DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

YUSUFELİ'NDE SAĞANAK: YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, HEYELANLAR OLUŞTU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev, işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Cadde ve sokakları göle çeviren etkili gök gürültülü sağanağın ardından ufak çaplı heyelanlar da meydana geldi.

İlçede dün akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçedeki bazı köy karayollarındaki ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. İlçede bir süre elektrik kesintisi de yaşandı.

Yağışın gök gürültüsüyle sürdüğü ilçede şimşek çakması da vatandaşları kısa süreli tedirgin etti.

HEYELAN SONRASI 2 OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI Artvin'in Yusufeli ilçesinde, cadde ve sokakları göle çeviren etkili gök gürültülü sağanağın ardından ufak çaplı heyelanlar da meydana geldi. Sağanakla birlikte sel sularının taşıdığı rusubat sonucu Çoruh Caddesi trafiğe kapandı. İlçede heyelanlar nedeniyle park halindeki 2 boş otomobil de toprağa saplandı. Belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde bölgede temizlik ve bazı kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın etkisini azalttığı ilçede, kaymakamlık, ilçe belediyesi ve AFAD yetkilileri, yüksek kesimlerdeki köylerde yağışla ilgili bir olumsuzluk olup olmadığına yönelik de çalışma başlattı. Bölgede şu ana kadar olumsuz bir olmadığı belirtildi.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK'

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, ekiplerin çalışmalarını inceldi. Can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisini veren Başkan Aytekin, "Birkaç kapalı yolumuzda çalışmalarımız sürüyor. Çok şükür cana gelen bir zarar söz konusu değil. Bir iki araçta hasar oldu. Çok ciddi bir maddi hasar yok" dedi.