulda okuyamayacak mı? İstediği yerde işbaşı yapmayacak mı? Gezmeyecek mi, tozmayacak mı? Biz Türkiye gibi güzelim bir ülkede yaşıyoruz. Bir Bitlis Muğla'dır, Muğla bir Bitlis'tir benim gözümde. İzmir, Diyarbakır'dır, Diyarbakır, İzmir'dir bende. Ben kız çocuğumu Türkiye sınırları içerisinde okutmayacak mıyım? Yarın benim kız çocuğu torunlarım olsa yine de okutacağım. Ancak benim söylemek istediğim şey bu; artık Türkiye'de kız çocukları ölmesin. Belki bunun geleceği çok parlaktı. Benim kızımın geleceği çok parlaktı. Hedefleri büyüktü. Hiçbir hedefine ulaşmadı. Gencecik bir kız. Ne yaptı ki bu kadar acımasız bir şekilde katledildi ' Ben bunu bütün Türkiye'nin kamuoyuna soruyorum. Türkiye'de ben insanım diyen duyarlı bütün bayanların ellerinden öpüyorum. Gerçekten çok emekleri var. Bütün Türk bayanları ayakta. Ben bayanım diyen, insanım diyenlerin hepsi ayakta. Ben onları kutluyorum. Emniyet teşkilatına buradan sesleniyorum. O bayanları dövmesinler. O bayan ya da kızı bir cinayete kurban giderse bunun hesabını kim verecek' Ateş düştüğü yeri yakıyor."

AVUKAT: BAŞKA FAİLLERİN DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZGültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise, "Bu hunharca ve vahşice cinayetin tek başına işlenmesi hayatın olağan akışı ve mantık ve fizik kurallarına aykırı. Biz bu cinayet ve sonrasında ceset ve suç delilleri yok edilirken başkaca faillerin de olduğunu düşünüyoruz. Cinayetin tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Buna ilişkin beyan ve taleplerimizi ve soruşturmanın genişletilmesi taleplerimizi dosyaya sunduk" diye konuştu.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

22 yıldır şiddet gören Hatice: Eşimden çok korkuyorum HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Hatice B. (39), 22 yıllık eşi H.B. tarafından sürekli şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Daha öncesinde birçok kez boşanma davası açtığını ancak ailesi nedeniyle geri çektiğini söyleyen Hatice B., "Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Bu şiddet 22 yıldır sürüyor" dedi. H.B.'nin şikayetin ardından gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

H.B. ile 1998 yılında, dünyaevine giren Hatice B. evliliğinin ilk yıllarından bu yana şiddet görüyor. Yaklaşık 10 yıl sonra daha fazla şiddete maruz kalmak istemeyen Hatice B., boşanma davası açtı ve İstanbul'da yaşarken Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba evine taşındı. Boşanma davasını ailelerin araya girmesi üzerine geri çeken Hatice B., şiddet ve tehditlerin devam etmesi üzerine 2019 yılında, H.B.'den şikayetçi oldu. H.B.'nin 3 yıl 2 ay hapis cezası aldıktan sonra 10 gün Silivri Cezaevi'nde yatıp şartlı tahliyeyle salıverildiğini anlatan Hatice B., o dönem açtığı boşanma davasını da yine akrabalarının araya girmesi nedeniyle geri çektiğini söyledi.

'BOĞAZIMI SIKTI, YERE YATIRIP ÜZERİME BASTIRDI'Eşinin o dönemde bir daha şiddet göstermeyeceği için yemin ettiğini ve daha sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'ne yerleştiklerini belirten Hatice B., şunları söyledi: "En son kocamın kız kardeşleriyle eskiden beri süre gelen bir husumet nedeniyle tartıştık. Kızımı kocasıyla beraber darbetmişlerdi. 28 Temmuz 2020 gecesi saat 22: 00 sıralarında kocam H.B. ile bu konuda aramızda bir tartışma başladı. Bana sesimi kesmemi kesmezsem kendisinin keseceğini söyledi. Ben de susmayacağımı kızımı koruması gerektiğini söyleyince önce boğazımı sıktı. Ardından yere yatırıp üzerime bastırdı. Nefessiz kaldım. Bayılmışım. Bu arada kızım Güllü B. odaya gelmiş. Müdahale etmek isteyince onu da saçından sürükleyip duvara vurmuş. Sabah ayıldım, beni yatağa yatırdılar. Kızım ile birlikte sonra hastaneye gittik. Banyoda düştüğümü söyledim. Doktor inanmadı. Polisleri çağırdı ben de gerçeği anlattım, şikayetçi oldum. Eşimden korkuyorum. Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Bu şiddet 22 yıldır sürüyor. Bayramdan sonra boşanma davasını açacağım."

'BIÇAKLA SAATLERCE DOLAŞTI'Güllü B. (19) ise olay gecesi arkadaşlarıyla evin dışında oturduklarını, ilerleyen bir saatte eve geldiğinde ise içeriden babasının bağırtılarını duyduğunu belirterek, "İçeri girdiğimde annem yerde yatıyor, babam ise bağırıyordu. Her zamanki gibi kavga ettiklerini anladım. Fakat bu defa annem sessizdi. Yanına gittim baygındı. Buz getirip başına koymak istedim, babam beni de savurup duvara çarptı. Kapıyı kapattı ve elinde bir bıçakla evin içinde saatlerce dolaştı. Sabaha karşı ancak annemi alıp hastaneye gidebildim. Sabaha kadar korku ve çaresizlik içinde bekledim" dedi.

Evin en büyük çocuğu Beşir B. (21) ise olayı kardeşinden öğrendikten sonra iş aramak için gittiği İstanbul'dan acilen Dörtyol'a döndüğünü kaydederek "Annemi ve kardeşlerimi babamın şiddetinden korumak için acilen Dörtyol'a döndüm. Düzenli bir iş bulduğum anda kardeşlerime ve anneme kendim bakacağım" diye konuştu.

Olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra kendisini çok sayıda kişinin yardım etmek için aradığını da belirten Beşir B. babasının kesinlikle uzaklaştırılmasını, bir daha annesi ve kardeşlerine şiddet uygulamasının önüne geçilmesini istediğini belirtti.

KORUMA ALTINA ALINDIÖte yandan, Hatice B. hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alınırken, şikayeti üzerine gözaltına alınan H.B.'nin serbest bırakıldığı ancak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı, alacağı ceza üzerine önceki cezasının infaz edilebileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROGLU/DORTYOL(Hatay),

Malatya Valisi Baruş: Günde ortalama 100'e yakın yeni vaka çıkıyor

MALATYA Valisi Aydın Baruş, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyerek, "Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, koronavirüs salgınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Son 4 gündür günde ortalama 100'e yakın pozitif vakanın çıkması üzerine açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Baruş, Malatya'da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini, son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aştıklarını belirterek, "Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" dedi.

MASKE TAKMAYANLARA DRONLA DENETİM Koronavirüs önlemleri nedeniyle Malatya Valiliği tarafından dışarıya çıkanlara maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de bayramın ikinci gününde kentin en işlek caddelerinde dronla maske takmayanlara yönelik denetim yapıyor. Sesli uyarılar da yapan drone sokağa maskesiz çıkanları belirlerken, polis para cezası uyguluyor.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

İslahiye'de 355 kişi bayramı karantinada geçiriyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede 15 evde oturan 55 kişi önlem amaçlı karantinaya alındı. İlçedeki karantina sayısı 115 ev ve 355 kişiye yükseldi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı, Atatürk, Yolbaşı, Kazıklı, Hasanlök ve Şerikanlı mahallelerinde bayramın 1 ve 2'nci gününde pozitif vaka ile başlatılan filyasyon çalışması ile 15 evde oturan 55 kişi karantinaya alındı. İlçe Hıfsıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğler yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

İlçe Hıfsıhha Kurulu kararıyla pozitif vakalar sonrası filyasyon çalışması ile ilçe genelinde karantinaya alınan ev sayısı 115'e, kişi sayısı ise 355'e yükseldi. Kurban bayramını evlerinde geçirmek zorunda kalan ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı belirtildi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Husumetlisi kapıya dayanınca, intihara kalkıştı

ADANA'da, husumetlisi kapısına dayanan Hamdi K., evinin damına çıkıp, eline aldığı bıçakla kendisine zarar vererek intihara kalkıştı. Güvenlik güçlerini harekete geçiren Hamdi K., müzakereci polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu kişilerin kapısına dayandığını öne süren Hamdi K., eline aldığı bıçakla evinin damına çıkıp, kendisine zarar vermeye başladı. Bir yandan da çevreye küfürler yağdıran Hamdi K.'yı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibinin eve girmesine izin vermeyen Hamdi K., "Bu bıçakla geziyordum, kimse karşıma çıkamıyordu karşıma. Şimdi eve girdim ya beni almaya gelmişler, baskın edecekler. Siz kimsiniz beni almaya geliyorsunuz? Küfür ettim kaçtılar, polisi yolladılar. Tek başımıza okyanusta yüzüyoruz. 2- 3 tane ev bana düşman oldu. Ne yaptım ben size" diye bağırıp, yaklaşanlara ise damdaki parke taşlarını attı.

EVİN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDUHamdi K., eylemine devam edince bölgeye özel harekat ve terörle mücadele polisleri de sevk edildi. Evin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polisler, damdan inmesi için Hamdi K.'ya telkinde bulundu. Hamdi K.'nın evin damından atlaması ya da düşme ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi. İtfaiye erleri, hava yastığı açarak önlem aldı. Caddenin karşısındaki evde oturan bir vatandaş ise kendi evinin damına çıkıp, Hamdi K.'ya tepki gösterdi.

MÜZAKERECİ POLİS İKNA ETTİElindeki bıçağı bir an olsun indirmeyen ve kendini öldüreceğini söyleyen Hamdi K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde görevli müzakereci polis tarafından yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu eylemini sonlandırması konusunda ikna edildi. Bıçakla kendine zarar veren Hamdi K., ambulansta pansumanı yapıldıktan sonra ifade vermesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan polisin çalışmalarını film izler gibi izleyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan bazı vatandaşlar ise polis tarafından dağıtıldı.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Oto kiralama firmasında borç- alacak kavgası: 1 yaralı

KAYSERİ'de, oto kiralama firmasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı- bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'ndeki oto kiralama firmasında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ö. ve arkadaşı A.D., borç- alacak nedeniyle Ferhat Ç.'nin ve Ö.Ş.'nin bulunduğu oto kiralama firmasına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Ö. kasık bölgesinden bıçakla yaralanırken, iş yerinin camları da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Mehmet Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüpheliler A.D. ve Ferhat Ç.'yi gözaltına alırken, olay yerinden kaçan Ö.Ş. ise bir süre sonra arkadaşını merak ettiği için yeniden olay yerine geldi. Polisin dikkatiyle yakalanan Ö.Ş. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Yusuf AĞAŞE - KAYSERİ-DHA

Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, denize giren Mert Cin (22), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Cin, deniz polisi ekibince sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren Mert Cin bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan Cin, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları polise haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler suda arama çalışması yaptı. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Mert Cin, kıyıya getirildi. Cin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.