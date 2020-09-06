DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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İZMİR'DE ZEMİN KATTAKİ İŞLETMEDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLER 5 KATLI BİNAYI SARDI İZMİR'in Bayındır ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan plastik saksı imalatının yapıldığı işletmede çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

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İZMİR'DE ZEMİN KATTAKİ İŞLETMEDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLER 5 KATLI BİNAYI SARDI

İZMİR'in Bayındır ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan plastik saksı imalatının yapıldığı işletmede çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Alev topuna dönen binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Sadıkpaşa Mahallesi Menderes bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren plastik saksı üretimi yapılan işletmede çıktı. Çıkış nedeni henüs belirlenemeyen yangında hızla yayılan alevler, önce işyerinin önünde park halindeki bir otomobile sıçradı. Alevleri fak eden bina sakinleri panik ve korku içerisinde sokağa çıkarken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Bu sırada alevler tüm banayı yaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen binadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. çok sayıda itfaiye aracı olay yerinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada binadan çıkamayan kişilerin olabileceğinden de endişe ediliyor. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak, araç ve yaya trafiğine engelledi.

Bayındır, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:38 - Kaynak: DHA

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