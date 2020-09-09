DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 5'İNCİ GÜNÜNDE: MÜDAHALE SÜRÜYOR (1)HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta Cumartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

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HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 5'İNCİ GÜNÜNDE: MÜDAHALE SÜRÜYOR (1)

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta Cumartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

Samandağı ilçesinde geçen hafta cumartesi günü saat 10.40 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Antakya ilçesine sıçrayan orman yangını, 5'inci günde de devam ediyor. 2 uçak ve 12 helikopterle havadan, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik, toplam 929 personelle karadan müdahale edilen yangın, tek noktada devam ediyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını, bölgeden koordine ediyor.

Cumartesi, Samandağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 08:20 - Kaynak: DHA

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