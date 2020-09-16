DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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SAMSUN'DA, KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NDE SAZLIK YANGINISAMSUN'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı.

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SAMSUN'DA, KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NDE SAZLIK YANGINI

SAMSUN'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Samsun'da, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi sınırlarındaki sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Özellikle kuru otlar nedeniyle alevlerin hızlı yayıldığı alanda müdahale sürüyor.

Kızıırmak Deltası Kuş Canneti 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Samsun'da, 359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIKızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık ve makilik alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. İş makineleri ile yangının bulunduğu alanın çevresinde  hat oluşturulup alevlerin yayılması engellendi.

Ondokuzmayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yangının bulunduğu alanda tabi ki doğal yaşam vardı ve hayvanlar yaşıyordu. Bu noktada çok üzgünüz. Yapılan çalışma ile yangının yakınlardaki Galeriç Ormanları'na ve evlere sıçraması engellendi. İnşallah kaza ile olmuştur. Uzmanlar yangının nasıl çıktığı ile ilgili araştırmalarını yapacaklar.  Yaklaşık 2 bin dönüm alan tahrip olmuş durumda tabi ki bizimde ciğerlerimiz yandı burada" şekline konuştu.

UNESCO Dünya Mirası, Kızılırmak, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:32 - Kaynak: DHA

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