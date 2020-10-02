DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

RİZE'DE HEYELANDA 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

RİZE'nin Pazar ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 araç hasar gördü.

Pazar ilçesi Elmalık köyünde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelanda 2 araç hasar gördü. Köyde bazı noktalarda heyelan sonucu yollar ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi ile heyelandan kapanan yollar ulaşıma açıldı.Köy Muhtarı Hamdi Kahramantürk dolu ile beraber etkili olan şiddetli yağmur sonrası köyde heyelanlar meydana geldiğini belirterek "Çok şiddetli bir yağmurdu. Park halindeki 2 araç heyelanda hasar gördü. Yollarımız da hasar oldu. Ekiplerin müdahalesi ile yollarımız açıldı" dedi.