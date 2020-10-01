DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'TA 1 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü.

Kahramanmaraş- Göksun kara yolu Beşoluk mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye yangın söndürme işçileriyle birlikte 6 arazöz ve 4 su yankı sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1 hektar ormanlık alan yanarak zarar gördü.