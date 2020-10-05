DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan baba tutuklandı

MERSİN'de, yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., tutuklandı.

Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

EŞİNİ EVE DÖNDÜREBİLMEK İÇİN ÇOCUKLARINI DÖVMÜŞ Mersin'de yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanan Halil Y.'nin ifadesinde, evden ayrılan eşini döndürebilmek için çocukları dövdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Halil Y.'nin, canlı yayında kullandığı cep telefonu en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki F.Y.'ye tutturduğu da ortaya çıktı. Ekipler evden ayrılan kadına tüm aramalara rağmen ulaşamadı.

Halil Y.'nin cezaevine gönderildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİSoner AYDIN/MERSİN, -

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Seydikemer'de 96 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi ortasından geçen Eşen Çayı'nın döküldüğü Karadere Mahallesi Özdere Plajı açıklarında, içerisinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde, 33'ü Suriye, 26'sı Afganistan, 24'ü Irak, 8'i Somali, 3'ü İran ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 96 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, işlemleri için Sahil Güvenlik tarafından Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Göçmenlerden görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Şahısları barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı. 3 kişi hakkında, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile soruşturma başlatıldı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Göçmenlerin saklandıkları binanın içinden görüntü(polis kamerası)

HABER: Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Şanlıurfa'da apartman çatısında halaya ceza

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmadan düğünlerin yapılması yasak olmasına rağmen, düğün öncesi çeyiz taşıyan bir grup, 6 katlı apartmanın çatısında davul-zurna eşliğinde halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis adrese giderek kimliği tespit edilenlere cezai işlem uyguladı.

Şanlıurfa'da, yasak olmasına rağmen bir çiftin çeyizinin getirildiği 6 katlı binanın damında davullu zurnalı eğlence yapıldı. Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan apartman çatısına çıkan davetliler, koronavirüse aldırış etmeyerek halay çekip, karşılıklı göbek attı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla oluşan tepki sonrası polis ekipleri, çeyiz sahiplerine ve kimliği tespit edilenlere idari para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Apartman damında halay çekenlerDamda davul-zurna çalmasıEğlenen davetlilerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Manisa'da ormanlık alanda yangın

MANİSA'nın Kula ilçesinde, ormanlık alan içerisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü.

Yangın, 16.00 sıralarında Sandal Mahallesi Yumak alanı mevkiinde çıktı. Ormanlık alanda dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, Salihli ve Alaşehir Orman İşletme Şefliği arazözleri ile Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangının çıkış nediniyle soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangın yeri-Yangından detaylar-Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleleri

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/KULA,(Manisa),

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Söke'de zeytinlik alanda yangın AYDIN'ın Söke ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi üst kısmındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangın anından alevlerin yükselmesinden görüntü-Ekiplerin söndürme çalışmasından görüntü

Haber - Kamera: İslam KELEŞ/SÖKE, (Aydın),

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İzmir'de 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 8 katlı binanın çatısındaki restoranın bacasından çıkan yangın endişe yarattı. dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde 8 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın zemininde bulunan restoranın çatıdaki bacasından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Kentin birçok noktasından görülen yoğun duman panik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Yangının çatıda olması nedeniyle itfaiye ekipleri, açtıkları merdiven ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Vatandaş kamerasından görüntü-İtfaiyenin çalışmasından detay

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK- Kamera: Fırat AKAY/İzmir,

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Nikahtan çıkıp, kalabalığın arasına daldığı anlar kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde nikahtan çıkan sürücünün kontrolünü kaybettiği cipin hatıra fotoğrafı için toplanan kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Amirallik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde Melek Acar- Murat Deniz çiftinin nikahına katılan Hasan Aksoy (64), nikahtan sonra 67 AAY 309 plakalı cipine binerek kültür merkezinden ayrılmak istedi. Hasan Aksoy'un kontrolünü kaybettiği cip seyir halindek i 67 ABK 715 plakalı cipe çarptıktan sonra sahil bandına girdi. Sahil bandında hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damat ile yakınlarının arasına giren cip 2 kişiye çarptı. Hakinar Deniz(57) ve Emel Makaracı(47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Hakinar Deniz ile Emel Makarcı'yı hastaneye kaldırdı. Kazadan sonra sinir krizi geçiren yaralı yakınlarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Gelin Melek Acar ise gözyaşlarını tutamadı.

Sürücü Hasan Aksoy, aracın bir anda hareket ettiğini ve frene basmasına rağmen durduramadığını söyledi. Aksoy, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracı ile hareket eden Hasan Aksoy'un bir anda yola çıktığı siyah renkli bir cipe çarptıktan sonra sahil bandına girdiği, sahil bandına girdiği sırada bir çocuğun son anda aracın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Kaza anı güvenlik kamerası -Kaza yeri -Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi -Ağlayan yaralı yakınları -Gelinin gözyaşı dökmesi -Yaralıların ambulansa alınması -Sürücü Hasan Aksoy'un olayı polise anlatması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Adapazarı'nda otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı Camili Mahallesi Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şerefnur Oktay idaresindeki 67 AV 454 plakalı otomobil ile Zeyneldin Doğu Evrensel idaresindeki 54 FT 553 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç savrularak yol kenarındaki kaldırım ve refüje çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan Fahriye Gürpınar (69), Aliye Evrensel (33), Mustafa Evrensel (34), Zeyneldin Doğu Evrensel, Şerefnur Oktay ve Hamiyet Oktay ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yeri detay 112 ekipleri müdahale Polis ekipleri yolu kapatma Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),

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BURSA - Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı Bursa'nın İznik ilçesinde, taksi durağının önünde bulunan 2 bin yıllık lahit, bulunduğu yerden kaldırılarak İznik Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

UNESCO'nın geçici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik ilçesindeki Ayasofya bahçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık lahitin yanına masa ve sandalye konularak oturulması üzerine İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla taksi durağının yanında bulunan lahit ve lahitin yanında bulunan Roma döneminden kalma kitabe, yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi'ne kaldırıldı. Hava şartlarının da tahrip ettiği lahit ve kitabe, vinçle çekiciye yüklenerek müzenin bahçesine götürüldü.