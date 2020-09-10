DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)ACI HABER AİLESİNE VERİLDİTunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

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Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Tunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Hüseyin Çatal'ın acı haberi Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan ailesine ulaştı. Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak beraberindeki askeri yetkililerle birlikte şehidin Orta Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, şehidin evde bulunan babası Cengiz Çatal'a şehadet haberini verdi. Çatal ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi. Şehidin naşının bugün Keçiborlu'da toprağa verilmesi planlanıyor.

CENAZE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Tunceli'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi dün gece saatlerinde düzenlenen uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi. Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan ve hidrofor arızası için gittiği Gökçek Jandarma Karakolu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal için 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, 4'üncü Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile diğer askeri yetkililer katıldığı törenin ardından Çatal'ın naaşı, helikopterle Elazığ'a, oradan da uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

Haber: ISPARTA-TUNCELİ,===========================

POZANTI'DAKİ ORMAN YANGININA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün saat 11.30 sırılarında orman yangını çıktı. Alevler, arazi şartları ve etkili olan rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Sarp arazideki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Dün havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Alevleri kontrol altına alabilmek için gece boyunca 50'si teknik olmak üzere 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı ve çok sayıda iş makinesiyle yoğun bir çaba gösterdi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 6 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale yeniden başladı. Söndürme çalışmaları özellikle alevlerin etkili olduğu Beledemik bölgesinde yoğunlaşırken, alevlerin düne oranla etkisinin azaldığı görüldü.

Uzman Çavuş, Kalp Krizi, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 08:25 - Kaynak: DHA

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