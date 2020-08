DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 30 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp şarampole düştüğü kazada 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50'inci kilometresindeki Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Alanya'dan Bursa'ya giden Ziya Karamürsel yönetimindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole düştü. Engebeli toprak zeminde bir müddet ilerledikten sonra duran otobüsün ön kısmı hasar gördü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, trafik polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 30 yolcu Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yolculuk sırasında otobüste arka koltuklarda oturduğunu söyleyen yolculardan Barış Kaloğlu, "Alanya'dan geliyorum. Bursa'ya gidiyorum. Genelde hepimiz uyuyorduk. Sarsılma ile uyandık. Otobüs önce bir öne kalktı. Sonra yana yatacak gibi oldu. Bir silkelenme yaptık. O esnada koltuklara tutunduk. Sonra arkadaşlara müdahale ettik, çok şükür bir şey yok. Geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otobüsün kaza yerinde çeşitli açılardan görüntüsüYaralılara sağlık ekipleri müdahalesinden görüntüRÖP: Barış Kaloğlu(yolcu)Ambulans giderken görüntü

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),=================================

SAMSUN'DA, TIR DORSESİNDE 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

SAMSUN'da, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan TIR'a başlı dorsede, 120 kaçak göçmen yakalandı. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a giden 14 BD 759 plakalı TIR, uygulama yürüten polis ekiplerince, Samsun-Ordu karayolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde Irak, İran ve Afganistan uyruklu 120 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Polisi gören göçmenlerden bazıları kaçma girişiminde bulundu. Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü hakkındaki işlem başlatılıdı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDISamsun'da polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 120'ye yakın kaçak göçmen, konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na getirildi. Bu sırada TIR'ın dorsesini yırtarak kaçan 7 göçmen, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden yakalandı. Türkçe bildiğini söyleyen bir göçmen, "Afganistan'dan geldik. Kaçarak getirdiler bizi buraya. Yola çıkalı 5 gün oldu, o zamandan beri yoldayız. İstanbul'a bizi çalışmaya götüreceklerdi. Afganistan'da iş olmadığı için kaçtık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Dorsede bulunan göçmenlerden detaylar-TIR'dan detaylar-Detaylar-Göçmenlerde detaylar+++-Kaçarken yakalanan göçmenlerden detay-Göçmenlerle röportaj-Göçmenlerin spor salonuna teslim edilmesi

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY-Tayfur KARA/SAMSUN,====================================

DEYRİZOR'DA AŞİRETLER, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YLE ÇATIŞIYOR SURİYE'nin Irak sınırındaki kenti Deyrizor'da, aşiretlerle bölgeyi kontrolünden tutan terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim devam ediyor. Terör örgütünün baskısına başkaldıran aşiretlerin önde gelen isimlerine suikast düzenleyerek sindirme yöntemi ters tepti. Aşiretler, çıkan çatışmalarda 4 köy ve 1 kasabayı teröristlerden arındırdı. Bir araya gelerek kendi güçlerini oluşturan aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'ye kenti terk etmeleri için 1 ay süre verdi.Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG yaşanan kargaşa ve çatışma ortamı ile oluşan otorite boşluğundan yararlanarak ülkenin güney sınırındaki bölgeleri kontrol altına aldı. Örgütün kontrolündeki bazı bölgeler, TSK'nın düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile kurtarılarak güvenli hale getirildi.Terör örgütü PKK/YPG, farklı etnik grupları içine alarak oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri isimli yapıyla uluslararası destek almaya ve bölgede baskısını sürdürmeye devam etti. PKK/YPG terör örgütü, işgali altındaki Deyrizor bölgesinde ise son zamanlarda petrol gelirlerinden kendilerine pay verilmemesine tepki gösteren Arap aşiretlerine yönelik baskısını artırmaya başladı. Aşiretler, keyfi tutuklamalar, gözaltılar, yağmalamalarla sindirilmek istendi. Örgüt, bu kez aşiretlerin önde gelen isimlerine yönelik suikast düzenlemeye başladı.İlk etapta küçük çaplı aşiretlerin reislerine yönelik suikast düzenleyen örgüt bunda başarı elde edince bu kez nüfusu yüzbinlerle ifade edilen aşiret reislerini hedef aldı. Ağustos ayı başında 200 bini aşkın nüfusu bulunan Al Akidat aşireti liderine suikast düzenlendi. Liderinin öldürülmesinin ardından Al Akidat mensupları tüm aşiret PKK/YPG'ye karşı ortak hareket etme kararı aldı. Al Akidat aşireti mensupları aynı zamanda silahlı gücünü de kurdu ve herkesi teröristlerin işgaline son vermeye çağırdı. Al Akidat aşiretinin çağrısının ardından Deyrizor'daki çok sayıda aşiret bir araya gelerek ortak bildiri yayımladı ve terör örgütüne baskı ve zulmüne son verip Deyrizor'u terk etmeleri için bir ay süre tanıdı.

TERÖRİSTLER SALDIRDI, AŞİRETLER KARŞI KOYDUPKK/YPG'li teröristler son olarak Bakkara aşiretinin ileri gelenlerinden olan aynı zamanda Deyrizor Askeri Meclis Başkan Yardımcılığını yapan Halil El Vahş'i toplantılarda terör örgütü kararlarına karşı çıkması nedeniyle tutuklamak istedi. Deyrizor'un doğusundaki Ceddi köyünde oturan El Vahş'i tutuklamak isteyen teröristler ile aşiret mensupları arasında gerginlik çıktı. Teröristlerin silah kullanınca, aşiret üyeleri de karşılık verdi. Aşiret üyeleri, teröristleri köyden çıkardı. Çatışmada yaralananların olduğu bildirildi.

PKK/YPG'LİLER KÖYLERDEN ÇIKARILIYORBakkara aşiretinin başlattığı süreç kısa sürede Deyrizor'da yankı buldu. Bakkara aşiretinin ardından Al Akidat aşireti de teröristlere köylerinden çıkmalarını istedi. Buna olumsuz yanıt verilmesi üzerine teröristler ile aşiret mensupları arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sonunda aşiret mensupları Birehye, Al Dahle, Theban köyleri ile Al Biseyra kasabasını teröristlerden temizledi. Teröristlerin çekilmesinin ardından işgalin sonlandığı kasaba ve köylerde sevinç gösterileri yapıldı.

KARARGAHLARA VE MÜHİMMATLARA EL KONULDUTeröristlerden arındırılan 4 köy ve 1 kasabada, PKK/YPG'ye ait mühimmatlara da aşiret mensuplarınca el konuldu. Teröristlerin çıkarıldığı köyler ile kasabada daha önce okul olarak hizmet veren ancak SDG adıyla karargah ve karakola dönüştürülen binalardaki işgal de böylelikle sonlandırılmış oldu.

AŞİRETLER ELİ TETİKTE BEKLİYORTeröristlerin işgalinin bir an önce sona ermesi için bir araya gelerek ortak hareket eden aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı teyakkuz halinde bekliyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı kontrol altına aldıkları kasaba ve köylerde nöbet tutarak eli tetikte olan aşiret mensupları, her an çatışacak şekilde eğitimlerini de sürdürüyor.Örgütün baskı, gözaltı, tutuklama veya yağma olaylarına girişeceği her noktada direniş göstereceklerini duyuran aşiretler, PKK/YPG'ye verdikleri 1 aylık sürenin Eylül ayının ilk haftasında dolacağını hatırlatarak, bu süre sonunda teröristler ile silahlı çatışmaya gireceklerini ve Deyrizor'u özgürleştireceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çatışma sesleriSilahlı aşiret üyeleriYanan yerler Duman yükselen noktalarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP,===========================================

İDLİB'DE RUS İHA'SI DÜŞTÜ

SURİYE'nin İdlib kentinde, Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.Kente bağlı Harem ilçesi kırsalında bulunan Duveli köyünde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA düştü. Yükselen dumanlar Türkiye sınırındaki mahallelerden de görüldü. İnsansız Hava Aracı'nın düşme anları vatandaş cep telefonu kameralarına yansıdı anlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İHA'nın düşme anları-İHA'nın enkazından görüntüler

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/İDLİB(Suriye),================================

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN 13 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan 1'i Afganistan uyruklu, 21'i Türk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı.Türk vatandaşların yapılan kimlik kontrollerinde 11'inin FETÖ şüpheli olduğu, Cemal Kasap (28) ile Şeyma Nur Bilir Yılmaz'ın da (30) FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde 500 bin TL para ile 30 bin Euro ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişimi, diğer 2'si de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Emniyetten çıkarılan ve adliyeye götürülen FETÖ şüphelilerinin görüntüsü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),===============================

DENİZLİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Denizli-Uşak karayolu Baklan kavşağında meydana geldi. Mehmet Sarı (40) yönetimindeki 20 ADD 056 plakalı minibüs ile Denizli istikametine giderken, Baklan İlçe kavşağında karayoluna hatalı şekilde çıkış yapan Yıldırım Doğan'ın kullandığı 20 ACN 226 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu minibüs devrilerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlı ekibi devrilen minibüsün altında kalan sürücü Mehmet Sarı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acil sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan Neslihan Doğan ile sürücü eşi Yıldırım Doğan ve minibüs deki yaralılar Dilek Altay, Yılmaz Yaman, Atacan Altay, Yılmaz Altay, Aynur Altay ve Kamuran Altay ambulansla en yakın hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Sarı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Minibüsten detay-Otomobilden detay-Olay yeri kavşaktan detay-Cenazenin kaldırılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,=====================================

KIZININ DÜĞÜNÜ İÇİN BARIŞTIĞI EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Dudu Ç. (40), kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç. (41) tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2100 sokakta meydana geldi. M.Ç. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce barıştığı eşi Dudu Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.Ç. bıçakla Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evden kaçtı. Olayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dudu Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Acı haberi alıp gelen Dudu Ç.'nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara olay yerinde fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri anne ve babaya müdahale etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dudu Ç.'nin cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KIZLARININ DÜĞÜNÜ İÇİN BARIŞMIŞLARM.Ç. ve Dudu Ç.'nin uzun süredir ayrı yaşadığı ve kızlarının önceki gün akşam yapılan düğün merasimi için 1 hafta önce barıştıkları öğrenildi. Çiftin 4 çocuklarının olduğu belirtildi.Polis, olaydan sonra kaçan M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntü-Kadının yakınlarından görüntü-Polislerden detay-Ağlayan anne babadan detay

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),===================================

TEKNE FACİASINDA KAYBOLAN SARP'I ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI

İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarının verilen 2 günlük aranın ardından yeniden başlandı. Deniz Polisi Dalgıç Ekibi tarafından dün yapılan aramalarda da bir sonuca ulaşılamadı. Kurban Bayramı'nın 3'ncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kaybolan Sarp Göksoy için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede, geniş bir alanda arama-kurtarma çalışmalarını 24 saattir aralıksız sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama çalışması yaparak arama çalışmalarına destek verdi. Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanıldı. Dalgıçlar 35 metre derinliğe kadar inerek kayıp çocuğu aradı. Yapılan yoğun çalışmalara rağmen batan tekne ve kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'a olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen ulaşılamayınca 15 Ağustos gecesi aramalara ara verildi. İki günlük aranın ardından arma-kurtarma çalışmalarına dün tekrar başlandı.Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasında dün yapılan aramalara sadece Deniz Polisi dalgıç ekibi katıldı. Dalgıçlar, 35 metreye kadar derinliklerde su altı çalışması yaptı. Belirli aralıklarla zodyak botlarla sahil taraması da yapıldı ancak ne batan tekne ne de kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'a dün de ulaşılamadı. Aramalara günün ilk ışıkları ile devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Deniz Polisi dalgıçlarının arama çalışmasından görüntü-Arama yapılan bölgeden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir),===========================

MOTOSİKLETLİ TOLGA'NIN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü Tolga Samur'un (20), yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazada serbest bırakılan hafif ticari aracın sürücüsü Şerif A. (40) tutuklandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.Kaza, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif A. yönetimindeki 07 GSM 45 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Tolga Samur'un kullandığı 15 EM 138 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın altında kalan motosiklet sürücüsü Samur ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Samur, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Samur, olaydan birkaç saat sonra hastanede yaşamını yitirdi. Samur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Samur'un cenazesi ailesine teslim edildikten sonra toprağa verildi.

SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDIOlayın ardından araç sürücüsü Şerif A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinden sonra adliyeye sevk edilen Şerif A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tolga Samur'un yaşamını yitirmesinin ardından ise savcılık itirazıyla sürücü Şerif A., 15 Ağustos Cumartesi günü yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından aynı gün tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Şerif A. tutuklandı.

KAZANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTIÖte yandan kaza anı güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde Tolga Samur'un bir akaryakıt istasyonundan çıktığı, bir süre sonra da Şerif A.'nın kullandığı hafif ticari aracın istasyondan çıktığı yer aldı. Motosikletiyle yolda ilerleyen Tolga Samur'un arkadan gelen Şerif A.'nın kullandığı aracın çarpması sonucu düştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kazadan önce motosiklet sürücüsü ve hafif ticari aracın benzinlikten çıktığı anların güvenlik kamerası görüntüsüKaza anının görüntüsü

Haber-Kamera: Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya),===============================

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

BURSA'nın İznik ilçesinde, otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.Kaza, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Tayfun Yavuz (23) yönetimindeki 11 AC 105 plakalı otomobil, Halil Er'in (65) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Kaza anı

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),============================

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Buca ilçesinde, küçük bir çocuğun bisikleti ile yola fırladığı ve ölümden döndüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 293/3 sokakta meydana geldi. Küçük bir çocuk sokak arasında bisiklet sürerken, daha sonra yola çıktı. Bu sırada, küçük çocuk oradan geçen hafif ticari bir araca çarptı. Küçük çocuğun saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuk bisikleti ile sokak arasında çıkıyor ve hafif ticari araca ortadan çarpıyor. Son anda aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, araca çarpmanın etkisiyle yola savruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Güvenlik kamerası

Haber: : Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,====================================

ANKARA'DA OTOMOBİLİN İŞ YERİNE DALDIĞI ANLAR KAMERADA ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 20.34'te Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden plakası belirsiz otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla yol kenarındaki bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, iş yeri önünde o sırada kimsenin olmadığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken iş yerinde hasar oluştu. Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

'1- 1,5 DAKİKA ÖNCE OLSAYDI BİZ DE CANIMIZDAN OLMUŞTUK'Kaza öncesi dükkan önünde oturduklarını söyleyen iş yeri sahibi Ümit D., "Biz içeride müşterimize mal teslim ediyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Gelen araba, müşterimizin arabasına vurup bizim mallarımızı da süpürdü. 1- 1,5 dakika önce olsaydı biz de canımızdan olmuştuk. 3 aile, 6 kişi kapının önünde oturuyorduk kaza öncesinde. Bomba patladı sandık, kaza olunca" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Güvenlik kamerası)Kaza anı, otomobilin hızla iş yerine girmesi+++Araçtan ve işyerinden görüntüGenel ve detaylarRöp.

Haber: İbrahim KÖRDEMİRCİ-Caner ÜNVER/ANKARA,====================================

SALİHLİ'DE GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN IŞIK HÜZMESİ SONUCU SAZLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.EGE Bölgesi'nde bazı illerde görülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.Konuk "Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii'nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler olduödedi.Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi'nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sazlık alanda çıkan yangından görüntüler-Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk'un konuşması

Haber-Kamera,Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa),=============================

DERE YATAĞINA DÜŞEN GENÇ KIZ 1 SAATTE İKNA EDİLEREK KURTARILDI

ANTALYA'da alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, 5 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına düştü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabalarının ardından genç kız vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Genç kız, "Ben iyiyim, taksiyle giderim" diyerek sağlık görevlilerinin müdahalesini kabul etmedi. İkna edilerek ambulansla hastaneye götürülen genç kız hastaneden de ayrıldı.Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde yer alan kurumuş dere yatağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu ileri sürülen 20'li yaşlardaki genç kız, ticari taksiden inerek sokak üzerinde yürümeye başladı. Genç kızın yere düştüğünü görenler, yardım etmek istedi. Yardım talebini kabul etmeyen genç kız yoluna devam ederken, çevredekiler her ihtimale karşı genç kızı takip etmeye başladı.

'KURUMUŞ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ'Sokak üzerinde yer alan kurumuş dere yatağı kenarına geldiğinde dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak olan dere yatağına düştü. Genç kızın düştüğünü gören Murat Demirel, aşağıya inerek yardım etmek istedi. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamayan Demirel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

'VİNÇLE AŞAĞIYA İNDİLER, 1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR'Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla dere yatağına inerken, genç kızı sedyeye almak için yaklaşık 1 saatlik ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin koronavirüse karşı maske verdiği genç, maskeyi bir süre taktıktan sonra çıkartarak attı. İtfaiye ekipleri sedyeye binmeye ikna ettikleri genç kızı yukarıya çıkarttı.

'ŞURADAN BİR TAKSİYLE GİDERİM'Genç kız, kendisini hazır bekleyen sağlık görevlilerinin yardım talebini de kabul etmedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan genç kız sağlık görevlilerine, "Ben iyiyim, şuradan geçen bir taksiyle giderim" diyerek ambulansa binmek istemedi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen genç kızı mahalle sakinleri ve polisler ikna ederek ambulansa binmesini sağladı. Genç kız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastane önünde tedaviyi kabul etmeyerek ayrıldığı öğrenildi.

'YALPALAYARAK BURAYA KADAR GELDİ'Genç kızın yere düştüğünü görünce peşinden gittiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Erdoğan Kader, "Genç kız taksiden indi ve ardından yürürken yere düştü. Ben ve komşularım genç kızın peşinden gittik. Bize üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Kendisine eve bırakalım dedik ama kabul etmedi. Yalpalayarak buraya kadar geldi. Çok sarhoş olduğu için kendiliğinden düştü. Biz de hemen 112'yi aradık" dedi.

'ALKOL ALDIĞINI SÖYLEDİ'Genç kızın dere yatağına düştüğünü gördükten hemen sonra kendisinin de hiç düşünmeden dere yatağına girdiğini anlatan Murat Demirel ise, "Kız sağa sola doğru gidiyordu, ben araba çarpmasından korktum. Hemen polisi aradım. Düştüğünü görünce koşarak geldim. Burada dere var sandım. Boğulabilir korkusuyla bende aşağıya atladım. Aşağıda konuştuk ama bayağı sarhoştu. Hiçbir şekilde yardım talebimizi kabul etmedi. Alkol aldığını söyledi, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İtfaiye detayPolisler detayAmbulans detayİtfaiyenin vinçle dere yatağına inmesi detayGenç kızın dere yatağında görüntüsüİtfaiye ekiplerinin genç kıza maske vermesi Mahalle sakinleri detayGenç kızın vinçle yukarıya çıkartılması Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahale etmesi Genç kızın ambulansa binmesi Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,==========================

KORONAVİRÜSE RAĞMEN PAZARLARDA MEYVE SEBZE ELLE SEÇİLİYOR

ANTALYA'da kurulan pazar yerine alışveriş için gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan kişilerin sebze ve meyveleri eliyle seçerek aldığı görüldü.Koronavirüse karşı alınan önlemlerle giriş ve çıkışlarında önlemlerin alındığı pazar yerlerindeki denetimler aksamaya başladı. Yerleşik Rus vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde de hiçbir kontrol olmadığı görüldü. Alışveriş için pazara gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan bazı kişiler ile çoğu pazar esnafının da maske takmadığı görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce yasaklanan meyve ve sebzenin elle seçilmemesi konusuna ise dikkat edilmediği gözlendi. Alışveriş yapan kişilerin çoğu alacaklarını eliyle seçerek aldı.Bazı kişiler ise maske takmayan kişilerin aksine tüm önlemleri alarak pazar alışverişini yaptı. Alışveriş yapan Fatma Örgüner, "Tedbirleri yetersiz buluyorum. Belki Antalya'da hava sıcak olduğu için takmıyorlardır. İnsanların tedbir alması bir şey değiştirmiyor, yetkililerin tedbirleri artırması gerekiyor. Pazar içerisinde sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske kullanılıyor ama alışverişlerde hiç sağlıklı bir durum yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Pazardaki kalabalıktan görüntülerMaske takan ve takmayan kişilerden görüntülerPazar tezgahı başında alışveriş yapan kişilerden görüntülerFatma Örgüner Röp.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER-Tolga YILDIRIM/ANTALYA,=========================================

Karantinaya uymayan çiğ köfteciye komşuları tepki gösterdiO ÇİĞ KÖFTECİ DHA'YA KONUŞTU

KIRKLARELİ'nde koronavirüs tanısı nedeniyle karantinada olması gerekirken iş yerini açan ve ihbar üzerine polis tarafından yakalanan çiğ köfteci Mezher Ak, DHA'ya konuştu. Kendisinin iş yerinde satış yapmadığını söyleyen Mezher Ak, "Benim hakkımda yalan dolan haber çıkarmışlar. Benim dükkanım 'kapalı' yazıyor bu bir, müşterim zaten yok iki. Benim hakkımda yalan dolan habere ne gerek var. Müşterilerimin sağlığı için kapattım dükkanı. Şehir dışına gittim geldim, doktorumuz da sen evde kal dedi 1 - 2 hafta. Yani ben hırsızlık yapmadım, bir yerden bir şey almadım. Hakkımda çıkan dedikodulara inanmayın, öyle bir şey yok" dedi.Sağlığının iyi olduğunu söyleyen Mezher Ak, Kovid-19 olmadığını belirterek, "Benim sağlığım iyi, gayet iyiyim. Sadece tedbir amacıyla evdeyim, başka da bir şeyim yok. Sağlık durumum gayet iyi. Karşınızdayım, iştahım gayet iyi. Yok Kovid - 19'muş, böyle yalan ihbarlara inanmayın. Evimdeyim, oturuyorum. Ne var yani, kötülük mü yaptık? Raporum da var, temizim Allah'a şükür. Bir esnafı yerden yere vurmak ne kadar kolay. Biz böyle mi gördük. Suç duyurusunda da bulundum zaten. Benim hakkımda çıkan dedikodular hakkında şirket avukatı yasal işlem başlattı. Tazminat davasını açtım."diye konuştu.

'BİTLİS'E DÜĞÜNE GİTMİŞ, ORADA BULAŞMIŞ, İŞ YERİ 3-4 GÜNDÜR AÇIK'Koronavirüs tanısı konulan Mezher Ak'nın iş yerinin hemen yanında berber dükkanı işletmecisi Harun Tunalı, iş yerinin 3-4 gündür açık olduğunu söyledi. "Arkadaşın iş yeri açıktı, hiç bir şüphe duymadık kendisinden çiğ köftede aldık yedik. Her hangi bir temasta bulunmadık ama çiğ köfte alıp yedik. Böyle bir şey başımıza gelmemişti korkuyorum. Hastaneye gittim hiç bir belirti göstermediğim için tanı konmadı. Bekleyin dediler. Pazar günü kızım çiğ köfte istedi ve bende gelip komşumdan çiğ köfte aldım. Benim en çok korkum kızıma bir şey olması. İş yeri 3-4 günden bu yana açık. Memleketi Bitlis'e düğüne gitmiş orada bulaştığını söylüyorlar. Virüsün bize bulaşmasından korkuyoruz."dedi.

'HEPİMİZİ TEHLİKEYE ATTI'Ak'ın diğer dükkan komşusu İrfan Tarlacı,'da tehlikede olduklarını ifade ederek, "Dükkanı açık satış yapıyordu.Biz hemşireler doktorlar buraya gelene kadar koronavirüs tanısı konduğunu bilmiyorduk. Koronavirüs testi pozitif çıkmış, onun için burada olmaması gerekiyordu. Ama o buradaymış. Hepimizi tehlikeye attı. Çok sayıda kişi kendisinden çiğ köfte aldı giti, onlara bir şey olur mu bilmiyoruz ama hepimiz tedirgin olduk. Memlekette kardeşinin düğünü vardı. Bir hafta olmadı buraya döneli. Düğünde bulaştığı söylüyorlar. Kendisinden çiğ köfte alan çocuklar iş yerine gelip acaba bana bulaştı mı diye tedirgin ve psikolojileri bozulmuş durumda."şeklinde konuştu.

'KORONAVİRÜS TANISI KONDUĞUNU BİLMİYORDUK'Komşu esnaf Mahmut Karaca, ise Mezher Ak,'ın koronavirüs tanısı konduğunu bilmediklerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kendisi burada yoktu memlekete düğüne gitmiş.Düğünden geldikten sonra iş yeri açıldı. Bugün geldiler dükkanda kendisini alıp gittiler. Biz onun koronavirüs tanısı koyduğunu bilmiyorduk, yeni öğrendik. Dip komşumuz iyi biri. Sabah geldi marulları içeri koydu, iş yerini açtı ardından ekipleri gelip kendisini götürdü. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Tedirgin olduk."

'BİTLİS'E DÜĞÜNE GİTMİŞ, ORADA BULAŞMIŞ'Koronavirüs tanısı konulan Mezher Ak'nın iş yerinin hemen yanında berber dükkanı işleten Harun Tunalı, iş yerinin 3-4 gündür açık olduğunu söyledi. Tunalı, "Arkadaşın iş yeri açıktı, hiçbir şüphe duymadık kendisinden, çiğ köfte de aldık yedik. Herhangi bir temasta bulunmadık ama çiğ köfte yedik. Böyle bir şey başımıza gelmemişti, korkuyorum. Hastaneye gittim, hiçbir belirti göstermediğim için tanı konmadı, 'bekleyin' dediler. Pazar günü kızım çiğ köfte istedi ve bende gelip, komşumdan çiğ köfte aldım. Benim en çok korkum kızıma bir şey olması. İş yeri 3-4 günden bu yana açık. Memleketi Bitlis'e düğüne gitmiş, orada bulaştığını söylüyorlar. Virüsün bize bulaşmasından korkuyoruz" dedi.

'HEPİMİZİ TEHLİKEYE ATTI'Ak'ın diğer dükkan komşusu İrfan Tarlacı'da tehlikede olduklarını ifade ederek, "Dükkanı açık satış yapıyordu. Biz hemşireler, doktorlar buraya gelene kadar koronavirüs tanısı konduğunu bilmiyorduk. Koronavirüs testi pozitif çıkmış, onun için burada olmaması gerekiyordu. Ama o buradaymış. Hepimizi tehlikeye attı. Çok sayıda kişi kendisinden çiğ köfte aldı. Onlara bir şey olur mu bilmiyoruz ama hepimiz tedirgin olduk. Memlekette kardeşinin düğünü vardı. Bir hafta olmadı buraya döneli. Düğünde bulaştığı söylüyorlar. Kendisinden çiğ köfte alan çocuklar iş yerine gelip, 'acaba bana bulaştı mı' diye tedirgin ve psikolojileri bozulmuş durumda" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS TANISI KONDUĞUNU BİLMİYORDUK'Komşu esnaf Mahmut Karaca ise Mezher Ak'ın koronavirüs tanısı konduğunu bilmediğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Kendisi burada yoktu. Düğünden geldikten sonra iş yeri açıldı. Bugün geldiler, dükkanda kendisini alıp gittiler. Biz ona koronavirüs tanısı konduğunu bilmiyorduk, yeni öğrendik. Komşumuz iyi biri, sabah geldi marulları içeri koydu, iş yerini açtı. Ardından ekipleri gelip, kendisini götürdü. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Tedirgin olduk."

'SAĞLIĞIM İYİ'Koronavirüs tanısı nedeniyle karantinada olması gerekirken iş yerini açan ve ihbar üzerine polis tarafından yakalanan çiğ köfteci Mezher Ak, izolasyonda olduğu evden DHA muhabirine açıklamada bulundu. Kendisinin iş yerinde satış yapmadığını, dükkanını da müşterilerinin sağlığı için kapattığını öne süren Mezher Ak, "Şehir dışına gidip, geldim. Doktorumuz da 'sen evde kal dedi 1-2 hafta' dedi. Benim sağlığım iyi, gayet iyiyim. Sadece tedbir amacıyla evdeyim, başka da bir şeyim yok. Sağlık durumum gayet iyi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Mezher Ak'ın açıklaması-İş yerinden genel-Caddeden detay-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu-Detay görüntü-Esnaf ile röp.-Dükkandan detaylar-Farklı açılardan görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ,========================================

Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün (2)BAŞKA MAHALLEDE 2 DANSÖZLE DÜĞÜN

Yalova Armutlu'ya bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi'ndeki dansözlü düğünden 1 gün sonra da aynı ilçenin Fıstıklı Mahallesi'nde bu kez 2 dansöz oynatılan düğünün yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken düğün görüntülerinde; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, dansözlerin kalabalığın arasına girerek, oynadığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Dansözlerin davetlilerin yanına giderek oynamasından görüntü-Dansözlerin damatla pistte oynaması

Haber: Cem Mete OKUR-Abdulselam UĞUR/ARMUTLU(Yalova),============================================

'SOSYAL MESAFESİZ' HALAY ÇEKTİLER

ANTALYA'daki düğün ve kına gecelerinde, uzmanların koronavirüse karşı temizlik, sosyal mesafe ve maske uyarıları yine hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralı, eğlenceye katılanların halay çekmeleriyle delindi, bazı davetliler ise maske kullandı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.Koronavirüs pandemisine karşın 1 Haziran sonrası uzmanların, "Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun ve hijyene dikkat edin" uyarıları yok sayılmaya devam ediyor. Antalya'nın Kepez, Aksu ilçelerindeki düğün ve kına gecelerinde öncelikle sosyal mesafe yok sayıldı. Onlarca kişi kol kola halay çekmekten geri kalmadı. Bazılarının maskeyle halaya eşlik etmesi cep telefonu kameralarına da yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kına gecesinden kadınların halayındanDüğünde grup halindeki halaydanBazılarının maskeli halde halay çekmelerindenDetay

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, ======================================

BALIKESİR'DE DÜĞÜNLERE KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

BALIKESİR Valiliği tarafından alınan kararla, düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına ve müzik yayının 23.00'te sonlandırılması kararlaştırıldı. Öte yandan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacaklar. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşları saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine giriş kısıtlaması getirildi.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, valilik binasında Balıkesir'de koronavirüs mücadelesinde gelinen son aşamayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Alınan son kararları ve kısıtlamaları paylaşan Vali Şıldak, bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Denetimlerin sıklaşacağını vurgulayan Vali Şıldak, düğünler ve 65 yaş ve üstü vatandaşları ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.Vali Şıldak, "Bulaş riskinin bu hastalıkta, bu salgında topluluklardan kalabalık ortamlardan kaynaklanması göz önüne alındığında, biz de elimizdeki durumu mercek altına aldığımızda düğünler konusunda bazı tedbirler almamız gerektiğini kararlaştırdık. Gerek salonlarda ve şehir ortamlarında gerçekleştirilen düğünler gerekse kırsal bölgelerimize sokaklarda ve köylerimizde, mahallelerimizde gerçekleştirilen düğünlerin 3 saatte sınırlandırılması kararını alıyoruz. Düğünlerin farklı aktiviteleri oluyor. Mümkün oldukça vatandaşlarımızdan; yemek, mevlit gibi bütün bu süreçleri mümkün olduğunca kısa, mesafe kuralına uyarak, çok daha duyarlı şekilde icra etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü düğün ortamlarından dolayı pek çok vakamız gelişti ilimizde. Bununda bilincinde olarak vatandaşlarımızdan özellikle ve özellikle düğünlere karşı hassas olmalarını, bu ortamlarda çok dikkatli olmalarını, kesinlikle maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Düğünler konusundaki 2'nci bir tedbirimiz müzik çalınmasının düğünlerde bütün düğünlerde saat 23.00 ile sınırlandırılmasıdır. 23.00 itibariyle müziğe son verilmesini kararlaştırdık. Ayrıca düğün konvoylarının da mümkün olduğu kadar az araçla yapılması ve araçların içinde yine mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususunun karara bağladık" dedi.

65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN YENİ KARARLAR65 yaş ve üzeri alınan karara ilişkinde açıklama yapan vali Şıldak, "Bir başka konu başlığımız 65 yaş ve üzeri yaş grubu büyüklerimize ilişkindir. Malumlarınız olduğu üzere, salgın sürecinin en başından itibaren devletimizin yaptığı en duyarlı davrandığı uygulamalardan biri büyüklerimizin, yani 65 yaş ve üzeri yaş gruplarının muhafaza edilmesi, onların bu hastalıktan korunmasına ilişkindir. Bu aşamada içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde 65 ve üzeri yaş grupları saat 10.00 ila 20.00 arasında sokağa çıkabilmektedir. Bu sokağa çıkma uygulamasına ilişkin herhangi bir saat sınırlaması getirmiyoruz. Sadece 2 sınırlama getiriyoruz. Düğünler ve pazar yerlerine ilişkin. Bu yaş grubumuzun düğünlere ancak 1'inci ve 2'nci derece akrabalık ilişkisi içinde olduğu düğünlere katılabilmelerine müsaade edilmesi. Bunun dışındaki düğünlerin katılmamaları yönünde karar aldık. Bu kararın da özellikle uygulanması konusunda duyarlık beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Pazaryerlerine ilişkin ise pazaryerlerinin en yoğun olduğu saatler olan 16.00'dan 20.00'ye kadar olan 4 saatlik zaman diliminde de pazarlara girişlerine ilişkin bu yaş grubumuza kısıtlama getiriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Balıkesir Valisi Hasan Şıldak açıklamaları-Toplantı salonundan detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,================================

HİSARCIK'TA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy köyü, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı. Hisarcık Kaymakamlığı, Hamamköy köyünde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hamamköy Köyünde koronavirüs vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina altına alınan Hamamköy köyündeki vatandaşların vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacaktır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hamamköy'ün girişinden ve içinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),==================================

TARIM ARAZİSİNİ 'UYUŞTURUCU TARLASI'NA ÇEVİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI BURSA'da, uyuşturucu madde yetiştiren H.S.'ye ait tarım arazisinde yapılan aramada 396 kök hint keneviri, 15 kilo esrar ile evinde yapılan aramada ise 100 gram civarında kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde oturan H.S. isimli şüphelinin tarım arazisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.S.'ye ait arazide önceki gün akşam saatlerinde arama yaptı. H.S.'ye ait ev ve arazilerde yapılan aramada 396 kök hint keneviri, 15 kilo esrar ve 100 gram civarında kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detaylar-Jandarma ekiplerinin aramalarından detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,==================================

OTOMOBİLİN BENZİN DEPOSUNDAN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

OSMANİYE'de, polisin yol uygulamasında durdurduğu otomobilin benzin deposunda yapılan aramada 7 kilo 201 gram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) yolunda oluşturulan uygulama noktalarında çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine otomobil, detaylı aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Buradaki arama sırasında özel eğitimli narkotik köpek, aracın benzin deposuna tepki verdi. Otomobilin arka koltuğu söküp, benzin deposuna ulaşan polisler, depo içinde poşetler içinde 12 paket halinde gizlenmiş 7 kilo 201 gram esrar ele geçirdi.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA 7 KİŞİ TUTUKLANDINarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik 7- 18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda ise 166,04 gram metamfetamin, 48,38 gram bonzai maddesi, 552, 50 gram eroin, 112, 48 gram toz esrar, yeşil reçeteye tabi 71 hap, tabanca ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İ.K, İ.Ş, H.H., A.A., M.A., A.B. ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polisin, narkotik köpeğiyle otomobili araması-Köpeğin, yakıt deposuna tepki vermesi-Koltuğun sökülüp, yakıt deposuna bakılması-Yakıt deposu içindeki uyuşturucu paketleri-Uyuşturucuların çıkartılması-Uyuşturucuların toplu görüntüsü

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,================================

EVİN DAMINA ATILAN EYP KORKUTTU ADANA'da, tek katlı müstakil evin damına atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültüyle patlayıp, kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1334 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pet şişe içerisinde hazırlanmış EYP'yi, tek katlı evin damına atıp, kaçtı. Gecenin sessizliğinde büyük bir gürültü ile patlayan EYP, ev sakinlerine kısa süreli panik yaşattı. Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme ile bomba imha uzmanı polisler de sokakta ve evin damında delil topladı. Evin damına EYP atan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.