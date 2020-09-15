DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ŞEHİT KIDIMAN'IN NAAŞI TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye'de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

El Bab yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay'ın El Bab kentindeki Sevgi Mağazası'nda görevli Mehmet Arif Kıdıman'ın(40) cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Düzce'ye gönderildi. Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şehidin ailesi, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kıdıman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu aprona çalışma arkadaşlarının omzunda getirildi. Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Törende konuşan Kerem Kınık, şehidin ailesine baş sağlığı dileyerek şunları dedi:

"Şehidimizin tek bir tarafı vardı o da insanlıktı. Savaşta çatışan hiçbir unsurun tarafı değildi tıpkı diğer Kızılaycılar gibi. Dün eğer üzerinde bayrak taşıyan arabasıyla Kızılay, üzerinde hilal taşıyan üniforması ile Kızılaycılar hedef alınıyor ve öldürülüyorsa insanlık için korkmanın vakti gelmiştir. 152 yıldır, bu bayrağı bu hilali üzerinde taşıyan ve insan acısını dindirmek için, insanın onurunu ve şerefini korumak için dünyanın dört bir yanında çalışan isimsiz kahramanlarımızdan bir diğeri olarak ait olduğu yere ahirete yolcu ediyoruz. Acımız büyük. Ne desek bizi, ailesini teselli etmez. Ama biz biliyoruz ki kardeşimiz bir iyilik uğrunda, insanlığın iyiliği uğurunda can verdi. Allah rızası için. Ümit ediyoruz ki Cenabı Hak onu katına şehit olarak alacaktır. Diğer iki kardeşimiz de aynı araç içinde yaralandılar onlara da acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyüktür bu işlenen cürmün hesabını soracaktır."

Konuşmaların ardından okunan dua ile şehit Kıdıman'ın cenazesi uçağa taşındı. Şehidin cenazesinin uçakla İstanbul'a oradan da kara yolu ile memleketi Düzce'ye götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------Şehidin naaşının aprona getirilmesiKerem Kınık'ın konuşmasıDua okunmasıŞehidin tabutunun uçağa götürülmesi

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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İZMİR'DE, 'KAÇAK KAZI' YAPMAK İÇİN 13 METRELİK KUYUYA GİREN 5 KİŞİDEN 2'Sİ ÖLDÜ İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, jeneratörle derinliği yaklaşık 13 metrelik bir kuyuya girdi. Kuyuda jeneratörü çalıştıran 5 kişiden Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu, karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaşarak dışarıya çıkıp, kendi imkanlarıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne gitti. Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu'nun kuyuda üç arkadaşının daha olduğunu söylemesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları arama- kurtarma çalışması sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaştı, 1 kişiyi ise kurtardı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga, yaralı kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDUİzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için yaklaşık 13 metrelik kuyuya giren, ilk belirlemelere göre çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 3'ünün de yaralandığı olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan kişilerin Altan Adnan Sarıbaş (61) ve Masum Yenidünya (36) olduğu öğrenildi. Şahin Vural (35), Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş'in ise hastanede tedavileri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntü

Tolga TAHÇI - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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KAHVEHANEDEKİ ÇİFTE CİNAYET KAMERADA

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bir kahvehanede 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Mevlüt Çağşak (55), tartıştığı Hacı Ahmet Öksüz (41), Ayhan Yalçınkaya (45) ve Necati Harmancı'ya (44) defalarca tabancayla ateş açıp, uzaklaşıyor.

Olay, 11 Eyül Cuma günü saat 23.00 sıralarında İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Cağşak, kahvede oturan Necati Harmancı, Ayhan Yalçınkaya ve Hacı Ahmet Öksüz ile tartıştı. Tartışmanın ardından iki taraf ayrıldı. Geri dönen ve belindeki ruhsatlı tabancasını çeken Çaksak, peş peşe ateş etti. Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Çağırılan sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacı Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Necati Harmancı'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SEBEBİ SELAMLAŞMAYMIŞ

Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan Mevlüt Cağşak'ın, jandarmada ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada taraflar arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktığı, Mevlüt Cağşak'ın tabancayla ateş ettiği belirledi. Adliyeye sevk edilen Cağşak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALIDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde saldırgan Mevlüt Çağşak, tartıştığı Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı'ya defalarca tabancayla ateş açıp, uzaklaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Saldırı anı güvenlik kamerası

-Hastane önü ve yaralıdan detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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KAYIP ÇİÇEKÇİNİN SU KUYUSUNDA CESEDİ BULUNDU

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 6 gündür kayıp olan çiçekçi Fuat Baz'ın (51), su kuyusunda cesedi bulundu.

Erdemli'ye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve çiçekçi Fuat Baz'dan haber alamayan yakınları, 8 Eylül günü jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. İş yeri çevresi ve gidebileceği yerlerde arama yapan jandarma ve yakınları, Baz'dan herhangi bir ize rastlamadı. Jandarma ve yakınları, dün sabah saatlerinde iş yerinin arkasındaki çiçek serası baktı. Seranın yakınındaki su kuyusunu da açan yakınları, Baz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kuyudan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çıkarılan Baz'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Baz'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.