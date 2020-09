DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kılavuz halat çekimi nedeniyle Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı-1

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nün en önemli aşamalarından birisini oluşturan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' için ilk adım atıldı. Asya ile Avrupa ankraj blokları arasına, geçici çalışma halatı olarak da adlandırılan kılavuz halat çekilmeye başlandı.

Bir yakadan diğer yakaya köprünün ilk bağlantısını oluşturacak kılavuz halatın çekilmesi çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 05.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kılavuz halatın, Asya ve Avrupa ankraj bloklarından deniz içerisinde bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulelere kadar olan bağlantısı dün yapılmıştı. Bugün ise, kılavuz halatın iki kule arasındaki bağlantısı tamamlanacak. Bu çalışma için Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine saat 17.00'ye kadar kapalı kalacak.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu 'nun Sütlüce ve Lapseki 'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü 'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmış, köprünün deniz içinde yer alan 318 metre yüksekliğindeki iki ayağı ise, mayıs ayında tamamlanmıştı. Şu anda ise, Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü üzerine, köprü gidiş-geliş yolu için her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde toplam 42 parça tabliyenin imalatı devam ediyor. Tamamlanan her yeni tabliye, önündeki diğer tabliye parçalarını itme, sürme yöntemiyle viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırmış olacak. Lapseki yakasındaki yaklaşım viyadüğünde, kasım ayına kadar tabliyeler denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise, aynı çalışmaya aralık ayında başlanması planlanıyor.İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAKProje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

Görüntü dökümü: -----------Köprü ayaklarından görüntü-Çekilen kabloların görüntüsü -Çalışmalardan görüntü -Genel ve detaylar

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

==========================

Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat- Dargeçit yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen zincirleme kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı. Kazada, 3 araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahaleyle 6 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi ise Midyat Devlet Hastanesi götürüldü. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.