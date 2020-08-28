DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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AĞRI'DA, ŞARAPNEL PARÇASI İSABET EDEN ASKER ŞEHİT OLDUİÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir mağaradaki malzemelerin imhası sırasında şarapnel parçası isabet ederek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit...

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AĞRI'DA, ŞARAPNEL PARÇASI İSABET EDEN ASKER ŞEHİT OLDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir mağaradaki malzemelerin imhası sırasında şarapnel parçası isabet ederek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ilinde devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak ağır yaralanmıştır. Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, Şehit Çetin Ak'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı mesajı iletildi.

Haber: ANKARA,==================

İZMİR'DE KAN DONDURAN OLAY: MOLOZ DÖKÜM ALANINDA GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU

İZMİR'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü.İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Ceren Duman olduğu öğrenilen genç kızı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti. Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günün Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarma, Çetin Ak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 08:38 - Kaynak: DHA

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